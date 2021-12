Die „Make Believe Pandemie“: und die Omikron-Variante

Die Nachricht von der OMICRON-Mutation des Coronavirus Covid-19 lässt die Welt aufschrecken, obwohl noch keine Daten über seine Infektiosität und Sterblichkeit vorliegen.

Der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten sagt, dass die gefürchtete OMICRON-Variante von Covid-19, die zuerst in Südafrika entdeckt wurde, wahrscheinlich (aber nicht wirklich bestätigt) in den USA vorkommt. Das Weiße Haus hat zum Schutz vor politischer Kritik wegen Untätigkeit die Einreise von Nicht-Staatsbürgern aus acht südafrikanischen Ländern beschränkt.

In einem Bericht des Nature Magazine heißt es, die OMICRON-Variante weise eine große Anzahl von Mutationen auf, die auch in anderen Varianten vorkommen, und „sie scheint sich schnell zu verbreiten.“ („Scheint zu sein.“ „Scheint zu sein…“ (Wiederholung des Autors zur Hervorhebung.)

Das Weiße Haus empfiehlt Auffrischungsimpfungen, von denen es behauptet, sie seien „sicher, kostenlos, bequem und zugelassen“, aber vielleicht nicht wirksam, zumindest nicht auf Dauer. In der Tat haben sich Auffrischungsimpfungen weder als sicher noch als wirksam erwiesen. Das Weiße Haus scheint einen Werbespot für die Impfstoffhersteller zu machen.

Wie kann ein vorübergehender Schutz am Ende wirksam sein?

In einem Bericht über die nachlassende Immunität von Covid-19-Impfstoffen zitiert CNBC eine in Science veröffentlichte Studie, wonach die Immunität bei einem RNA-Spike-Protein-Impfstoff von Februar bis Oktober von 86 % auf 43 % und bei einem anderen RNA-Spike-Protein-Impfstoff von 89 % auf 58 % zurückging, während sie bei einem Adenovirus-Vektor-Impfstoff von 86 % auf 13 % sank. Auffrischungsimpfungen sollen zu 95 % wirksam sein, aber das gilt nur für die ersten Monate nach der Impfung. Das liegt daran, dass die Impfstoffe nur gegen das Spike-Protein und nicht gegen das Virus selbst wirken. („Nicht das Virus selbst.“ „Nicht das Virus selbst.“ Wiederholung durch den Autor, damit die Leser diesen Punkt nicht übersehen.)

Vorbeugende Maßnahmen sind eine Farce

Die Weltgesundheitsorganisation erklärt: „Einzelpersonen werden daran erinnert, Maßnahmen zu ergreifen, um ihr Risiko für COVID-19 zu verringern, einschließlich bewährter öffentlicher Gesundheits- und Sozialmaßnahmen wie das Tragen von gut sitzenden Masken, Handhygiene, körperlicher Abstand, bessere Belüftung von Innenräumen, Meiden von überfüllten Räumen und Impfungen.“ Wie nennt man einen Präsidenten, der ohne Autorität oder Begründung Befehle erteilt? (Ich beantworte das für Sie: einen Tyrannen.)

Vergeblichkeit, keine Prävention

Florida, das weder Gesichtsmasken noch Impfungen vorschreibt, meldet landesweit die wenigsten Covid-19-Fälle pro Kopf der Bevölkerung.

Eine wissenschaftliche Untersuchung von Gesichtsmasken zeigt, dass sie eine völlig unzuverlässige Methode sind, um die Ausbreitung von Krankheiten zu verlangsamen oder zu verhindern. Selbst wenn im Operationssaal bei offenen Wunden keine Gesichtsmasken verwendet wurden, konnte kein Anstieg der Infektionen festgestellt werden.

Pandemien mutieren in der Regel aus ihrer Existenz heraus

Mutationen sind weder neu noch unerwartet. Coronaviren mutieren wie Influenzaviren schnell, und oft führen diese Mutationen nicht zu einer sich entwickelnden Pandemie und verpuffen.

In einem Reuters-Bericht heißt es: „Die neue Variante weist über 30 Mutationen in dem Teil des Virus auf, gegen den die derzeitigen Impfstoffe wirken“, und dass die Mutationen von Omikron „wahrscheinlich bestimmte Covid-19-Behandlungen, einschließlich einiger hergestellter Antikörper, unwirksam machen“. Oh, die Impfstoffe und Auffrischungsimpfungen sind also unwirksam, was ist es dann?

Warten Sie auf die Anti-Covid-Medikamente

Als Vorbereitung auf neue Anti-Covid-19-Medikamente heißt es in dem Reuters-Bericht: „Experimentelle antivirale Pillen (Paxlovid und Molnupiravir) zielen auf Teile des Virus ab, die bei Omikron nicht verändert werden.“

Wenn die Medikamente wirksam sind, gibt es keinen Grund, mit der Massenimpfung fortzufahren. Nur so wenige Menschen erkranken tatsächlich an schweren oder tödlichen Infektionen, dass es besser wäre, nur die Schwerkranken mit diesen neuen Medikamenten zu behandeln und die problematischen Impfstoffe ganz wegzulassen. Richtig?

Doch hinter dem Vorhang verbirgt sich noch mehr

Dr. Mike Hansen sagt in einem Online-Bericht, dass diese „Mutationen im Spike-Protein“ liegen. Einem Bericht in Genomics zufolge „implizieren“ solche Mutationen, dass sie pathogener sind.

Im November 2020 waren 83.475 Gensequenzen auf Sharing All Influenza Data verfügbar, 29.903 davon waren „das komplette Genom des am frühesten sequenzierten Covid-19 aus Wuhan, China, das für den Vergleich mit späteren Stämmen verwendet wurde. Allerdings sagen die Forscher: „Für JEDES RNA-Virus gibt es eine unablässige Generierung genomischer Varianten“. Es handelte sich jedoch um im Labor hergestellte Sequenzen, nicht um das Mutter- oder Schwestervirus.

Es konnte keine einzige Mutation identifiziert werden, die mit einer erhöhten Übertragung korrelierte.

Ende 2020 veröffentlichten britische Forscher in Nature Communications einen Bericht über „Spekulationen, dass sich Covid-19 in Richtung einer höheren Übertragbarkeit entwickeln könnte“. Unter den 46.723 Mutationen, die in weltweiten Proben identifiziert wurden, konnte das Forscherteam jedoch „keine einzige wiederkehrende Mutation identifizieren, die überzeugend mit einer erhöhten Übertragung verbunden ist.“

Im Jahr 2005 berichteten Forscher, dass Coronaviren „stabile Genome aufweisen, die sich im Laufe der Zeit nur wenig verändern“. Was ist seit 2005 passiert? Irgendjemand oder irgendetwas veranlasst sie jetzt, schnell zu mutieren.

Sind Mutationen überhaupt von Bedeutung?

Beängstigende Berichte über die Schwere der Erkrankung und die Sterblichkeitsrate im Zusammenhang mit dem neu mutierten Covid-19-Virus sind im Umlauf.

Ein Bericht im Nature Magazine stellt jedoch die Frage: „Spielen Covid-19-Mutationen überhaupt eine Rolle?“ In dem Bericht heißt es weiter: „Wissenschaftler haben diese verrückte Faszination für diese Mutationen“.

Der Reporter Ewen Callaway schreibt: „Unterschiedliche Covid-19-Stämme haben noch keinen großen Einfluss auf das Gericht der Pandemie, aber sie könnten in der Zukunft eine Rolle spielen.“ („Könnte in der Zukunft.“ „Könnte in der Zukunft.“ Ich wiederhole das, damit die Leser diesen Punkt nicht übersehen.)

OK, wir werden wegen einer vielleicht/vielleicht-nicht-tödlichen Mutation Abriegelungen, Gesichtsmasken usw. usw. anordnen.

Callaway zitiert einen anderen Wissenschaftler mit den Worten: „Was mich irritiert, sind Leute, die ihre Ergebnisse unter sehr kontrollierten Bedingungen machen und sagen, dass dies etwas für die Pandemie bedeutet. Davon sind wir so weit entfernt, dass wir es nicht wissen. Mit anderen Worten: Die Interpretation dieser Mutationen ist in der realen Welt ein Schuss ins Blaue.

Über diese Pseudoviren

Und jetzt kommt’s: Niemand überwacht die Mutationen im Virus selbst, weil es potenziell zu gefährlich ist, damit zu experimentieren. Also verwenden die Forscher erfundene Pseudo-Viren. Hey, vielleicht haben der Medizinjournalist Jon Rapoport und Dr. Andrew Kaufman, die immer wieder über das nicht existierende Virus schwadronieren, doch recht?!

Das Nature Magazine berichtet: „Die Pseudoviren tragen in den meisten Fällen nur das Spike-Protein des Coronavirus, so dass in den Experimenten nur die Fähigkeit dieser Partikel gemessen wird, in Zellen einzudringen, nicht aber Aspekte ihrer Auswirkungen innerhalb von Zellen, geschweige denn auf einen Organismus. Außerdem fehlen ihnen die anderen drei Mutationen, die fast alle D614G-Viren tragen. „Die Quintessenz ist, dass sie nicht das Virus sind“, heißt es in dem Bericht. (Ausrufezeichen hinzugefügt.)

Die gefürchtete D614G-Mutation

Die nachstehende Grafik zeigt die Verbreitung der gefürchteten D614G-Mutation.

Viele Wissenschaftler sagen jedoch, dass es nach wie vor keinen stichhaltigen Beweis dafür gibt, dass D614G eine signifikante Auswirkung auf die Ausbreitung des Virus hat, und die Forscher haben immer noch mehr Fragen als Antworten zu Coronavirus-Mutationen, und niemand hat bisher irgendeine Veränderung bei SARS-CoV-2 gefunden, die Anlass zur Sorge um die öffentliche Gesundheit geben sollte! War das alles nur Propaganda für die Impfstoffhersteller?

Bedeutungslose Mutationen

Andere Genomdaten haben diese Stabilität unterstrichen – mehr als 90.000 Isolate wurden sequenziert und veröffentlicht (siehe www.gisaid.org). Zwei Covid-19-Viren, die irgendwo auf der Welt gesammelt wurden, unterscheiden sich im Durchschnitt nur um 10 von 29.903 RNA-Buchstaben!

Trotz der langsamen Mutationsrate des Virus haben die Forscher mehr als 12.000 Mutationen im SARS-CoV-2-Genom katalogisiert. In dem Bericht im Nature Magazine heißt es jedoch: „Wissenschaftler können Mutationen schneller entdecken, als sie sie deuten können. Viele Mutationen haben keine Auswirkungen auf die Fähigkeit des Virus, sich zu verbreiten oder Krankheiten zu verursachen, da sie die Form eines Proteins nicht verändern.“

Mutationen könnten nützlich sein

In einem bei Technology Networks veröffentlichten Bericht heißt es jedoch: „Die D614G-Mutation bewirkt, dass eine Klappe an der Spitze eines Spikes aufspringt, wodurch das Virus Zellen effizienter infizieren kann, aber auch ein Weg zum verwundbaren Kern des Virus geschaffen wird. Ist diese Mutation nun vorteilhaft oder nachteilig?

In dem Bericht heißt es weiter: „Wenn eine Klappe offen ist, ist es für Antikörper – wie die in den derzeit getesteten Impfstoffen – einfacher, in das Virus einzudringen und es zu deaktivieren.

Unechtes Virus

Aber das ist noch nicht alles. In dem Bericht heißt es: „Frühere Arbeiten stützten sich jedoch auf ein pseudo-typisiertes Virus, das das rezeptorbindende Protein enthielt, aber nicht authentisch war. („Nicht authentisch.“ „Nicht authentisch.“ Wiederholte Hervorhebung durch den Autor.).

Die Forscher arbeiteten mit umgekehrter Genetik. Die Forscher warnen davor, dass die Ergebnisse der Pathologie in Studien am Menschen möglicherweise nicht zutreffend sind. Sie haben kein echtes Virus im Labor verwendet, sondern ein manipuliertes Virus. Haben Sie das verstanden?

Viele Forscher vermuten, dass eine Mutation, die dazu beiträgt, dass sich das Virus schneller ausbreitet, wahrscheinlich schon zu einem früheren Zeitpunkt stattgefunden hat, als das Virus zum ersten Mal auf den Menschen übergesprungen ist oder die Fähigkeit erworben hat, sich effizient von einem Menschen zum anderen zu übertragen.

Als die Pandemie Anfang 2020 begann, gab es offensichtlich mehr Menschen, die dafür empfänglich waren.

Der Wirtschaftswissenschaftler Jon Sanders drückt es so aus:

„Nach den jüngsten Regierungsdaten könnten derzeit nur etwa drei von tausend Amerikanern Covid-19 auf jemanden übertragen. Mit anderen Worten: Für fast 99,7 Prozent der Menschen in den Vereinigten Staaten besteht derzeit keine Gefahr, dass sie das Virus weitergeben. Und trotz der hohen Fallzahlen werden 24 von 25 Fällen geheilt, was nicht nur bedeutet, dass diese Menschen keine Gefahr mehr darstellen, sondern auch, dass sie jetzt die stärkste Form der Immunität gegen Covid-19 haben.“

„Von Anfang an waren die Medienberichte über Covid-19 darauf ausgerichtet, Angst zu schüren. Ob aus Sensationslust, um Klicks zu erzielen, aus dem Wunsch heraus, politische Ergebnisse zu beeinflussen, oder aus Panik in den Presseräumen, die Medien haben eine unablässige Diät des Schreckens über die Pandemie mit wenig bis gar keinem Kontext angeboten.

Der Gedanke, dass sich fast jeder von diesem Virus, wie auch von anderen Krankheiten, erholt, fand kaum Eingang in die Nachrichten, geschweige denn in die Köpfe der verängstigten Bevölkerung. Während die Gesamtzahl der Fälle anstieg, stieg stillschweigend auch die Zahl derjenigen, die sich erholt hatten und nun immun waren. Die Fallzahlen wurden auch nie in den Zusammenhang mit einer noch viel größeren Zahl gestellt: der Bevölkerung.

Hier Sanders‘ Schätzungen des bedrohungsfreien Index zum 15. November:

Vermutlich wiederhergestellt: 45,265,569

Aktive Fälle: 1,118,866

Prozentsatz der gesamten Fälle, die als aufgeklärt gelten: 96,0%

Prozentualer Anteil der aktiven Fälle an der Gesamtzahl: 2,4%

Prozentsatz der US-Gesamtbevölkerung mit aktiven Covid-Fällen: über 0,3%

Prozentsatz der US-Bevölkerung, die mit oder an Covid-19 gestorben sind: über 0,2%

Prozentualer Anteil der US-Bevölkerung, bei dem keine Gefahr besteht, dass er COVID-19 weitergibt: fast 99,7%z.

Das heißt, wenn Sie ein Geschäft mit 300 Kunden oder eine Kirche mit 500 Gläubigen oder sogar ein Fußballstadion mit Tausenden von Fans betreten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mit dem Virus in Berührung kommen, geschweige denn infiziert werden, gleich null.

Ich habe den Eindruck, dass all diese Beschränkungen und Vorschriften ohne rechtliche Befugnis nur dazu dienen, die Amerikaner zu dressieren, damit sie sich fügen, ähnlich wie Hunde dressiert werden. Dann wird das Gift in das Kool-Aid geschüttet.

Und jetzt noch mehr Scheinterror von Orson Welles und dem Krieg der Welten.