Weltrekordhalter hat nun sein Herz durch die Impfung geschädigt

Florian Dagoury ist Weltrekordhalter im statischen Atemanhalten beim Freitauchen; er hielt den Atem für erstaunliche 10 Minuten und 30 Sekunden an.

Nach der zweiten Dosis der COVID-19-Injektion von Pfizer traten bei ihm eine erhöhte Herzfrequenz und eine Verringerung seiner Fähigkeit, die Luft anzuhalten, auf.

Ein Kardiologe diagnostizierte bei ihm Myokarditis und Perikarditis, beides anerkannte unerwünschte Wirkungen im Zusammenhang mit den Spritzen.

In einem anderen Fall musste der 34-jährige Jeremy Chardy, ein Tennisspieler, der in der Weltrangliste an 73. Stelle steht, seine Saison aufgrund einer schweren unerwünschten Reaktion auf die COVID-19-Spritze unterbrechen.

Der erfahrene Triathlet Antoine Méchin, 32, steht ebenfalls vor dem möglichen Ende seiner Karriere, nachdem er Moderna COVID-19-Spritzen erhalten und eine Lungenembolie erlitten hat

Während die Gesundheitsbehörden zu den Reaktionen auf die COVID-19-Spritze schweigen, kann die wachsende Zahl von Berichten über unerwünschte Wirkungen nicht für immer zum Schweigen gebracht werden

Ein weiterer Spitzensportler hat nach einer COVID-19-Spritze verheerende Verletzungen erlitten. Florian Dagoury ist Weltrekordhalter im statischen Atemanhalten beim Freitauchen. Der aus Frankreich stammende und jetzt in Thailand lebende Freitaucher hielt seinen Atem erstaunliche 10 Minuten und 30 Sekunden lang an.

Nach der zweiten Dosis der COVID-19-Injektion von Pfizer stieg seine Herzfrequenz und seine Fähigkeit, die Luft anzuhalten, nahm ab. Ein Kardiologe diagnostizierte bei ihm Myokarditis, eine Entzündung des Herzmuskels, und Perikarditis, eine Entzündung der äußeren Auskleidung des Herzens. Beides sind anerkannte unerwünschte Wirkungen im Zusammenhang mit den Injektionen.

Während die US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention weiterhin behaupten, dass diese Auswirkungen nach COVID-19-Injektionen „selten“ sind, wurden bis zum 10. November 2021 dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) 1.793 Berichte über Myokarditis oder Perikarditis bei Personen im Alter von 12 bis 29 Jahren, die COVID-19-Injektionen erhalten hatten, gemeldet.

Weltrekordhalter steht vor einem möglicherweise das Ende seiner Karriere

Als Folge der Impfungen könnte Dagourys Karriere zu Ende sein. Er teilte seine Erfahrungen mit den COVID-19-Impfungen von Pfizer in seinen eigenen Worten auf Instagram:

Myokarditis, Perikarditis und triviale Mitralinsuffizienz! Danke, Pfizer. Ich möchte nur meine ärgerliche Erfahrung nach der Impfung mitteilen und vielleicht ein paar Erfahrungsberichte und ähnliche Geschichten von Freitauchern hören. Ging es Ihnen besser? Nach der 2. Dosis habe ich bemerkt, dass meine Herzfrequenz viel höher war als normal und meine Fähigkeit, die Luft anzuhalten, deutlich abgenommen hat. Im Schlaf liege ich bei 65-70 bpm statt bei 37-45 bpm. Tagsüber bin ich jetzt immer über 100bpm statt 65bpm, selbst wenn ich mich hinsetze und entspanne.

Einmal erreichte ich sogar 177 Schläge pro Minute, als ich mit Freunden zu Abend aß !!!! 10 Tage nach meiner 2. Impfung ging ich zu einem Kardiologen, der mir sagte, dass dies eine häufige Nebenwirkung des Pfizer-Impfstoffs ist, dass man sich keine Sorgen machen muss und dass es einfach vorbeigehen wird. 40 Tage nach der 2. Impfung hatte ich keine Fortschritte gemacht, also ging ich zu einem anderen Kardiologen und bekam die Diagnose Myokarditis, Perikarditis und triviale Mitralregurgitation! Dabei handelt es sich im Grunde um eine Entzündung der Herzmuskeln, die durch das Immunsystem und einige winzige Blutaustritte aus den Klappen, die nicht mehr richtig schließen, verursacht wird.

Ich kämpfe jetzt damit, 8 Minuten Luft anzuhalten, 150 m zu tauchen und habe sogar einen starken Drang zu atmen, wenn ich 40 m tief tauche. Meine Tauchleistung hat sich um etwa 30% verringert. Mein erster Gedanke und meine Empfehlung an Freitaucher auf der ganzen Welt ist, einen Impfstoff zu wählen, der auf die alte Art und Weise hergestellt wird, wie z.B. Sputnik, Sinovac, Sinopharm usw… anstelle dieser neuen mRNA-Impfstoffe.

Professioneller Tennisspieler beendet Saison nach der Impfung

In einem anderen Fall hat der 34-jährige Jeremy Chardy, ein Tennisprofi, der in der Weltrangliste an 73. Stelle steht, seine Saison aufgrund einer schweren unerwünschten Reaktion auf die COVID-19-Spritze unterbrochen, sodass er nicht in der Lage war, sich intensiv zu betätigen. In einem Gespräch mit The COVID World sagte Chardy:

Seit der Impfung (zwischen den Olympischen Spielen und den US Open) habe ich ein Problem. Ich habe zu kämpfen. Ich kann nicht trainieren, ich kann nicht spielen. Es ist schwierig, weil ich nicht weiß, wie lange es dauern wird. Im Moment ist meine Saison vorbei, und ich weiß nicht, wann sie wieder aufgenommen wird. Es ist frustrierend, weil ich das Jahr wirklich gut begonnen habe. Ich habe sehr gut gespielt, und dann war ich bei den Olympischen Spielen, wo ich mich auch sehr gut gefühlt habe. Es ist frustrierend, vor allem, weil ich keine zehn Jahre mehr habe, um zu spielen. Ich bedaure, dass ich mich habe impfen lassen, aber ich konnte nicht wissen, dass das passieren würde.

Ich werde im Februar 35 Jahre alt, also bin ich jetzt vielleicht etwas negativ eingestellt, aber es ist das erste Mal, dass ich daran denke, dass diese Saison meine letzte sein könnte. Ich will nicht darüber nachdenken … es ist schwierig, denn ich hatte Spaß und möchte noch länger spielen.

COVID-19-Injektionen können Karriere des Triathleten beenden

Auch dem 32-jährigen Triathleten Antoine Méchin droht nach einer COVID-19-Injektion von Moderna das Ende seiner Karriere. Nach der zweiten Injektion traten bei ihm Atemnot und Schmerzen im unteren Rückenbereich auf, die sich als Lungenembolie herausstellten.

Die Symptome, zu denen auch Atemprobleme und Armschmerzen gehörten, traten bereits nach der ersten Dosis auf, aber die Ärzte taten seine Kurzatmigkeit als Folge von Stress und Müdigkeit ab. Etwa einen Monat nach der zweiten Dosis kehrten die Kurzatmigkeit und die Körperschmerzen zurück. Erst nach einer Untersuchung in einer Sportklinik wurde die Lungenembolie festgestellt. Méchin sagte:

Ich bin jetzt in Behandlung und hoffe, meine Lungenkapazität wiederzuerlangen (in 3-6-9-12 Monaten?) Bis dahin: Ruhe und geringe Intensität für mehrere Monate. Gesunde Menschen zu schädigen, um die Gesundheit der Schwächsten zu erhalten, ist eine rückwärtsgewandte Entscheidung. Ich würde mich nicht noch einmal impfen lassen, wenn ich es noch einmal tun müsste.

Profi-Mountainbiker durch Spritzen außer Gefecht gesetzt

Kyle Warner ist ein weiteres Beispiel dafür, dass gesunde Menschen in bester körperlicher Verfassung durch COVID-19-Injektionen geschädigt werden. Warner, ein 29-jähriger professioneller Mountainbike-Rennfahrer, erhielt im Juni 2021 seine zweite Dosis der COVID-19-Spritze von Pfizer. Seine Reaktion war so heftig, dass er im Oktober immer noch tagelang das Bett hüten musste, weil er von zu viel geistiger oder körperlicher Anstrengung leicht überwältigt wurde.

Innerhalb von Sekunden nach der zweiten Dosis verspürte Warner einen metallischen Salzgeschmack im Mund, was ein Hinweis darauf sein kann, dass die Spritze in ein Gefäß statt in den Muskel gelangte. Etwa zwei Wochen später begann er mit seltsamen Reaktionen in seinem Herzen. Im Laufe des Tages kam es zu Phasen mit beschleunigtem Herzschlag.

Wie so oft wischte ein Arzt in der Notaufnahme seine Symptome einfach beiseite und erklärte ihm, dass er nicht auf die Spritze reagiere, sondern eine Angstattacke habe. Tage, nachdem er aus der Notaufnahme nach Hause geschickt worden war – und immer noch Herzprobleme hatte, darunter Krämpfe und Brennen -, ging Warner in ein anderes Krankenhaus, wo eine Perikarditis zusammen mit einem posturalen orthostatischen Tachykardiesyndrom (POTS) und reaktiver Arthritis diagnostiziert wurde.

POTS ist eine Durchblutungsstörung, die sich auf das autonome Nervensystem auswirkt und durch Injektionen, einschließlich der mRNA COVID-19-Spritze, ausgelöst werden kann. Eines der Hauptsymptome von POTS ist ein deutlicher Anstieg der Herzfrequenz, wenn eine Person aufsteht, und die erhöhte Herzfrequenz bleibt über einen längeren Zeitraum als normal erhöht. Müdigkeit, Übelkeit, Schwindel, Herzklopfen und Belastungsunverträglichkeit können ebenfalls auftreten.

Während die Symptome der Perikarditis abgeklungen sind, kämpft er immer noch mit den Symptomen der reaktiven Arthritis und des POTS, die 12 bis 18 Monate oder länger andauern können. Und da Warner sehr fit ist und auf seinen Körper hört, hat er das Problem frühzeitig erkannt – viele andere vielleicht nicht.

„Ich bin der Meinung, dass es dort, wo es ein Risiko gibt, auch eine Wahlmöglichkeit geben muss“, sagte er. Aber im Moment werden die Menschen in die Irre geführt. „Die Menschen werden gezwungen, eine Entscheidung zu treffen, die auf einem Mangel an Informationen beruht, während sie von einer Entscheidung überzeugt sind, die auf vollständiger Informationstransparenz beruht.

Pfizer COVID-19-Impfung erhöht Myokarditis-Risiko um das Dreifache

Myokarditis und Perikarditis verursachen Symptome wie Schmerzen in der Brust, Kurzatmigkeit und ein flatterndes oder pochendes Herz. Nach Angaben der CDC traten die Fälle am häufigsten nach mRNA COVID-19-Injektionen (Pfizer-BioNTech oder Moderna) auf, insbesondere bei männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Außerdem tritt die Myokarditis häufiger nach der zweiten Injektion auf, meist innerhalb einer Woche.

Eine große Studie aus Israel ergab, dass die COVID-19-mRNA-Impfung von Pfizer mit einem dreifach erhöhten Myokarditis-Risiko verbunden ist, was zu einer Erkrankung mit einer Rate von ein bis fünf Ereignissen pro 100.000 Personen führt. Auch andere erhöhte Risiken wurden nach der COVID-Impfung festgestellt, darunter Lymphadenopathie (geschwollene Lymphknoten), Blinddarmentzündung und Herpes-Zoster-Infektion.

Die reale Fall-Kontroll-Studie aus Israel umfasste durchschnittlich 884.828 Personen im Alter von 16 Jahren und älter, die jeweils zwei Gruppen angehörten: einer geimpften und einer Kontrollgruppe.16 Das erhöhte Risiko einer Myokarditis war eindeutig, wobei die Forscher feststellten:

Das Risiko scheint bei jungen Männern am höchsten zu sein. Wir fanden heraus, dass das Risiko einer Myokarditis nach der Impfung um den Faktor drei anstieg, was etwa 3 überzähligen Ereignissen pro 100.000 Personen entspricht; das 95 %-Konfidenzintervall deutet darauf hin, dass Werte zwischen 1 und 5 überzähligen Ereignissen pro 100.000 Personen mit unseren Daten vereinbar sind. Bei den 21 Personen mit Myokarditis in der geimpften Gruppe lag das Durchschnittsalter bei 25 Jahren (Interquartilsbereich, 20 bis 34), und 90,9 % waren männlich.

Eine Myokarditis beeinträchtigt die Pumpleistung des Herzens und kann zu schnellen oder abnormalen Herzrhythmen führen, die tödlich sein können. In schweren Fällen kann die Myokarditis den Herzmuskel dauerhaft schädigen und zu Herzversagen, Herzinfarkt, Schlaganfall und plötzlichem Herztod führen.

Im August 2021 meldete Neuseeland den Tod einer Frau nach der COVID-19-Impfung von Pfizer, der vermutlich auf eine durch den Impfstoff ausgelöste Myokarditis zurückzuführen war. In einem weiteren erschütternden Bericht in VAERS heißt es, dass ein 15-jähriger Junge aus Colorado, der keine Vorerkrankungen oder Allergien hatte, zwei Tage nach der Verabreichung des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer an Herzversagen starb.

Im Gegensatz zu den USA, wo die CDC die COVID-19-Impfung von Pfizer für Kinder ab 5 Jahren empfohlen hat, wird in Großbritannien ein vorsichtigerer und vernünftigerer Ansatz verfolgt. Aufgrund des Myokarditis-Risikos bei Jugendlichen hat das britische Joint Committee on Vaccination and Immunization (JCVI) empfohlen, gesunden 12- bis 15-Jährigen keine COVID-9-Impfung zu verabreichen.

Wei Shen Lim, COVID-19-Vorsitzender des JCVI, erklärte: „Die Gewinnspanne wird als zu gering angesehen, um zum jetzigen Zeitpunkt eine allgemeine Covid-19-Impfung für diese Altersgruppe zu unterstützen“.

COVID-19-Injektionsopfer müssen angehört werden

Während die Gesundheitsbehörden zu den Reaktionen auf die COVID-19-Injektion schweigen, kann die wachsende Zahl von Berichten über unerwünschte Wirkungen nicht für immer zum Schweigen gebracht werden. Websites wie C19 Vax Reactions, die vom ehemaligen Green Bay Packers Offensive Lineman Ken Ruettgers ins Leben gerufen wurden, dessen Frau Sheryl eine schwere neurologische Reaktion auf die COVID-19-Spritze von Moderna erlitt, stehen online zur Verfügung, damit Menschen ihre Geschichten erzählen können.

Dort können Sie über 500 echte Berichte über unerwünschte Reaktionen auf die Spritze lesen und Dutzende von Videos ansehen, in denen die Reaktionen der Betroffenen detailliert beschrieben werden. Die Website Real, Not Rare hat auch Dutzende von Geschichten von Menschen gesammelt, die durch COVID-19-Spritzen geschädigt wurden, und es ist gut möglich, dass auch Sie jemanden persönlich kennen, der durch die Injektionen geschädigt wurde.

Es ist wichtig, dass diese Stimmen gehört werden. Wenn also Sie oder ein Ihnen nahestehender Mensch durch eine COVID-19-Spritze geschädigt wurden, teilen Sie uns bitte Ihre Geschichte mit und ermutigen Sie andere, die Sie kennen und eine Geschichte haben, diese ebenfalls zu erzählen.

