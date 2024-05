Die Manager des Imperiums erklären, warum ihnen die neue Protestbewegung Angst macht

Von Caitlin Johnstone

“Sie wissen, dass sie ihre Armeen nicht mehr einsetzen können, wenn sie die Kontrolle über die Geschichte verlieren.”

Der US-Außenminister und ein Bilderberg-Oligarch aus dem Bereich Überwachungstechnologie haben beide einige sehr interessante Eingeständnisse über die aufkeimende Protestbewegung gegen das von den USA unterstützte Gemetzel in Gaza und die Probleme gemacht, die sich daraus für das Imperium ergeben, das sie mitbetreuen.

Während einer wütenden Rede über die Demonstranten an der Universität beim Ash Carter Exchange on Innovation and National Security am Dienstag sagte der CEO von Palantir, Alex Karp, ganz offen, dass der Westen die Fähigkeit verlieren wird, Kriege zu führen, wenn die Demonstranten die Debatte über dieses Thema gewinnen.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Palantir ist ein von der CIA unterstütztes Überwachungs- und Data-Mining-Technologieunternehmen mit engen Verbindungen sowohl zum US-Geheimdienstkartell als auch zu Israel, das eine entscheidende Rolle sowohl im ausgedehnten Überwachungsnetzwerk des US-Imperiums als auch bei den israelischen Gräueltaten gegen die Palästinenser spielt. Karp ist ein Milliardär, der im Lenkungsausschuss der Bilderberg-Gruppe sitzt und regelmäßig auf dem Weltwirtschaftsforum und anderen Plattformen der plutokratischen Imperiumsverwaltung auftritt.

“We think these things that are happening across college campuses are a sideshow. No, they are the show.”



“If we lose the intellectual debate, you will not be able to deploy any army in the West, ever.”#Palantir CEO Alex Karp at #SCSPAIExpo2024 pic.twitter.com/MwQoDlSMFw — Palantir (@PalantirTech) May 8, 2024

“Wir denken, dass diese Dinge, die vor allem an den Universitäten passieren, nur ein Nebenschauplatz sind – nein, sie sind die Show”, sagte Karp während seiner Tirade. “Denn wenn wir die intellektuelle Debatte verlieren, werden Sie keine Armee im Westen aufstellen können, niemals.”

Jeder sollte hier sehr genau auf Karps Worte hören, denn er verrät das ganze Spiel. Er macht sehr deutlich, wie wichtig es für das Imperium ist, diese Protestbewegung und den Zeitgeist, auf dem sie reitet, im Keim zu ersticken, denn davon hängt die Existenz der imperialen Kriegsmaschinerie ab. In einer Zeit, in der die meisten imperialen Spinmeister versuchen, die Bedeutung dieser Bewegung und dessen, was junge Menschen an den Universitäten der Welt tun, abzutun, ist dies ein wirklich außergewöhnliches Eingeständnis von jemandem, der tief in den Eingeweiden der imperialen Hydra lebt.

Solche Konferenzen eignen sich hervorragend, um nützliche Informationen von Sumpfmonstern zu erhalten, die man normalerweise nicht hört, denn wenn sie von gleichgesinnten imperialen Trotteln umgeben sind, neigen sie dazu, viel lockerer zu reden, als wenn sie sich bewusst sind, dass sie ein Publikum aus normalen Menschen haben.

Dies wurde letzte Woche in einem Gespräch zwischen Senator Mitt Romney und Außenminister Antony Blinken im McCain Institute deutlich, in dem beide einige Tatsachen zugaben, die von solchen Kreaturen normalerweise nicht ausgesprochen werden.

Nachdem er Israels mangelnden Erfolg bei der “PR” in Bezug auf den Angriff auf den Gazastreifen beklagt hatte, sagte Romney einfach, dass dies der Grund sei, “warum es eine so überwältigende Unterstützung für uns gab, TikTok oder andere Unternehmen dieser Art zu schließen” – wobei mit “uns” er selbst und seine Kollegen im Capitol Hill gemeint waren.

“Wie sich dieses Narrativ entwickelt hat, ja, das ist eine gute Frage”, antwortete Blinken und sagte, dass zu Beginn seiner Karriere in Washington jeder seine Informationen aus dem Fernsehen und physischen Zeitungen wie der New York Times, dem Wall Street Journal und der Washington Post bezog.

“Jetzt werden wir natürlich intravenös mit Informationen versorgt, mit neuen Impulsen, Inputs im Millisekundentakt”, so Blinken weiter. “Und natürlich hat die Art und Weise, wie sich das Ganze in den sozialen Medien abgespielt hat, die Erzählung dominiert. In diesem Ökosystem der sozialen Medien gehen Kontext, Geschichte und Fakten verloren, und die Emotionen, die Wirkung der Bilder dominieren. Und das können wir nicht ignorieren, aber ich denke, es hat auch eine sehr, sehr, sehr herausfordernde Wirkung auf das Narrativ.”

Ist Ihnen aufgefallen, dass er das Wort “Erzählung” dreimal gesagt hat? Das ist die Art und Weise, wie die Manager des Imperiums miteinander sprechen, denn so denken sie über alles.

Das liegt daran, dass Imperiumsmanager sich immer über etwas im Klaren sind, was normale Menschen nicht sind: dass echte Macht aus der Manipulation der Geschichten – Narrative – entsteht, die sich die Menschen über ihre Realität erzählen.

Sie wissen, dass der Mensch ein Geschichtenerzähler ist, dessen Innenleben in der Regel von mentalen Erzählungen über die Geschehnisse beherrscht wird; wenn man also diese Erzählungen kontrollieren kann, kann man auch die Menschen kontrollieren.

Sie wissen, dass Macht darin besteht, zu kontrollieren, was passiert, aber die wahre Macht besteht darin, zu kontrollieren, was die Menschen über das Geschehen denken.

Sie wissen, dass derjenige, der das Narrativ kontrolliert, die Welt kontrolliert.

Das ist es, was mit all der Propaganda der Massenmedien, der Manipulation der Algorithmen im Silicon Valley, den von den Plutokraten finanzierten Denkfabriken und der Herstellung von Mainstream-Kultur in New York und Hollywood geschieht. Ein paar clevere Manipulatoren haben verstanden, dass man eine Gesellschaft kontrollieren kann, indem man ihre vorherrschenden Narrative kontrolliert.

Unsere Machthaber denken nicht so, wie normale Menschen über die Dinge denken. Sie denken nicht daran, das Richtige zu tun oder so zu handeln, dass alle davon profitieren. Sie denken nicht in Begriffen wie Wahrheit und Ehrlichkeit oder dem Fehlen derselben. Sie denken nur daran, welche Geschichten sich die Menschen gegenseitig erzählen und wie diese Geschichten so verändert werden können, dass sie den Interessen des von ihnen geleiteten Imperiums zugute kommen.

Imperiumsmanager – und hochgradig manipulative Menschen im Allgemeinen – verwenden Sprache nicht so, wie normale Menschen sie verwenden. Normale Menschen verwenden Sprache, um Kontakte zu knüpfen und zu kommunizieren, während Manipulatoren sie nur dazu verwenden, um Dinge aus Menschen herauszuholen, die sie wollen, und um Kontrolle über sie auszuüben. Sie tun dies, indem sie daran arbeiten, die Erzählungen der Menschen über ihre materielle Realität zu kontrollieren.

Wenn Romney und Blinken miteinander darüber sprechen, warum die Menschen so wütend auf Israel sind, kommt es ihnen deshalb nie in den Sinn, darüber zu diskutieren, wie Israels öffentliches Image durch seine eigenen Handlungen geschädigt wird, oder vorzuschlagen, dass es dieses Image verbessern könnte, indem es einfach aufhört, sich auf monströse Weise zu verhalten. Alles, worüber sie reden, ist “das Narrativ” dessen, was Israel tut, und wie die Fähigkeit der Menschen, Ideen und Informationen online miteinander zu teilen, dieses Narrativ schwieriger zu kontrollieren macht.

Während also normale Menschen das Blutvergießen und den Horror in Gaza sehen und aus vollem Halse schreien, dass es aufhören muss, hören uns unsere Machthaber und denken: “Oh nein, wir müssen einen Weg finden, um sie von diesem Narrativ abzubringen und sie dazu zu bringen, ein anderes zu glauben.”

Genau das sehen wir bei all den Versuchen, die freie Meinungsäußerung sowohl auf Demonstrationen als auch im Internet zu unterbinden. Sie wissen, dass sie ihre Armeen nicht mehr aufstellen können, wenn sie die Kontrolle über das Narrativ verlieren.

Machen Sie also bitte nicht den Fehler zu glauben, dass Ihre Versuche, die Kontrolle über die Berichterstattung zu verlieren, nicht funktionieren. Lassen Sie sich von niemandem einreden, dass Ihre Proteste nichts bewirken oder Ihre abweichende Meinung keine Bedrohung für die Mächtigen darstellt. Wenn das, was Sie tun, nicht funktionieren würde, würden die Manager des Imperiums jetzt nicht ihren Verstand verlieren.