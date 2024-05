Washingtons Stellvertreterkrieg in Myanmar setzt sich an Chinas Grenzen fort

Von Brian Berletic

Überschattet von den anhaltenden Kämpfen in Osteuropa und im Nahen Osten sowie den wachsenden Spannungen zwischen den USA und China, stellt der anhaltende Konflikt in Myanmar dennoch eine entscheidende Komponente eines größeren globalen Konflikts dar.

Von westlichen Regierungen und Medien als isolierter, interner Konflikt zwischen einer “Militärdiktatur” und den Kräften der “Demokratie” dargestellt, steht der Konflikt in Wirklichkeit für jahrzehntelange anglo-amerikanische Versuche, die westliche Kontrolle über die ehemalige britische Kolonie wiederherzustellen.

Ein Großteil der Kämpfe findet zwischen der Zentralregierung und bewaffneten ethnischen Gruppen statt, die einst Teil der Besatzungstruppen des britischen Empires waren, die von den USA und Großbritannien während des Zweiten Weltkriegs gegen die Japaner eingesetzt wurden und seither dazu dienen, Myanmars Bestrebungen nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmung zu stören.

An der Seite dieser bewaffneten ethnischen Gruppen haben die USA ein paralleles politisches Establishment aufgebaut, das schließlich durch kompromittierte Wahlen im Jahr 2020 an die Macht gelangte.

Im Jahr 2021 entmachtete das Militär Myanmars das US-Klientenregime unter der Führung von Aung San Suu Kyi, das von britischen und australischen Staatsbürgern beraten und von einer Reihe von politischen Organisationen, Medienplattformen und Bildungseinrichtungen, die von der US-Regierung finanziert und unterstützt werden, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Grenzen Myanmars unterstützt wurde. Seitdem unterstützen die USA halb verdeckt die Versuche des gestürzten Regimes, die Macht mit Waffengewalt zurückzuerobern.

Psychologische Kriegsführung zielt darauf ab, die Entschlossenheit der Zentralregierung zu brechen

Die Kämpfe wurden hauptsächlich entlang der Grenzen Myanmars fortgesetzt, in Regionen, die seit Jahrzehnten von den USA unterstützte bewaffnete ethnische Gruppen beherbergen, die Separatismus betreiben, aber auch zeitweise und in geringerem Maße in einigen städtischen Zentren Myanmars.

Während es der von den USA unterstützten Opposition nicht gelungen ist, die Zentralregierung zu stürzen oder sie auch nur nennenswert militärisch zu bedrohen, haben westliche Regierungen und die westlichen Medien versucht, vorübergehende (und schließlich wieder rückgängig gemachte) Erfolge als einen bevorstehenden Sieg der Opposition auszugeben. Angriffe der Opposition auf Einrichtungen der Zentralregierung und des Militärs, auch in der Hauptstadt des Landes, wurden ebenfalls als wachsende Kompetenz der Opposition dargestellt.

The Diplomat behauptete in seinem Artikel vom 1. Mai 2024, “Myanmars Revolution ist in eine neue, kompliziertere Phase eingetreten”:

Auch die Hauptstadt Naypyidaw wurde in noch nie dagewesener Weise angegriffen. Anfang April durchbrachen ein Dutzend Widerstandsdrohnen die Verteidigungsanlagen der Stadt und griffen Militäreinrichtungen in der gesamten Stadt an. Tage später feuerten Oppositionskräfte mehrere Raketenangriffe ab, die einen Luftwaffenstützpunkt der Junta neben dem internationalen Flughafen von Naypyidaw trafen. Zachary Abuza, Professor am National War College in Washington, D.C., der sich auf Politik und Sicherheit in Südostasien konzentriert, sagte, dass der Angriff auf die Hauptstadt die Moral der Junta beeinträchtigt haben wird. “Die Drohnen- und Raketenangriffe auf Naypyidaw haben kaum physische Schäden oder Opfer verursacht, aber sie haben psychologischen Schaden angerichtet; es ist ihre Festungshauptstadt und die physische Manifestation der Blase, in der die Generäle leben”, sagte er. “Die Angriffe in Naypyidaw sollen zeigen, dass es keinen Ort gibt, an dem die Generäle sicher sind.”

Allein die Tatsache, dass sich die von den USA unterstützte Opposition in Myanmar auf symbolische Gesten verlassen muss, zeigt ihre militärischen Schwächen.

Eine ähnliche Strategie verfolgt auch die von der US-NATO unterstützte Ukraine. Raketen- und Drohnenangriffe werden gegen Ziele tief auf russischem Territorium durchgeführt, in erster Linie, um Schlagzeilen für einen Stellvertreterkrieg zu erzeugen, den Washington, London und Brüssel ansonsten eindeutig verlieren.

Diese Strategie wurde auch während des Stellvertreterkriegs der USA in Syrien ab 2011 angewandt, wobei versucht wurde, eine psychologische Dynamik zu erzeugen, um Damaskus und seine Verbündeten in Panik zu versetzen, damit sie aufgeben und fliehen. Auch diese Strategie ist gescheitert.

Ein weiterer US-Stellvertreterkrieg

Die US-Unterstützung für die Opposition umfasst das gesamte Spektrum. Politische, mediale und militante Gruppen erhalten von der US-Regierung über die National Endowment for Democracy (NED) und die United States Agency for International Development (USAID) enorme Summen an Geld und Unterstützung.

Waffen und militärische Ausbildung werden von Amerikanern und Europäern bereitgestellt, die mit “humanitären Hilfs- und Interessenvertretungsorganisationen” wie den “Free Burma Rangers” zusammenarbeiten, die von einem Veteranen der US-Armee angeführt werden, von dem bekannt wurde, dass er in direktem Kontakt mit dem US-Konsulat in Chiang Mai im benachbarten Thailand steht, wie aus den von Wikileaks veröffentlichten diplomatischen US-Kabeln hervorgeht.

Trotz der Ressourcen, die in die Opposition Myanmars fließen, ist das postkoloniale Myanmar ethnisch, religiös und politisch stark gespalten, was bedeutet, dass die Oppositionskräfte genauso wahrscheinlich gegeneinander kämpfen werden wie gegen die Zentralregierung.

Schwankende Kämpfe

Im Moment stagnieren die Kämpfe trotz schlagzeilenträchtiger Entwicklungen wie der Eroberung der Stadt Myawaddy an der Grenze zwischen Myanmar und Thailand durch die Opposition. Die New York Times berichtete über die Einnahme der Stadt durch Oppositionskämpfer in einem Artikel vom 12. April 2024 mit dem Titel “Myanmar Rebels Take Key Trading Town, but Counteroffensive Looms” (Rebellen in Myanmar nehmen wichtige Handelsstadt ein, aber Gegenoffensive droht).

Am 24. April 2024, weniger als zwei Wochen später, veröffentlichte die New York Times einen Artikel mit dem Titel “Myanmar’s Junta Recaptures Town That Was a Significant Gain for Rebels” (Myanmars Junta erobert Stadt zurück, die ein bedeutender Gewinn für die Rebellen war).

Das Hin und Her der Kämpfe wird von den westlichen Medien und den von ihnen befragten westlichen Beamten und Analysten als eine Wende zu Gunsten der Opposition dargestellt, obwohl Myanmars postkoloniale Geschichte aus jahrzehntelangen Kämpfen dieser Art besteht, bei denen verschiedene Städte am Rande der Kontrolle der Zentralregierung den Besitzer wechselten.

So wie die Opposition Drohnen und Raketen einsetzt, um symbolisch wichtige Regierungs- und Militäreinrichtungen anzugreifen, weil ihr die militärischen Mittel fehlen, um sie tatsächlich zu bedrohen, so nimmt sie verwundbare Grenzstädte ein, in denen die Regierungstruppen am dünnsten gesät sind, eben weil sie nicht in der Lage ist, die Streitkräfte Myanmars in offenen Feldschlachten zu bekämpfen und zu besiegen.

China im Visier

Während die USA letztlich darauf abzielen, ihr Klientenregime in Myanmar wieder an die Macht zu bringen, ist die Verhinderung von Frieden und Entwicklung in Myanmar ein zweitrangiges Ziel.

Das südostasiatische Land ist ein wichtiger Partner für Chinas Gürtel- und Straßeninitiative (Belt and Road Initiative, BRI), zu der ein Hafen und eine Kohlenwasserstoff-Pipeline gehören, die durch das ganze Land bis zur chinesischen Region Kunming führen. Dadurch kann China Kohlenwasserstoffe aus dem Nahen Osten nach China transportieren, ohne die Straße von Malakka und andere Gewässer zu durchqueren, die durch die wachsende militärische Präsenz der USA im asiatisch-pazifischen Raum blockiert werden könnten.

Chinas BRI-Infrastruktur wurde seit 2021 wiederholt von den von den USA unterstützten Militanten angegriffen, ebenso wie chinesische Unternehmen, die in Myanmar tätig sind. Der Konflikt ist weit davon entfernt, ein Kampf zwischen “Demokratie” und “Diktatur” zu sein, sondern ist vielmehr Teil einer viel umfassenderen Strategie der Einkreisung und Eindämmung Chinas durch die Vereinigten Staaten, die bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs zurückreicht. Die USA versuchen, die Länder an Chinas Peripherie entweder zu kontrollieren oder zu destabilisieren, indem sie entweder US-Klientensysteme schaffen, die Peking feindlich gesinnt sind, oder Sicherheitskrisen an Chinas Grenzen, die den Handel, die Entwicklung und das Wirtschaftswachstum Chinas selbst verhindern.

Ein zweideutiges Endspiel

Der Ausgang des aktuellen Konflikts in Myanmar ist alles andere als klar.

Während ähnliche Kämpfe seit Jahrzehnten immer wieder aufflammen und immer zu Gunsten der Zentralregierung enden, gibt es mehrere Faktoren, die bestimmen, ob dieser Zyklus weitergeht oder nicht. Myanmars Militär verfügt zwar über Ressourcen und Fähigkeiten, die den von den USA unterstützten Kämpfern nicht zur Verfügung stehen, aber die Fähigkeit und der Wille, diese effektiv zu nutzen, liegt bei der zentralen politischen und militärischen Führung Myanmars.

Was die Opposition betrifft, so besteht eine der vielen Schwächen der von den USA unterstützten bewaffneten Gruppen darin, dass sie nicht in der Lage sind, mit anderen von den USA geförderten ethnischen und politischen Fronten zusammenzuarbeiten. Genau wie in Syrien wurde die Zentralregierung zeitweise von einer großen Zahl militanter Operationen im ganzen Land überwältigt, doch die Unfähigkeit, diese zu koordinieren, ermöglichte es den Regierungstruppen, jede beteiligte Organisation im Detail zu besiegen, bevor sie zur nächsten übergingen.

Eine ähnliche Strategie scheint auch das Militär in Myanmar zu verfolgen. Die Regierungstruppen ziehen sich dort zurück, wo sie überfordert sind, und kehren dann in voller Stärke zurück, wenn die Ressourcen wirksam gegen die Opposition eingesetzt werden können. Die Tatsache, dass die Opposition im Wesentlichen “Hit-and-Run”-Operationen durchführt und dabei Lücken in den Truppenaufstellungen der Zentralregierung ausnutzt, zeigt eine grundlegende Schwäche, die eine asymmetrische Strategie und Taktik erfordert.

Solange die Opposition nicht über mehr Personal und Ressourcen verfügt und/oder sich untereinander besser koordinieren kann, ist es unwahrscheinlich, dass sie die Oberhand über die Zentralregierung gewinnt, es sei denn, die Regierung selbst macht einen grundlegenden Fehler.

Natürlich hängt vieles davon ab, in welchen größeren globalen Konflikt sich die Kämpfe in Myanmar einfügen. Da die USA ihren Stellvertreterkrieg in der Ukraine verlieren, ihr Einfluss im Nahen Osten schwindet und die Kluft zwischen einem aufstrebenden China und den schwindenden Vereinigten Staaten immer größer wird, könnte Washingtons Fähigkeit, die Unterstützung für Oppositionsgruppen innerhalb und außerhalb der Grenzen Myanmars aufrechtzuerhalten, in Frage gestellt werden. Sollte dies geschehen, könnte der Zyklus tödlicher, zerstörerischer Kämpfe, der Myanmars Entwicklung als Nation seit Jahrzehnten behindert, allmählich zu Ende gehen.

Der oben erwähnte Diplomat-Artikel verweist auf die Unfähigkeit der Oppositionsgruppen, zusammenzuarbeiten.

Er zitiert Aung Thu Nyein, Direktor des der US-Regierung angeschlossenen “Institute for Strategy and Policy Myanmar” mit Sitz in Chiang Mai, Thailand, mit den Worten:

Aung Thu Nyein meint, dass die kommende Phase des Krieges heikel sein könnte und dass weitere Niederlagen der Junta das Land paradoxerweise weiter spalten könnten. Er sagt, dass die NUG in Myanmar in der Bevölkerung nach wie vor populär ist, aber einige der ethnischen Gruppen sich von ihrer Führung abwenden, ihre eigenen Wege gehen und ihre eigene politische Agenda verfolgen. “Das Problem ist eine gemeinsame Agenda gegen den gemeinsamen Feind und der Aufbau einer Allianz, um gemeinsam zu kämpfen”, sagte er. Aber “die bewaffneten ethnischen Organisationen können das nicht tun, und die Regierung der Nationalen Einheit kann das nicht anführen.”

Das bedeutet, dass Myanmar selbst dann, wenn es der von den USA unterstützten Opposition gelänge, die Zentralregierung und das Militär zu stürzen, nur noch tiefer ins Chaos versinken würde. Die Zentralregierung hat die einzige reale Chance, die Nation zu vereinen und sie gemeinsam mit dem Rest des aufstrebenden Asiens voranzubringen, aber nur, wenn die von den USA unterstützte Subversion und Militanz aufhört oder erfolgreich überwunden wird.

Genau wie in Osteuropa, im Nahen Osten und anderswo in der asiatisch-pazifischen Region gehören die Kämpfe in Myanmar zu einer Reihe von Konflikten, die der Öffentlichkeit als spontane, unzusammenhängende Krisen präsentiert werden, auf die die USA reagieren müssen, während in Wirklichkeit die USA die Hauptantriebskraft für alle diese Konflikte sind, und das alles nur, um ihre Fähigkeit zu bewahren, den Ausgang von Regionen auf der ganzen Welt zu bestimmen und nicht die Menschen, die tatsächlich in diesen Regionen leben.

Der Ausgang der andauernden Kämpfe in Myanmar hängt weitgehend von den Bemühungen der übrigen Welt ab, die US-Hegemonie entweder zu unterstützen oder ihr entgegenzutreten, sich ihr zu widersetzen und sie schließlich zu zerschlagen. Bis dahin bleibt das Schicksal Myanmars in einem fortwährenden bewaffneten Konflikt gefangen.