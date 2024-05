Das US-Imperium bricht jetzt auseinander

Obwohl es der US-Wirtschaft derzeit gutzugehen scheint, indem sie der EU Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe entzieht, indem sie dort die Energiekosten in die Höhe treibt (z. B. durch die Sprengung der Nord-Stream-Pipelines, die Sanktionierung von Firmen, die mit Russland Handel treiben – was für die europäischen Länder die bei Weitem günstigste Energiequelle war – usw.) und indem sie die europäischen Arbeitgeber dazu ermutigt, in Amerika zu produzieren, wo die Energiepreise nun viel niedriger sind. ) und durch die Ermutigung dieser europäischen Arbeitgeber, in Amerika zu produzieren, wo die Energiepreise viel niedriger sind als in Europa; all dieser Schaden, den die USA den europäischen Volkswirtschaften zugefügt haben, veranlasst die EU-Länder, nicht länger US-Kolonien (“Verbündete”) zu sein und sich mehr mit Eurasien und weniger mit Amerikas antirussischem Militärbündnis, der NATO, zu verbinden.

So werden die Bande, die das US-Imperium jenseits des Atlantiks zusammenhalten, tatsächlich schwächer, selbst wenn die US-Regierung und ihre NATO in den asiatisch-pazifischen Raum expandieren, um auch ein Militärbündnis gegen China zu werden. Die EU, die von der US-Regierung als Teil ihres Kalten Krieges gegen die Sowjetunion geschaffen wurde, wird von der US-Regierung zunehmend als Kolonien behandelt, die sie (wie die lateinamerikanischen Bananenrepubliken) wirtschaftlich und nicht nur politisch ausbeutet. Tatsächlich war eines der Hauptthemen des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, das er in seinen Reden wiederholt zum Ausdruck brachte, dass NUR die USA “unverzichtbar” sind, was bedeutet, dass alle anderen Nationen “entbehrlich” sind; und er wies sogar Amerikas zukünftige Generäle darauf hin, dass ihre Aufgabe darin bestehen muss, jedes andere Land niederzuhalten, weil “die aufstrebenden Mittelschichten mit uns konkurrieren und die Regierungen ein größeres Mitspracherecht in den globalen Foren anstreben”, so dass “es die Aufgabe Ihrer Generation sein wird, auf diese neue Welt zu reagieren.”

Das bedeutet auch, die europäischen Länder klein zu halten, was ja auch geschieht. Also: Damit die US-Regierung weiterhin die Nummer 1 in der Welt bleibt, muss sie selbst die anderen Mitglieder ihres eigenen NATO-Militärbündnisses zunehmend als Nationen behandeln, die ausgebeutet werden sollen, anstatt ihnen zu dienen, da auch sie “entbehrlich” sind. Jede Vorstellung davon, dass das Imperium eine Zweibahnstraße ist, steht zunehmend im Widerspruch zu den bestehenden Realitäten. (Tatsächlich ist dieser Trend, dass Amerika Europa aussaugt, um sich selbst zu stützen, seit mindestens 1998 zu beobachten).

Das US-Imperium könnte durch diese zunehmende Belastung des Mörtels (d.h. jeder früheren Gegenseitigkeit), der es zusammengehalten hat, zusammenbrechen. Wenn dies geschieht, wird die US-Wirtschaft selbst ins Trudeln geraten, vor allem, weil die US-Regierung inzwischen die Hälfte (50 %) der weltweiten Militärausgaben tätigt (nicht die bloßen 37 %, die die mit den USA verbündeten Agenturen melden), und die daraus resultierende enorme militärische Belastung der amerikanischen Wirtschaft hat die US-Bundesverschuldung in die Höhe schnellen lassen, so dass die US-Staatsanleihen immer riskanter werden. Man kann Butter essen, aber keine Kugeln, und die einzigen Risiken für die nationale Sicherheit, denen die USA tatsächlich ausgesetzt sind, resultieren aus ihrer eigenen Hyper-Aggressivität, da sie (im Gegensatz zu den Nationen Europas) in Nord-Süd-Richtung nur von befreundeten Ländern umgeben sind und in Ost-West-Richtung von über 3.000 Meilen Ozean, der sie von jeder potenziell feindlichen Macht trennt; sie haben also eigentlich keine Feinde, sondern nur “Feinde” (um ihre jährlichen Militärausgaben von 1,5 Billionen Dollar zu “rechtfertigen”).

All diese Waffen sind für jeden konstruktiven Zweck nutzlos. Ihr einziger Nutzen besteht darin, Menschen außerhalb der USA zu vernichten – und ein großer Teil dieser immensen öffentlichen Ausgaben wird als “Auslandshilfe” betitelt, um sie dem amerikanischen Volk zu verkaufen, damit es bereit ist, sie über seine Steuern zu finanzieren. Ein Betrugsspiel hat unweigerlich ein Ende, und das kommt sehr plötzlich. Dieses Spiel wird keine Ausnahme sein. Der Niedergang mag zu verschiedenen Zeiten allmählich erfolgen, aber der größte Teil dieses Niedergangs wird sich in einem endgültigen und schockierenden Zusammenbruch vollziehen. In diesem Sinne ist es wie jedes andere Schneeballsystem, und die einzige Frage, die sich stellt, ist, wer am Ende den Sack mit der Asche in der Hand haben wird.

Seit dem 25. Juli 1945, als US-Präsident Harry Truman die schicksalhafte Entscheidung traf, dass (wie ihm vom rhodesischen Premierminister des Vereinigten Königreichs, Winston Churchill, geraten worden war und Truman von Trumans persönlichem Helden, General Dwight Eisenhower, unterstützt wurde), entweder die Sowjetunion die Welt übernehmen würde oder aber die U. Die Menschen, die die US-Regierung seither kontrolliert haben, haben sich dafür eingesetzt, dass Amerika letztendlich die ganze Welt kontrolliert; was Truman begonnen hat, wurde also nie beendet. Nach 1990, als die Sowjetunion und ihr Kommunismus und ihr Warschauer Pakt von 1955 ein antiamerikanischer Spiegel des antisowjetischen Militärbündnisses NATO von 1949 waren, fanden alle Behauptungen der USA aus dieser Zeit, der Kalte Krieg sei gegen den Kommunismus gerichtet gewesen, 1991 ein jähes Ende, als die US-Regierung am 24. Februar 1990 den Krieg gegen den Kommunismus begann. Regierung am 24. Februar 1990 begann, die Staatsoberhäupter ihrer Kolonien – zuerst Westdeutschland, dann Frankreich und dann die anderen – anzuweisen, dass der Kalte Krieg zwar auf sowjetischer Seite bald enden würde, aber auf amerikanischer Seite insgeheim weitergeführt werden müsse, bis Russland selbst von Amerika gefangen genommen würde; und so machte die NATO weiter und war nun Amerikas antirussisches Militärbündnis (obwohl der russische Kommunismus und der Warschauer Pakt verschwunden waren).

Und seit Truman diese Entscheidung 1945 getroffen hat, ist die Ukraine die wichtigste Nation, die die US-Regierung gegen Russland ins Visier genommen hat, weil sie von allen Nationen bei weitem am nächsten (kaum 300 Meilen) an Russlands zentralem Kommando im Kreml liegt. Mit einem Coup Obamas, der sich hinter Anti-Korruptions-Demonstrationen in der Ukraine im Jahr 2014 verbarg, erreichte die US-Regierung schließlich dieses jahrzehntelange Ziel. Sobald die Ukraine von Washington DC aus kontrolliert wurde, musste sie nur noch in die NATO aufgenommen werden, damit die USA ihre Atomraketen direkt an der ukrainischen Grenze, nur etwa 300 Meilen vom Kreml entfernt, in Stellung bringen konnten, um Russland schachmatt zu setzen.

Der Chefstratege der Demokratischen Partei der USA, der stark antirussisch eingestellte polnische Aristokrat Zbigniew Brzezinski, der ein Protegé von David Rockefeller war, so wie Henry Kissinger von der Republikanischen Partei ein Protegé von Nelson Rockefeller war, veröffentlichte 1997 Brzezinskis einflussreiches Buch The Grand Chessboard, in dem er die Einnahme der Ukraine durch die USA als unabdingbar ansah, weil (angeblich) die Ukraine für die USA eine wichtige Rolle spiele. (angeblich nicht, weil sie das einzige Land an der Grenze zu Russland ist, das nur etwa 300 Meilen vom Kreml entfernt ist, so dass eine dort platzierte US-Atomrakete die russische Kommandozentrale innerhalb von nur 5 Minuten auslöschen könnte – viel zu schnell, um darauf reagieren zu können), sondern (S. 45 in dieser Version; S. 24 in dieser) Brzezinski gab diesen Grund an:

Die Ukraine, ein neuer und wichtiger Platz auf dem eurasischen Schachbrett, ist ein geopolitischer Dreh- und Angelpunkt, weil ihre bloße Existenz als unabhängiges Land dazu beiträgt, Russland zu verändern. Ohne die Ukraine hört Russland auf, ein eurasisches Imperium zu sein. Russland kann ohne die Ukraine immer noch den Status eines Imperiums anstreben, aber es würde dann zu einem überwiegend asiatischen imperialen Staat werden, der mit größerer Wahrscheinlichkeit in schwächende Konflikte mit erregten Zentralasiaten hineingezogen werden würde, die dann über den Verlust ihrer jüngsten Unabhängigkeit verärgert wären und von ihren islamischen Mitstreitern im Süden unterstützt würden. Auch China würde sich angesichts seines zunehmenden Interesses an den neuen unabhängigen Staaten in Zentralasien wahrscheinlich gegen eine Wiederherstellung der russischen Vorherrschaft über Zentralasien wenden. Erlangt Moskau jedoch die Kontrolle über die Ukraine mit ihren 52 Millionen Einwohnern, ihren bedeutenden Ressourcen und ihrem Zugang zum Schwarzen Meer zurück, erhält Russland automatisch wieder die Mittel, um ein mächtiger imperialer Staat zu werden, der Europa und Asien umfasst. Der Verlust der Unabhängigkeit der Ukraine hätte unmittelbare Folgen für Mitteleuropa und würde Polen zum geopolitischen Dreh- und Angelpunkt an der Ostgrenze eines geeinten Europas machen.

Wenn er dumm genug war, um zu glauben, dass die Ukraine deshalb seit 1945 die wichtigste Nation ist, die die US-Regierung ihrem Militärbündnis gegen Russland hinzufügen will, dann ist er noch dümmer als seine Leser, aber ansonsten hat er vielleicht einfach gedacht, dass sie dumm genug sind, das zu lesen, ohne darüber zu lachen. (Dass er die Ukraine als “neuen und wichtigen Platz auf dem eurasischen Schachbrett” bezeichnet, ist ein besonderer Brüller, da die US-Regierung seit 1945 versucht hat, dies zu tun).

Der bevorstehende Zusammenbruch der globalen Hegemonie der USA und die Aufteilung der Welt durch die US-Regierung Regierung in “wir” (ihr Imperium) gegen “sie” (ihre Ziele) bedeutet (wenn es nicht den Dritten Weltkrieg bedeutet), ist ein sich abzeichnender Wettstreit zwischen zwei grundlegend unterschiedlichen Wertesystemen: auf der einen Seite das der Vergangenheit, das suprematistisch ist und an “Macht schafft Recht” (in der liberalen Interpretation der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg) glaubt (aber es immer wieder neu definiert): dass der Beste an die Spitze kommt und das Recht hat, die Unterlegenen zu täuschen oder anderweitig zu versklaven), gegen die Zukunft, die antisuprematisch ist und an “Jeder hat die gleichen Rechte” glaubt (und die gleiche Verpflichtung, sich auf dieser Grundlage mit allen anderen zu verhalten). Auf internationaler Ebene geht es um Imperialismus und Antiimperialismus. Der Imperialismus ist das alte aristokratische internationale System; der Antiimperialismus ist das zukünftige demokratische internationale System.

Ein Hauptbefürworter des Imperialismus ist der US-Mega-Milliardär George Soros, dessen Open Society Foundations 226 (von 751) “Zuverlässige Verbündete im Europäischen Parlament (2014 – 2019)” hat. Im März 2022 gab das EU-Parlament eine 75-seitige Erklärung mit dem Titel “Die Rolle der Werte in der Außenpolitik der EU” heraus, in der es sich mit der amerikanischen Regierung verbündete und sich gegen “Autokratien” wie Russland und China wandte; so verstärkte es die Zweiteilung zwischen den “Demokratien” auf der einen Seite, den USA und ihren “Verbündeten”, und auf der anderen Seite, Russland, China und anderen “Autokratien”. Soros ist auch seit dem 2. Juni 1994 praktisch Eigentümer des von der CIA gegründeten Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), hat aber am 4. September 2023 damit begonnen, sich von diesem zu trennen. Während fast des gesamten Zeitraums seit dem Ende der Sowjetunion, des Kommunismus und des Warschauer Pakts im Jahr 1991, als die antikommunistische” Ausrede für Amerikas Imperialismus im Wesentlichen beendet war, haben sich seine Kolonien mit ihren Demokratien” (wie die Regierung nach dem Putsch in der Ukraine genannt wird) weiterentwickelt, die ihren wirtschaftlichen Konkurrenten als Autokratien” wie Russland und China gegenüberstehen. Aber diese “Autokratien” haben in der Tat eine viel bessere Wirtschaftsleistung als diese “Demokratien”.

Und wie demokratisch sind die Vereinigten Staaten und ihre Kolonien? Sie sind es nicht; sich eine “Demokratie” zu nennen ist eine Lüge. Die wissenschaftlichen Daten, die zeigen, dass die USA nicht einmal im Entferntesten eine Demokratie sind, sind besonders schlüssig

