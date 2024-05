In der modernen Welt „passiert“ eine Hungersnot nicht einfach so

Die vermeidbarste Hungersnot der Welt

Cindy McCain, die Leiterin des Welternährungsprogramms bestätigte in einem Interview auf Meet the Press die Hungersnot in Gaza:

„Was ich Ihnen erklären kann, ist, dass es im Norden eine Hungersnot – eine ausgewachsene Hungersnot – gibt und diese sich in den Süden verlagert“, sagte sie.

McCain forderte einen Waffenstillstand, damit humanitäre Hilfe die Bevölkerung erreichen könne. Das ist es, was humanitäre Organisationen in den letzten sechs Monaten vergeblich gefordert haben. Sie alle konnten sehen, was mit den Menschen in Gaza passieren würde, wenn der Krieg weitergehen würde, und sie haben von den Dächern geschrien, dass eine Hungersnot bevorsteht. Diese Hungersnot war die am leichtesten vorhersehbare und am leichtesten zu verhindernde Hungersnot seit Jahrzehnten, und umso größer ist die Schande, dass es nicht gelungen ist, sie zu stoppen. Die internationale Reaktion auf diese Warnungen war erbärmlich, und die Reaktion unserer Regierung war geradezu kriminell.

Angesichts der massiven Hungersnot von mehr als zwei Millionen Menschen gab unsere Regierung Lippenbekenntnisse zur Bereitstellung von Hilfe ab und beteiligte sich an verschiedenen humanitären Einsätzen, während sie sich beeilte, die Regierung, die für die Hungersnot verantwortlich war, mit Waffen auszustatten. Die Regierung wollte den Eindruck erwecken, dass sie minimale Anstrengungen unternimmt, um Hilfe zu leisten, aber die Abwendung einer Hungersnot gehörte nie zu ihren Prioritäten. Die USA hätten diese Hungersnot verhindern können, wenn ihre Führer bereit gewesen wären, Druck auf Israel auszuüben, aber der Präsident und seine Beauftragten entschieden sich, sich zurückzulehnen und zuzusehen, wie sich die Hungersnot entwickelte.

An einer anderen Stelle des Interviews sagte McCain: „In einem Krieg passieren Dinge, es kommt zu Hungersnöten“, aber das ist keine genaue Beschreibung dafür, wie die Hungersnot in Gaza entstanden ist. Die Hungersnot dort „passierte“ nicht einfach als Nebeneffekt des Konflikts. In der modernen Welt „passiert“ eine Hungersnot nicht einfach so. In diesem Fall war es das Ergebnis des bewussten Einsatzes des Hungers als Waffe durch Israel. Dies wurde von Menschenrechtsorganisationen, humanitären Hilfsgruppen und UN-Experten dokumentiert und bestätigt. McCain hat recht, wenn sie sagt, dass „niemand aus irgendeinem Grund verhungern sollte“, aber es ist dennoch wichtig herauszufinden, warum es zu Hungersnöten kommt und wer dafür verantwortlich ist. Es ist notwendig, den Schuldigen zu identifizieren, denn ohne dies ist es nicht möglich, eine wirksame Lösung der Krise anzubieten. Die israelische Regierung hat dies mit ihrer Belagerung und ihren Hilfsbeschränkungen getan, und sie hat dies mit der Zerstörung der lokalen Lebensmittelproduktion im Gazastreifen getan.

James Elder, ein Beamter der UNICEF, schrieb kürzlich über die Schrecken, die er in Gaza gesehen hatte:

Am 31. Oktober nannte UNICEF Gaza einen Friedhof für Kinder. Letzten Monat habe ich gesehen, wie in Rafah neue Friedhöfe gebaut werden. Und gefüllt. Der Krieg bringt jeden Tag mehr gewaltsamen Tod und Zerstörung mit sich. In meinen 20 Jahren bei den Vereinten Nationen habe ich noch nie eine solche Verwüstung erlebt wie in den Städten Khan Younis und Gaza-Stadt im Gazastreifen. Und jetzt wird uns gesagt, dass wir bei einem Überfall in Rafah mit demselben rechnen müssen.

Ein israelischer Angriff auf Rafah scheint immer wahrscheinlicher. Das israelische Militär ordnet bereits Evakuierungen aus Teilen der Stadt an, aber es gibt keinen sicheren Ort für die Menschen. Dass ein Angriff auf Rafah für die Bevölkerung katastrophal wäre, ist seit Monaten klar. Er wird garantiert die ohnehin schon schrecklichen Bedingungen für die Zivilbevölkerung im gesamten Gazastreifen noch verschlechtern. Er wird den größten Teil der wenigen verbliebenen humanitären Hilfsmaßnahmen zunichte machen und infolgedessen die Hungersnot verschärfen. Die Vertreibung von mehr als einer Million Menschen inmitten einer Hungersnot wird für viele von ihnen ein Todesurteil sein. Wenn es nicht gelingt, diesen Angriff zu stoppen, wird der frühere Fehler, eine Hungersnot zuzulassen, noch schlimmer, und Zehntausende weitere unschuldige Menschen werden den Preis für dieses Versagen mit ihrem Leben bezahlen.

Es muss einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand und immense Hilfsmaßnahmen in Gaza geben. Halbheiten und Stunts werden nicht dazu beitragen, den Massenhunger zu verhindern. Die Hungersnot in Gaza hat bereits das Leben vieler kleiner Kinder gefordert, die hätten überleben können, wenn der Krieg schon vor Monaten beendet worden wäre. Mit jedem Tag, an dem der Krieg weitergeht, wird es mehr vermeidbare Todesfälle durch Hunger und Krankheiten geben.