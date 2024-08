Die Medien-Lügen über die Präsidentschaftswahlen in Venezuela

Thierry Meyssan

Die Präsidentschaftswahlen in Venezuela waren eine weitere Gelegenheit für den Westen, das Land zu destabilisieren. Die internationale Presse hat bewusst eine völlig falsche Version der Ereignisse präsentiert, um Präsident Nicolás Maduro zu diskreditieren und seinen wichtigsten Herausforderer Edmundo González zu unterstützen.



Die umstrittene Wiederwahl von Präsident Nicolás Maduro hat wenig mit dem Ausgang der Wahlen zu tun. In Wirklichkeit waren die Straussianer (d.h. die Anhänger von Leo Strauss, deren Denken von neokonservativen Journalisten populär gemacht wurde [1]) gleich nach ihrer Machtübernahme in den Vereinigten Staaten am 11. September 2001 der Meinung, dass der damalige Präsident Venezuelas, Hugo Chávez, erschossen werden sollte. Seit dieser Zeit ist Venezuela mit Militärputsch-Versuchen und Farbrevolutionen konfrontiert.

Der derzeitige Präsident, Nicolás Maduro, verfolgt treu die Politik von Hugo Chávez, auch wenn er nicht dessen Format hat. Im Jahr 2019 beauftragte Präsident Trumps Außenminister Mike Pompeo den Straussianer Elliott Abrams mit dem Sturz von