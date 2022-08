Die meisten der von Facebook in der Ukraine eingesetzten „Fact-Checking“-Organisationen werden direkt von Washington finanziert

Die meisten der Organisationen, mit denen Facebook zusammenarbeitet, um Informationen über die Ukraine zu überwachen und zu regulieren, werden direkt von der US-Regierung finanziert, entweder über die US-Botschaft oder über die berüchtigte National Endowment for Democracy (NED).

Angesichts der russischen Invasion in der Ukraine ist ein Informationskrieg ausgebrochen, der genauso erbittert ist wie die Bodenkämpfe, und Meta (der offizielle Name von Facebook) gab bekannt, dass es mit neun Organisationen zusammengearbeitet hat, die ihm helfen sollen, Fakten von Fiktion für ukrainische, russische und andere osteuropäische Nutzer zu trennen. Diese neun Organisationen sind: StopFake, VoxCheck, Fact Check Georgia, Demagog, Myth Detector, Lead Stories, Patikrinta 15min, Re:Baltica und Delfi.

„Um die Verbreitung von Fehlinformationen einzudämmen und den Nutzern zuverlässigere Informationen zur Verfügung zu stellen, arbeiten wir weltweit mit unabhängigen unabhängigen Faktenprüfern zusammen“, schrieb der Silicon-Valley-Riese und fügte hinzu: „Die unabhängigen Faktenprüfer von Facebook sind alle vom International Fact-Checking Network (IFCN) zertifiziert. Das IFCN, eine Tochtergesellschaft der Journalismus-Forschungsorganisation Poynter Institute, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Faktenprüfer weltweit zusammenzubringen.“

Das Problem dabei? Mindestens fünf der neun Organisationen werden direkt von der Regierung der Vereinigten Staaten bezahlt, einem der Hauptkriegsparteien in diesem Konflikt. Das Poynter Institute wird ebenfalls von der NED finanziert. Darüber hinaus haben viele der anderen Fact-Checking-Organisationen ebenfalls enge Verbindungen zu anderen NATO-Mächten, einschließlich direkter Finanzierung.

StopFake

Die vielleicht bekannteste und berüchtigtste der neun Gruppen ist StopFake. StopFake wurde 2014 gegründet und wird vom NATO-Atlantikrat, dem britischen Außen- und Commonwealth-Büro, der britischen Botschaft in der Ukraine und dem tschechischen Außenministerium finanziert. Die Organisation hat über das National Endowment for Democracy auch Gelder aus den USA erhalten, obwohl diese Tatsache von keiner der beiden Parteien in den Vordergrund gestellt wird.

Ein möglicher Grund dafür wurde in einem Artikel von 2016 angedeutet, der von StopFake selbst nachgedruckt wurde. In dem Artikel heißt es: „Wenn Gegner von StopFake.org das Projekt beleidigen wollen, führen sie sofort die Unterstützung durch die National Endowment for Democracy als Beweis für die Beteiligung der US-Regierung und der CIA an.“

Nach der russischen Invasion hat das NED alle öffentlichen Aufzeichnungen über seine Ukraine-Projekte aus dem Internet genommen. Dennoch bestätigen unvollständig archivierte Kopien dieser Unterlagen eine finanzielle Beziehung zwischen den Gruppen.

StopFake wurde ausdrücklich als parteiische Organisation gegründet. Wie ein hervorragender Bericht des International Journalists‘ Network über sie feststellt, beziehen sich die meisten Faktenchecks von StopFake auf Berichte russischer Medien, und die Motivation für ihre Gründung war „Russlands Besetzung der Krim im Jahr 2014 und eine Kampagne, die Ukraine als faschistischen Staat darzustellen, in dem Antisemitismus, Rassismus, Homophobie und Fremdenfeindlichkeit gedeihen.“

Es ist zwar in der Tat falsch, die Ukraine als faschistischen Staat zu bezeichnen, aber das Land hat eindeutig eine der stärksten rechtsextremen Bewegungen in ganz Europa. Und leider ist StopFake selbst alles andere als ein unpolitischer Zuschauer bei diesem Aufstieg. Mehrere etablierte westliche Medien, darunter die New York Times, haben über die Verbindungen von StopFake zu White-Power- oder Nazi-Gruppen berichtet. Als die lokale Journalistin Ekaterina Sergatskova diese Verbindungen aufdeckte, sah sie sich aufgrund von Todesdrohungen von Rechtsextremisten gezwungen, aus ihrer Heimat zu fliehen.

Einigen zufolge scheint eine der Hauptaufgaben von StopFake darin zu bestehen, die Rechtsextremen zu fördern. Ein langer Bericht von Lev Golinkin in The Nation katalogisierte die Geschichte von StopFake als „aggressive Schönfärberei zweier ukrainischer Neonazi-Gruppen mit einer langen Geschichte von Gewalt, einschließlich Kriegsverbrechen“.

Die bekannteste ehemalige Moderatorin von StopFake ist sicherlich Nina Jankowicz. Jankowicz war kurzzeitig Leiterin des von Präsident Biden neu gegründeten Disinformation Governance Board, bevor der öffentliche Aufruhr sie zum Rücktritt veranlasste. Sowohl das Gremium als auch Jankowicz, die als „Wahrheitsministerium“ bezeichnet wurde, riefen starken Widerstand hervor. Doch nur wenige erwähnten die Tatsache, dass Jankowicz während ihrer Zeit bei StopFake selbst vor laufender Kamera begeistert die Tugenden mehrerer faschistischer Paramilitärs gepriesen hatte.

In einem Fernsehbeitrag von 2017 über die Bataillone Aidar, Dnipro-1 und Asow stellte Jankowicz die Gruppen als heldenhafte Freiwillige dar, die die Ukraine vor „weiteren russischen separatistischen Übergriffen“ schützen. Wie sie feststellte,

Die Freiwilligenbewegung in der Ukraine geht weit über den Militärdienst hinaus. Freiwilligengruppen unterstützen das ukrainische Militär mit Lebensmitteln, Kleidung, Medikamenten und Rehabilitationsmaßnahmen nach den Kämpfen und arbeiten aktiv mit den fast zwei Millionen Binnenflüchtlingen, die durch den Krieg in der Ukraine vertrieben wurden.

Dies deckt sich mit mehreren Berichten von Menschenrechtsgruppen wie Amnesty International, die dem Aidar-Bataillon eine ganze Reihe von Verstößen vorwerfen, darunter Entführungen, unrechtmäßige Inhaftierungen, Misshandlungen, Diebstahl, Erpressung und mögliche Hinrichtungen“. Amnesty wirft Aidar und Dnipro-1 außerdem vor, „das Aushungern von Zivilisten als Methode der Kriegsführung einzusetzen“.

Asow hingegen ist die berüchtigtste Organisation von allen. Das Abzeichen der Gruppe ist direkt von der 2. Panzerdivision der Waffen-SS übernommen, einer Einheit, die für einige der schlimmsten Verbrechen des Hitler-Holocaust verantwortlich war. Das Asowsche Bataillon taucht seine Kugeln vor dem Kampf auch in Schweinefett, um jüdischen oder muslimischen Feinden ein besseres Leben nach dem Tod zu verwehren. Andriy Biletsky, der Gründer der Gruppe, sagte 2010, er glaube, dass es die Mission der Ukraine sei, „die weißen Rassen der Welt in einen letzten Kreuzzug … gegen die von den Semiten geführten Untermenschen“ zu führen – das Wort, das Hitler benutzte, um Juden, Polen, Ukrainer und andere Völker zu bezeichnen, die er zur Vernichtung bestimmt hatte.

Im Februar kündigte Facebook an, seine Regeln für Hassreden zu ändern, um Lob und Werbung für das Asowsche Bataillon zuzulassen. Geschah dies auf Empfehlung von StopFake? MintPress bat Meta/Facebook um einen Kommentar zu den Verbindungen ihres Fact-Checking-Partners zu rechtsextremen Gruppen und zu der Frage, ob StopFake ihre Entscheidung, pro-nazistische Inhalte auf ihrer Plattform zuzulassen, beeinflusst hat, erhielt aber keine Antwort.

Wie Golinkin in seinem Artikel für The Nation feststellte, hat StopFake auch C14, eine weitere faschistische paramilitärische Organisation, verteidigt, indem es sie lediglich als „Gemeinschaftsorganisation“ bezeichnete und C14s eigene Leugnung der Pogrome gegen Roma als „Beweis“ für ihre Unschuld anführte. Diese Bezeichnung steht sogar im Widerspruch zum US-Außenministerium, das die C14 als „nationalistische Hassgruppe“ einstuft. Die „14“ in ihrem Namen bezieht sich auf den Slogan der „14 Worte“ der weißen Rassisten.

Nazi fact-checking, brought to you by the National Endowment for Democracy https://t.co/RYbiRGHJxZ pic.twitter.com/9Lawg0yWN8 — Mark Ames (@MarkAmesExiled) May 6, 2018

StopFake hat eine Reihe von umstrittenen Behauptungen aufgestellt, darunter die, dass der Anstieg des Antisemitismus in der Ukraine „gefälscht“ sei – und ging sogar so weit, etablierte Sender wie NBC News und Al-Jazeera als Fake News über die Rolle des Asow-Bataillons in diesem Zusammenhang zu bezeichnen. In einem Artikel mit dem Titel „Russland als das Böse: Falsche historische Parallelen. Some peculiarities of Russian Political Culture“ (Einige Besonderheiten der russischen politischen Kultur) wurde behauptet, dass Hitlers Konzentrationslager nach dem Vorbild der von Wladimir Lenin errichteten russischen Konzentrationslager errichtet wurden. In Wirklichkeit leistete die deutsche Regierung bei ihrem Völkermord an den Herero und Namaqua zwischen 1904 und 1908 in Namibia Pionierarbeit bei der Einrichtung von Konzentrationslagern. Auch die Briten und Spanier waren frühe Vorreiter.

Darüber hinaus unterhält StopFake enge Beziehungen zur Kyiv Post, einem ukrainischen Blatt, das direkt von der National Endowment for Democracy finanziert und ausgebildet wird. Seit 2016 hat die Post 191 StopFake-Berichte veröffentlicht.

Wer ist die NED?

Der Grund, warum der Erhalt von Geldern der National Endowment for Democracy (NED) bei jeder Organisation sofort Verdacht erregen sollte, liegt darin, dass die NED von der Reagan-Regierung ausdrücklich als Tarnorganisation für die Central Intelligence Agency gegründet wurde.

Obwohl sie von Washington finanziert wird und mit staatlichen Beamten besetzt ist, ist sie technisch gesehen ein privates Unternehmen und unterliegt daher nicht denselben rechtlichen Bestimmungen und der öffentlichen Kontrolle wie staatliche Einrichtungen.

Die CIA hat die NED zur Durchführung vieler ihrer umstrittenen Operationen eingesetzt. In den letzten Jahren hat sie die Anführer der Demonstranten in Hongkong ausgebildet und mit Geld versorgt, um den Aufstand am Leben zu erhalten, eine landesweite Demonstrationskampagne in Kuba angefacht und Versuche unterstützt, die Regierung von Venezuela zu stürzen. Am wichtigsten für diese Geschichte ist jedoch vielleicht, dass die NED auch an dem Staatsstreich von 2014 beteiligt war, durch den der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch entmachtet wurde. Regimewechsel ist, kurz gesagt, eine der Hauptaufgaben der NED.

Die NED tut dies, indem sie alle Arten von politischen, wirtschaftlichen und sozialen Gruppen in den Zielländern gründet, finanziert, unterstützt und ausbildet. Laut Jahresbericht 2019 ist die Ukraine die „oberste Priorität“ des NED. Seit 2014 hat die Agentur (offiziell) über 22 Millionen Dollar in der Ukraine ausgegeben.

In ihren offeneren Momenten äußern sich die NED-Führungskräfte explizit zur Rolle der Organisation. „Es wäre schrecklich für demokratische Gruppen auf der ganzen Welt, wenn sie als von der CIA subventioniert angesehen würden“, erklärte Carl Gershman, NED-Präsident von 1984 bis 2021, warum seine Organisation gegründet wurde. NED-Mitbegründer Allen Weinstein pflichtete ihm bei: „Vieles von dem, was wir heute tun, wurde vor 25 Jahren von der CIA im Verborgenen getan“, sagte er der Washington Post.

VoxCheck

VoxCheck erhält erhebliche finanzielle Unterstützung von der US-Regierung über den NED und die US-Botschaft. Es wird auch von der niederländischen und der deutschen Regierung finanziert. Aus unvollständigen NED-Aufzeichnungen geht hervor, dass VoxCheck jährlich beträchtliche Zuschüsse erhält und insgesamt rund 250.000 Dollar angenommen hat.

Diese Art von Geld ist in der Ukraine, dem mit Abstand ärmsten Land Europas, von großer Bedeutung. Das Pro-Kopf-BNE des Landes liegt mit 3.500 Dollar pro Jahr deutlich unter dem Russlands, das 10.700 Dollar beträgt. Ein NED-Zuschuss in Höhe von 15.000 Dollar, der einer ukrainischen Medienstiftung gewährt wurde, reichte beispielsweise aus, um über 100 Artikel zu finanzieren.

Trotz seiner Finanzierung wird VoxCheck in den westlichen Medien äußerst positiv dargestellt. Die Washington Post zum Beispiel beschreibt sie als „eine kleine Gruppe unabhängiger Faktenprüfer“. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist das Wort „unabhängig“ in der Regel für jede Mediengruppe reserviert, die nicht im Besitz von Regierungen ist oder von diesen finanziert wird (als ob dies die einzige Art von Abhängigkeit wäre). Aber selbst bei dieser extrem niedrigen Messlatte fällt VoxCheck durch.

Ein NED-Dokument zeigt einen Zuschuss für 2020 an VoxUkraine

In dem Artikel beschreibt die Washington Post das Faktenprüfungsverfahren von VoxCheck, das im Wesentlichen darin besteht, „glaubwürdige Nachrichtenquellen – wie einen BBC-Artikel – ausfindig zu machen“ und dann auf dieser Grundlage russische Behauptungen als falsch zu bezeichnen. Mit anderen Worten: Das offizielle staatliche Sprachrohr der britischen Regierung – das maßgeblich an der Verbreitung der Lügen beteiligt war, die zu den Invasionen im Irak und in Libyen führten – wird als unantastbar betrachtet.

Aus dem glänzenden Exposé der Post geht hervor, dass die Mitarbeiter von VoxCheck kaum den Anspruch erheben, neutral zu sein, und sich selbst als digitale Fußsoldaten in einem Kreuzzug gegen Russland sehen. Wie ein Mitarbeiter sagte, besteht die Aufgabe darin, „zu verhindern, dass jemand auf russische Lügen und Manipulationen hereinfällt“. In der Tat hat einer der Mitarbeiter seinen Job gekündigt, um sich freiwillig für die ukrainische Armee zu melden. Andere Mitarbeiter von VoxCheck erklärten, dass sie sich schuldig fühlten, weil sie selbst nicht mitmachten und nur virtuell zum Kampf beitrugen.

Natürlich hat Russland während dieses Krieges ständig gelogen; die gesamte Invasion basierte auf einer Lüge. Während des gesamten Winters wiederholten russische Offizielle ständig, dass sie nicht die Absicht hätten, in die Ukraine einzumarschieren. Die russischen Medien behaupteten unterdessen, Präsident Zelenskij sei nach dem Einmarsch aus dem Land geflohen. Aber im Krieg lügen alle Seiten. Und wenn eine Fact-Checking-Organisation ständig nur eine Seite kritisiert und die andere weitgehend verschweigt, hat sie sich in dem Konflikt eindeutig auf eine Seite gestellt und handelt damit parteiisch. Menschen, die an kritischem Denken interessiert sind, sollten die Behauptungen aller Seiten überprüfen.

Faktencheck Georgia

Fact Check Georgia bezeichnet sich selbst als „eine unabhängige und überparteiliche Website, die den Lesern recherchierte, überprüfte und evidenzbasierte Informationen bietet“. Dennoch wird sie von einer ganzen Reihe dubioser Organisationen finanziert, darunter die NED und die US-Botschaft, der German Marshall Fund, die niederländische Regierung und die European Endowment for Democracy, eine von der europäischen Regierung finanzierte „private“ Organisation, die ausdrücklich der NED nachempfunden ist.

Der Abschnitt „Über uns“ von Fact Check Georgia verrät, wie unabhängig die Organisation wirklich ist, die Fakten überprüft

Die Unabhängigkeit von Fact Check Georgia wird möglicherweise durch die Tatsache untergraben, dass am unteren Rand jeder Seite der Website die Wappen sowohl der NED als auch der US-Botschaft in Georgien abgebildet sind. Hinzu kommt der Haftungsausschluss: „Die auf dieser Website geäußerten Ansichten und Meinungen sind Eigentum von Factcheck.ge und stellen nicht die Ansichten und Meinungen der projektunterstützenden Organisationen dar“ – ein Satz, der nicht nötig wäre, wenn eine Organisation wirklich unabhängig wäre.

Außerdem haben einige ihrer Mitarbeiter einen bemerkenswerten Hintergrund. Die erste Person, die im Abschnitt „Unser Team“ von Fact Check Georgia aufgeführt ist, war früher stellvertretender Verteidigungsminister von Georgien – einem Land, das 2008 einen Krieg gegen Russland geführt hat.

Mythendetektor

Ein weiteres in Georgien ansässiges Unternehmen, Myth Detector, wurde im Haushaltsjahr 2021 von der US-Botschaft mit 42.000 Euro gefördert. Der deutsche Staatssender Deutsche Welle steuerte 41 000 Euro bei. Laut dem Finanzbericht von Myth Detector spendete eine Gruppe namens „Zinc“ im vergangenen Jahr ebenfalls 41.000 Euro. Dabei handelt es sich höchstwahrscheinlich um das Zinc Network, einen geheimnisvollen Geheimdienst, der im Auftrag der britischen und US-amerikanischen Regierung Informationskriegsführung betreibt.

Demagoge

Die US-Botschaft in Polen finanziert nicht nur Demagog, sondern führt auch Schulungen zum Thema Denken durch. Auf der Website von Demagog ist zu lesen, dass die Botschaft eine „Fact-Checking-Akademie“ eingerichtet hat, in der es darum geht, „wie man mit falschen Informationen umgeht“. „Dank der Zusammenarbeit mit der [Botschaft]“, heißt es dort, „wurden für Schüler und Lehrer Kurse über Fake News, verlässliche Informationsquellen und Faktenüberprüfung abgehalten“.

Neben der US-Regierung erhält Demagog auch Geld von der polnischen Regierung, der Europäischen Union und Organisationen des Europäischen Wirtschaftsraums.

Zusammengenommen werden die Aktivitäten dieser fünf Organisationen direkt von Washington finanziert. Viele der anderen Gruppen, die Facebook für die Überprüfung von Fakten bezahlt, um als Inhaltskontrolleure auf seiner Plattform zu fungieren, haben jedoch ähnlich enge Verbindungen zur westlichen Staatsmacht. Tatsächlich ist die einzige der neun Organisationen, die relativ frei von direkter Regierungszusammenarbeit zu sein scheint, die selbstfinanzierte Organisation Lead Stories.

Patikrinta 15min

Der litauische Sender Patikrinta 15min besteht darauf, dass er eine unabhängige, überparteiliche Gruppe ist. In der Rubrik „Über“ heißt es: „Sponsoren von Patikrinta 15min können keine politischen Parteien, Politiker, staatliche Organisationen oder mit Politikern verbundene Unternehmen oder Organisationen sein“. Patikrinta 15min wird jedoch vom Poynter Institute finanziert, der Journalistengruppe, zu der auch die US-amerikanische Faktenprüfungsorganisation Politifact gehört. Seit 2016 hat das Poynter Institute mindestens sieben Zuschüsse von der National Endowment for Democracy beantragt und erhalten, die sich insgesamt auf weit über eine halbe Million Dollar belaufen.

Einige dieser Zuschüsse dienen eindeutig dazu, Geld an osteuropäische Fact-Checking-Gruppen zu leiten. In einer Zusammenfassung der NED-Zuschüsse in Höhe von 78.000 Dollar heißt es, dass das Ziel der Gelder darin besteht, „die Nutzung von Faktencheck-Websites als wirksames Instrument der Rechenschaftspflicht in Mittel- und Osteuropa zu fördern und die globale Gemeinschaft der Faktenchecker zu stärken“. Das NED führt weiter aus, dass Poynter mehr als 70 Journalisten zu einem Trainingsgipfel bringen und sie und ihre Organisationen danach weiter „schulen“, „betreuen“ und beim „Aufbau von Kapazitäten“ unterstützen wird.

Einer von mehreren Zuschüssen, die das angeblich neutrale Poynter Institute von der NED des US-Außenministeriums erhält

Ein Zyniker könnte daraus schließen, dass die NED einfach versucht, ihr Geld über Poynter zu waschen. MintPress hat Patikrinta 15min gebeten, zu bestätigen oder zu dementieren, ob sie eine der osteuropäischen Gruppen sind, die in den NED-Unterlagen erwähnt werden, aber sie haben keine Antwort erhalten.

Wie bei anderen Gruppen auch, verblasst die überparteiliche Fassade von Patikrinta 15min häufig. Dies zeigt sich in Schlagzeilen wie „Russischer Zynismus kennt keine Grenzen“ und der Tatsache, dass sie häufig Nazigruppen wie das Asowsche Bataillon verteidigen.

Wie StopFake hat 15min argumentiert, dass die Verwendung des Waffen-SS-Symbols durch Asow zufällig ist. Es hat Azov auch als unpolitische Organisation dargestellt und Zitate des Azov-Gründers Andriy Biletsky – dem wohl berüchtigtsten lebenden Neonazi der Welt – als „Beweis“ dafür angeführt, dass die Vorwürfe gegen Azov russische Desinformation sind.

Re:Baltica

Obwohl es keine Beweise dafür gibt, dass Re:Baltica finanzielle Beziehungen zur Regierung der Vereinigten Staaten unterhält, kommt der Löwenanteil der Finanzierung immer noch aus dem Westen. Wie die Organisation auf ihrer Website angibt, stammen etwa zwei Drittel ihrer Finanzmittel „von Institutionen aus EU/NATO-Ländern“. Sie führen auch „das Königreich der Niederlande“ als einen ihrer „Freunde“ – d. h. Geber – an.

Re:Baltica wird großzügig von westlichen Regierungen und Nichtregierungsorganisationen finanziert, unter anderem von George Soros Open Society Foundation.

Delfi

Delfi ist ein großes Webportal in Osteuropa und dem Baltikum. Das Unternehmen gibt nicht bekannt, ob es ausländische Finanzmittel erhält. Es unterhält jedoch unbestreitbar eine enge Beziehung zum NED. Im Jahr 2015 interviewte Delfi Christopher Walker, einen leitenden NED-Manager, darüber, wie man der russischen Propaganda am besten entgegentreten könne. Zwei Jahre später sprach NED-Präsident Gershman vor dem litauischen Parlament und enthüllte, dass seine Organisation,

[W]ir haben mit Litauen zusammengearbeitet, um den russischen Bemühungen entgegenzuwirken, die Demokratie in Litauen, in Europa und in Russland selbst zu untergraben und zu zerstören. Wir haben die Arbeit des in Litauen ansässigen Delfi und des Zentrums für Osteuropastudien bei der Überwachung, Dokumentation und Bekämpfung russischer Desinformation in Litauen und den baltischen Staaten unterstützt.

Später im selben Jahr veranstaltete Delfi zusammen mit dem NED das erste Vilnius Young Leaders Meeting, zu dem handverlesene junge Aktivisten eingeladen wurden, um sich mit Journalisten und Spionen aus ganz Europa und den Vereinigten Staaten auszutauschen, in der Hoffnung, eine westfreundliche Kraft in der Zivilgesellschaft zu schaffen.

Ein Diagramm, das die Führungsstruktur des EXPOSE-Netzwerks zeigt, das im Rahmen der Integritätsinitiative Leak 7 veröffentlicht wurde

Delfi, Re:Baltica und StopFake wurden alle als vorgeschlagene Mitglieder eines „Gegen“-Propagandanetzwerks identifiziert, das vom EXPOSE-Netzwerk aufgebaut werden sollte. Bei EXPOSE handelte es sich angeblich um eine geheime, von der britischen Regierung finanzierte Initiative, die Journalisten und Staatsbeamte in einer Allianz zusammenbringen sollte, um den öffentlichen Diskurs in einer Weise zu gestalten, die den Prioritäten westlicher Regierungen eher entgegenkommt.

EXPOSE schrieb: „Es besteht die Möglichkeit, zivilgesellschaftliche Organisationen in ganz Europa weiterzubilden, ihre bestehenden Aktivitäten zu verstärken und ihr Potenzial freizusetzen“, um die nächste Generation von Aktivisten im Kampf gegen die Desinformation des Kremls zu sein.

„Ihre Aktivitäten zu koordinieren“, schrieb EXPOSE, „ist eine einzigartige Gelegenheit“ für die britische Regierung in ihrem Kampf gegen Russland. Leider habe die „monomanische Fixierung“ von StopFake auf Russland seiner Glaubwürdigkeit geschadet, beklagten sie.

Bemerkenswerterweise schrieb EXPOSE auch, dass „ein weiteres Hindernis bei der Bekämpfung von Desinformation die Tatsache ist, dass bestimmte vom Kreml unterstützte Narrative faktisch wahr sind“ – ein Eingeständnis, das unterstreicht, dass „Desinformation“ für viele Regierungen und Medien schnell zu einem Begriff wird, der einfach „Informationen, denen wir nicht zustimmen“ bedeutet.

Die Namen der Personen, die als potenzielle Mitarbeiter dieses Netzwerks aufgeführt sind, sind ein „Who’s Who“ von staatlich gelenkten Agenten, darunter das Zinc Network, mehrere Personen von der NED-finanzierten Website für investigativen Journalismus Bellingcat und Ben Nimmo, ein ehemaliger NATO-Sprecher, der jetzt Leiter der globalen Nachrichtendienste von Facebook ist.

Der Cyberkrieg von Facebook

Nimmo ist jedoch nur einer von vielen ehemaligen staatlichen Agenten, die jetzt in den höheren Rängen von Facebook arbeiten. Letzten Monat veröffentlichte MintPress eine Studie, aus der hervorging, dass der Silicon-Valley-Riese Dutzende von ehemaligen CIA-Mitarbeitern in einflussreichen Positionen innerhalb des Unternehmens eingestellt hat, insbesondere in den Bereichen Sicherheit, Inhaltsmoderation sowie Vertrauen und Sicherheit.

Angesichts des großen Einflusses von Facebook als Medien- und Kommunikationsgigant ist diese Art von Beziehung für jedes andere Land der Welt ein Problem der nationalen Sicherheit. Und dies ist auch keine hypothetische Bedrohung. Im November leitete Nimmo ein Team, das effektiv versuchte, die Wahlen in Nicaragua von der regierenden sandinistischen Partei weg und hin zu dem von den USA unterstützten Kandidaten zu lenken. In den Tagen vor der Wahl löschte Facebook Hunderte von Konten und Seiten von pro-sandinistischen Medien.

Diese Aktion unterstreicht die Tatsache, dass Facebook kein internationales Unternehmen ist, das nur im Äther existiert, sondern ein amerikanisches Unternehmen, das an amerikanische Gesetze gebunden ist. Und es rückt immer näher an die US-Regierung heran.

Wer wird die Wächter schützen?

Fake News gibt es im Internet in Hülle und Fülle, und wir als Gesellschaft sind völlig unvorbereitet darauf, ihnen zu begegnen. Eine Studie der Stanford University ergab, dass die große Mehrheit der Menschen – selbst die digital versierte Jugend – nicht in der Lage ist, sachliche Berichte von offensichtlichen Unwahrheiten im Internet zu unterscheiden. Viele werden auf die russische Propaganda hereinfallen. Die russischen Medien verbreiten tatsächlich ständig irreführende Informationen. Aber das tun auch die NATO-Länder. Und wenn die Faktenprüfer, die sich freiwillig gemeldet haben, um für uns Wahrheit von Fiktion zu unterscheiden, Russland unerbittlich angreifen, aber zu den Verdrehungen ihrer eigenen Seite schweigen, werden viele mehr auf die westliche Propaganda hereinfallen.

Die implizite Ansicht vieler dieser Fact-Checking-Gruppen ist, dass „nur Russland lügt“. Dies ist der Standpunkt einer parteiischen Organisation, die sich wenig um die Wahrheit kümmert, sondern mehr darum, die Kontrolle über die Kommunikationsmittel durchzusetzen. Und das alles geschieht im Namen unserer Sicherheit.

Wer prüft die Faktenchecker? Leider ist dies die Aufgabe kleiner, unabhängiger Medienunternehmen. MintPress ist jedoch ständig mit Unterdrückung konfrontiert, weil wir nicht mit unseren mehr als 400.000 Facebook-Followern kommunizieren dürfen, von den Silicon-Valley-Giganten algorithmisch unterdrückt werden und von Finanztransaktionsdiensten wie PayPal ausgeschlossen werden.

Die Lösung besteht darin, kritische Medienkompetenz zu lehren und zu entwickeln. Alle Medien sind voreingenommen und verfolgen eine bestimmte Agenda. Es liegt an jedem Einzelnen, diese zu erkennen und alles, was er liest, ständig zu hinterfragen und zu bewerten. Regierungen wollen jedoch nicht, dass ihre Bevölkerung kritisch denkt; sie wollen, dass ihre Botschaft die Oberhand gewinnt – ein Grund, warum die NED im Stillen so viele Fact-Checking-Organisationen finanziert, um ihre Arbeit für sie zu erledigen.