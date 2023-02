Die meisten Menschen vertrauen den Vereinten Nationen, und das könnte die Wurzel unseres Problems sein (Video)

Die Vereinten Nationen sollten aufgelöst werden – sie sind nicht zweckdienlich.

Die Vereinten Nationen werden von Oligarchen kontrolliert. Die gleichen Oligarchen kontrollieren das Weltwirtschaftsforum und viele andere Nichtregierungsorganisationen. Diese Organisationen und Institutionen tun das, was gut für die Oligarchen ist, nur für die Oligarchen, und die Oligarchen sind nicht gut.

Die Vereinten Nationen auflösen

Von Francis Leader

Als ich hörte, dass die jüngste Konferenz des Weltwirtschaftsforums („WEF“) in Davos schlecht besucht war, hatte ich das deutliche Gefühl, dass das Gebäude der Kontrolle in diesem Moment zusammenbricht. Die unipolare Welt hat erneut versagt. Nun wird es eine Zeit des absoluten Chaos geben, während der Feind sich in seinem Todeskampf windet und diejenigen, die eine multipolare Welt anstreben, an Stärke gewinnen.

Ich vermute, dass die multipolare Welt GENAU so totalitär und gefährlich sein wird, weil sie sich, wenn man sich die Politik ansieht, immer noch um die UNO und die Agenda 21 dreht.

Die UNO ist nicht das gutartige Wesen, für das sie sich ausgegeben hat.

Obwohl ich für diese Petition 2016 geworben habe, werden Sie feststellen, wie wenige Unterschriften ich sammeln konnte. Die große Mehrheit der Menschheit glaubt an die UNO, und das könnte die Wurzel unseres Problems sein!

Die Erklärung der Menschenrechte, das Gründungsdokument der Vereinten Nationen, war ein lobenswerter und wunderbarer Versuch, die echten Wünsche der Politiker, die sie 1948 unterzeichneten, in Worte zu fassen.

Seitdem sind nicht einmal die ersten Worte als erreicht zu bezeichnen.

„ARTIKEL 1: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“

Es kann nicht genug betont werden, dass diese Worte, obwohl sie offensichtlich und wahr sind, in jeder Sekunde eines jeden Tages in allen Teilen der Welt verletzt werden, und man kann nicht behaupten, dass die Vereinten Nationen die Rechte für ein menschliches Wesen verbessert haben, außer vielleicht für diejenigen, die eine Machtposition innehaben.

Wir sehen, wie enorme Mittel in diese Organisation fließen, und wir sehen auch, wie sie ständig um weitere Mittel bettelt, um ihre Ausgaben zu decken.

Wir sehen gewaltige Regierungsgebäude, riesige Konferenzen und Tagungen, auf denen viele Entschließungen und Tagesordnungen verabschiedet werden.

Keine davon hat erfolgreich Krieg, Hunger, Krankheiten oder den Verlust von Heimat und Ressourcen verhindert.

Wir hören immer wieder von Resolutionen, die mit einer Stimme gegen viele Stimmen abgelehnt werden. Dies deutet auf einen zahnlosen Tiger hin, der an ein globalistisches Raubtierregime gekettet ist, das weit davon entfernt ist, die Menschen auf der Welt zu befreien, sondern vielmehr ein globales Gefängnis schafft, in dem alle Menschen einer drakonischen und herrschsüchtigen Kontrolle unterworfen sind.

Ich schlage daher vor, die bestehenden Vereinten Nationen für untauglich zu erklären und sie aufzulösen, bevor sie ihre unappetitlichen Ziele, wie sie in der Agenda 21 und 2030 festgelegt sind, erreichen.

Diese Agenden mögen oberflächlich betrachtet harmlos erscheinen, doch in Wirklichkeit bedeuten sie die völlige Zerstörung der kulturellen Vielfalt und die Vernichtung von Nationen „für das Allgemeinwohl“ – angeblich.

Wir brauchen zweifelsohne internationale Zusammenarbeit, aber wir benötigen keinen teuren, nutzlosen Paria, der eine Politik diktiert, in der Menschen weiterhin wie eine weitere Ware oder Ressource in einer Welt behandelt werden, die von internationalistischen Konzernen und den wenigen unheilvollen, extrem reichen Einzelpersonen, die sie besitzen, kontrolliert wird.

„Wir, die Unterzeichnenden, fordern die Vereinten Nationen auf, sich selbst als untauglich zu betrachten und davon abzusehen, eine globale Armee, Polizei und Diktatur aufzubauen.

„Wir bestehen darauf, dass die Vereinten Nationen nicht unsere Erlaubnis haben, die Agenda 21 oder die Agenda 2030 umzusetzen, die die nationale Souveränität verleugnet und den Beitritt zu einem globalistischen Regime verlangt, das auf Kosten der individuellen Freiheiten agiert, wie sie in der eigenen Erklärung der Menschenrechte verankert sind.“ Quelle

UN-Whistleblower: Calin Georgescu

[Bitte beachten Sie: Francis Leader hat in ihrem Artikel einen Link zu diesem Video eingefügt, aber wir haben den Text unten hinzugefügt].

Dr. Reiner Fuellmich vom International Crimes Investigative Committee („ICIC“) interviewte Caline Georgescue, eine ehemalige Exekutivdirektorin, die zwei Jahrzehnte lang bei den Vereinten Nationen gearbeitet hat.

Die Vereinten Nationen sollen die „Eine-Welt-Regierung“ werden und sind gerade dabei, die Agenda 2030 mit den berüchtigten „Nachhaltigkeitszielen“ auf den Weg zu bringen. Dieses weltweite Projekt zielt darauf ab, jeden Aspekt der menschlichen Existenz vollständig zu verändern: Ernährung, Sexualität, Familie, Arbeit, Finanzen, Gesundheit, Bildung – einfach alles. Damit soll Armut, Hunger, Ungleichheit, Krankheit und anderen schlimmen Dingen ein Ende gesetzt werden.

Georgescue erzählt eine andere Geschichte. Er erklärt, dass die UNO von Kriminellen kontrolliert wird, die sie benutzen, um sich zu bereichern und die Menschheit zu versklaven.

„Die UNO ist die Plattform, die Brücke, für das System der Oligarchie“, sagt er. Georgescue hat an vielen offiziellen und inoffiziellen Treffen zum Thema nachhaltige Entwicklung teilgenommen. Und die Schlussfolgerung war immer dieselbe: „Wie können wir den Konsum der Menschen steigern“. Mit anderen Worten, die Tagesordnung wird von der Gier bestimmt. Die Mehrheit der Länder hat keine Kontrolle über ihre natürlichen Ressourcen, sondern wird vor allem vom Weltwirtschaftsforum kontrolliert, das dieselbe Agenda verfolgt wie die UNO.

Die Kanzler, Premierminister, Präsidenten usw. sind keine Angestellten der Bürger ihrer Länder, erklärte Georgescue, sie sind Angestellte der Oligarchen. Die UNO und das WEF sind nicht mehr voneinander zu unterscheiden, da sie die gleiche Agenda haben und von den gleichen Oligarchen kontrolliert werden.

Die Plandemie sollte im Jahr 2016 stattfinden. Und die Oligarchen hatten geplant, dass es im Jahr 2020 eine Lebensmittel- und Wasserkrise geben würde. Aber die Wahl von Donald Trump war ein totaler Schock für die Oligarchen und die Pandemie konnte nicht wie geplant im Jahr 2016 stattfinden. Also wurde die Pandemie auf 2020 verschoben und die Lebensmittel- und Wasserkrise ist nun für 2025 geplant, so Georgescue. „Natürlich werden sie nicht erfolgreich sein. This is clear. Das System ist fast zusammengebrochen.“

„Jetzt müssen wir den Mut haben, wir alle, ‚Nein‘ zu sagen.“

Georgescue erwähnte, dass all diese Oligarchen, die die UNO und das WEF kontrollieren, in Pädophilie verwickelt sind. Er sagte: „Wir wissen, dass jedes Jahr mehr als 8 Millionen Kinder verschwinden. Acht Millionen ist die gesamte Bevölkerung Österreichs. Sie verschwinden ohne [eine Spur]. Diese kriminelle Handlung muss gestoppt werden. Und es wird gestoppt werden, wenn die Menschen sich dessen bewusst werden und zu einem Verständnis [dessen, was geschieht] gelangen.“

Wir müssen den Mut haben, wir alle, „Nein!“ zu sagen.

Corona-Ausschuss S. 79 – Gespräch mit Dr. Calin Georgescu

Die Geheimnisse der Vereinten Nationen: Was jeder wissen sollte

Über die Autorin

Frances Leader ist eine britische Autorin, Redakteurin und Aktivistin. Sie hat mehr als 1.000 Artikel auf dem Hive-Blog veröffentlicht, darunter ein Buch, das als Kapitel geteilt wurde. In jüngster Zeit hat Leader Artikel auf Substack veröffentlicht. Sie schreibt über Geopolitik und andere menschliche Interessen wie Heilung, Spiritualität und die Umwelt. Leader ist außerdem Administratorin von Anti Fracking International, einer Gruppe, die weltweit 10.000 Mitglieder hat.