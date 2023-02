Die neueste COVID Impf-Todeszahl – eine halbe Million Menschen?

Sie werden nie erraten, wie viele Menschen bereits im ersten Jahr getötet oder schwer verletzt wurden.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Es ist zwar klar, dass die experimentellen COVID-Spritzen eine beträchtliche Anzahl von Menschen getötet haben, aber die Gesamtzahl der Todesopfer bleibt dank der Verschleierung, Verheimlichung und Manipulation von Daten durch die US-Gesundheitsbehörden unklar.

Allerdings hat die jüngste Erhebung – die in der Fachzeitschrift BMC Infectious Diseases veröffentlicht wurde, geht davon aus, dass allein im Jahr 2021 zwischen 217.330 und 332.608 Menschen durch die COVID-Impfung sterben werden. Wie von Steve Kirsch angemerkt:

Die globalen Lebenskosten dieser Impfstoffe liegen also in der Größenordnung von 10 bis 12 Millionen Menschen … Diese [Daten] stimmen mit den Zahlen überein, die ich schon seit langem sage. Das ist kein Zufall.“

Umfrage: Warum die Leute die Impfung bekommen oder nicht bekommen haben

Der Ansatz dieser Arbeit ist recht interessant. Hauptziel der Studie war es, „die Faktoren zu ermitteln, die amerikanische Bürger mit der Entscheidung, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, in Verbindung bringen“.

Der Autor wollte wissen, warum 31 % der US-Bevölkerung bis November 2022, also fast zwei Jahre nach einer massiv beworbenen „Impfkampagne“, die Impfung abgelehnt oder die Primärserie nicht abgeschlossen hatten.

Die Berechnung des Anteils der durch die Impfung verursachten Todesfälle war zweitrangig. Wie der Autor, Mark Skidmore, Ph.D., Wirtschaftsprofessor an der Michigan State University:

„Ein weitgehend unerforschter Faktor ist das Ausmaß, in dem schwerwiegende Gesundheitsprobleme aufgrund der COVID-19-Erkrankung oder der COVID-19-Impfstoffe in der Familie und im Freundeskreis die Entscheidung für eine Impfung beeinflussen.

Hier ist ein Auszug, der die Methodik beschreibt:

Ergebnisse der Umfrage

Insgesamt haben 2 840 Personen zwischen dem 18. und 23. Dezember 2021 an der Umfrage teilgenommen. Das Durchschnittsalter lag bei 47 Jahren, und das Geschlechterverhältnis betrug 51 % Frauen und 49 % Männer. Etwas mehr als die Hälfte, 51 %, hatte eine oder mehrere COVID-Impfungen erhalten.

Wie Skidmore vermutet hatte, zeigten die Ergebnisse, dass Personen, die sich impfen ließen, eher jemanden kannten, der aufgrund einer COVID-19-Infektion ein Gesundheitsproblem hatte, während diejenigen, die jemanden kannten, der nach der Impfung ein Gesundheitsproblem hatte, seltener geimpft wurden.

Von den Befragten kannten 34 % eine oder mehrere Personen, die aufgrund der COVID-19-Erkrankung ein erhebliches Gesundheitsproblem hatten, und 22 % kannten eine oder mehrere Personen, die durch die Impfung verletzt worden waren. Wie der Autor feststellte:

Zu den Arten von Nebenwirkungen, die die Befragten in ihrem sozialen Umfeld erlebten, gehörten die „üblichen Verdächtigen“, wie z. B:

Hunderttausende wurden grundlos getötet

Auf der Grundlage dieser Erhebungsdaten schätzt Skidmore:

Handelt es sich bei COVID-19 um eine Infektion mit einer extrem hohen Sterblichkeitsrate, wäre eine hohe Sterblichkeitsrate durch einen Impfstoff vielleicht akzeptabel. COVID-19 hat jedoch eine außerordentlich niedrige Sterblichkeitsrate, die mit der Influenza vergleichbar oder sogar niedriger ist, so dass das mit den COVID-Impfungen verbundene Risiko ebenso gering sein sollte.

Wie es aussieht, sind die Risiken der Spritzen sehr hoch, während die eigenen Studiendaten von Pfizer mit mehr als 40.000 Teilnehmern zeigen, dass sie keinen Nutzen in Bezug auf das Risiko von Krankenhausaufenthalten und/oder Tod bieten. Die absolute Risikoreduktion ist so gering, dass sie nicht ins Gewicht fällt.

Hohe Rate an Nebenwirkungen

Die Zahl der durch die Impfung verursachten Todesfälle ist jedoch nicht der einzige beunruhigende Teil dieser Studie. Die Ergebnisse von Skidmore deuten auch darauf hin, dass die Nebenwirkungen der Impfung häufiger auftreten als bisher angenommen.

Wie bereits erwähnt, waren 51 % der Befragten geimpft worden. Von diesen gaben 15 % an, dass sie nach der Impfung ein neues Gesundheitsproblem hatten, und 13 % stuften es als „ernst“ ein. Vergleichen Sie dies mit der sechsmonatigen Sicherheitsanalyse von Pfizer, die besagt, dass nur 1,2 % der Studienteilnehmer ein schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis gemeldet haben.

Wie von Kirsch vorgeschlagen, „müssen wir diese Zahl um den Faktor zwei reduzieren, weil die Menschen weniger schwerwiegende unerwünschte Ereignisse als unerwünschte Ereignisse melden“. Das bedeutet jedoch, dass die Zahl der schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse bei der Impfung fünfmal höher ist als von Pfizer angegeben.

„Das ist der Grund, warum die FDA bei den von ihr zugelassenen Arzneimitteln nie Untersuchungen nach dem Inverkehrbringen durchführt. Weil die Realität weh tut“, schreibt Kirsch. „Es ist die FDA, die dies vor Mark Skidmore hätte entdecken müssen. Die FDA schläft am Steuer und glaubt einfach alles, was die Pharmafirmen ihnen erzählen, mit Haut und Haaren. Dies ist ein großes Versäumnis. Warum machen sie nicht solche Umfragen, um zu sehen, ob die Realität mit der Studie übereinstimmt?“

Weitere Vergleiche von Nebenwirkungsraten

Zum weiteren Vergleich sind hier die Ergebnisse mehrerer anderer Untersuchungen aufgeführt:

Die folgende Grafik, die die Ergebnisse von Skidmore mit den Ergebnissen der Umfragen von Rasmussen, V-Safe und Pollfish vergleicht, wurde von InfoGame auf Substack erstellt. Wie von InfoGame angemerkt:

Menstruationsunregelmäßigkeiten sind häufig nach der Impfung

Da wir gerade beim Thema Nebenwirkungen sind: Mehrere Umfragen haben sich auch mit der Häufigkeit von Menstruationsstörungen bei Frauen befasst, die die Impfung erhalten haben, was auf eine Schädigung der Fortpflanzung hinweisen könnte. Zum Beispiel:

Menschen in hohen Positionen suchen Rückzug

Es überrascht nicht, dass hochrangige Persönlichkeiten bereits versuchen, eine Rücknahme des Artikels zu erzwingen. In einer besonderen Mitteilung des Herausgebers, die nur zwei Tage nach der Veröffentlichung veröffentlicht wurde, heißt es: „Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Schlussfolgerungen dieser Arbeit Gegenstand von Kritik sind, die von den Redakteuren geprüft wird. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass die Behauptungen unbegründet sind und dass die Qualität des Peer-Reviews in Frage gestellt wird. Wie von Kirsch angemerkt:

„Sie versuchen aktiv, die Arbeit zurückzuziehen, weil sie das Narrativ zerstört. Ich bin mir sicher, dass sie damit Erfolg haben werden, denn die Zeitschriften stehen unter starkem Druck, jede erzählungsfeindliche Arbeit zu zensieren. Das Problem ist, dass Marks Umfrage mit meinen Umfragen völlig übereinstimmt.

Wenn sie die Arbeit zurückziehen wollen, müssen sie uns IHRE Umfragen zeigen. Aber natürlich haben sie keine Umfragen, weil sie zu viel Angst vor den Ergebnissen haben.

Also werden sie Argumente wie „Mir gefällt die Methodik nicht“ oder ähnlichen Unsinn vorbringen, anstatt ihre eigenen Daten zu erheben. Sie werden uns NIEMALS Umfragedaten zeigen, die ihre Darstellung stützen, weil es sie nicht gibt.

Deshalb gibt es auch keine Erfolgsanekdoten. NIEMAND kann mir den Namen einer geriatrischen Praxis in den USA nennen, in der die Zahl der Todesfälle nach der Einführung der Impfstoffe stark zurückgegangen ist. In allen Fällen ging es in die falsche Richtung. Das Narrativ löst sich immer schneller auf, aber die medizinische Gemeinschaft kämpft immer noch gegen die Wahrheit an.“