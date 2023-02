Wie man eine Hungersnot überlebt

Ein wirtschaftlicher Zusammenbruch kann zu einem Zusammenbruch der Gesellschaft und einer massiven Nahrungsmittelknappheit führen. Schwere Dürre oder Unwetter, Naturkatastrophen oder eine von Menschen verursachte Katastrophe wie ein EMP können ebenfalls zu Nahrungsmittelknappheit und Hungersnot führen, auf die eine Hungersnot folgt. Millionen Menschen hungern. Die meisten Amerikaner haben die Folgen einer massiven Hungersnot nur am Fernsehschirm erlebt. In dem Film The Road Warrior (gespielt von Mel Gibson) erlebte 1981 ein Überlebender in der apokalyptischen Einöde Australiens die Folgen einer großen Hungersnot am eigenen Leib. Sein Weg zu überleben: Hundefutter in Dosen.

Ich kann mich nicht mehr an den Markennamen erinnern. Alpo vielleicht. Aber ist das überhaupt wichtig? Der Punkt ist folgender: In einer Zeit der großen Hungersnot nach einem Atomkrieg oder einer anderen katastrophalen Katastrophe können Menschen, die überleben, Dinge essen, von denen sie sich nie vorstellen konnten, dass sie sie jemals essen könnten. Oder sie verhungern einfach.

Hungersnot – Eine soziale und wirtschaftliche Krise, die oft mit weitverbreiteter Unterernährung und Hunger einhergeht und zu Epidemien und einer deutlich erhöhten Sterblichkeit führt.

Hier finden Sie einige gute Tipps, wie Sie sich auf eine Hungersnot biblischen Ausmaßes vorbereiten können, eine Hungersnot, die nach Ansicht von Experten eine direkte Folge einer weitverbreiteten Katastrophe, eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs oder sogar eines nuklearen Terroranschlags sein könnte, der heute ein wachsendes Risiko für die USA darstellt.

Hungersnot durch EMP

Der viel diskutierte und gefürchtete EMP (elektromagnetischer Impuls) könnte ebenfalls zu einer Hungersnot führen, zumindest in dem Land, das von dem EMP betroffen ist. Es ist nicht so, dass ein EMP dazu führt, dass keine Nahrungsmittel mehr wachsen: Vielmehr wird es zu einer Hungersnot kommen, wenn der Transport zum Erliegen kommt und die Lebensmittel in den Bezirken und Bundesstaaten, in denen viel Landwirtschaft betrieben wird, plötzlich keine Möglichkeit mehr haben, die saisonale Ernte zu mehreren Millionen Menschen in weit entfernten Städten zu transportieren.

Eine weitverbreitete Massenhungersnot ist eine sehr reale Bedrohung und kann Ihr Überleben gefährden. Das gilt auch für Ihre Familie und Ihre Freunde.

Das gilt auch für Ihre Nachbarn, ja, für das Paar, das so gut zurechtzukommen scheint. Wenn in Ihrer Nachbarschaft Haustiere verschwinden, könnte es sein, dass Ihre Nachbarn hinter dem Verschwinden stecken. Nach etwa einem Tag ohne Nahrung können Ihre Nachbarn dazu übergehen, andere Nachbarn um Nahrung zu bitten und dann zu betteln, wenn niemand bereit ist, viel zu geben.

Hungrige Menschen schließen sich zusammen

Was passiert, wenn Sie ein paar Nachbarn haben, die nicht vorbereitet sind? Diejenigen, die keine Lebensmittel haben, könnten sich zusammenschließen und diejenigen angreifen, die welche haben. Raten Sie mal! Wenn Ihre Nachbarn Sie nicht sehen, wie Sie auf Nahrungssuche gehen, um Essen betteln und sich stattdessen einfach in Ihrem Haus einschließen, werden sie vermuten, dass Sie auf einem Haufen Essen sitzen.

Wenn sich genügend Hungrige zusammentun, werden sie vielleicht beschließen, dir das Essen mit Gewalt wegzunehmen.

Nach etwa drei Tagen, in denen Ihre Nachbarn hungern, ist es möglich, dass jemand „Haustiere“ erwähnt. Wenn der fünfte Tag anbricht und es immer noch nichts zu essen gibt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Jagd auf Haustiere eröffnet wird – ich spreche von Katzen und Hunden.

Halten Sie Vorräte an Lebensmitteln und Wasser bereit, um die Hungersnot zu bekämpfen

Verstehen Sie jetzt, warum es wichtig ist, zumindest für einige Wochen zusätzliche Vorräte an Lebensmitteln und Wasser zu haben? Eine Hungersnot, die durch eine beliebige Anzahl von Katastrophen ausgelöst werden kann, kann in den westlichen Ländern schnell verheerende Folgen haben. Da die Menschen im Westen noch nie echten Hunger erlebt haben, wird sie wahrscheinlich stärker treffen als die Menschen in den Ländern der Dritten Welt.

In den ersten Tagen der Lebensmittelknappheit wird es vielleicht nicht sofort passieren. Aber nach einigen Wochen können die Lebensmittel in der Nachbarschaft knapp werden; die Vorratskammern der örtlichen Kirchen können anfangen, leer zu werden (es sei denn, Gott sorgt auf wundersame Weise für Nahrung, was nach einem Blick in die Bibel immer möglich ist). Und dann wird der Tag kommen, an dem es einfach keine Lebensmittel mehr in der Nachbarschaft gibt.

Da Sie wissen, wie sich einige Ihrer Nachbarn verhalten könnten, sollten Sie sich zusätzlich zu Ihren typischen Notvorräten eine Menge billiger Grundnahrungsmittel wie Reis und Bohnen kaufen. Auf diese Weise kannst du deinen Nachbarn wenigstens etwas geben und sie hoffentlich davon abhalten, sich gegen dich zu wenden, falls sie den Verdacht haben, dass du tatsächlich ziemlich viel Essen hast.

Das Ende des Alten Reiches – Mitte des 22. Jahrhunderts v. Chr. war Ägypten ein heißes Pflaster mit einer großen Bevölkerung, die viele Mäuler zu stopfen hatte; die Landwirtschaft in der Region sorgte für Nahrung, und der Nil war ein wichtiger Wasserlieferant. In der Zeit von Unas (2381-2345) kam es plötzlich zu einer kurzen Veränderung des lokalen Klimas, die sich auf die Nahrungsmittelversorgung Ägyptens auswirkte. Niemand weiß genau, was die Ursache für die Wetterprobleme war; die Folgen dieses Klimawandels scheinen jedoch klar zu sein.

Der Moeris-See trocknete aus, der Nil sank, und es kam zu Missernten. Zum Leidwesen der alten Ägypter löste dies eine große Hungersnot in ihrem Land aus. All diese Faktoren führten auch zu zivilen Unruhen und damit zu Verbrechen und Revolten.

Das Alte Reich erholte sich nie wieder vollständig.

Hungersnot, heute

Die Ursachen von Hungersnöten und Massenverhungerungen

Hungersnöte können durch eine Vielzahl von Faktoren verursacht werden. Einer der häufigsten Gründe für eine Hungersnot ist der Klimawandel (wie bereits erwähnt). In diesem Fall sind oft Dürre, Ernteprobleme und Seuchen die Schuldigen.

Hungersnöte können auch durch Kriege und politische Probleme ausgelöst werden.

Zu verschiedenen Zeiten in der Geschichte haben Regierungen politische Entscheidungen getroffen, die zu Hungersnöten geführt haben. Oft haben die Machthaber die Mittelschicht und die Armen buchstäblich benachteiligt. Viele sind überzeugt, dass die Hungersnot in Nordkorea in den 1990er-Jahren eine direkte Folge von Regierungsmaßnahmen war, die der Bevölkerung aufgezwungen wurden.

Es gibt viele, die glauben, dass fast alle Hungersnöte im Grunde mehr von der Politik als von der Natur verursacht werden (mit anderen Worten: Probleme, die zu Problemen bei der Nahrungsmittelversorgung führen, können von einer proaktiven Regierung bewältigt werden; einer Regierung, die angemessen auf eine Katastrophe und eine eventuell auftretende Nahrungsmittelknappheit vorbereitet ist).

Unabhängig davon wird angesichts der natürlichen Veränderungen um uns herum – manche sprechen vom Klimawandel oder der globalen Erwärmung, andere von der Hand Gottes und der biblischen „Endzeit“ der modernen Welt – die Möglichkeit einer weitverbreiteten Hungersnot aufgrund des Klimawandels oder einer weitverbreiteten Katastrophe immer plausibler, sogar in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Was braucht es, um eine Hungersnot zu überleben?

Historisch gesehen versuchen die Vereinigten Staaten – im Gegensatz zu Ländern wie Nordkorea – Entscheidungen zu treffen, die im besten Interesse ihrer Bevölkerung liegen, so jedenfalls die Hoffnung des amerikanischen Volkes.

Sie sollten jedoch nicht davon ausgehen, dass die Vereinigten Staaten sich für Sie einsetzen werden. Denn falls es Ihnen nach dem Hurrikan Katrina in New Orleans noch nicht ganz klar war: Wir sind nicht für die Natur zuständig.

Dennoch wird die Politik eine große Rolle dabei spielen, ob wir eine Hungersnot überleben oder nicht. Da dies jedoch im Wesentlichen außerhalb unserer Kontrolle liegt (mit Ausnahme des Wahlprozesses natürlich), sollten wir über drei andere Dinge sprechen, die während einer Hungersnot helfen könnten. Dabei handelt es sich um den Anbau von Nahrungsmitteln, die Lagerung von Nahrungsmitteln und das Jagen, Fallenstellen und Fischen.

Anbau von Nahrungsmitteln während einer Hungersnot

Es ist schwierig, darüber zu sprechen, weil der Anbau von Nahrungsmitteln möglicherweise der Grund für die Hungersnot ist, mit der Sie konfrontiert sind. Bedenken Sie jedoch, dass es immer noch Möglichkeiten gibt, Lebensmittel anzubauen, zumindest in kleinem Maßstab.

Die Grüne Revolution – Okay, die Grüne Revolution bezieht sich im Wesentlichen auf die Verbreitung von Technologien für die Subsistenzlandwirtschaft in Ländern, die sie benötigten: Dinge wie Pestizide, Bewässerungsprojekte und Stickstoffdünger. Diese Konzepte und Materialien wurden erstmals 1943 in Mexiko eingeführt.

Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich, was das mit dem Überleben einer Hungersnot zu tun hat. Nun, machen Sie es einfach nach. Mit anderen Worten: Sie benötigen etwas Know-how, starkes Saatgut (fragen Sie beim Kauf von Saatgut nach Saatgut, das die besten Chancen hat, unter schlechten Bedingungen zu wachsen), Land und Pestizide/Dünger.

Wenn Sie sich Sorgen über eine Hungersnot in Ihrer Gegend machen, rufen Sie ein Gartencenter an und fragen Sie, welche Pflanzen, Pestizide und Düngemittel in Ihrer Region am besten geeignet sind.

Unabhängig davon wird der Anbau von Lebensmitteln während einer Hungersnot mit ziemlicher Sicherheit eine schwierige Angelegenheit sein. Denn wenn es einfach wäre, gäbe es die Hungersnot nicht, oder?

Ein Überlebenskünstler werden: Jagen, Fallenstellen und Fischen

In der CBS-Fernsehserie Jericho dreht sich die Geschichte um eine kleine Stadt in Kansas, die nach einem Atomangriff, der die Vereinigten Staaten von Amerika dezimiert hat, überleben muss. Infolgedessen beginnt die Stadt Jericho, Kansas, aufgrund von Lebensmittelknappheit zu verhungern; gleichzeitig gibt es in der Gegend nicht viele Wildtiere, die Nahrung liefern könnten.

Mit anderen Worten: Es gibt nicht viel zu jagen. Selbst wenn dies der Fall wäre, leben in einigen Städten zu viele Menschen; in den ersten Tagen und Wochen einer Katastrophe und Hungersnot würde es zu viel Konkurrenz zwischen den Jägern geben; die Jagd in einem Gebiet wäre von kurzer Dauer und für die meisten Menschen erfolglos. Diejenigen, die sich zuerst auf die Jagd nach Großwild (Hirsche, Elche usw.) begeben würden, hätten wahrscheinlich die größten Probleme, da ein plötzlicher Anstieg der Jagd viele dieser Tiere aus dem Gebiet vertreiben würde.

Kleine Säugetiere, Vögel, Schlangen und Insekten auf dem Speiseplan

Diejenigen, die bereit sind, auf Großwild zu verzichten und stattdessen Kleintiere wie Kaninchen, Enten, Truthähne, Eichhörnchen, Katzen und Hunde (im schlimmsten Fall) zu jagen, haben die besten Chancen, in einer solchen Zeit eine Mahlzeit nach Hause zu bringen. In den meisten Gemeinden gibt es eine Reihe von kleinen Säugetieren und sogar Reptilien wie Schlangen, die in Notzeiten eine schmackhafte Mahlzeit abgeben. Man muss nur bereit sein, über den Tellerrand der traditionellen westlichen Ernährung hinauszuschauen und schon findet man eine Reihe von Nahrungsmitteln, sogar Insekten und Regenwürmer, mit denen man sich an Tagen, an denen es einfach nichts zu essen gibt, durchschlagen kann.

Wenn Sie lernen, wie ein Überlebender zu denken, werden Sie feststellen, dass diese Dinge viel einfacher zu essen sind, als Sie heute vielleicht glauben.

Wenn kleine Säugetiere, Vögel, Schlangen und Insekten auf dem Speiseplan stehen, heißt das nicht, dass es kein Großwild gibt. Wie in einem früheren Artikel über die Jagd auf Großwild beschrieben, müssen Sie sich in abgelegene Gebiete begeben – je abgelegener, desto besser.

Das liegt daran, dass erfahrene Jäger die besten Gebiete (die halb abgelegen sind) zuerst aufsuchen, weil sie wissen, wie man jagt, und weil sie die Dynamik des „Jagddrucks“ verstehen und wissen, wie dieser das Großwild schnell aus einem Gebiet vertreibt. Als Faustregel gilt: Wenn Sie in einer solchen Zeit jagen wollen, suchen Sie sich Wildnisgebiete, die tief in der Wildnis und außerhalb der halb abgelegenen Gebiete liegen. Jetzt haben Sie die besten Chancen, Großwild zu finden, das nicht durch einen drastischen Anstieg des „Jagddrucks“ aufgeschreckt wurde.

Schließlich sind bei der Jagd diejenigen am besten dran, die über Erfahrung und Kenntnisse des Landes verfügen. Diejenigen, die keine Erfahrung oder Grundkenntnisse haben, werden kläglich scheitern.

Für alle Nicht-Jäger unter Ihnen gibt es eine Sache, die Sie jetzt wissen sollten.

Ihr werdet eine Jagdausrüstung und Waffen benötigen.

Die Werkzeuge des Handwerks

Wenn Sie glauben, dass in den kommenden Monaten und Jahren eine Hungersnot in Ihrer Gegend eintreten könnte, sollten Sie ernsthaft über den Kauf einer Waffe nachdenken. Als Reserve sollten Sie sich eine Armbrust mit einem guten Zielfernrohr zulegen. Schließlich sind sowohl ein Gewehr als auch eine Armbrust bewährte Werkzeuge für die Jagd. Eine Armbrust ist relativ leicht zu schießen, und Sie können auch in der Stadt jagen, ohne die Anwohner mit Schießgeräuschen zu beunruhigen.

Natürlich brauchen Sie vielleicht eine Waffe, um sich zu verteidigen. Zählen Sie bei der Selbstverteidigung zuerst auf eine Feuerwaffe, bevor Sie eine Armbrust benutzen.

Haben Sie Angst vor Schusswaffen? Das Gute ist, dass es Alternativen gibt (z. B. Armbrüste, Langbögen und Compoundbögen). Aber um ehrlich zu sein, eignet sich nichts besser für die Jagd als eine Schusswaffe.

Was sollten Sie sonst noch zur Hand haben, um eine Zeit der großen Hungersnot zu überstehen? Hier ist eine Liste:

Angelrute und Netze oder einfach nur eine starke Angelschnur und viele Haken (kennen Sie die Wasserquellen, in denen Sie fischen werden, und halten Sie dann die richtige Ausrüstung bereit, um die besten Chancen auf Erfolg zu haben).

Fallen und Schlingendraht

Köder für Kleinsäuger, die in deiner Gegend am häufigsten vorkommen und am besten schmecken

Krabbenfanggeräte (wenn Sie in einem Gebiet leben, in dem Krabbenfang möglich ist)

Getarnte Kleidung (wählen Sie Farben, die am besten zu den Wildnisgebieten passen, in denen Sie wahrscheinlich jagen werden).

Jagdmesser

Und es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Dinge, die je nach Jagdziel und Region nützlich sein können. Sprechen Sie mit erfahrenen Jagdführern in Ihrer Region oder in der Region, in die Sie im Falle einer Katastrophe umziehen wollen. Besprechen Sie alles, von Großwild und kleinen Säugetieren bis zu Wildvögeln und sogar Raubtieren.

Sprechen Sie dann mit einigen Angelführern. Besprechen Sie alles, von Seen und Flüssen bis zu Bächen (Flusskrebse), und schließlich die Küste, wenn Sie in der Nähe des Ozeans leben.

Lebensmittel aufbewahren

Vorbereitung ist der Schlüssel zu allem, vom Trainieren einer Fußballmannschaft bis zum Zusammenführen von Freunden und Familie, um eine Hungersnot oder eine Massenverhungerung zu überstehen. Wenn Sie sich also Sorgen machen – und wenn Sie sich umsehen, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass Sie das tun sollten -, sollten Sie anfangen, nicht verderbliche Lebensmittel mit einer Haltbarkeit von mehreren Jahren zu kaufen. Gleichzeitig sollten Sie sich einen Vorrat an nicht verderblichen Lebensmitteln mit einer Haltbarkeit von nur wenigen Monaten anlegen. Sie können diese Lebensmittel zuerst verzehren und dann auf Lebensmittel wie gefriergetrocknete Lebensmittel zurückgreifen, wenn Sie die guten Lebensmittel aufgebraucht haben.

Der Anbau von Lebensmitteln und die Jagd bei hohem Bedarf werden wahrscheinlich nicht immer erfolgreich sein. Die meisten Menschen werden unvorbereitet sein und einfach nicht in der Lage, den Anbau von Nahrungsmitteln und die Jagd zu einem Mittel zu machen, auf das sie sich in einer Katastrophe verlassen können.

Außerdem wäre es ratsam, sich mit Lebensmitteln wie weißem und braunem Reis, Weizen und Bohnen einzudecken. Richtig verpackt und gelagert können diese Lebensmittel manchmal Jahrzehnte lang haltbar sein. Apropos richtige Lagerung von Trockenlebensmitteln: Hier sind einige Dinge zu beachten:

Halten Sie 10er-Dosen bereit (damit Sie selbst einmachen können). Halten Sie Folienbeutel bereit (aus mehrlagigem, laminiertem Kunststoff und Aluminium). Kaufen Sie eine Reihe von Flaschen aus Polyethylenterephthalat (PETE-Flaschen). Diese werden für die langfristige Lagerung von Trockenfutter verwendet.

Außerdem sollten trockene Lebensmittel bei einer Temperatur von 24 Grad Celsius oder weniger gelagert werden (empfohlen). Wenn diese Voraussetzung nicht erfüllt werden kann, sollten die Lebensmittel umgestellt werden. Ferner sollte die Feuchtigkeit so gering wie möglich gehalten werden (eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, die Behälter nicht auf den Boden zu stellen).

Bewahren Sie auch Dinge wie Speiseöl und langfristig gelagerte Lebensmittel (oft in PETE-Flaschen) vor Licht geschützt auf. Und natürlich sollten Sie alle Lebensmittel in Beuteln oder Flaschen aufbewahren (diese dienen unter anderem dem Schutz vor Insekten/Nagern).

Um die Gefahr von Feuchtigkeit zu verringern, sollten Sie den Lebensmittelbehältern sauerstoffabsorbierende Pakete beilegen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese zu verwenden, also lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Bringen Sie sich selbst bei, wie Sie die Sauerstoff absorbierenden Packungen richtig verwenden. Es kann zu ernsthaften Problemen kommen, wenn die Anweisungen nicht korrekt befolgt werden (dies gilt für die Aufbewahrung von Lebensmitteln im Allgemeinen, nicht nur für sauerstoffabsorbierende Verpackungen).

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Fachmann auf diesem Gebiet.

Zu guter Letzt sind da noch die verderblichen Lebensmittel. Fleisch muss natürlich gefroren gelagert werden. Außerdem wäre es ratsam, diese zuerst zu verbrauchen. Das Gleiche gilt für frisches Gemüse und Obst. Greifen Sie nicht auf Ihre Trockenfuttervorräte zurück, bevor Sie sie brauchen.

Hungersnot ist ein weites Feld, das aus einer Vielzahl von Gründen entstehen kann. Die Art und Weise, wie man eine Hungersnot bekämpfen kann, hängt von der jeweiligen Situation ab.

Hungersnot aufgrund einer Naturkatastrophe oder eines nuklearen Angriffs

Wenn Ihr Gebiet von einer verheerenden Naturkatastrophe wie einem Erdbeben oder Tsunami – oder schlimmer noch, von einem Asteroiden oder einem massiven Vulkanausbruch in der Region – heimgesucht wird oder wenn mehrere Städte durch einen Atomangriff zerstört werden, kann der Zugang zu Nahrungsmitteln im ganzen Land über Nacht zusammenbrechen.

In einer solchen Situation kann man schnell ohne Lebensmittel (und je nach Schwere der Katastrophe auch ohne Trinkwasser) dastehen. Denken Sie ernsthaft über eine Reserve an Lebensmitteln und Wasser nach, die Sie und Ihre Familie für bis zu 90 Tage oder länger versorgen kann.

Für den Fall, dass es in der Welt wirklich chaotisch zugeht, sollten Sie einen Vorrat an Lebensmitteln und Wasser anlegen, der für Sie und Ihre Familie sechs Monate oder länger ausreicht, und Pläne für die Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser erstellen, wenn diese zur Neige gehen.

Angesichts von Katastrophen und wahrscheinlichen Hungersnöten, die sich am Horizont abzeichnen, ist es sinnvoll, sich mit nicht verderblichen Lebensmitteln, großen Wasserkanistern und Bargeld einzudecken – wenn Ihre Bank auf unbestimmte Zeit geschlossen ist oder es für längere Zeit keinen Strom gibt, werden Kredit- und Debitkarten nutzlos sein – sowie mit Dingen zum Tauschen wie Munition, Wasserfiltergeräten und Kaffee in großen Mengen.