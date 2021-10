Die militärischen und geheimdienstlichen Ursprünge der öffentlichen Gesundheit. Die pharmazeutische Abteilung des militärisch-industriellen Komplexes

Von Dr. T. P. Wilkinson

Eine kurze Einführung in den pharmazeutischen Zweig des militärisch-industriellen Komplexes

Im November wird das neueste Buch von Robert F. Kennedy Jr. erhältlich sein: Der wahre Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma und der globale Krieg gegen Demokratie und öffentliche Gesundheit.

In einer Rede auf einer Konferenz über die Covid-19-Krise, die im vergangenen August in Budapest, Ungarn, stattfand, gab Robert Kennedy den Teilnehmern eine Vorschau auf seine Forschungsergebnisse. In seinem Buch „Historical and Legal Perspectives of the Pandemic“ (Historische und rechtliche Perspektiven der Pandemie) wird der Kontext, in dem sich die letzten 18 Monate entwickelt haben, ungewöhnlich umfassend dargestellt. Als konservativer Verfechter der Sicherheit im Gesundheitswesen, insbesondere für Kinder, und als Umweltaktivist hat sich Kennedy auf das Fehlverhalten von Unternehmen und die Vereinnahmung durch die Pharmaindustrie konzentriert. In diesem Vortrag erläutert er die Beziehung zwischen der Gesundheitskrise und dem Staat selbst.

Fragen wie „Wie viele Zuschüsse oder Haushaltsmittel aus dem militärischen Establishment sind erforderlich, bevor wissenschaftliche Forschung als Militär- oder Waffenforschung bezeichnet wird?“ oder „Wie viel objektive Wissenschaft wird von Menschen produziert, die völlig abhängig sind oder deren Gehälter durch die Höhe der Gelder von Unternehmensspendern und Militär oder Geheimdiensten bestimmt werden, die zum Kauf von Ergebnissen beitragen?“ oder „Wie viele Täuschungen und Betrügereien müssen begangen werden, bevor die Verantwortlichen als Lügner und Verbrecher gelten?“ Dies sind natürlich rhetorische Fragen. Wo eine große Mehrheit gelernt hat zu akzeptieren, dass Lohn Gehorsam rechtfertigt und Profit die höchste Form von Erfolg und Tugend ist, können diese Fragen wenig bedeuten und ihre Antworten noch weniger.

Karlheinz Deschner hat mehr als zehn Bände historischer Forschung verfasst, in denen er alle kriminellen Aktivitäten der römisch-katholischen Kirche seit der betrügerischen Gründung des Heiligen Stuhls in Rom dokumentiert. Doch nichts davon wird die Überzeugung eines wahren Katholiken ändern, dass er oder sie einer mehr als tausend Jahre alten kriminellen Organisation anhängt. Deschner bezieht die gesamte Christenheit ein, nicht nur die Katholiken, denn die Reformation hat die Verbrechen nicht beendet.

In diesem Zusammenhang ist es vielleicht erwähnenswert, dass einige der bösartigsten Vollstrecker des medizinischen Kriegsrechtsregimes, Emmanuel Macron, Justine Trudeau, Gavin Newsom und natürlich Anthony Fauci, von Jesuiten ausgebildet wurden. Der derzeitige kollaborierende Pontifex ist selbst Jesuit. Der Gründer der Gesellschaft Jesu verstand sein Werk als eine militärische Organisation zur aggressiven Verbreitung und Verteidigung der heiligen Kirche. Es ist ein Gemeinplatz, dass Cecil Rhodes von den Jesuiten inspiriert wurde, als er seine Round-Table-Bewegung für die britische imperiale Einheit gründete. Die Jesuiten genießen in der Spionagebranche den Ruf, ein Eliteteil des notorisch weitgespannten und effizienten Geheimdienstes der Kirche zu sein.

Wenn Robert Kennedy also die Quellen von Anthony Faucis Finanzierung, die Integration von Militär und Geheimdienstorganisationen in das angeblich zivile NIAID (und damit die NIH insgesamt) erläutert, kratzt er etwas von der Verblendung einer sorgfältig aufgebauten Mythologie über die institutionelle medizinische Forschung und die Großmedizin ab.

Die Geschichte und der Kontext, die Kennedy in diesem Vortrag präsentiert, werden vermutlich in seinem demnächst erscheinenden Buch ausführlicher dargestellt. Es ist jedoch sinnvoll, in der Geschichte noch weiter zurückzugehen als bis zu Eisenhowers berühmter Abschiedsrede, auf die sich Kennedy bezieht.

Der Stammbaum des NIAID lässt sich bis zum War Research Service zurückverfolgen, dem geheimen Forschungsbüro des US-Regimes für biologische und chemische Waffen, das von George W. Merck, dem Präsidenten eines der größten Pharmakonzerne der Welt, geleitet wurde[1].

Im Jahr 1948, zeitgleich mit der Einfuhr japanischer und deutscher Kriegsverbrecher mit ihren Fällen von Gefängnisexperimenten, wurde der War Research Service in das US Microbiological Institute umgewandelt. Der War Research Service war in der Federal Security Agency versteckt, einer Roosevelt-Organisation, die eine Vielzahl von zivilen Programmen umfasste, die als für die nationale Sicherheit relevant angesehen wurden. Bundessicherheit bedeutete Programme zum Schutz gegen alles, was das US-Regime während des Großen Umbruchs 1929 destabilisieren könnte.

Nach 1945 und der Verabschiedung der UN-Charta, die die Aufforderung des Kellogg-Briand-Pakts wiederholte und in Nürnberg den Straftatbestand der „Verbrechen gegen den Frieden“ festlegte, hörten die Kriege nicht auf. Stattdessen wurden die Namen geändert. Namen machen einen Unterschied. Der Washingtoner Flottenvertrag (1922) schränkte die Tonnage und die Typen von Schiffen ein, die gebaut werden durften. Daher wurden auch die Schiffsklassen umbenannt. Gleichzeitig wurden Bewaffnung und Verdrängung auf neue Schiffsklassen umverteilt, damit der Bau fortgesetzt werden konnte. Die USA versuchten nicht nur, ihre geheime Erstschlagstrategie gegen die Sowjetunion zu untermauern, sondern später auch, die Verträge zur Begrenzung strategischer Waffen (ab 1972) zu umgehen, indem sie die gleiche Anzahl von Raketen beibehielten und die so genannten MIRV (Multiple Independent Targetable Reentry Vehicles) einführten. Mit anderen Worten, eine Rakete wurde in ein Trägersystem umgewandelt, das die gleiche Anzahl von Sprengköpfen wie zusätzliche Raketen transportieren konnte.

Das Federal Bureau of Investigation (FBI), Amerikas Gestapo, hätte nicht an die Staaten verkauft werden können, wenn man es als Polizei bezeichnet hätte.

Der National Security Act von 1947 war auch eine Antwort auf die Notwendigkeit einer neuen Sprache. Wenn Krieg illegal war, konnte man kein „Kriegsministerium“ haben. Also wurde die nationale Militäreinrichtung in Verteidigungsministerium umbenannt. Nach dem Waffenstillstand in Korea waren die USA auch gezwungen, die Programme zur Entwicklung von Waffen umzubenennen, von denen sie leugneten, sie je besessen oder eingesetzt zu haben, nämlich die bereits verbotenen chemischen Waffen und die biologischen Waffen, die sie von der Abteilung für Seuchenprävention und Wasseraufbereitung der Kwantung-Armee und den japanischen Kriegsverbrechern der Einheit 731 geerbt hatten, die Douglas MacArthur vor der Aufdeckung oder dem Prozess versteckte. Die Hauptkriegsverbrecher dieser geheimen japanischen Militärforschungseinrichtung schlossen sich zweifellos ihren deutschen Kollegen an, die über die guten Dienste von Allen Dulles rekrutiert wurden.

Obwohl die militärische Forschung unter der Schirmherrschaft des Chemical Corps der US-Armee fortgesetzt wurde und die Forschung an biologischen Waffen nach wie vor hauptsächlich in Fort Detrick in Frederick, MD, betrieben wurde – mit anderen großen Einrichtungen wie Dugway Proving Ground, Wendover, UT -, hatte der Zweite Weltkrieg auch die petrochemische Industrie und ihre pharmazeutischen Schwesterunternehmen zu einem wichtigen Bestandteil des militärisch-industriellen Komplexes gemacht. Die Atomwaffen hatten die bereits starke Position von DuPont im Bereich der Munition enorm ausgebaut. Das Army Air Corps und die stark expandierende Luft- und Raumfahrtindustrie schlossen sich der neuen Luftwaffe an. Es sollte daher nicht überraschen, dass die Petrochemie und die Pharmaindustrie ihren staatlichen bürokratischen Partner für das massive Nachkriegsrüstungsprogramm benötigten.

Es ist wichtig, sich in diesem Zusammenhang daran zu erinnern, dass einer der Vorteile des strategischen Erfolgs der USA im Krieg die Plünderung einiger der lukrativsten Grundlagenforschungen und die Eroberung des rücksichtslosesten Forschungspersonals in Deutschland und Japan war. Wenn die Führer des US-Regimes über den angeblichen Diebstahl geistigen Eigentums durch China jammern, dann sind das nur die unvermeidlichen Folgen ihres historischen Diebstahls und der Abwanderung von Wissenschaftlern.

Nach dem Korea-Krieg wäre es einfach unmöglich gewesen, eine biologische Kriegsführung in der US-Kriegsmaschinerie offen zu fördern. Es wurde eine Lösung gefunden. Diese wurde durch in den USA bereits etablierte Trends unterstützt. Seit Frederick Taylor Gates die Kontrolle über das General Education Board (GEB) innerhalb der Rockefeller-Steueroase übernommen hatte, hatten sich die beiden größten Steueroasen der damaligen Zeit, Carnegie und Rockefeller, darauf geeinigt, die Schauplätze der ideologischen Kriegsführung zur Verteidigung ihres Vermögens, ihrer Klasse und des Systems, das man inzwischen Kapitalismus nannte, zuzuweisen. Die Gelder von Rockefeller sollten der Manipulation des innenpolitischen Umfelds gewidmet werden, während die Gelder von Carnegie dazu verwendet werden sollten, die Kontrolle über die internationale Seite zu erkaufen.

Zugleich riet Gates Rockefeller, seine Beute in die wissenschaftliche Medizin zu investieren. Obwohl Gates wie Rockefeller aus einem baptistischen Umfeld stammte, hatten beide erkannt, dass die Medizin mächtiger und inniger ist als die Religion. Die wissenschaftliche Medizin, die sich auf die Arbeit von Fachleuten stützt, die mit „Sicherheitsfreigaben“ arbeiten, könnte das Labor in eine Technologie für den gesellschaftlichen Wandel verwandeln. So wie John D. Rockefeller seine kriminellen Aktivitäten legalisiert hatte, um das Standard Oil Monopol zu errichten, schlug Gates eine Strategie vor, um ein ideologisches Monopol auf die Medizin und damit eine praktisch unbesiegbare Verteidigung der Herrschaftsrechte der Gangsterklasse zu errichten.

Die heutige Komplizenschaft der Johns Hopkins University (Bloomberg) School of Public Health sollte niemanden überraschen, der erkennt, dass die Geschichte nicht erst 2019 oder 2020 beginnt. Es war das Geld der GEB, das die JHU School of Public Health gründete (2001 benannt nach dem finanziellen Propagandamagnaten Michael Bloomberg, dessen Steuerhinterziehung es ihm seit 1995 ermöglicht hat, sich den Ruf der führenden Akademie für Bevölkerungskontrolle des Landes zu erkaufen).

Die Kontrolle der Unternehmen über die wissenschaftliche Medizin, insbesondere durch die Finanzierung medizinischer Schulen und medizinischer Forschungslabors, geht einher mit der Integration der Pharmaindustrie in den militärisch-industriellen Komplex. Dieser Prozess erreichte seinen internationalen Höhepunkt, als die Rockefellers, die bereits beträchtliche finanzielle Zuwendungen an die Organisation der Vereinten Nationen geleistet hatten (und bekanntermaßen einen Teil ihres feudalen Besitzes in Manhattan für den Bau einer Art internationaler „Vatikanstadt“ zur Verfügung stellten), die Gründung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verwalteten.

Der Hauptdelegierte der USA bei der Internationalen Gesundheitskonferenz 1946 war Thomas Parran, der US-amerikanische Surgeon General, der auch für die Tuskegee-Syphilis-Experimente an ahnungslosen Afroamerikanern (1932-1972) verantwortlich zeichnete. Rockefeller schickte fünf offizielle Beobachter zu der Konferenz. Die mächtigste Delegation auf der Konferenz stand zweifelsohne auf der Seite der Konzernmedizin und der pharmazeutischen Waffenindustrie.

In jüngster Zeit beschweren sich die wenigen Kritiker der WHO über die Höhe der Gelder, die sie von der Bill and Melinda Gates Foundation erhält. Es ist jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, dass die WHO bei ihrer Gründung absichtlich unterfinanziert war. Ein Vorschlag, die Organisation von den Vereinten Nationen finanzieren zu lassen, wurde zugunsten von separaten Beiträgen der Mitglieder und einer Bestimmung über finanzielle Zuwendungen (Bestechungsgelder) aus anderen Quellen abgelehnt.

1955 wurde das Mikrobiologische Institut der USA erneut umbenannt. Es wurde zum National Institute of Allergy and Infectious Diseases. 1946 wurde das Büro für Malariakontrolle in Kriegsgebieten, eine militärische Einrichtung, in Zentrum für übertragbare Krankheiten (CDC) umbenannt und später in den Öffentlichen Gesundheitsdienst der USA eingegliedert, der seinerseits aus dem Bereich der Militär- und Seehygiene hervorging. Im Jahr 1951 richtete das CDC sein Kaderprogramm ein, das der militärischen Tradition, der es letztlich angehört, entspricht. Der Epidemic Intelligence Service (EIS) sollte „den Bedarf an einem adäquaten Korps von ausgebildeten Epidemiologen decken, die für jede Eventualität, einschließlich chemischer oder biologischer Kriegsführung, sofort eingesetzt werden können“. Das Communicable Disease Center wurde später in Centers for Disease Control and Prevention umbenannt.

Wendet man das Modell an, das Philip Agee zur Identifizierung von Geheimdienstmitarbeitern im US-Außenministerium verwendet hat, d. h. eine kritische Lektüre der offiziellen Biografien unter Berücksichtigung von Berufsbezeichnungen, Aufgaben und Verantwortungsbereichen, kann man die starke Hypothese aufstellen, dass die NIAID-Beamten, die Robert Kennedy Jr. mit Auftragskillern vergleicht, alle verdeckte Militär- oder Geheimdienstmitarbeiter sind.

Die meisten von Faucis Top-Stellvertretern sind laut den offiziellen Biografien auf der Website des Instituts reichlich mit Spionage- oder militärischem Eau de Cologne beträufelt. Selbst wenn Anthony Fauci entlassen würde, zurücktreten oder sich zur Ruhe setzen würde, wie es vielleicht William Colby oder William Casey getan haben, gäbe es genügend Mitglieder des geheimen Teams, um die Arbeit fortzusetzen – es sei denn, die Institution selbst und die Realität einer massiven Abteilung für Biowissenschaften und biologische Waffen werden endlich zugegeben. Wenn wir uns vorstellen können, dass die Aufgabe des NIAID darin besteht, Allergien und Infektionskrankheiten zu erzeugen – für Krieg und Profit. Dann ist es nicht weit hergeholt zu sehen, wie die Arbeit des Nationalen Krebsinstituts Hugo Chavez oder anderen unbequemen Persönlichkeiten geholfen haben könnte.

Während diese Einrichtungen so etikettiert und vermarktet wurden, als seien sie öffentliche Dienste und gutartige Operationen zum Schutz und zur Erhaltung eines sozialen Gutes, nämlich der menschlichen Gesundheit, wurden sie geschaffen und, wie Kennedy ebenfalls zeigt, aufrechterhalten, um das zu unterstützen, was im Wesentlichen ein wichtiger Arm des US-Kriegsestablishments ist: die Pharmaindustrie.

Die pharmazeutische Industrie und ihre Soldaten, die mit Labormänteln bekleideten Offiziere der Ärzteschaft, kämpfen darum, die größte Bedrohung des internationalen Kapitalismus zu kontrollieren – den freien Menschen. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das, was die meisten Menschen als „Wissenschaft“ bezeichnen, dazu genutzt, die Religion zu ergänzen und gegebenenfalls zu ersetzen – nicht um die Menschen vom Aberglauben zu befreien, sondern um sie noch fester in ihm zu verankern. Die Sozialwissenschaften wurden gefördert, weil sie soziale Bewegungen und Kämpfe in Managementprobleme verwandelten.

Die medizinischen Wissenschaften ersetzten die Heilkünste, zunächst, um Frauen auszuschließen, die früher als Hexen verbrannt worden wären, und dann, um alle Versuche auszuschließen, Heilung innerhalb gesunder Gemeinschaften zu organisieren – indem sie Gesundheit in Krankheit und den Patienten in einen Feind verwandelten. Diese Pandemie des Szientismus hat auch die Geisteswissenschaften infiziert, aber größtenteils ihre Verkümmerung verursacht. Die Durchsetzung der Wissenschaft in ihrer heutigen Form wurde von der progressiven Bewegung in Nordamerika und den Fabians und Positivisten im „alten Europa“ erzwungen. Ihre heutigen Nachfahren haben die Sprache der Volkskämpfe des 19. und 20. Jahrhunderts gestohlen und tragen sie als „Labormantel des Jargons“, mit dem sie ihren Fanatismus des Vierten Erwachens verkaufen, um die so genannte Vierte Industrielle Revolution zu ergänzen.

Das alte nationale militärische Establishment, das 1947 die Ideologie der nationalen Sicherheit erfand, um die Völker des expandierenden kapitalistischen Imperiums nach dem Zweiten Weltkrieg zu unterjochen, erkannte schnell, dass sie nicht „alle töten“ konnten. Sie begannen schnell, die Technologie zu verbessern, die zuerst industriell eingesetzt wurde, um den Großen Krieg zu führen. Das Ziel dieser Technologie war und ist der menschliche Geist selbst. Der Körper, der ihn beherbergt, war und ist von kollateralem Interesse. Die Aufgabe der Kriegsabteilungen im Pentagon und anderswo auf der Welt besteht darin, Territorien und Ressourcen, einschließlich der Bevölkerung, zu kontrollieren. Die Aufgabe der National Institutes of Health ist es, den menschlichen Geist zu erobern und den Willen des größten Feindes des Kapitalismus, der nach Freiheit strebenden Menschen, zu zerstören.