Vorsätzliche Täuschung: Die Impfstoffverkäufer müssen gewusst haben, dass die Impfstoffe nicht wirken würden

Zu Beginn dieses Jahres – genauer gesagt am 29. März – verbrachte Rachel Maddow, die Moderatorin einer hoch bewerteten Nachtsendung des Kabelsenders MSNBC, einen beträchtlichen Teil ihrer Sendung damit, die angebliche Wirksamkeit der Impfstoffe zu preisen. Maddow behauptete unter anderem, dass es Beweise dafür gäbe, dass Impfungen vor Infektionen schützen. Dann erklärte sie, die Impfstoffe würden die Pandemie beenden, indem sie die Übertragung stoppten. Dies sind einige der Behauptungen, die sie an diesem Abend aufstellte:

„Wir wissen, dass die Impfstoffe gut genug wirken, um das Virus bei jeder geimpften Person zu stoppen… Das bedeutet, dass wir mit Impfstoffen das Ziel erreichen können. Wir können diese Sache beenden… Eine geimpfte Person kommt mit dem Virus in Kontakt. Das Virus infiziert sie nicht. Das Virus kann diese Person dann nicht benutzen, um irgendwo anders hinzugehen. Es kann eine geimpfte Person nicht als Wirt benutzen, um weitere Menschen zu infizieren.

Das bedeutet, dass wir mit den Impfstoffen das Problem in den Griff bekommen werden. Wenn wir nur schnell genug vorgehen, um die gesamte Bevölkerung zu impfen. Das sind großartige Neuigkeiten!“

Maddows Behauptungen wurden von ihrem Gast in der Sendung, Rochelle Walensky, unterstützt. Wie Sie vielleicht wissen, ist Dr. Walensky die Direktorin des CDC und gilt als eine der besten Expertinnen für Infektionskrankheiten in den USA. An diesem Tag sagte Dr. Walensky zu Maddow Folgendes:

„[W]ir können das Ende schon fast sehen. Wir impfen so schnell, dass unsere Daten von der CDC heute darauf hindeuten, dass geimpfte Menschen das Virus nicht in sich tragen und nicht krank werden, und zwar nicht nur in den klinischen Studien, sondern auch in der realen Welt.“

Zu dieser Zeit waren die Behauptungen von Maddow und Walensky typisch für die Aussagen von Journalisten der Mainstream-Medien und Vertretern des öffentlichen Gesundheitswesens.

Es gab jedoch ein Problem mit diesen Behauptungen. Fast alles, was an diesem Abend in Maddows Sendung über die Impfstoffe gesagt wurde, war ungenau und falsch. Es stimmte nicht, dass die Impfstoffe vor Infektionen schützen, die Übertragung stoppen oder die Pandemie beenden würden. Ein paar Monate später war die Wahrheit nicht mehr zu verbergen.

Spulen Sie vor bis zum 5. August dieses Jahres. An diesem Tag machte Rochelle Walensky gegenüber CNN ein verblüffendes Geständnis, als sie mit Wolf Blitzer in dessen Sendung The Situation Room sprach. Mit Bezug auf die Impfstoffe sagte sie:

„Was sie nicht mehr können, ist die Übertragung zu verhindern.“

Dies war ein erstaunliches Geständnis von einer Frau, die kaum vier Monate zuvor die Impfstoffe als Lösung für die Pandemie angepriesen hatte.

Durch die Verbreitung von Fehlinformationen in der Anfangsphase der Impfkampagne gelang es Gesundheitsbeamten wie CDC-Direktorin Rochelle Walensky, Dr. Anthony Fauci und ihren Mitarbeitern in den Mainstream-Medien, große Teile der Bevölkerung zu täuschen und einen Impfwahn zu schüren. Das von ihnen verbreitete falsche Narrativ hat sich so tief in die öffentliche Psyche eingegraben, dass viele ansonsten vernünftige Menschen so verzweifelt auf eine Impfung drängten, dass sie bereit waren, die Regeln zu brechen und sich auf Kosten ihrer schwächeren und bedürftigeren Mitbürger impfen zu lassen.

Wie sich nun herausstellt, war ihre Eile, sich impfen zu lassen, umsonst. Die Impfstoffe schützten sie nie wirklich vor der Delta-Variante, die sich in der ersten Hälfte des Jahres 2021 in den USA ausbreitete. Außerdem sind viele derjenigen, die sich Anfang des Jahres impfen ließen, praktisch nicht geimpft, da die durch die Impfung erzeugten Antikörper bei den meisten Menschen innerhalb von sechs Monaten abklingen. Fragen Sie nur die Israelis, deren Covid-Pass jetzt abgelaufen ist, obwohl sie Anfang des Jahres eine vollständige Impfung nach dem Pfizer-Protokoll erhalten haben.

Schlimmer noch, es gibt allen Grund zu der Annahme, dass die Verbreitung von Fehlinformationen über die Wirksamkeit von Impfstoffen durch Leute wie Walensky, Fauci und andere Experten des Establishments absichtlich und vorsätzlich erfolgte. Schließlich sind sie Experten für Virologie, und als solche müssen sie gewusst haben, dass diese Impfstoffe aufgrund der Mutationsneigung des Virus zwangsläufig versagen mussten.

Mehr als einen Monat bevor Rochelle Walensky ihre falschen Behauptungen in der Rachel Maddow Show aufstellte, schrieben wir Folgendes:

„Hier ist die Wahrheit: Es ist nicht möglich, einen wirksamen Impfstoff gegen den Virustyp zu entwickeln, der COVID-19 verursacht. Warum?… Das Coronavirus ist ein Virustyp, der stark mutiert, und deshalb ist es unmöglich, ein Impfprotokoll zu entwickeln, das seine Ausbreitung verhindern würde. Jeder gutgläubige Virologe weiß das. Dennoch wurde die Öffentlichkeit nicht darüber informiert. Ganz im Gegenteil, diese wichtige Information wurde aktiv unterdrückt.“

Diese Worte erschienen in dieser Ausgabe am 13. Februar dieses Jahres, mehr als sechs Wochen vor Walenskys Auftritt bei Maddow, wo sie fälschlicherweise behauptete, die Impfstoffe würden die Übertragung stoppen.

Wir erwähnen dies nicht, weil wir ein Schulterklopfen erhalten wollen. Wir weisen darauf hin in der Hoffnung, den Menschen die Augen zu öffnen für den immensen Betrug, den die Impfstofflobby an der amerikanischen Öffentlichkeit verübt.

Obwohl das, was wir an dieser Stelle schrieben, dem offiziellen Narrativ, das von den etablierten Experten und Medien damals verbreitet wurde, völlig zuwiderlief, erwies sich unsere Einschätzung als richtig.

Wenn dieser Nicht-Wissenschaftler allein durch ehrliche Nachforschungen das unvermeidliche Versagen der Impfstoffe, die Übertragung zu stoppen, richtig voraussehen konnte, was ist dann mit den Experten? Sie müssen es die ganze Zeit gewusst haben. Und dennoch haben sie sich entschieden, nicht die Wahrheit zu sagen, sondern stattdessen relevante Informationen zu unterdrücken und sich an Propaganda und Fehlinformationen zu Gunsten der Impfung zu beteiligen.

Warum haben sie das getan?

Weil sie Handlanger der Pharmalobby und der Unternehmen sind, die die Impfstoffe herstellen. Falls Sie es nicht wussten: Ein beträchtlicher Teil der CDC-Finanzierung stammt von der Pharmaindustrie. Wenn Sie sich die Spenderliste der CDC-Stiftung ansehen, werden Sie auf bekannte Namen wie Pfizer, Johnson & Johnson und AstraZeneca stoßen. Man kann sich nur wünschen, dass Rachel Maddow der CDC-Direktorin Rochelle Walensky einige Fragen zu einem Interessenkonflikt gestellt hätte.

Anstatt zu versuchen, seriöse Journalisten zu sein, fungieren Rachel Maddow und ihre Kollegen in den Mainstream-Medien als reine Propagandisten für das Covid-Establishment und die dahinter stehenden Geldinteressen. Sie sind das, was Lenin einst „nützliche Idioten“ nannte.

Die Propaganda funktioniert immer noch, da die Experten des Establishments und ihre Sprachrohre in den Medien immer noch ihren Job haben, während die Medien, die die Wahrheit veröffentlichen, von Big Tech verleumdet und ins Visier genommen werden. Durch die Zensur in den sozialen Medien und die Herabstufung durch die Google-Algorithmen machen es die Oligarchen im Silicon Valley den Menschen schwer, die Wahrheit zu erfahren.

Aber all dies ist Teil der alternativen Realität, in der wir heutzutage leben.

Unter dem Gewicht der Beweise waren die Impfstoffverkäufer, die über die anfängliche Wirksamkeit der Impfstoffe gelogen haben, gezwungen, ihre Haltung zu ändern. Jetzt behaupten sie, dass die Impfstoffe zwar die Übertragung nicht verhindern, aber dennoch vor schweren Covidosen oder dem Tod schützen. Doch diese Behauptung ist ebenso falsch wie ihre ursprüngliche Lüge. Wir haben sie in einem Artikel mit dem Titel The Vaccines Do Not Stop Severe Covid or Death (Die Impfstoffe verhindern keine schweren Covid-Erkrankungen oder den Tod), den Sie bei Bedarf lesen können, darauf hingewiesen.