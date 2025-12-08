Die Milliardärsfamilie, die bereit ist, die US-Medien zugunsten Israels neu zu vernetzen

Von Will Alden

Nachdem sie Paramount und CBS übernommen haben und nun TikTok und CNN im Visier haben, bauen die Ellisons ein pro-israelisches Informationsimperium mit beispielloser Reichweite auf.

Anfang September führte der Hollywood-Produzent Lawrence Bender – bekannt für seine Zusammenarbeit mit Quentin Tarantino bei Filmen wie „Pulp Fiction“ und „Inglourious Basterds“ – ein Gespräch mit den Investoren von „Red Alert“, einer israelischen Miniserie, die die Hamas-Angriffe vom 7. Oktober 2023 dramatisiert, das er später als „wirklich schwieriges Gespräch“ bezeichnete.

Nur wenige Wochen vor der geplanten Veröffentlichung zum zweiten Jahrestag der Angriffe hatte die von dem israelischen Medienunternehmen Keshet Media Group produzierte Serie Schwierigkeiten, einen Vertrieb außerhalb Israels zu finden. Die Nachrichtenlage war alles andere als günstig: Israelische Kampfflugzeuge hatten gerade einen Wohnkomplex in Katar angegriffen, und eine Erklärung zum Boykott israelischer Filminstitutionen, die in den Völkermord im Gazastreifen „verwickelt“ waren, hatte in Hollywood Tausende von Unterschriften gesammelt.

„Niemand wird etwas von den Israelis kaufen wollen“, sagte Bender, ausführender Produzent von „Red Alert“, den Investoren, wie er sich im folgenden Monat auf einer Konferenz des Jewish National Fund–USA auf der Bühne erinnerte. Zu den Investoren gehörte auch der Israel Entertainment Fund, den der JNF–USA im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem israelischen Streamingdienst Izzy gegründet hatte, um Fernseh- und Filmproduktionen für ein internationales Publikum zu produzieren, wobei der Schwerpunkt auf Projekten liegt, die in der Region „Gaza Envelope“ im Süden Israels gedreht werden. „Wir waren ziemlich gestresst, weil wir nicht wussten, was wir tun sollten“, erinnerte sich Izzy-CEO Nati Dinnar, der Bender auf der Bühne interviewte.

Laut seinen Unterstützern ist „Red Alert“ im Wesentlichen ein Werk israelischer Propaganda zu einem Zeitpunkt, an dem die Mehrheit der Amerikaner die israelische Regierung ablehnend sieht. Der Israel Entertainment Fund erklärt in einer Präsentation zu „Red Alert“, dass seine Projekte Israel zugutekommen, indem sie „die Zuschauer aufklären und ihre Wahrnehmung verändern“. Bender sagte, dass „unser Ziel“ bei der Produktion der Serie darin bestand, „die Diskussion“ über Israel unter Amerikanern, Europäern und anderen Zuschauern im Ausland zu verändern.

Ein Deal, um dieses wichtige internationale Publikum zu erreichen, kam erst zustande, nachdem Bender im September bei einer Gedenkfeier David Ellison, den aufstrebenden Hollywood-Mogul, getroffen hatte. Mit der finanziellen Unterstützung seines Vaters, dem Tech-Milliardär und Oracle-Vorstandsvorsitzenden Larry Ellison, hatte David Ellison kürzlich sein Unternehmen Skydance Media mit dem traditionsreichen Filmstudio Paramount fusioniert. „Es wäre mir eine Ehre, dabei als Partner mitzuwirken“, schrieb er laut Bender in einer E-Mail, nachdem er „Red Alert“ gesehen hatte. „In Hollywood ist das etwas Seltenes“, sagte Bender auf der JNF-USA-Konferenz und beschrieb den Studioleiter als „großen Unterstützer Israels“.

Larry Ellison, CEO von Oracle. (Oracle PR)

Ellisons „schnelles Ja“, wie er es selbst formulierte, zu einer mit der israelischen Regierung verbundenen Fernsehserie gibt einen Einblick in seine Denkweise, während der 42-jährige Mogul und sein achtzigjähriger Vater – der größte Anteilseigner im Unternehmen seines Sohnes und einer der reichsten Menschen der Welt – ein Imperium in den Bereichen Fernsehen, Film, Nachrichten und soziale Medien aufbauen. Nachdem er im Sommer Paramount für 8 Milliarden Dollar und damit auch den Fernsehsender CBS übernommen hatte, schloss er im Oktober einen 150-Millionen-Dollar-Deal für das reaktionäre Online-Medium The Free Press ab und setzte dessen CEO, die zionistische Kommentatorin Bari Weiss, als Chefredakteurin von CBS News ein. Ellison fühlte sich laut Financial Times unter anderem wegen ihrer „pro-israelischen Haltung“ zu Weiss hingezogen.

Unter Ellison hat sich Paramount Skydance (wie es jetzt heißt) auch lautstark gegen jeglichen Boykott israelischer Filme und Filmemacher ausgesprochen: Als Reaktion auf die im September von Prominenten wie Emma Stone und Javier Bardem unterzeichnete Erklärung war Paramount damals das einzige große Studio, das diese Initiative öffentlich als „Mündungsverbote für einzelne kreative Künstler aufgrund ihrer Nationalität” verurteilte. (Einen Monat später, nachdem eine Gruppe namens UK Lawyers for Israel eine rechtliche Warnung herausgegeben hatte, erklärte Warner Bros. Discovery in einer Stellungnahme, dass „ein Boykott israelischer Filminstitutionen gegen unsere Richtlinien“ zur Diskriminierung verstößt. Gleichzeitig hat die Führung von Paramount laut einem Bericht von Variety einzelne Künstler, die als „offen antisemitisch“ gelten, auf eine schwarze Liste gesetzt.

Wenn, wie Bender zu suggerieren scheint, David Ellisons Begeisterung für ein Werk der Hasbara im heutigen Hollywood „selten“ ist, versuchen die Trump-nahen Ellisons, ihr Medienimperium zu erweitern. Paramount Skydance wurde Berichten zufolge von der Trump-Regierung bei der Auktion um Warner Bros. Discovery bevorzugt – einem weitaus größeren Konglomerat, zu dem neben dem Filmstudio Warner Bros. auch ein Nachrichtensender (CNN) und ein Premium-TV-Sender (HBO Max) gehören.

Am 5. Dezember gab ein konkurrierender Bieter, Netflix, eine Vereinbarung zum Kauf des Studios und des Streaming-Geschäfts bekannt, obwohl Paramount Skydance diese Vereinbarung lautstark angefochten hat und möglicherweise nicht kampflos aufgeben wird, zusammen mit seinen Verbündeten in Washington (CNN würde jedenfalls nicht in eine Vereinbarung mit Netflix einbezogen werden). Und Larry Ellisons Oracle gehört zu der Gruppe von Investoren, die die amerikanischen Aktivitäten der chinesischen Social-Media-Plattform TikTok übernehmen sollen, in einem Deal, der vom Weißen Haus abgesegnet wurde.

Sollten diese Deals (oder Varianten davon) zustande kommen, würde dies zu einer Medienkontrolle durch eine einzige Familie führen, die in der modernen amerikanischen Geschichte beispiellos ist, und möglicherweise eine einmalige Gelegenheit für Israel-Befürworter bieten, ein breites US-Publikum zu erreichen. In den Worten eines Werbespots für „Red Alert“ auf dem israelischen Sender Keshet 12, nachdem Ellisons Streamingdienst Paramount+ die weltweiten Rechte an der Serie erworben hatte: „Zehn Millionen Menschen auf der ganzen Welt werden endlich unsere Geschichte sehen.“

Israels „wichtigste Waffe“

Insbesondere der TikTok-Deal könnte laut Analysten die Informationen, die Millionen von Amerikanern über Israel erhalten, deutlich verändern. Nach zwei Jahren live gestreamter Völkermorde – darunter zahlreiche TikTok-Videos, die von IDF-Soldaten selbst gepostet wurden – seien die politischen Ansichten einer Generation junger Menschen „durch das geprägt, was sie online gesehen haben“, erklärte Lara Friedman, Präsidentin der in Washington, D.C. ansässigen Foundation for Middle East Peace.

„TikTok bombardiert unsere jungen Menschen den ganzen Tag lang mit Videos von Massakern in Gaza“, sagte Sarah Hurwitz, ehemalige Redenschreiberin von Präsident Obama, auf einer Konferenz der Jewish Federations of North America (JFNA) im November. Hurwitz beklagte, dass, wenn sie versucht, junge Juden von ihren pro-israelischen Überzeugungen zu überzeugen, „sie in ihren Köpfen nur Massaker sehen und ich obszön klinge“. Und auf einer Konferenz, die diese Woche von der rechtsgerichteten israelischen Zeitung Israel Hayom organisiert wurde, bezeichnete Hillary Clinton es als „ernstes Problem“, dass junge Menschen „aus den sozialen Medien, insbesondere TikTok“, etwas über den 7. Oktober und die folgenden Ereignisse erfahren.

Sanaa Al-Safadi trauert um ihren 15-jährigen Sohn Abdul Rahman, der bei nächtlichen israelischen Luftangriffen ums Leben kam, im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt, 29. Oktober 2025. (Yousef Zaanoun/Activestills)

Angesichts der Beweise für Völkermord können zionistische Apologeten „das nicht wegdiskutieren“, sagte Friedman gegenüber +972. „Also werden sie sich jetzt die Mittel beschaffen, mit denen diese Informationen verbreitet werden.“ Bei einem Treffen mit Social-Media-Influencern in New York im September sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, dass Israels „wichtigste“ „Waffen“ „in den sozialen Medien“ zu finden seien, und er bezeichnete den Deal für TikTok mit seinen 170 Millionen amerikanischen Nutzern als „den wichtigsten Kauf, der derzeit stattfindet“.

Neben dem Erwerb einer Beteiligung an der US-App wird Oracle voraussichtlich die Datensicherheit für die Plattform gewährleisten und Änderungen und Aktualisierungen des Algorithmus überwachen. Höchstwahrscheinlich werden Larry Ellison und seine milliardenschweren Co-Investoren sofort unter Druck von zionistischen Gruppen wie der JFNA geraten, deren CEO TikTok kürzlich als „den größten und schlimmsten Übeltäter“ bei der „Verbreitung von Hass und Antisemitismus im Internet“ bezeichnete und sagte, dass „der von Präsident Trump ausgehandelte Deal uns einen Moment großer Hoffnung beschert“.

Doch Ellison wird wahrscheinlich nicht viel Überzeugungsarbeit benötigen, um sich den israelfreundlichen Prioritäten anzuschließen. Der Mitbegründer von Oracle, ein wichtiger Geldgeber der Republikaner und politischer Verbündeter von Präsident Trump, ist auch ein großer Unterstützer israelischer Anliegen. 2017 spendete er 16,6 Millionen Dollar an Friends of the IDF, damals die größte Spende in der Geschichte der Organisation. Im Jahr 2021 erklärte die damalige CEO von Oracle, Safra Catz, gegenüber dem israelischen Nachrichtenportal Calcalist, dass das „Engagement des Unternehmens für Israel unübertroffen“ sei. Wenn Oracle-Mitarbeiter „mit unserer Mission, den Staat Israel zu unterstützen, nicht einverstanden sind“, sagte sie, „dann sind wir vielleicht nicht das richtige Unternehmen für sie“. Im selben Jahr verbrachte Netanjahu, der damalige Oppositionsführer Israels, seinen Urlaub auf Ellisons privater Insel in Hawaii.

Der Milliardär pflegt auch enge Beziehungen zum ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair und hat mindestens 130 Millionen Dollar in das Tony Blair Institute for Global Change investiert, das wiederum die Dienstleistungen von Oracle im globalen Süden beworben hat. Blair wurde im Trump-Waffenstillstandsplan, der im November vom UN-Sicherheitsrat gebilligt wurde, zum Leiter der Übergangsbehörde für den Gazastreifen ernannt.

Präsident Donald Trump und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu halten am 29. September 2025 im Weißen Haus eine gemeinsame Pressekonferenz ab, auf der sie den Friedensplan der USA für den Gazastreifen vorstellen. (Offizielles Foto des Weißen Hauses von Daniel Torok)

Bei der Vorhersage, wie das neue TikTok funktionieren könnte, verweisen Befürworter der freien Meinungsäußerung auf Elon Musks offensichtliche Unterdrückung seiner Kritiker und anderer unliebsamer Accounts auf X und das damit einhergehende Aufblühen rechtsextremer Stimmen dort. Die offizielle Politik von X lautet „Freedom of Speech, not Freedom of Reach“ (Redefreiheit, nicht Reichweitenfreiheit), was laut Befürwortern Musk Spielraum gibt, um Inhalte, die er für anstößig hält, effektiv zu zensieren, indem er sie schwerer auffindbar macht.

Der Tech-Journalist Taylor Lorenz schrieb kürzlich, dass die neuen Eigentümer von TikTok „die Plattform zweifellos nutzen werden, um pro-MAGA-Botschaften zu verbreiten“. Auch Israel werde wahrscheinlich ein wichtiges Thema der Zensur und Kontrolle sein, sagte Lorenz gegenüber +972. „Man wird nichts von Palästinensern hören“, sagte sie. „Man wird nur immer mehr Propaganda ausgesetzt sein. Es wird immer schwieriger werden, genaue Informationen zu finden.“

Die wahrscheinliche Dominanz der Ellisons über einen großen Teil der US-Medien, so Lorenz, habe in den Vereinigten Staaten keine Entsprechung. „Parallelen, die mir in den Sinn kommen, sind Länder wie Russland, China oder Indien – Länder, in denen es keine freie Presse, keine Redefreiheit und keine Möglichkeit gibt, der Macht die Wahrheit zu sagen.“

„Wir haben ein Problem mit der Generation Z“

Die Strategien, mit denen die israelische Regierung und ihre Unterstützer seit Jahren ein positives Image in den traditionellen Medien pflegen – darunter bezahlte Pressereisen und Hasbara-Bemühungen, Journalisten aus Gaza als verdeckte Hamas-Agenten darzustellen –, greifen bei TikTok nicht, das laut einer aktuellen Pew-Umfrage für 43 Prozent der amerikanischen Erwachsenen unter 30 Jahren eine regelmäßige Nachrichtenquelle ist. „Wir haben eine Generation, die eine Schlagzeile sieht und statt sich diese Schlagzeile anzuschauen, sagt: ‚Ich werde mir das Video ansehen. Ich möchte es selbst sehen‘“, sagte Friedman gegenüber +972. „In einer solchen Zeit ist es sehr schwer, die Berichterstattung zu kontrollieren, und es entsteht eine neue Notwendigkeit, zu kontrollieren, welche Informationen verbreitet werden können.“

Als der ehemalige US-Präsident Joe Biden im April 2024 ein Gesetz unterzeichnete, das TikTok in den Vereinigten Staaten verbietet, sofern es nicht von seiner chinesischen Muttergesellschaft ByteDance verkauft wird, war der offizielle Grund dafür die Sorge der Gesetzgeber, dass die chinesische Regierung möglicherweise Zugriff auf die Daten der Amerikaner haben könnte. Die Unterstützung für das Gesetz, das die derzeit anstehende Übernahme durch US-Firmen erforderlich machte, lässt sich aber auch auf die Besorgnis der Zionisten über das Image Israels auf der Plattform zurückführen.

Hunderte von Studenten der Temple University, der Drexel University und der University of Pennsylvania protestieren am 25. April 2024 auf dem Campus der University of Pennsylvania aus Solidarität mit Gaza. (Joe Piette/CC BY-NC 2.0 DEED)

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar dieses Jahres sagte der ehemalige republikanische Kongressabgeordnete Mike Gallagher, der 2022 gemeinsam mit seinem demokratischen Kollegen Raja Krishnamoorthi den Gesetzentwurf zum Verkauf oder Verbot von TikTok eingebracht hatte, dass der Gesetzentwurf „bis zum 7. Oktober tot war. Dann begannen die Menschen, eine Reihe antisemitischer Inhalte auf der Plattform zu sehen, und unser Gesetzentwurf bekam wieder Auftrieb.“

„Manche fragen sich, warum es so überwältigende Unterstützung für uns gab, TikTok oder andere Unternehmen dieser Art möglicherweise zu schließen“, sagte der damalige Senator Mitt Romney im Mai 2024 auf einem Forum des McCain Institute in Arizona, kurz nach der Verabschiedung des Gesetzesentwurfs. „Wenn man sich die Beiträge auf TikTok und die Anzahl der Erwähnungen von Palästinensern im Vergleich zu anderen sozialen Medien ansieht, ist dies bei TikTok-Beiträgen überwältigend.“

Zu diesem Zeitpunkt hatten amerikanisch-jüdische Gruppen, darunter die Anti-Defamation League (ADL), bereits seit Monaten Alarm wegen TikTok geschlagen. Der CEO der ADL, Jonathan Greenblatt, sagte in einem Zoom-Gespräch im Herbst 2023: „Wir haben wirklich ein TikTok-Problem, ein Problem der Generation Z. Und unsere Gemeinschaft muss … ihre Energie schnell darauf konzentrieren.“ (Die ADL hat die Echtheit der Aufzeichnung bestätigt.)

Am 6. März 2024 – einen Tag bevor der Energie- und Handelsausschuss des Repräsentantenhauses einstimmig beschloss, den TikTok-Gesetzentwurf dem Plenum des Repräsentantenhauses vorzulegen – schrieben die Führer der JFNA in einem Brief an den Ausschuss: „Unsere Gemeinschaft ist sich bewusst, dass soziale Medien ein wichtiger Treiber für den Anstieg des Antisemitismus sind und dass TikTok dabei mit Abstand der schlimmste Übeltäter ist.“ Unter Bezugnahme auf die Gesetzgebung anhand ihrer Gesetznummer hieß es in dem Brief: „Eine Stimme für HR 7521 ist eine Stimme gegen Antisemitismus.“

David Ellison hat die Vorstellung zurückgewiesen, dass Politik eine Rolle bei seinen geschäftlichen Entscheidungen spielt. „Ich werde mich niemals in die Lage versetzen, politische Statements abzugeben. Wir sind in erster Linie ein Unterhaltungsunternehmen“, sagte er im Oktober auf einer Bloomberg-Konferenz in Los Angeles und fügte hinzu, dass die offizielle Stellungnahme von Paramount zum Boykott „eine Erklärung war, dass Diskriminierung aufgrund der Herkunft einer Person falsch ist“ und dass er dazu stehe.

Gleichzeitig räumte Ellison ein, dass das „Wertesystem“ von The Free Press „wirklich mit dem Wertesystem übereinstimmt, an das wir glauben“. Später im Gespräch bezeichnete er den gerade von Präsident Trump angekündigten Waffenstillstandsplan für Gaza – der laut dem palästinensischen Analysten Muhammad Shehada „die dauerhafte Kontrolle Israels“ über den Gazastreifen „festigen“ würde – als „historische Errungenschaft, über die wir uns alle freuen sollten“.

Palästinenser gehen am 2. Dezember 2025 in Gaza-Stadt auf der Straße spazieren. (Ali Hassan/Flash90)

Ein Wechsel der Wache

Eigentümer üben in der Regel keine direkte redaktionelle Kontrolle über amerikanische Nachrichtenmedien aus, und Analysten warnen davor, den Einfluss der Ellisons zu überschätzen, auch wenn diese versuchen, ihren Einflussbereich von CBS auf CNN auszuweiten. Erschwerend kommt hinzu, dass das jüngste Angebot von Paramount Skydance für Warner Bros. Discovery laut Variety eine Minderheitsfinanzierung durch die Staatsfonds von Saudi-Arabien, Katar und Abu Dhabi beinhaltet – drei Regierungen, die sich gegen eine strikt pro-israelische Agenda aussprechen könnten.

Darüber hinaus ist CNN von vornherein kaum eine Bastion der linken Politik. Wie ein Mitarbeiter Anfang 2024 gegenüber The Guardian erklärte, hat der Kabelsender eine „systemische und institutionelle Voreingenommenheit” zugunsten Israels. Die CNN-Moderatoren Jake Tapper und Dana Bash beispielsweise haben sich in ihrer Berichterstattung über Proteste an US-Universitäten häufig auf israelfreundliche Argumente gestützt. Gleichzeitig hat CNN kritische Berichte über Gaza veröffentlicht, darunter einen Bericht aus dieser Woche, in dem detailliert beschrieben wird, wie das israelische Militär Leichen in unmarkierte Gräber geschoben hat, was einen offensichtlichen Verstoß gegen das Völkerrecht darstellt.

Es ist genau diese Art der Berichterstattung, die nun gefährdet sein könnte, da die Ellisons ihre Bereitschaft gezeigt haben, größere personelle Veränderungen vorzunehmen, die – wie die Beförderung von Bari Weiss zur Leiterin von CBS News – die politische Voreingenommenheit der von ihnen kontrollierten Medienunternehmen noch verstärken könnten. Bei einer Entlassungswelle bei CBS News Ende Oktober berichtete Variety, dass „die Entlassungen auffällig diejenigen betrafen, deren Berichterstattung eine antiisraelische Tendenz aufwies“. Zu den Entlassenen gehörte auch die erfahrene Auslandskorrespondentin Debora Patta, die lebhaft über die Tötungen in Gaza berichtet hatte und laut The New York Post kürzlich einen neuen Dreijahresvertrag unterzeichnet hatte.

Pattas Arbeit war im August von dem US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, angegriffen worden, der behauptete, ein Videointerview, das er ihr gegeben hatte, sei irreführend geschnitten worden, und damit die Klage von Präsident Trump gegen CBS aus dem Jahr 2024 (die vor seiner Rückkehr ins Weiße Haus eingereicht worden war) wegen der Bearbeitung eines Interviews in der Sendung „60 Minutes“ wiederholte. Paramount, dessen Übernahme durch Skydance derzeit von den Bundesbehörden geprüft wird, einigte sich in diesem Rechtsstreit auf eine Zahlung von 16 Millionen Dollar. Weiss selbst soll Pattas Namen auf die Entlassungsliste gesetzt haben, während sie den Job eines in Rom ansässigen Korrespondenten rettete, der sich pro-israelisch äußerte und darum bat, über Gaza berichten zu dürfen.

Was auch immer die Absichten der Ellisons sein mögen, ihre Schritte werden als Beweis für einen neuen Ansatz gewertet, der sowohl Israel als auch Trump gegenüber freundlich gesinnt ist. „Sie haben heute Abend die Zionisten nach Hollywood gelassen“, schrieb Eve Barlow, eine pro-israelische Social-Media-Persönlichkeit und Autorin, auf Instagram, nachdem sie die Premiere von „Red Alert“ auf dem Paramount-Gelände in Los Angeles besucht hatte.

In einem Interview mit „60 Minutes“ am 31. Oktober, zwei Tage nach den Entlassungen bei CBS, lobte Trump Weiss als „eine großartige neue Führungskraft“. Trump erinnerte die Interviewerin Norah O’Donnell daran, dass „‚60 Minutes‘ gezwungen war, mir viel Geld zu zahlen“, und sagte, dass die „neuen Eigentümer“ von CBS „das Beste sind, was einer freien, offenen und guten Presse seit langem passiert ist“. Und Larry Ellison soll kürzlich in einem Gespräch mit einem hochrangigen Beamten des Weißen Hauses darüber gesprochen haben, CNN-Moderatoren zu entlassen, die Trump nicht mag.