Warum werden so viele Menschen nach der Grippeimpfung krank?

Von The Vigilant Fox

Dieser Bericht untersucht, warum das passiert – und was nach einer Impfung tatsächlich im Körper vor sich geht.

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von A Midwestern Doctor veröffentlicht wurde. Wichtige Details wurden aus Gründen der Klarheit und Wirkung vereinfacht und redaktionell bearbeitet. Lesen Sie den Originalbericht hier.

Wie oft haben Sie schon jemanden sagen hören: „Ich habe mich gegen Grippe impfen lassen und trotzdem die Grippe bekommen“?

Bill Maher sagt, er habe sich einmal gegen Grippe impfen lassen und „sofort“ die Grippe bekommen.

Lara Trumps Mutter hatte eine noch schlimmere Erfahrung. Als Krankenschwester ließ sie sich jedes Jahr gegen Grippe impfen – und „jedes Mal, wenn [sie] die Impfung bekam, erkrankte [sie] unmittelbar danach an Grippe“.

Jetzt lässt sie sich nicht mehr impfen.

Warum erkranken so viele Menschen nach der Grippeimpfung?

Dieser Bericht untersucht, warum das passiert – und was wirklich unmittelbar nach einer Impfung im Körper vor sich geht.

Seit Jahrzehnten werden Impfstoffe als „sicher und wirksam“ vermarktet.

Keine Fragen. Nichts weiter zu bedenken. Sicher und wirksam. Punkt.

Aber eine Fülle von verschwiegenen medizinischen Forschungsergebnissen und unzähligen Berichten von Impfgeschädigten zeigen ein ganz anderes Bild – eines, das sich seit mehr als einem Jahrhundert wiederholt.

Bei einer Krankheit nach der anderen, in verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten haben Impfstoffe die seltsame Angewohnheit, genau die Krankheiten auszulösen oder zu verschlimmern, die sie eigentlich verhindern sollen.

Seltsam.

Dieses Phänomen ist keine Randerscheinung. Es ist dokumentiert, wiederholt und historisch bekannt.

Aber Millionen von Menschen – Ärzte, Lehrer, Eltern, Freunde – tun so, als wäre es nicht so.

Und selbst wenn sie einen Schutz vor bestimmten Krankheiten bieten, können sie Ihr Immunsystem schwächen und anfällig für andere Infektionen machen, die Sie letztendlich töten können. Schauen Sie sich nur an, was in Guinea-Bissau passiert ist.

Menschen berichten oft, dass sie unmittelbar nach einer Impfung krank werden. Manche erklären dies sogar mit den Worten: „Das bedeutet, dass sie wirkt.“

Die Grippeimpfung ist wahrscheinlich das häufigste Beispiel dafür. Unzählige gesunde Menschen ohne jegliche Grippesymptome lassen sich gegen Grippe impfen und erkranken dann wenige Tage später an Grippe.

Ärzte geben immer die gleiche Antwort: „Das ist Zufall“ oder „Das kann die Impfung nicht bewirken“.

Aber frühe medizinische Literatur aus den 1900er Jahren dokumentierte genau dieses Muster bei mehreren Impfstoffen und kam zu dem Schluss, dass es sich nicht um Zufall handelt.

Es ist eine vorhersehbare Folge einer durch die Impfung verursachten Immunschwäche.

Und dennoch impfen wir weiterhin massenhaft, schreiben Impfungen vor und tun so, als würde diese vorhersehbare Folge nicht eintreten.

COVID machte es unmöglich, dies zu ignorieren.

Tausende Menschen zeigten unmittelbar nach der Impfung Symptome.

Bei einigen verschlimmerte sich eine leichte Infektion. Einige landeten auf der Intensivstation. Einige starben.

Und die Daten zu unerwünschten Ereignissen enthüllten etwas Erstaunliches.

Unmittelbar nach dem frühen Anstieg der Herzinfarkte war die häufigste Todesursache nach einer COVID-Impfung COVID selbst.

Auch die nationalen Fallkurven zeigten ein seltsames Muster: Nach jeder Impfkampagne stieg die Zahl der COVID-Fälle sprunghaft an.

Je mehr Dosen verabreicht wurden, desto steiler war der Anstieg.

Was ist aus der Eindämmung der Ausbreitung geworden?

Was führt dazu?

Impfstoffe zwingen das Immunsystem, sich stark auf ein einziges Antigen zu konzentrieren. Das Immunsystem verfügt jedoch nur über begrenzte Ressourcen.

Wenn es sich zu sehr auf eine Richtung konzentriert, wird es überall sonst schwächer.

Das öffnet die Tür für Dinge, die wir nicht wollen:

Viraler Rebound

Reinfektion

Reaktivierung latenter Infektionen

Verschlimmerung der Krankheit

Schwerer Krankheitsverlauf

Dieses Phänomen ist umfassend dokumentiert und hat einen Namen.

Die Original Antigenic Sin (OAS).

OAS bedeutet, dass Ihr Immunsystem durch die erste Version eines Virus, mit dem es in Kontakt kommt, „geprägt“ wird.

Wenn dann ein neuer Stamm auftritt, passt sich Ihr Immunsystem nicht an – es hält an dem alten Programm fest, auf das es trainiert wurde.

Studien aus den Jahren 2009–2013 haben gezeigt:

• Höheres Infektionsrisiko nach Grippeimpfungen

• Deutlich höhere Hospitalisierungsraten bei Kindern

• Bei gegen Influenza geimpften Personen treten andere Atemwegsviren auf

• Bis zu 100-mal höhere Viruslasten

Das Immunsystem wurde nicht gestärkt. Es wurde fehlgeleitet.

Und genau das hat Konsequenzen.

Allein die OAS stellt den Slogan „sicher und wirksam“ auf den Kopf. Aber die historischen Daten sind noch brisanter.

Die COVID-Impfung lieferte den eindeutigsten Beweis für OAS in der modernen Geschichte.

Die Cleveland Clinic beobachtete mehr als 51.000 Menschen und stellte eine erstaunliche Dosis-Wirkungs-Kurve fest. Je mehr COVID-Impfungen jemand erhielt, desto wahrscheinlicher war es, dass er an COVID erkrankte.

Hoppla!

Eine Impfung → ein gewisses Risiko.

Zwei Impfungen → ein höheres Risiko.

Drei Impfungen → ein noch höheres Risiko.

Vier Impfungen → das höchste Risiko von allen.

Diese Studie war nicht klein. Es handelte sich um einen der größten jemals veröffentlichten Datensätze zur Wirksamkeit von Impfstoffen – und er stimmte perfekt mit Generationen unterdrückter Impfstoffgeschichte überein.

Aber OAS ist nicht das einzige Problem. Ein weiterer Mechanismus ist die Off-Target-Immunsuppression.

Dies geschieht, wenn sich das Immunsystem so sehr auf das Impfstoffantigen konzentriert, dass es vorübergehend die Kontrolle über andere Krankheitserreger verliert, die sich im Körper verstecken.

Das ist nicht ungewöhnlich – viele von uns haben andere Krankheitserreger in ihrem Körper.

Dies erklärt den weltweiten Ausbruch von Gürtelrose nach COVID-Impfungen.

Gürtelrose tritt auf, wenn das Immunsystem die Kontrolle über den ruhenden Herpes zoster verliert.

Nach Impfkampagnen stieg die Zahl schwerer Gürtelrose-Fälle – einschließlich seltener neurologischer Formen – in allen Altersgruppen sprunghaft an.

In den internen Dokumenten von Pfizer, die aufgrund einer gerichtlichen Anordnung veröffentlicht werden mussten, wurde eine Vielzahl von Fällen von Gürtelrose aufgeführt.

Leichte, schwere, seltene und sogar neurologische Fälle. Ein bisschen von allem.

Und nur wenige Monate später kündigten Pfizer und Moderna mRNA-Impfstoffe gegen Gürtelrose an.

Wie praktisch! Ein durch Impfungen verursachtes Problem wurde zur Rechtfertigung für neue Impfungen – ein Kreislauf, der sich in der Geschichte der Impfstoffe immer wieder wiederholt hat. Und in der Medizinbranche im Allgemeinen.

Das Gleiche geschah mit der Lyme-Borreliose. Impfungen lösen oft einen erneuten Ausbruch zuvor kontrollierter Infektionen aus. Im Jahr 2002 wurde ein Impfstoff gegen Lyme-Borreliose vom Markt genommen, nachdem ähnliche Muster zu weitreichenden Schäden geführt hatten.

Nun kommen wir zum alarmierendsten historischen Muster von allen: der Krankheitsauslösung. Dabei aktivieren Impfstoffe schlummernde Infektionen oder beschleunigen leichte Infektionen zu schweren.

Krankheitsauslösung wurde zwischen 1890 und den 1960er Jahren umfassend dokumentiert.

Beispiele hierfür sind:

Aktivierung von Tuberkulose nach der Impfung mit einem Lebendimpfstoff gegen Tuberkulose

Malaria-Rückfall nach einer Tollwutimpfung

Wiederauftreten von Schützengrabenfieber nach einer Typhusimpfung

Typhusausbrüche, ausgelöst durch Massenimpfungen gegen Typhus

In vielen Fällen verschlimmerten sich die Ausbrüche gerade deshalb, weil währenddessen Impfstoffe eingeführt wurden.

Typhus liefert einige der deutlichsten historischen Beispiele.

Mehrere Veröffentlichungen aus den Jahren 1915 bis 1950 belegen, dass Typhusimpfungen während Ausbrüchen Folgendes auslösten:

Sofortige Typhusfälle nach der Injektion

Typhusfälle nach der Injektion Latente Infektionen wurden aktiv

Schwerer Krankheitsverlauf

Krankheitsverlauf Höhere Sterberaten

Bei einigen Ausbrüchen erkrankten oder starben Menschen, die während der aktiven Übertragung geimpft worden waren, in viel höherem Maße als Nichtgeimpfte.

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass die Impfung während der Infektion die Inkubationszeit verkürzte und die Krankheit in eine tödlichere Form überging.

Aber wir machen trotzdem weiter damit… Das ist absolut schockierend.

Dieses Muster hat sich bei verschiedenen Krankheiten, in verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten wiederholt. Nirgendwo war es jedoch so unbestreitbar wie bei der Poliomyelitis – oder Kinderlähmung.

In den 1930er, 40er und 50er Jahren traten regelmäßig Fälle von paralytischer Kinderlähmung nach Injektionen von Diphtherie-, Keuchhusten- oder Tetanus-Impfstoffen auf.

Und am schockierendsten war, dass die Lähmung fast immer in demselben Glied auftrat, das geimpft worden war.

Das war keine Theorie. Das wurde Jahr für Jahr in einzelnen Fällen dokumentiert.

Aber die meisten Menschen wissen davon nichts.

Die Daten zur Polio-Provokation sind das brisanteste Kapitel in der Geschichte der Impfstoffe – und sie wurden gelöscht.

Rüsten Sie sich mit diesem Wissen, damit Sie vorbereitet sind, wenn das nächste Mal jemand sagt: „Was ist mit dem Polio-Impfstoff?“, wenn er versucht, für Impfstoffe zu argumentieren.

Zu dieser Zeit veröffentlichten medizinische Fachzeitschriften wiederholte Bestätigungen:

Bis zu 13 % der Fälle von paralytischer Polio wurden direkt durch eine vorherige Impfung ausgelöst.

Geimpfte Kinder hatten ein viermal höheres Risiko, eine Lähmung zu entwickeln.

Die Symptome traten 8 bis 17 Tage nach der Injektion auf.

Das injizierte Glied war weitaus häufiger gelähmt, als es durch Zufall zu erklären war.

Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens gaben dies privat zu. Aber sie verschwiegen es öffentlich, um Impfprogramme zu schützen.

Und diese Fakten blieben bis heute weitgehend verschwiegen.

Es ist an der Zeit, die Wahrheit aufzudecken.

Die Erklärung, die sie schließlich gaben – dass Nadeln das Gewebe beschädigten und es dem Poliovirus ermöglichten, die Nerven zu erreichen – passte nicht zu den Daten.

Warum waren aluminiumhaltige Impfstoffe provokativer?

Warum waren Kombinationsimpfstoffe schädlicher?

Warum entsprach die Auslösung der Krankheit den bei anderen Krankheiten beobachteten Mustern der Immunsuppression?

Dies sind Signaturen des Immunsystems, keine mechanischen Verletzungen.

Und dasselbe geschah Jahrzehnte später in Indien, wo 491.000 Kinder nach aggressiven Impfkampagnen mit ein wenig Hilfe von Bill Gates eine polioähnliche Lähmung entwickelten.

491.000 Kinder! Das ist so unglaublich tragisch.

Wenn man alle Punkte miteinander verbindet, kommt man zu einem Schluss.

Das Immunsystem ist nicht unbegrenzt. Es kann nicht endlos beansprucht oder gereizt werden, ohne dass dies Konsequenzen hat.

Impfstoffe erfordern eine intensive Konzentration des Immunsystems – und wenn das Immunsystem umgeleitet wird, gibt etwas anderes nach.

Ruhende Viren werden reaktiviert. Chronische Infektionen flammen auf. Nicht passende Viren überwältigen das Immunsystem. Die Schwere der Erkrankung nimmt zu. Es kann zu Lähmungen in den injizierten Gliedmaßen kommen.

Das ist keine „Impfgegnerschaft”. Das ist Immunologie – seit mehr als 100 Jahren dokumentiert. Das ist buchstäblich Wissenschaft.

Der Grund, warum sich diese Geschichte immer wiederholt, ist ebenso einfach wie beunruhigend.

Das öffentliche Gesundheitswesen hat seinen Ruf auf dem Mythos aufgebaut, dass Impfstoffe immer wirken müssen und niemals Schaden anrichten können. Das Eingestehen der Nachteile würde alles untergraben.

Anstatt also die Nachteile des Immunsystems anzuerkennen, verschweigen sie diese.

Anstatt die Auslösung von Krankheiten zu untersuchen, leugnen sie diese.

Anstatt ihre Modelle zu aktualisieren, halten sie an alten Überzeugungen fest.

Anstatt ehrlich über die Risiken zu sein, verbergen sie diese.

Anstatt diejenigen zu unterstützen, die Schaden erleiden, ignorieren sie diese.

Diese unterdrückten medizinischen Dokumente könnten alles, was Sie über Impfstoffe zu wissen glaubten, auf den Kopf stellen.

Während COVID wurde diese Denkweise auf die Spitze getrieben. So ziemlich alles, was man falsch machen konnte, wurde falsch gemacht.

Impfen während der Infektion. Impfen ohne Tests. Alle paar Monate Auffrischungsimpfungen verabreichen. Universelle Vorschriften – keine individuelle Betreuung. Keine Diskussion über Immunprägung oder -unterdrückung.

Und so waren die Ergebnisse völlig vorhersehbar. Die Geschichte hat uns diesen Weg bereits aufgezeigt! Mehr als einmal.

Infektionsspitzen. Reinfektionszyklen. Explosionsartige Ausbreitung von Gürtelrose. Verschlimmerung der Krankheit in bestimmten Gruppen. Gebrochene Versprechen einer sterilisierenden Immunität. Und Immunsysteme, die in eine unhaltbare Richtung getrieben wurden.

Nichts Gutes kam dabei heraus. Überhaupt nichts.

Die ersten Impfstoffe wurden in Zeiten eingesetzt, in denen es noch keine Antibiotika gab, die hygienischen Verhältnisse schlecht waren und tödliche Epidemien grassierten. Unter diesen Umständen waren selbst primitive Mittel manchmal besser als gar nichts.

Aber die Welt hat sich verändert, während die Denkweise in der Vergangenheit stehen geblieben ist. Anstatt umzudenken, wurde die öffentliche Gesundheit noch dogmatischer. Anstatt aus den Fehlschlägen früherer Impfstoffe zu lernen, wurden diese ausgelöscht.

Dadurch ist die Öffentlichkeit blind geworden für Risiken, die frühere Generationen von Wissenschaftlern offen diskutiert haben.

Heute sehen wir uns mit einer Zunahme chronischer Erkrankungen, höheren Raten von Autoimmunerkrankungen und Störungen des Immunsystems sowie ungeklärten Post-Infektions-Syndromen konfrontiert.

Ist dies allein auf Impfstoffe zurückzuführen? Nein, wahrscheinlich nicht.

Aber wenn wir die Auswirkungen aggressiver, wiederholter, das Immunsystem störender Impfkampagnen auf das Immunsystem ignorieren, bedeutet dies, dass uns ein wichtiger Teil des Puzzles fehlt.

Und Millionen von Menschen leben mit den Folgen von Entscheidungen, die von der „Wissenschaft” nicht hinterfragt werden durften.

So kann es nicht weitergehen.

Angesichts der dramatischen Zunahme der empfohlenen Impfungen für Kinder – finden Sie nicht auch, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, was wir unseren Kindern antun?

Die Beweise sind eindeutig.

Impfstoffe können zwar schützen, aber sie haben auch folgende Auswirkungen:

Unterdrückung der Immunität

Umleitung der Immunfunktion

Auslösung von Krankheiten

Aktivierung latenter Infektionen

Erhöhung der Anfälligkeit für nicht passende Stämme

Verursachung von Lähmungen

Auslösung von Ausbrüchen während Pandemien

Das ist nicht das, wofür sich die meisten Menschen bewusst für sich selbst und ihre Kinder entscheiden. Aber genau das tun sie.

Diese Kompromisse sind seit über einem Jahrhundert dokumentiert. Aber hier sind wir nun.

Wenn wir eine gesündere Gesellschaft wollen, müssen wir uns der immunologischen Realität stellen, nicht der immunologischen Ideologie.

Das Immunsystem ist kein Spielzeug. Es ist nicht unendlich. Und es verhält sich nicht so, wie es die Impfstoffwerbung behauptet.

Marketing ist keine Wissenschaft. Profit vor Menschen ist keine Gesundheitsversorgung.

Das Verständnis von impfstoffbedingter Immunsuppression, Immunprägung und Krankheitsauslösung ist nicht „impfkritisch”.

Es ist der einzige Weg, um zu verhindern, dass sich die gleichen Katastrophen wiederholen, die seit mehr als 130 Jahren passieren.

Werden wir diesen Kreislauf endlich durchbrechen?