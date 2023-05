Die Mittelschicht wird systematisch vernichtet

Wenn man die Mittelschicht zerstören wollte, wäre eine Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, das System mit Geld zu überschwemmen. Das ist natürlich genau das, was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben. Unsere Politiker haben Billionen neuer Dollar in das System gepumpt, und die Reichen sind noch viel, viel reicher geworden. Aber in der Zwischenzeit sind die Lebenshaltungskosten für den Rest von uns viel schneller gestiegen als unsere Gehaltsschecks. Das Ergebnis ist, dass wir immer ärmer werden und die Mittelschicht schrumpft.

Im Laufe der Zeit hat sich unsere kapitalistische Wirtschaft immer mehr zu einem System entwickelt, in dem fast der gesamte Reichtum und fast die gesamte Macht in den Händen riesiger Institutionen konzentriert sind.

Die große Regierung und die großen Unternehmen kontrollieren gemeinsam praktisch alles, und dieses System des „Unternehmenssozialismus“ führt dazu, dass enorme Mengen an Reichtum in die Taschen einer winzigen Minderheit der Bevölkerung fließen.

Wenn Sie in diesem Club sind, ist das Leben gut.

Gehört man jedoch nicht zu diesem Club, kann das Leben ein Kampf sein.

Die Kluft zwischen Arm und Reich hat sich stetig vergrößert und ist heute größer als je zuvor. Selbst US-Senator Bernie Sanders räumt ein, dass wir es mit einem massiven Problem zu tun haben…

Heute lebt die Hälfte unserer Bevölkerung von der Hand in den Mund, 500.000 der Ärmsten unter uns sind obdachlos, Millionen haben Angst vor Zwangsräumungen, 92 Millionen sind nicht oder nur unzureichend versichert, und Familien im ganzen Land machen sich Sorgen, wie sie ihre Kinder ernähren sollen. Heute trägt eine ganze Generation junger Menschen eine unverschämt hohe Studienschuld und muss damit rechnen, dass ihr Lebensstandard niedriger sein wird als der ihrer Eltern. Und, was am obszönsten ist, die Lebenserwartung von Amerikanern mit niedrigem Einkommen ist heute etwa 15 Jahre niedriger als die der Wohlhabenden. Armut ist in Amerika zu einem Todesurteil geworden. Derweil ging es den Menschen an der Spitze noch nie so gut wie heute. Die obersten 1 % besitzen heute mehr Vermögen als die unteren 92 %, und die 50 vermögendsten Amerikaner besitzen mehr Vermögen als die untere Hälfte der amerikanischen Gesellschaft – 165 Millionen Menschen.

Natürlich glaubt Sanders, dass noch mehr Sozialismus die Antwort ist, aber mehr Sozialismus ist niemals die Antwort.

Die Zentralisierung von Reichtum und Macht führt zu weit verbreiteter Armut. Wir haben dieses Muster immer wieder auf der ganzen Welt gesehen.

Die Dezentralisierung von Reichtum und Macht führt zu grenzenlosem Wohlstand, wie wir es im frühen Amerika gesehen haben.

Leider ist unser derzeitiges System so, wie es ist, und die Mittelschicht wird geradezu zerschlagen.

Heute bin ich auf einen Tweet von Mike Cernovich gestoßen, der mich sehr beeindruckt hat…

Als Teilzeitkraft in einem Geschäft im Stil von Home Depot verdiente ich 10 Dollar pro Stunde. An den Wochenenden 12,50 Dollar. Das war in den 1990er-Jahren in einer kleinen Stadt. Heute wären es 19 Dollar pro Stunde und 24 Dollar am Wochenende. Ich habe nachgesehen, und derselbe Job kostet HEUTE 12,50 Dollar pro Stunde.

Das ist es, was die Inflation der Arbeiterklasse angetan hat.

Das ist es, womit so viele der „arbeitenden Armen“ heute konfrontiert sind.

Die Löhne für viele Arbeitsplätze haben sich im Laufe der Jahre kaum verändert, aber die Lebenshaltungskosten sind in die Höhe geschossen.

Cernovich wies auch darauf hin, dass vor ein paar Jahrzehnten kaum etwas, was wir regelmäßig kauften, sich „teuer anfühlte“…

Benzin kostete oft 99 Cents pro Gallone. Eine Gallone Milch kostete 99 Cents bis 1,29 $. Das war in der Zeit von 1997 bis 2000.

Nichts fühlte sich teuer an, außer „schöne Dinge“, Luxus. Tägliches Leben, Lebensmittel, sicher musste man ein Budget einplanen, aber es fühlte sich nicht so an wie heute.

Ist das wahr?

Ich erinnere mich noch gut an diese Zeit. Für nur 25 Dollar konnte ich einen ganzen Einkaufswagen füllen, und darin war sogar ein ganzer Kuchen enthalten.

Ja, damals habe ich wirklich gerne Kuchen gegessen.

Aber wenn man heute einen ganzen Einkaufswagen mit Lebensmitteln füllt, fühlt man sich an der Kasse, als würde man ein Haus abbezahlen.

Natürlich sind auch die Raten für Häuser viel höher als früher. Es wird sogar berichtet, dass ein durchschnittliches bestehendes Haus etwa 93.000 Dollar mehr kostet als noch im Jahr 2020.

Sie haben richtig gelesen – bestehende Häuser kosten rund 93.000 Dollar mehr als noch im Jahr 2020. Kein Wunder, dass so viele Menschen das Gefühl haben, sich kein Haus leisten zu können! Und neu gebaute Häuser sind sogar noch teurer. Die National Association of Home Builders (NAHB) schätzt, dass neue Häuser im Jahr 2023 rund 425.786 Dollar kosten werden. Von 132,5 Millionen amerikanischen Haushalten werden sich 96,5 Millionen diesen Durchschnittspreis nicht leisten können.6 Selbst wenn also viele neue Häuser gebaut werden, werden 7 von 10 Haushalten Schwierigkeiten haben, eines zu bezahlen.

93.000 Dollar!

Früher konnte man für 93.000 Dollar ein wirklich schönes Haus kaufen.

Aber jetzt ist der amerikanische Traum für Millionen und Abermillionen von Familien unerreichbar geworden.

In diesem Stadium verdienen viele hart arbeitende Familien nicht einmal genug Geld, um „ihre grundlegendsten Bedürfnisse zu decken“.

Eine neue Studie zeigt, dass mehr als ein Drittel der vollzeitbeschäftigten US-Familien nicht genug Geld verdienen, um ihre Grundbedürfnisse zu decken, einschließlich Wohnung, Lebensmittel und Kinderbetreuung. Forscher der Brandeis University fanden heraus, dass 35 % der amerikanischen Familien das „Grundbedürfnisbudget“ – den Betrag, der für Miete, Lebensmittel, Transport, medizinische Versorgung und minimale Haushaltsausgaben benötigt wird – nicht erreichen, obwohl sie das ganze Jahr über Vollzeit arbeiten.

Und dank der Inflation wird es von Monat zu Monat schlimmer.

Einer kürzlich durchgeführten Umfrage zufolge geben etwa 70 Prozent aller Amerikaner offen zu, dass sie „wegen ihrer persönlichen Finanzen gestresst sind“.

Etwa 70 % der Amerikaner geben zu, dass sie heutzutage wegen ihrer persönlichen Finanzen gestresst sind, und eine Mehrheit – 52 % – der US-Erwachsenen gab an, dass ihr finanzieller Stress seit dem Beginn der Covid-19-Pandemie im März 2020 zugenommen hat. Dies geht aus einer neuen CNBC Your Money Financial Confidence Survey hervor, die in Zusammenarbeit mit Momentive durchgeführt wurde.

Viele von Ihnen da draußen sitzen im selben Boot.

Sie arbeiten so hart, wie Sie können, aber es scheint, dass am Ende des Monats nie genug Geld da ist.

Das liegt daran, dass das Spiel manipuliert ist.

Unser System ist so korrumpiert worden, dass nun fast alle wirtschaftlichen Gewinne an die Spitze der Nahrungskette fließen.

In der Zwischenzeit wird die Mittelschicht völlig ausgeweidet, und die Armut breitet sich wie ein Lauffeuer im ganzen Land aus.