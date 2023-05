Die fünf wichtigsten Erkenntnisse aus Kissingers Interview über die entstehende Weltordnung

Gelegenheitsbeobachter der Internationalen Beziehungen haben vielleicht nicht das Interesse oder die Zeit, Henry Kissingers langes Interview vollständig zu lesen, weshalb der vorliegende Beitrag die Aufmerksamkeit auf die fünf wichtigsten Erkenntnisse lenken wird.

Der Guru der internationalen Beziehungen, Henry Kissinger, hat dem Economist ein sehr ausführliches Interview gegeben, das erst diese Woche veröffentlicht wurde. Wie zu erwarten war, äußerte er sich zu seiner Vision der entstehenden Weltordnung, wobei sich der Großteil seiner Erkenntnisse auf die Beziehungen zwischen China und den USA und die Möglichkeiten zur Veränderung der gegenseitigen Wahrnehmung bezog. Gelegenheitsbeobachter der internationalen Beziehungen haben vielleicht nicht das Interesse oder die Zeit, sein Interview vollständig zu lesen, weshalb der vorliegende Beitrag die Aufmerksamkeit auf die fünf wichtigsten Erkenntnisse lenken wird:

1. Die Kombination von KI und MAD stellt eine existenzielle Bedrohung dar

Kissinger ist davon überzeugt, dass künstliche Intelligenz (KI) und gegenseitige Zerstörung (MAD) zusammen eine noch nie dagewesene Bedrohung für die Menschheit darstellen. Er glaubt jedoch, dass eine breitere Sensibilisierung dafür auch dazu dienen könnte, die Wiederaufnahme von Gesprächen zwischen China und den USA mit dem Ziel einer gemeinsamen Bewältigung dieser Bedrohung anzuregen.

2. Die USA sollten die Gespräche über eine neue Entspannung mit China wieder aufnehmen

Darauf aufbauend schlägt Kissinger vor, dass beide Seiten ihre Rhetorik in sensiblen Fragen abschwächen und in aller Stille die Gespräche wieder aufnehmen, die dort anknüpfen, wo die Neue Entspannung nach dem unerwarteten Ballonzwischenfall im Februar aufgehört hat.

3. Die USA sollten weiterhin versuchen, Russland und China zu spalten

Der Pate der “Triangulation” ist überzeugt, dass es möglich ist, Russland und China wieder zu entzweien, solange die USA Folgendes tun: die Gespräche über eine neue Entspannung mit China wieder aufnehmen, Russland mit der Rückkehr nach Europa locken und den Verdacht einer eskalierenden Rivalität zwischen den beiden Ländern in Zentralasien weiter schüren.

4. Indien ist für das globale Gleichgewicht der Interessen unverzichtbar

Kissinger bezeichnete den indischen Spitzendiplomaten als “den praktizierenden politischen Führer, der meinen Ansichten recht nahe steht”, lobte die Blockfreiheit seines Landes als nachahmenswertes Modell und schlug vor, Indien aufgrund der unverzichtbaren Rolle Delhis im globalen Gleichgewicht pragmatisch einzubinden, anstatt es unter Druck zu setzen.

5. Amerika benötigt eine inspirierende Vision für das 21. Jahrhundert

Jahrhundert und erläuterte, wie das Narrativ “Demokratien gegen Diktaturen” die diplomatische Flexibilität der USA einschränkt, weshalb er sie aufforderte, eine viel inspirierendere Vision zu entwickeln und überzeugend zu formulieren.

Diese fünf wichtigsten Erkenntnisse fassen die wichtigsten Einsichten zusammen, die Kissinger über die entstehende Weltordnung vermittelte. Alles andere in seinem Interview, wie das Eintreten für die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, ist eine Ergänzung zu diesen Punkten. Man kann ihm zustimmen oder nicht, aber sein Einfluss in den ständigen politischen Entscheidungsgremien der USA ist nicht zu leugnen, was darauf hindeutet, dass zumindest einige seiner Vorschläge von denjenigen ernst genommen werden, die am wichtigsten sind.

Die USA stehen Kissingers Vorschlag, die Gespräche mit China über eine neue Entspannung wieder aufzunehmen, aufgeschlossen gegenüber

Die Einführung der beiden komplementären Narrative dieser Woche in das Informationsökosystem des Westens deutet darauf hin, dass der amerikanische Führer dieses de facto neuen Blocks des Kalten Krieges seine große Strategie neu kalibriert. Die politischen Entscheidungsträger scheinen zu dem Schluss gekommen zu sein, dass ihre Seite die Unipolarität nicht wiederherstellen kann und sich stattdessen damit begnügt, multipolare Prozesse so weit wie realistisch möglich in Richtung ihrer Interessen zu lenken, wozu sie sich stärker mit dem globalen Süden engagieren und die Gespräche mit China über eine neue Entspannung wieder aufnehmen müssen.

In der vergangenen Woche wurden zwei neue Narrative in das Informationsökosystem des Westens eingeführt. Das erste betrifft die Notwendigkeit, sich an multipolare Prozesse anzupassen, indem man sich mehr mit dem globalen Süden einlässt. Dies wurde von Bundeskanzler Olaf Scholz, dem ehemaligen Mitglied des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Fiona Hill, und dem Präsidenten für globale Angelegenheiten von Goldman Sachs, Jared Cohen, alle am selben Tag letzten Montag zum Ausdruck gebracht. Zwei Tage später, am Mittwoch, folgte die nächste Äußerung.

An diesem Tag wurde ein langes Interview des Gurus für globale Angelegenheiten, Henry Kissinger, mit The Economist von Ende April veröffentlicht, in dem er ausführlich erläuterte, warum die USA die Gespräche mit China über eine neue Entspannung wieder aufnehmen sollten, die durch den Ballonzwischenfall im Februar unerwartet entgleist waren. CNN berichtete dann am selben Tag, dass “Bidens Regierung hochrangige Besuche in China in Erwägung zieht”, was darauf schließen lässt, dass sie zuvor über seinen Vorschlag unterrichtet wurde und seinen Rat befolgte.

Das erste Narrativ über eine stärkere Einbindung des globalen Südens ergänzt das zweite über die Wiederbelebung der Gespräche mit China über eine neue Entspannung in dem Sinne, dass Ersteres eine der drei Voraussetzungen für die erfolgreiche Verwirklichung des Letzteren ist, zumindest wenn es nach den Vorstellungen der amerikanischen Politiker geht. Sie wollen signalisieren, dass die USA ihren Einfluss im globalen Süden nicht freiwillig an China abtreten, sondern dort mit wirtschaftlichen und diplomatischen Mitteln konkurrieren wollen.

Dieses Ziel wird durch eine Kombination aus pragmatischem Engagement mit dem informellen indischen Führer des Globalen Südens, dessen Premierminister Ende nächsten Monats die USA besucht, und der Koordinierung zwischen Amerikas “Build Back Better World”- und der “Global Gateway”-Entwicklungsinitiative der EU erheblich gefördert werden. Diese Teilziele stimmen auch mit Kissingers Vorschlägen überein, enger mit Indien zusammenzuarbeiten und eine inspirierende Vision für dieses Jahrhundert zu entwerfen (d.h. die Entwicklungsinitiativen des Westens zusammenzuführen).

Die zweite Voraussetzung für die erfolgreiche Aushandlung einer Neuen Entspannung mit China bei der scheinbar bevorstehenden Wiederaufnahme dieses Prozesses ist die diplomatische Verdrängung der von China geplanten Rolle im russisch-ukrainischen Friedensprozess. Zu diesem Zweck wollen die USA das Szenario eines Waffenstillstands nach dem Ende der von der NATO unterstützten Gegenoffensive in Kiew “entschärfen”, was ihre Unterstützung für die Friedensmission unter afrikanischer Führung erklärt, die am Dienstag zwischen den neuen Berichten von Montag und Mittwoch angekündigt wurde.

Das Interessanteste an dieser Initiative ist, dass sie von der Brazzaville-Stiftung organisiert wird, deren französischer Vorsitzender Jean-Yves Olivier für seine jahrzehntelange Schattendiplomatie bekannt ist, die von Wikipedia dokumentiert wurde. Dies lässt vermuten, dass ihre Friedensmission insgeheim von Frankreich mit stillschweigender Billigung der USA organisiert, wenn nicht sogar gemeinsam mit ihnen koordiniert wird, was ihrem Ziel, sich diplomatisch mit dem Globalen Süden zu engagieren, parallel zur “Entsinifizierung” des russisch-ukrainischen Friedensprozesses förderlich wäre.

Die Aussichten beider Länder würden durch die Beteiligung Indiens an diesen Bemühungen gestärkt, das seinerseits ein Interesse daran hat, sich der Welt als Friedensvermittler zu präsentieren, insbesondere während seines G20-Vorsitzes. Diese beiden Voraussetzungen für die Erhöhung der Chancen, dass die USA erfolgreich eine neue Entspannung mit China aushandeln, betreffen die wirtschaftliche bzw. diplomatische Sphäre, während die dritte, die nun beschrieben werden soll, die militärische betrifft.

“Die USA trommeln Verbündete für einen möglichen Krieg mit China zusammen“ und „Das geplante NATO-Verbindungsbüro in Japan wird die Expansion von AUKUS+ beschleunigen”, die beide dazu beitragen werden, China im asiatisch-pazifischen Raum effektiver einzudämmen. Die amerikanischen Politiker erwarten offenbar, dass die Volksrepublik diese sich abzeichnende regionale militärische Realität akzeptiert, anstatt dass sie die Wiederaufnahme ihrer Gespräche über eine neue Entspannung verhindert.

Nicht nur das, sondern sie scheinen zu glauben, dass dies ihrer Seite auch in diesen Verhandlungen einen gewissen Vorteil verschaffen könnte oder zumindest die USA in die Lage versetzen würde, gegenüber China “aus einer Position der Stärke” zu sprechen, wie sie es sehen. Die Botschaft wäre, dass sich die Schlinge der Eindämmung noch enger ziehen könnte, wenn Peking nicht zustimmt, diese Gespräche wieder aufzunehmen, ganz zu schweigen davon, dass sie zu keinem greifbaren Ergebnis führen, so dass es sich aus dieser Sicht um eine Art militärische Erpressung handelt.

Alles in allem deutet die Einführung der beiden komplementären Narrative dieser Woche in das westliche Informationsökosystem darauf hin, dass die amerikanische Führung dieses de facto neuen Blocks des Kalten Krieges ihre große Strategie neu justiert. Die politischen Entscheidungsträger scheinen zu dem Schluss gekommen zu sein, dass ihre Seite die Unipolarität nicht wiederherstellen kann und sich stattdessen damit begnügt, multipolare Prozesse so weit wie realistisch möglich in Richtung ihrer Interessen zu lenken, wozu sie sich stärker mit dem globalen Süden engagieren und die Gespräche mit China über eine neue Entspannung wieder aufnehmen müssen.

Die Beobachtungen, die in dieser Analyse geteilt werden, sollten nicht als Vorhersage des Erfolgs dieser Politiken interpretiert werden, sondern einfach als Argumente dafür, dass dieser Ansatz tatsächlich versucht wird und mit ziemlicher Sicherheit von Kissingers Vorschlägen, die er in seinem Interview geteilt hat, beeinflusst wurde. Er und The Economist stehen den amerikanischen Entscheidungsträgern nahe, sodass sie seine Ideen wahrscheinlich an die entsprechenden Personen weitergegeben haben, denen sie dann im Wesentlichen zugestimmt und die in dieser Woche mit der Umsetzung begonnen haben, wie in diesem Beitrag nachgewiesen wird.

Kissinger ist verrückt, wenn er andeutet, dass die Ukraine in die NATO einmarschieren könnte, wenn sie nicht Mitglied wird

Das Szenario eines Einmarsches der Ukraine in das benachbarte Polen, die Slowakei, Ungarn und/oder Rumänien ist ein politisches Hirngespinst, zumal damit die Klausel des Artikels 5 über die gegenseitige Verteidigung ausgelöst würde. Offen gesagt, würde man diese Abfolge von Ereignissen eher von einem anti-ukrainischen Propagandisten erwarten und nicht von einem Guru der globalen Angelegenheiten wie Henry Kissinger.

Der ehemalige Nationale Sicherheitsberater und Außenminister Henry Kissinger gab dem Economist ein ausführliches Interview über globale Angelegenheiten, das Anfang dieser Woche veröffentlicht wurde. Unter den vielen Themen, die er dort erörterte, war auch die Ukraine, die, wie er andeutete, in die NATO eindringen könnte, wenn sie nicht Mitglied wird. Aus den Gründen, die in dieser Analyse erläutert werden, gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass die Ukraine dies tun würde, aber vorher ist es wichtig, Kissingers eigene Worte zu zitieren, damit jeder sie selbst lesen kann:

“Wir haben die Ukraine jetzt so weit aufgerüstet, dass sie das am besten bewaffnete Land mit der strategisch am wenigsten erfahrenen Führung in Europa sein wird.

Wenn der Krieg so endet, wie er wahrscheinlich enden wird, und Russland viele seiner Errungenschaften verliert, aber Sewastopol behält, könnten wir ein unzufriedenes Russland haben, aber auch eine unzufriedene Ukraine – mit anderen Worten, ein Gleichgewicht der Unzufriedenheit.

Für die Sicherheit Europas ist es also besser, die Ukraine in der Nato zu haben, wo sie keine nationalen Entscheidungen über territoriale Ansprüche treffen kann.”

Sicherlich hat er recht, dass die Ukraine “das am besten bewaffnete Land mit der am wenigsten strategisch erfahrenen Führung in Europa” ist, nachdem sie in den vergangenen 15 Monaten über 165 Milliarden Dollar an Militärhilfe erhalten hat, aber das bedeutet nicht, dass sie in die NATO einmarschieren könnte, wenn sie “unzufrieden” wäre. Dieses Land wird von der NATO als Stellvertreter genutzt, um einen hybriden Krieg gegen Russland zu führen, und ist sogar bereit, auf Geheiß der NATO in Teile des vor 2014 allgemein anerkannten Hoheitsgebiets der angegriffenen Großmacht einzufallen.

Es ist kein Subjekt der internationalen Beziehungen, das in der Lage ist, unabhängige Entscheidungen zu treffen, sondern ein Objekt im Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland, das alles mitmacht, was seine Gönner verlangen. Dazu gehört auch die Zustimmung zu einem Waffenstillstand nach dem Ende der bevorstehenden Gegenoffensive, wenn der Westen bis dahin finanziell, militärisch und/oder politisch ermüdet ist, auch wenn dieser nicht von China vermittelt wird. Politico und andere Zeitungen sprechen bereits von genau diesem Szenario und berufen sich dabei auf ungenannte US-Beamte.

Unabhängig davon, wie “unzufrieden” die Ukraine mit diesem Ergebnis sein mag, wird sie danach nicht ihre Waffen gegen die NATO richten. Das Szenario eines Einmarsches in das benachbarte Polen, die Slowakei, Ungarn und/oder Rumänien ist ein politisches Hirngespinst, zumal damit die Klausel zur gegenseitigen Verteidigung nach Artikel 5 ausgelöst würde. Offen gesagt, würde man diese Abfolge von Ereignissen eher von einem anti-ukrainischen Propagandisten erwarten und nicht von einem Guru der globalen Angelegenheiten wie Kissinger.

Wie bereits im vergangenen Dezember festgestellt wurde, als er von seiner früheren Haltung, gegen die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zu sein, plötzlich zu deren Befürworter wurde, scheint er nur an sein eigenes Vermächtnis im Hinblick auf seinen 100. Mit seiner früheren Position, gegen die Osterweiterung dieses Blocks zu sein, hat er im letzten Frühjahr die westlichen Wahrnehmungsmanager zu einer wütenden Verurteilung provoziert, was offenbar Eindruck hinterlassen hat.

Kissinger weiß es nun besser, als gegen den Strich zu gehen, und hat stattdessen versucht, ihre Informationskriegsführung in diesem Konflikt zu leiten, indem er seine sogenannte “Autorität” in internationalen Beziehungen missbrauchte, um für das gleiche Szenario zu argumentieren, gegen das er früher war. Um dieses Ziel zu erreichen, greift er jetzt auf schamlose Panikmache zurück, um die Menschen im Westen in Angst und Schrecken zu versetzen, damit sie das Vorhaben unterstützen, nachdem viele von ihnen die Rolle ihrer Regierungen bei der Führung eines hybriden Krieges gegen Russland zunehmend kritischer sehen.

In Wirklichkeit wird die NATO die Ukraine so lange unterstützen, bis sie von diesem Konflikt zu sehr erschöpft ist. Danach wird sie ihren Stellvertreter anweisen, einem Waffenstillstand zuzustimmen, der wahrscheinlich von jemand anderem als China vermittelt wird, z. B. von der Afrikanischen Union und/oder Indien. Sobald dies geschehen ist, wird es diesem Land wahrscheinlich Sicherheitsgarantien als sogenannte “Abschreckung” gewähren, aber es ist unwahrscheinlich, dass dieser Block es zum Beitritt auffordert. Sollte dies dennoch der Fall sein, dann nicht aus Angst, dass Kiew in die bestehenden Mitglieder einmarschieren könnte.