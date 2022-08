Die moderne US-Kriegstreiberei macht Henry Kissinger Angst

Caitlin Johnstone

In einem neuen Interview mit dem Wall Street Journal sagt der unsterbliche Haager Flüchtling Henry Kissinger, dass die USA auf eine verrückte und irrationale Weise handeln, die sie an den Rand eines Krieges mit Russland und China gebracht hat:

Kissinger sieht die heutige Welt am Rande eines gefährlichen Ungleichgewichts. „Wir stehen am Rande eines Krieges mit Russland und China in Fragen, die wir zum Teil selbst verursacht haben, ohne eine Vorstellung davon zu haben, wie das Ganze enden wird oder wozu es führen soll“, sagt er. Könnten die USA mit den beiden Gegnern umgehen, indem sie wie in den Nixon-Jahren zwischen ihnen triangulieren? Er hat kein einfaches Rezept parat. „Man kann nicht einfach sagen, dass wir sie abspalten und gegeneinander ausspielen werden. Alles, was man tun kann, ist, die Spannungen nicht zu beschleunigen und Optionen zu schaffen, und dafür muss man ein Ziel haben. In der Taiwan-Frage befürchtet Kissinger, dass die USA und China auf eine Krise zusteuern, und er rät Washington zur Gelassenheit. „Die von beiden Parteien verfolgte Politik hat die Entwicklung Taiwans zu einer autonomen demokratischen Einheit ermöglicht und den Frieden zwischen China und den USA 50 Jahre lang bewahrt“, sagt er. „Man sollte daher sehr vorsichtig sein mit Maßnahmen, die die grundlegende Struktur zu verändern scheinen.

Kissinger sorgte Anfang des Jahres für Kontroversen, als er andeutete, dass eine unvorsichtige Politik der USA und der NATO die Krise in der Ukraine ausgelöst haben könnte. Er sieht keine andere Möglichkeit, als die von Wladimir Putin geäußerten Sicherheitsbedenken ernst zu nehmen, und hält es für einen Fehler, dass die NATO der Ukraine signalisiert hat, sie könne dem Bündnis beitreten: „Ich dachte, dass Polen – alle traditionellen westlichen Länder, die Teil der westlichen Geschichte waren – logische Mitglieder der NATO wären“, sagt er. Aber die Ukraine ist seiner Ansicht nach eine Ansammlung von Gebieten, die einst zu Russland gehörten und die von den Russen als ihre eigenen betrachten, auch wenn „einige Ukrainer“ dies nicht tun. Der Stabilität wäre besser gedient, wenn sie als Puffer zwischen Russland und dem Westen fungieren würde: „Ich war für die volle Unabhängigkeit der Ukraine, aber ich dachte, ihre beste Rolle wäre so etwas wie die Finnlands“.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich ist diese Warnung viel, viel bedrohlicher, wenn sie von einem blutgetränkten Sumpfmonster kommt, als wenn sie von einem antiimperialistischen Friedensaktivisten kommt, der aus dem Bauch der imperialen Maschine spricht. Dieser Mann ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Kriegsverbrecher, der als führender Manager des Imperiums dazu beigetragen hat, überall auf der Welt unvorstellbare Schrecken zu entfesseln, deren Folgen noch heute zu spüren sind.

Und soweit man seinen eigenen Äußerungen entnehmen kann, ist er nach wie vor völlig unreformiert.

„Wenn er auf seine lange und oft umstrittene Karriere zurückblickt, neigt er jedoch nicht zur Selbstkritik“, schreibt Laura Secor vom Wall Street Journal. „Ich quäle mich nicht mit Dingen, die wir hätten anders machen können“, sagt Kissinger ihr.

Kissinger bleibt also ein unverbesserlicher, kriegstreiberischer Psychopath. Aber wenn er sich als Person nicht geändert hat, was dann? Warum warnt er jetzt vor der Aggression der USA und davor, dass das Imperium es zu weit getrieben hat?

Nun, wenn Kissinger sich nicht verändert hat, können wir nur vermuten, dass es das US-Imperium selbst ist, das sich verändert hat. Sein Verhalten ist jetzt so verrückt und unlogisch, dass es einen 99 Jahre alten Henry Kissinger nervös macht.

Und das ist, wenn man wirklich darüber nachdenkt, eines der beängstigendsten Dinge, die man sich vorstellen kann.

Der Übergang des Imperiums von der Henry Kissinger-Iteration des mörderischen Wahnsinns zu seiner neuen Form des Wahnsinns scheint um die Jahrhundertwende begonnen zu haben, als der Zustrom von Neokonservativen ins Weiße Haus in Verbindung mit dem Hurrapatriotismus nach dem 11. September eine Ära des Interventionismus und des militärischen Expansionismus von solcher Unverfrorenheit und Rücksichtslosigkeit einleitete, dass sich viele aus der alten Garde dagegen sträubten.

Kissinger unterstützte die Irak-Invasion von 2003, aber schon lange vor deren Beginn äußerte er ernste Bedenken angesichts des Mangels an klarem Denken und vorausschauender Planung, den er an dieser Front sah. Das neokonservative Ziel der US-Hegemonie auf dem Planeten um jeden Preis, das zu dieser Invasion (und der Planung vieler weiterer) führte, ist seither zum Mainstream-Konsens in der US-Außenpolitik geworden und ist für die Eskalationen verantwortlich, vor denen Kissinger jetzt warnt.

Der PNAC-Plan sieht eine strategische Konfrontation mit China und eine noch größere ständige Militärpräsenz in jedem Winkel der Welt vor“, schrieb Michael Parenti 2004 in seinem Buch Superpatriotism. „Das Ziel ist nicht nur die Macht um ihrer selbst willen, sondern die Macht, die natürlichen Ressourcen und die Märkte der Welt zu kontrollieren, die Macht, die Volkswirtschaften aller Nationen der Welt zu privatisieren und zu deregulieren, und die Macht, den Völkern überall – einschließlich Nordamerikas – die Segnungen eines ungehemmten globalen ‚freien Marktes‘ auf den Rücken zu heben. Das Endziel besteht nicht nur darin, die Vorherrschaft des globalen Kapitalismus als solchen zu sichern, sondern auch die Vorherrschaft des amerikanischen globalen Kapitalismus, indem das Entstehen einer anderen potenziell konkurrierenden Supermacht verhindert wird.

Mit „PNAC-Plan“ meint Parenti die Pläne der Neokonservativen, die hinter der berüchtigten Denkfabrik Project for the New American Century stehen und deren unipolaristische militaristische Agenda sie ausdrücklich befürworten.

Henry Kissinger warnt vor den Gefahren der amerikanischen Kriegstreiberei, nicht weil er vernünftiger geworden ist, sondern weil die amerikanische Kriegsmaschinerie verrückter geworden ist. Dass wir jetzt auf Konfrontationen zusteuern, die jemandem, der den größten Teil seines Lebens damit verbracht hat, die Mechanismen des Imperiums von innen heraus zu beobachten, nicht rational erscheinen, sollte uns alle beunruhigen. Wenn es um Brinkmanship zwischen großen Weltmächten geht, insbesondere um nukleare Brinkmanship, dann ist es das Letzte, was man gebrauchen kann, wenn eine der beteiligten Parteien erratisch und unsinnig handelt.

Wir brauchen Deeskalation und Entspannung, und zwar gestern. Wenn man für Henry Kissinger zu aggressiv ist, ist man verdammt noch mal zu aggressiv.