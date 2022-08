Die Roboter-Mordhunde sind da – was uns erwarten könnte

Das Unternehmen Sword Defense Systems stellte im Oktober 2021 sein unbemanntes Spezialgewehr (Special Purpose Unmanned Rifle, SPUR) vor.

SPUR wurde entwickelt, um Präzisionsfeuer von Robotern oder „unbemannten Plattformen“ aus abzugeben, darunter der Vision-60 Vierbeiner von Ghost Robotics, der einem Hund ähnelt.

Autonome Killerhund-Roboter könnten nicht nur für Überwachungs- und Verteidigungszwecke, sondern auch für offensive Manöver eingesetzt werden, um die Zivilbevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen und unter Kontrolle zu halten.

Das Unternehmen Boston Dynamics, das eine Reihe von vierbeinigen Robotern herstellt, hat sich mit einigen der unvermeidlichen Fragen des Datenschutzes, der Bürgerrechte und der Sicherheit befasst, die mit einer solchen Technologie einhergehen, und unter anderem die Bewaffnung seiner Maschinen verboten.

Die „Stop Killer Robots“-Koalition setzt sich dafür ein, dass der Mensch die Kontrolle über den Einsatz von Gewalt behält, und fordert die Ausarbeitung eines internationalen Gesetzes über die Autonomie von Waffensystemen.

Die Koalition ist der Ansicht, dass ohne entsprechende Maßnahmen das moralische Engagement und die bestehenden rechtlichen Regeln gefährdet sind, da die digitale Entmenschlichung zunimmt.

Haben Sie das Video gesehen, das im Internet kursiert und einen Roboterhund zeigt, der ein Sturmgewehr abfeuert? Die Aufnahmen des Roboterhundes, der mit einem auf seinem Rücken befestigten Gewehr auf verschiedene Ziele schießt, sind erschreckend, zeigen aber wahrscheinlich ein „gefährliches Spielzeug, das von einem russischen Hoverbike-Startup zusammengeschustert wurde“, so The Verge.

Der Poster des YouTube-Videos, Alexander Atamanov, hat zuvor Bilder von sich selbst gepostet, auf denen er mit demselben Roboterhund spielt, ohne Gewehr, und er scheint eine Vorliebe für militärische Ausrüstung zu haben. „Es scheint viel wahrscheinlicher, dass er ein paar seiner Interessen zusammengeschustert hat, und weniger wahrscheinlich, dass er ernsthaft eine Kriegswaffe anstrebt“, so The Verge.

Auch wenn dieser bewaffnete Hunde-Roboter keinen Grund zur Beunruhigung darstellt, gibt es Roboterhunde mit Waffen, und sie sind eine unheilvolle Warnung vor zukünftigen Kampfszenarien. In einem Worst-Case-Szenario könnten Roboter-Mordhunde auch leicht eingesetzt werden, um Angst zu verbreiten und die Kontrolle über die Zivilbevölkerung aufrechtzuerhalten:

Die Welt kommt allmählich zu der Erkenntnis, dass die Technologie, um Roboter in tödliche Waffen zu verwandeln, tatsächlich schon existiert, und der wirklich beängstigende Gedanke ist, dass sie anfangen könnten, autonom zu töten, wenn sie nicht schon damit begonnen haben. Das scheint im Moment fast unvermeidlich zu sein, Hund hin oder her.

Nachdem er das Video mit dem Killerroboter-Hund gesehen hatte, twitterte der politische Schriftsteller James Melville: „Die Uhren schlagen jetzt dreizehn“ und bezog sich dabei auf George Orwells dystopischen Roman „1984“.

Vierfüßige Roboter und unbemannte Waffensysteme sind da

Das Unternehmen Sword Defense Systems stellte im Oktober 2021 sein unbemanntes Spezialgewehr SPUR (Special Purpose Unmanned Rifle) vor. Das SPUR wurde entwickelt, um Präzisionsfeuer von Robotern oder „unbemannten Plattformen" wie dem Vision-60 Vierbeiner von Ghost Robotics, der einem Hund ähnelt, abzugeben, und verfügt über spezielle Sensoren, die es ermöglichen, unter verschiedenen Bedingungen, auch nachts, zu feuern.

„Der SPUR™ von SWORD Defense Systems ist die Zukunft der unbemannten Waffensysteme, und diese Zukunft ist jetzt“, schreibt das Unternehmen auf seiner Webseite. Der Vision-60 Vierbeiner ist ein hundeähnlicher Roboter, der laut Ghost Robotics als „Allwetter-Bodendrohne für den Einsatz in einem breiten Spektrum unstrukturierter städtischer und natürlicher Umgebungen für Verteidigungs-, Heimatschutz- und Unternehmensanwendungen“ bezeichnet wird. Das Unternehmen erklärt:

Selbst wenn die Umgebung völlig unbekannt ist, die Sichtsensoren versagen oder ausfallen, können Sie sicher sein, dass unser Roboter mit Beinen, wenn er versagt, ausrutscht oder fällt, sofort wieder aufsteht und weiterfährt. Unser Ziel ist es, unsere Q-UGVs zu einem unentbehrlichen Werkzeug zu machen und die Grenzen immer weiter zu verschieben, um ihre Fähigkeit zu verbessern, in komplexen Umgebungen, in denen unsere Kunden tagtäglich arbeiten müssen, zu gehen, zu laufen, zu kriechen, zu klettern und schließlich zu schwimmen.

Ghost Robotics hat nach eigenen Angaben mehr als 25 Kunden aus dem Bereich der nationalen Sicherheit und hat bisher mehr als 200 Roboter ausgeliefert. Das Unternehmen arbeitet unter anderem mit Unternehmen aus der Verteidigungsindustrie sowie mit AT&T, Verizon, Amazon und Honeywell zusammen.

Es ist leicht vorstellbar, dass diese autonomen Hunderoboter nicht nur für Überwachungs- und Verteidigungszwecke, sondern auch für offensive Manöver eingesetzt werden könnten. „Details über die Partnerschaft zwischen Ghost und Sword sind unklar“, so The Verge, „aber die vierbeinigen Roboter von Ghost werden bereits vom US-Militär getestet.

Warum ein Roboterhersteller Waffen verbietet

Boston Dynamics, das eine Reihe von vierbeinigen Robotern herstellt, darunter den bekannten Spot, hat sich mit einigen der unvermeidlichen Probleme in Bezug auf Datenschutz, Bürgerrechte und Sicherheit befasst, die mit einer solchen Technologie einhergehen. Im Gegensatz zu vielen anderen Roboterherstellern hat das Unternehmen die Bewaffnung seiner Maschinen verboten.

In einem ihrer ethischen Grundsätze heißt es: „Wir werden weder zulassen, dass unsere Roboter als Waffen oder autonome Zielsysteme eingesetzt werden, noch mit denjenigen zusammenarbeiten, die dies wünschen. Wenn unsere Produkte zum Schaden eingesetzt werden, werden wir geeignete Maßnahmen ergreifen, um diesen Missbrauch abzuschwächen“. Außerdem erklärt das Unternehmen, dass es mit staatlichen, kommerziellen und öffentlichen Kunden sowie mit Gesetzgebern zusammenarbeiten wird, und dass es sich zur Einhaltung der Datenschutz- und Bürgerrechtsgesetze verpflichtet hat:

Wir werden denjenigen, die unsere Roboter in einer Weise einsetzen wollen, die gegen den Datenschutz und die Bürgerrechte verstößt, keine Genehmigung erteilen oder mit ihnen zusammenarbeiten. Wir sind uns bewusst, dass neue Technologien der künstlichen Intelligenz, wie z. B. Computer Vision und Algorithmen zur Personenidentifizierung, Fragen zur Ethik, Rechtmäßigkeit und potenziellen Voreingenommenheit im Zusammenhang mit ihrem Einsatz im öffentlichen Raum aufwerfen.

Dennoch glauben sie, dass die nächste Generation von Robotern Partner sein werden, die „unter uns arbeiten“ und Mensch-Roboter-Partnerschaften bilden werden. Was die Killerroboter betrifft, die auch als tödliche autonome Waffensysteme (LAWS) bekannt sind, ist die US-Regierung mit an Bord. Dem Congressional Research Service zufolge (Stand: 1. Dezember 2020):

Die US-Politik verbietet die Entwicklung oder den Einsatz von LAWS nicht. Obwohl die Vereinigten Staaten derzeit keine LAWS in ihrem Bestand haben, haben einige hochrangige Militär- und Verteidigungspolitiker erklärt, dass die Vereinigten Staaten gezwungen sein könnten, in Zukunft LAWS zu entwickeln, wenn sich potenzielle US-Gegner dazu entschließen. Gleichzeitig appelliert eine wachsende Zahl von Staaten und Nichtregierungsorganisationen an die internationale Gemeinschaft, LAWS aufgrund ethischer Bedenken zu regulieren oder zu verbieten.

Vierte industrielle Revolution: Roboter ersetzen menschliche Arbeitskräfte

Die erste industrielle Revolution, die Anfang bis Mitte des 18. Jahrhunderts stattfand, brachte die Nutzung der Dampfkraft auf der ganzen Welt. Die zweite industrielle Revolution fand vom späten 19. bis zum frühen 20. Jahrhundert statt und brachte Fortschritte in der Stahl-, Elektro- und Automobilindustrie mit sich.

Die dritte industrielle Revolution, so Klaus Schwab, Gründer und geschäftsführender Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums (WEF), „nutzte Elektronik und Informationstechnologie, um die Produktion zu automatisieren“, während die vierte industrielle Revolution seiner Meinung nach bereits begonnen hat und „durch eine Verschmelzung von Technologien gekennzeichnet ist, die die Grenzen zwischen der physischen, digitalen und biologischen Sphäre verwischt“.

Es geht um das weitere Aufkommen der künstlichen Intelligenz (KI) und die Integration mit dem Menschen sowie um den Einsatz von Robotern in einer Weise, die man bisher noch nicht gesehen oder sich in manchen Fällen nicht einmal vorgestellt hat.

Kai-Fu Lee, Autor des Buches „AI Super-Powers: China, Silicon Valley, and the New World Order“ und ehemaliger leitender Angestellter bei Google China, sagte, er glaube, dass es zu einer raschen Verdrängung von Arbeitsplätzen kommen wird, wenn Roboter Arbeiter ersetzen, und dass in den nächsten 10 Jahren so viele Arbeitsplätze ersetzt werden, dass die Menschen ihr Glück finden müssen, ohne zu arbeiten. Amazon hat auch erklärt, dass vollautomatische Versandlager, in denen Roboter die Menschen bei der Erfüllung von Bestellungen ersetzen werden, nur noch 10 Jahre entfernt sein könnten.

Im Rahmen seines Jobs Reset Summit erklärte das WEF außerdem, dass 50 % der Arbeitnehmer bis 2025 umgeschult werden müssen, „da die ‚doppelte Störung‘ der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie und der zunehmenden Automatisierung, die Arbeitsplätze umwandelt, zum Tragen kommt“. Das WEF behauptet, dass bis 2025 85 Millionen Arbeitsplätze wegfallen könnten, während 97 Millionen weitere geschaffen werden könnten, um „die neue Arbeitsteilung zwischen Menschen, Maschinen und Algorithmen“ zu bewältigen.

Die Realität sieht jedoch so aus, dass nur ein Bruchteil der Menschen in dieser von Robotern und KI gesteuerten Welt wahrscheinlich Arbeit finden würde, was die Einführung eines universellen Grundeinkommens erforderlich machen würde.

Dies mag zunächst wie eine gute Sache klingen, aber wenn die Fähigkeit, ein unabhängiges Einkommen zu erzielen, zerstört wird, wird man abhängig und ausgeliefert von der Elite, die dieses Einkommen und die damit verbundenen Ressourcen kontrolliert. Es könnte auch ein allgemeiner Schuldenerlass eingeführt werden – als Gegenleistung für die Verwirkung aller Rechte auf Privateigentum in der Zukunft. Bringen Sie bewaffnete Roboterhunde ins Spiel und Sie haben ein Rezept für Tyrannei.

Probleme mit der digitalen Dehumanisierung

Es gibt viele spannende Robotikanwendungen, von denen viele einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben könnten. So wurde beispielsweise ein von Boston Dynamics entwickelter vierbeiniger Roboter in einer Bostoner Notaufnahme getestet, der anstelle eines menschlichen Arztes Triagegespräche mit Menschen führte.

Die meisten sagten, die Erfahrung sei ähnlich wie bei einem persönlichen Besuch und zeigten sich sogar offen für Roboter, die Nasenabstriche nehmen, Katheter einführen, Blut abnehmen und vieles mehr.

Das Team arbeitet nun an kleineren Robotern, die in der Lage wären, mit Patienten außerhalb eines typischen Krankenhauses zu interagieren, z. B. in einem Krankenwagen oder Feldlazarett, und Sensoren zu entwickeln, die Vitaldaten aus der Ferne messen könnten. Der Einsatz von Robotern kann jedoch erhebliche Folgen haben und zu einer digitalen Entmenschlichung führen.

Nach Ansicht der Stop Killer Robots Koalition sollte Technologie zur Befähigung eingesetzt werden, nicht um Menschen auf „ein Muster von 1en und 0en“ zu reduzieren. Die Koalition setzt sich nicht nur dafür ein, dass Menschen bei der Anwendung von Gewalt die Kontrolle behalten, sondern fordert auch die Entwicklung eines internationalen Gesetzes über die Autonomie von Waffensystemen. Die Koalition ist der Ansicht, dass ohne entsprechende Maßnahmen das moralische Engagement und die bestehenden rechtlichen Regeln gefährdet sind, da die digitale Entmenschlichung zunimmt:

Maschinen sehen uns nicht als Menschen, sondern nur als ein weiteres Stück Code, das verarbeitet und sortiert werden muss. Von intelligenten Häusern bis hin zum Einsatz von Roboterhunden bei der Polizei spielen KI-Technologien und automatisierte Entscheidungsfindung inzwischen eine wichtige Rolle in unserem Leben. Am äußersten Ende des Automatisierungsspektrums stehen die Killerroboter. Killerroboter tauchen nicht einfach auf – wir erschaffen sie. Wenn wir diese Entmenschlichung zulassen, werden wir es schwer haben, uns vor maschinellen Entscheidungen in anderen Bereichen unseres Lebens zu schützen. Wir müssen autonome Waffensysteme, die gegen Menschen eingesetzt werden könnten, verbieten, um dieses Abgleiten in die digitale Entmenschlichung zu verhindern.

Ingenieur behauptet, ein KI-Computer habe Empfindungsvermögen erlangt

Mit den Fortschritten in der KI und der Robotik betreten die Menschen Neuland, in dem die Grenzen zwischen Mensch und Maschine verschwimmen. Nach Angaben des Google-Ingenieurs Blake Lemoine hat eine KI-Chatbot-Anwendung namens LaMDA, kurz für Language Model for Dialogue Applications (Sprachmodell für Dialoganwendungen), Empfindungsvermögen oder ein unabhängiges, selbstbewusstes Bewusstsein erlangt.

Google hat Lemoines Behauptungen zurückgewiesen und ihn wegen Verstoßes gegen die Geheimhaltungspflicht in bezahlten Verwaltungsurlaub versetzt, aber es wird nach wie vor viel darüber diskutiert, ob KI ein eigenes Bewusstsein erlangen und sich jenseits menschlicher Kontrolle entwickeln kann. Das Potenzial, dass die Welt eine sehr dunkle Wendung nimmt, insbesondere im Hinblick auf tödliche autonome Waffensysteme, wäre immens, obwohl viele glauben, dass KI nicht empfindungsfähig ist und wahrscheinlich auch bleiben wird.

Ein dringenderes Problem, zumindest im Moment, ist die laufende Entwicklung von Robotern, die zum Töten eingesetzt werden. Im Jahr 2020 wurde der führende iranische Atomwissenschaftler Mohsen Fakhrizadeh mit einem „Killerroboter“ ermordet – einem Maschinengewehr, das an einem mit KI und mehreren Kamera-„Augen“ ausgestatteten Roboterinstrument befestigt war, das über einen Satelliten gesteuert wurde.

Berichten zufolge könnten auch waffenfähige KI-gestützte Drohnen während des Zweiten Libyschen Bürgerkriegs im März 2020 autonom gehandelt und Menschen getötet haben. Wie so oft hat der technologische Fortschritt die Fähigkeit der Menschen überholt, seine Auswirkungen vollständig zu verstehen – im Guten wie im Schlechten. Im Gespräch mit The Verge erklärte Elke Schwarz, die dem Internationalen Komitee für Roboterwaffenkontrolle angehört:

In meiner Arbeit versuche ich zu zeigen, dass der Einsatz dieser Art von Systemen mit großer Wahrscheinlichkeit gewalttätige Handlungen als ‚einfachere‘ Wahl verschlimmern wird. Und … es werden sehr wahrscheinlich Fehler auftreten […], die wahrscheinlich erst im Nachhinein behoben werden.

