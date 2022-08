Putin und die „internationale Zusammenarbeit“ bei COVID. Die Ansichten des Präsidenten über die WHO, Big Pharma und den „globalen Kampf“ gegen das Coronavirus

Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)

Teil I dieser Serie untersuchte Wladimir Putins Rolle bei der Entwicklung und dem Einsatz von Sputnik V. Teil II befasste sich mit Putins Ansichten zu Zwangsimpfungen.

In diesem Artikel werden wir Putins Haltung zur „internationalen Zusammenarbeit“ bei COVID erläutern. Die Entwicklungen nach dem 24. Februar werden wir in einem separaten Artikel behandeln.

Putin und die Weltgesundheitsorganisation

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, gab am 11. März 2020 bekannt, dass COVID-19 „nun als Pandemie bezeichnet werden kann“.

„Die WHO hat diesen Ausbruch rund um die Uhr bewertet, und wir sind zutiefst besorgt sowohl über das alarmierende Ausmaß der Ausbreitung und Schwere als auch über das alarmierende Ausmaß der Untätigkeit“, sagte Ghebreyesus.

Fast über Nacht begannen die Länder, die Kurve abzuflachen“, indem sie Richtlinien, Protokolle und Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation anwandten.

Russland war da keine Ausnahme.

„Ich möchte der Weltgesundheitsorganisation meinen Dank aussprechen, die seit den ersten Tagen der Pandemie die Weltgemeinschaft, sowohl Russland als auch Moskau, stets über die Vorgänge in verschiedenen Ländern informiert hat, die als erste mit COVID-19 infiziert wurden“, sagte Sobjanin dem Direktor des Europäischen Büros der WHO, Hans Kluge. (Quelle: Iswestija)

Doch wie steht Putin zur WHO und ihrer Rolle bei der Bekämpfung der COVID?

In einer Videoansprache vor der 75. Sitzung der UN-Generalversammlung am 22. September 2020 betonte Putin die zentrale Rolle der Weltgesundheitsorganisation bei der Bekämpfung der Pandemie:

Unser Land hat aktiv zu den globalen und regionalen Bemühungen zur Bekämpfung von COVID-19 beigetragen und den am stärksten betroffenen Staaten sowohl auf bilateraler als auch auf multilateraler Ebene Hilfe geleistet. Dabei berücksichtigen wir in erster Linie die zentrale koordinierende Rolle der Weltgesundheitsorganisation, die Teil des UN-Systems ist. Wir halten es für unerlässlich, die Kapazitäten der WHO qualitativ zu stärken. Diese Arbeit hat bereits begonnen, und Russland ist wirklich motiviert, sich daran zu beteiligen.

Der russische Präsident betonte, dass die UN und die G20-Staaten „grundlegend neue Horizonte und Entwicklungsmöglichkeiten“ benötigten, um die sozioökonomischen Auswirkungen der Gesundheitskrise zu bewältigen:

Experten müssen das Ausmaß des durch die Pandemie verursachten sozialen und wirtschaftlichen Schocks und all seiner langfristigen Folgen erst noch vollständig abschätzen. Es ist jedoch schon jetzt absehbar, dass es sehr, sehr lange dauern wird, bis sich die Weltwirtschaft wieder erholt hat. Außerdem werden auch die bewährten Anti-Krisen-Maßnahmen nicht immer funktionieren. Wir werden neue innovative Lösungen brauchen.

Er drängte außerdem auf eine stärkere internationale Zusammenarbeit, um die Weltbevölkerung mit Impfstoffen zu versorgen:

Alle Kapazitäten der globalen Pharmaindustrie müssen genutzt werden, um der Bevölkerung aller Staaten in absehbarer Zeit einen freien Zugang zu Impfungen zu ermöglichen. […] Ich möchte noch einmal betonen, dass wir für partnerschaftliche Beziehungen völlig offen und zur Zusammenarbeit bereit sind. In diesem Zusammenhang schlagen wir vor, in Kürze eine hochrangige Online-Konferenz für Länder abzuhalten, die an einer Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen Koronaviren interessiert sind.

Putin wies auch auf die „digitalen Technologien“ hin, die während der Pandemie zur „raschen Umstrukturierung von Bildung, Handel und Dienstleistungen sowie zur Einrichtung von Fernunterricht und Online-Kursen für Menschen unterschiedlichen Alters“ eingesetzt werden.

Am 11. Oktober 2021 gab Putin eine Erklärung ab, in der er die ersten internationalen Übungen mobiler Krisenreaktionsteams für epidemiologische Notfälle lobte, die vom russischen Föderalen Dienst für die Überwachung des Verbraucherschutzes (Rospotrebnadzor) und der WHO in Kasan veranstaltet wurden.

„In den letzten Jahren haben wir deutlich gesehen, wie wichtig und gefragt es ist, die maximale Bereitschaft der Gesundheits- und Seuchendienste zu gewährleisten, um der Bedrohung durch gefährliche Infektionskrankheiten zu begegnen“, heißt es in der Botschaft.

Auf einem G20-Gipfel Ende Oktober forderte Putin erneut eine stärkere Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Impfstoffen und sagte, es sei „inakzeptabel“, die „Vorrechte“ der WHO im Bereich der globalen Gesundheit zu verletzen:

Experten zufolge wird das Coronavirus noch lange Zeit eine Gefahr darstellen – ich denke, die WHO-Vertreter werden sich dazu noch äußern – und angesichts der Tatsache, dass dieses Virus ständig mutiert, sollten wir Mechanismen für eine systematische, schnelle Aktualisierung der Impfstoffe entwickeln. […] Die großen Aufgaben im Kampf gegen das Coronavirus erfordern die Verbesserung der Qualität und der Zugänglichkeit der medizinischen Versorgung in allen Ländern und dementsprechend den Ausbau der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Gesundheitsversorgung.

Angesichts der aktuellen Situation gewinnt die Rolle der Weltgesundheitsorganisation zunehmend an Bedeutung, und ihre Aktivitäten verdienen natürlich umfassende Unterstützung. Schritte, die die Vorrechte der WHO, die unter der Schirmherrschaft der UNO arbeitet, verletzen würden, sind inakzeptabel. In diesem Sinne stimme ich mit dem französischen Präsidenten Macron völlig überein.

Zwei Wochen später appellierte Putin an die WHO, die Anerkennung neuer COVID-Impfstoffe und -Medikamente zu beschleunigen.

„Mit unserer gemeinsamen Hilfe könnte die Weltgesundheitsorganisation noch aktiver an der Massenimpfung der Bevölkerung mitwirken“, sagte Putin am 12. November 2021:

Es ist von entscheidender Bedeutung, in den Bemühungen zur Bekämpfung der Pandemie nicht nachzulassen, alles Notwendige zu tun, um die Gesundheitssysteme unserer Länder zu stärken, ihre Ressourcen und technologische Unterstützung zu verbessern. Und die Lösung dieser umfangreichen Aufgaben würde natürlich durch eine qualitative Steigerung der internationalen Zusammenarbeit im medizinischen und pharmazeutischen Bereich erleichtert.

Die gegenseitige Anerkennung von Impfstoffzertifikaten würde es den Ländern ermöglichen, „den globalen Handel, den Tourismus und andere Aktivitäten wieder voll aufzunehmen“, fügte er hinzu.

Eine Woche später wiederholte er seinen Standpunkt.

„Die Rolle der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird immer wichtiger. Sie verdient jede Unterstützung und könnte noch aktiver an der Durchführung von Massenimpfungen mitwirken, insbesondere durch die Beschleunigung der Präqualifikationsverfahren für neue Impfstoffe und Medikamente, d.h. die Bewertung ihrer Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit“, sagte der russische Präsident am 18. November 2021.

Die WHO verdiene „jede Unterstützung“, sagte Putin am 18. November 2021.

Die Zertifizierung von Sputnik V durch die WHO hatte für den russischen Regierungschef weiterhin höchste Priorität.

„Die wichtigste Aufgabe ist hier die Impfung der Bevölkerung. Wir müssen so schnell wie möglich das entsprechende Zertifikat der Weltgesundheitsorganisation erhalten, damit unser Sputnik V-Impfstoff in der Welt weiter verbreitet werden kann“, sagte er am 5. Dezember 2021.

Putin und Big Pharma

Was hält Putin von der Impfstoffkooperation zwischen Russland und Big Pharma?

„Unsere ausländischen Kollegen haben sich Gott sei Dank auch an uns gewandt und sind zur Zusammenarbeit bereit… Hier ist das anglo-schwedische Unternehmen AstraZeneca bereit, mit uns zusammenzuarbeiten, und wir unterzeichnen jetzt die entsprechende Vereinbarung“, sagte Putin am 17. Dezember 2020.

Der russische Präsident bezog sich dabei auf eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Gamaleya-Zentrum, dem russischen Pharmaunternehmen R-Pharm, dem Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) und AstraZeneca, um die Möglichkeit zu prüfen, Sputnik V mit der anglo-schwedischen Spritze zu kombinieren.

Kirill Dmitriev, der Geschäftsführer des RDIF, erläuterte die Entstehung der Partnerschaft in einem Interview mit CNN am 17. Dezember 2020.

„Unsere Wissenschaftler glauben, dass die Wirksamkeit höher ist, wenn man zwei verschiedene Mechanismen verwendet. Wir haben uns an AstraZeneca gewandt, unseren Ansatz erläutert und sie haben uns vorgeschlagen, gemeinsame klinische Studien durchzuführen. Wir sind der Meinung, dass alle derzeitigen Impfstoffe sehr vielversprechend sind, sie versprechen großartige Ergebnisse, und wir glauben, dass die Kombination mit AstraZeneca auch eine größere Wirksamkeit zeigen könnte“, sagte Dmitriev dem amerikanischen Nachrichtensender und fügte hinzu: „Ich denke, es ist sehr wichtig, Partnerschaften einzugehen. Wir sind stolz darauf, eine Partnerschaft mit AstraZeneca zu haben. Wir sind offen für Partnerschaften mit anderen.“

Dmitrievs hervorragende Englischkenntnisse sind leicht zu erklären: Der Young Global Leader des Weltwirtschaftsforums (Jahrgang 2009) erhielt ein Stipendium der Soros-Stiftung, um an der Stanford University zu studieren. Nach seinem Abschluss wechselte er an die Harvard Business School. Anschließend arbeitete Dmitriev für Goldman Sachs und McKinsey & Company, bevor er 2011 die Leitung des RDIF übernahm.

QUEST: Es gibt jetzt im Wesentlichen drei Gruppen. Ich meine, es gibt die chinesische, es gibt die russische Sputnik und dann gibt es die

AstraZeneca. Dann gibt es noch die Moderna- und Pfizer-Gruppe. Sind Sie mit all diesen Impfstoffen zufrieden?

DMITRIEV: Natürlich glauben wir, dass alle diese Impfstoffe sehr erfolgreich sein können. Ich denke, einer der Gründe, warum wir uns für die Sputnik-Technologie entschieden haben, ist. Ein interessanter Austausch aus Dmitrievs Interview (Quelle: CNN)

Natürlich können wir Putin nicht für die Äußerungen von Dmitriev verantwortlich machen. Was hat Putin also zu diesem neuen Joint Venture gesagt?

Während einer Videokonferenz anlässlich der Gründung der Partnerschaft lobte Putin die Zusammenarbeit zwischen Russland und AstraZeneca als ein Modell, das nachahmenswert ist:

Ich bin absolut davon überzeugt, dass ein solcher Geist der Partnerschaft heute als gutes, überzeugendes Beispiel für die Bündelung wissenschaftlicher Kräfte, Technologien und Investitionen für ein gemeinsames Ziel dienen kann – den Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Sicherheit von Millionen von Menschen auf dem gesamten Planeten. Meine Kollegen und ich haben auf dem G20-Gipfel, dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der zwanzig führenden Wirtschaftsmächte der Welt, viel über dieses Thema gesprochen. Und ich möchte betonen, dass praktisch alle Redner darin übereinstimmten, dass wir mit vereinten Kräften das Coronavirus bekämpfen müssen.

Dies steht auch in unserem Abschlussdokument. In diesem Sinne tun Sie heute genau das, was der G20-Gipfel empfohlen hat und was die Vereinten Nationen wiederholt an Fachleute aus aller Welt gerichtet haben – die Kräfte zu bündeln. Es ist wichtig, alle Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit zu nutzen, um den Zeitpunkt, an dem die gefährliche Infektion endlich besiegt wird, so nah wie möglich zu bringen.

An den Vorstandsvorsitzenden von AstraZeneca gerichtet, fügte er hinzu: „Ich möchte Ihnen nicht nur auf dem russischen Markt, sondern auch auf den globalen Märkten Erfolg wünschen und der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass das neue Jahr für Ihr Unternehmen und für die Lösung der Probleme, über die wir jetzt sprechen, günstig sein wird.“

Bericht von Vedomosti über das Treffen.

Selbst als sich die Berichte über Impfschäden häuften, wich Putin nicht von der Zusammenarbeit seines Landes mit AstraZeneca zurück.

„In einigen europäischen Ländern wurden die Impfungen gestoppt, weil es Todesfälle gab. Bei uns, Gott sei Dank, gibt es keinen einzigen Fall von schweren Nebenwirkungen“, sagte Putin am 4. März 2021:

Wir sind in keiner Weise schadenfroh. Im Gegenteil, wir wünschen ihnen viel Erfolg. Pfizer ist ein globales Unternehmen mit einer wunderbaren wissenschaftlichen Basis, sie werden sicher reagieren, sie werden die Parameter ihres Medikaments verbessern. Wir arbeiten mit AstraZeneca zusammen, das haben Sie sicher schon gehört.

Putin und die „internationale Zusammenarbeit“

In seiner Rede auf dem Online-Forum Davos Agenda 2021 am 27. Januar rief der russische Präsident das Weltwirtschaftsforum auf, die internationalen Bemühungen um einen besseren Zugang zu Impfstoffen zu unterstützen:

Wir müssen die Bemühungen der ganzen Welt koordinieren, wie es der UN-Generalsekretär vorschlägt und wie wir es kürzlich auf dem G20-Gipfel gefordert haben. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Anstrengungen der Welt zu bündeln und zu koordinieren, um der Ausbreitung des Virus entgegenzuwirken und die dringend benötigten Impfstoffe besser zugänglich zu machen. Wir müssen den Ländern helfen, die Unterstützung benötigen, einschließlich der afrikanischen Länder. Ich meine damit die Ausweitung von Tests und Impfungen. Wir sehen, dass Massenimpfungen heute vor allem für Menschen in den Industrieländern zugänglich sind. Währenddessen haben Millionen von Menschen in der Welt nicht einmal die Hoffnung auf diesen Schutz. In der Praxis könnte eine solche Ungleichheit zu einer gemeinsamen Bedrohung führen, denn es ist bekannt und wurde schon oft gesagt, dass sie die Epidemie in die Länge zieht und unkontrollierte Brutstätten entstehen lässt. Die Epidemie kennt keine Grenzen.

Putin zufolge müssen die Zentralbanken eine führende Rolle bei der Entwicklung einer „nachhaltigen“ Lösung für die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie übernehmen:

[Wir müssen] sicherstellen, dass diese [wirtschaftliche] Erholung langfristig tragfähig ist, sich auf eine qualitativ hochwertige Struktur stützt und dazu beiträgt, die Last der sozialen Ungleichgewichte zu überwinden. Mit den oben genannten Einschränkungen und der makroökonomischen Politik im Hinterkopf wird das Wirtschaftswachstum weitgehend von fiskalischen Anreizen abhängen, wobei die Staatshaushalte und die Zentralbanken eine Schlüsselrolle spielen.

Putin hat auf dieser Veranstaltung gesprochen. (Quelle: Weforum.org)

In einer Sitzung mit dem russischen Sicherheitsrat am 19. November 2021 bekräftigte Putin die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit der Weltgemeinschaft zur Beendigung der Pandemie.

„Die Arbeit, insbesondere heute, zur Bekämpfung der Pandemie erfordert die gemeinsamen Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft, darüber haben wir mit Ihnen viele Male gesprochen“, sagte er.

Anfang Dezember kam Putin auf dieses Thema zurück.

„Wir sind der festen Überzeugung, dass es nur durch gemeinsame Anstrengungen der gesamten internationalen Gemeinschaft möglich ist, zahlreichen Herausforderungen und Bedrohungen wirksam zu begegnen. Die Situation im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie führt uns dies immer wieder vor Augen. Die heimtückische Infektion ist noch lange nicht besiegt“, betonte er.

RIA Novosti berichtete am 1. Dezember:

Der Präsident ist davon überzeugt, dass die globalen Probleme nicht gelöst werden können, wenn nicht alle Staaten ihre Anstrengungen bündeln und eine gleichberechtigte Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen aufbauen. „Es wird keinen Erfolg bei der Bekämpfung des Klimawandels, bei der Bekämpfung von Terrorismus und Kriminalität oder bei der Gewährleistung einer nachhaltigen Entwicklung geben“, sagte er.

Teil IV wird der Frage nachgehen, wer (oder was) Russlands COVID-„Antwort“ steuert.