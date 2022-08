Putin und die Impfpflicht

Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)

Welche Haltung vertritt der russische Präsident zu Zwangsinjektionen? Es ist kompliziert.

In Teil I dieser Serie haben wir einen Überblick über Wladimir Putins Beteiligung an der Entwicklung und dem Einsatz von Sputnik V gegeben.

In diesem Artikel werden wir uns mit Putins Ansichten zur Impfpflicht befassen.

„Es ist kontraproduktiv und unmöglich, eine Impfpflicht einzuführen“

Putins erste Position zu Zwangsimpfungen war eindeutig: Massenimpfungen seien notwendig, um die Pandemie zu beenden, aber Zwangsmaßnahmen sollten seiner Meinung nach nicht angewendet werden.

„Meiner Meinung nach ist es kontraproduktiv und unmöglich, eine Zwangsimpfung einzuführen“, sagte Putin am 26. Mai 2021. Die Russen sollten „die Notwendigkeit“ der Impfung erkennen und verstehen, dass sie ohne Impfung „einer sehr ernsten und sogar tödlichen Gefahr ausgesetzt sein könnten“.

Obwohl er Zwangsmaßnahmen ablehnte, betonte der russische Präsident, dass „Experten nicht nur in unserem Land, sondern in der ganzen Welt“ der Meinung seien, dass eine weit verbreitete Impfung „der korrekteste und zivilisierteste Weg“ sei, um das Virus einzudämmen.

Eine Woche später griff er das Thema erneut auf und bekräftigte seine Ablehnung von Zwangsmaßnahmen, forderte aber auch, mehr zu tun, um die Impfraten im Land zu erhöhen.

„Wir sind jetzt bereit, allen, die es wünschen, [einen Impfstoff] zur Verfügung zu stellen. Wir werden niemanden zwingen“, sagte Putin am 4. Juni. „Das Wichtigste dabei ist, die Notwendigkeit, Wirksamkeit und Sicherheit zu erklären. Offensichtlich tun wir in dieser Hinsicht nicht viel“.

Er führte den mangelnden Enthusiasmus für Sputnik V auf die „allgemeine Stimmung der Bürger“ zurück und stellte fest, dass nicht alle Russen sich gegen Grippe impfen lassen.

In Bezug auf die Impfkampagnen in anderen Ländern scherzte Putin, dass einige Länder dazu übergegangen seien, „Freibier“ anzubieten, um die Menschen in die Impfzentren zu locken.

„Sie können wahrscheinlich zivilisierter vorgehen“, scherzte der russische Präsident.

Mitte Juni wurde die Position des Kremls differenzierter, als die russische Hauptstadt und die Region Moskau eine Impfpflicht für Staatsbedienstete und Beschäftigte bestimmter Wirtschaftszweige einführten.

TASS erklärt die neuen (und „unmöglichen“?) Impfvorschriften in Moskau und der Region Moskau.

Als Reaktion auf die Dekrete erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am 16. Juni, dass es auf nationaler Ebene „keine Impfpflicht“ gebe und dass „nicht davon die Rede“ sei, sie einzuführen.

Einen Tag später sagte Peskow, die in Moskau und der Region eingeführten Zwangsmaßnahmen seien „absolut ein Schritt in die richtige Richtung“ – und fügte hinzu, dies sei seine „persönliche Meinung“.

„Der Grundsatz, dass Impfungen nicht verpflichtend sind, bleibt im Allgemeinen bestehen, aber wir sind nicht sehr aktiv, wenn es darum geht, sich impfen zu lassen“, erklärte Peskow. „Daher halte ich solche Notfallmaßnahmen für absolut notwendig und gerechtfertigt.“

Eine ziemlich anmaßende Schlagzeile von TASS (Quelle)

Aber das war nur die „persönliche Meinung“ von Peskow als Kreml-Sprecher. Wie hat Putin diese neuen Entwicklungen aufgenommen?

Während einer Veranstaltung im „direkten Draht“ am 30. Juni sprach der russische Präsident mit einem Moskauer Bürger, dessen Frau die Entlassung drohte, obwohl sie aus gesundheitlichen Gründen von der Impfpflicht in der Stadt befreit war.

„Das ist illegal. Wenn es eine medizinische Ausnahme gibt, hat niemand das Recht, eine Impfung zu verlangen. Ich glaube, dass der Direktor der Schule, in der Ihr Ehepartner arbeitet, nichts davon weiß. Ich hoffe, dass er davon erfährt und diese illegalen Forderungen fallen gelassen werden“, sagte Putin.

Er bekräftigte auch seine Ablehnung von Zwangsimpfungen.

In einer Rede am 22. August bezeichnete Putin die Impfung als „das beste Mittel, das wir haben“, um „die Pandemie zu überwinden“, sagte aber, sie dürfe der Öffentlichkeit nicht aufgezwungen werden.

Die Notwendigkeit der Impfung müsse erklärt werden, sagte der russische Staatschef und fügte hinzu, es sei „notwendig, verschiedene Anreize zu schaffen“, um die Durchimpfung zu erhöhen.

Zwei Tage später sprach sich Putin dagegen aus, den Impfstatus an die Beschäftigung zu knüpfen.

„Die wichtigste Waffe gegen die Ausbreitung des Virus ist die Impfung, hier gibt es nichts Neues zu sagen. Ich möchte noch einmal betonen, dass natürlich niemand gezwungen werden muss, sich impfen zu lassen, aber man muss in der Lage sein, die Menschen von der Notwendigkeit der Impfung zu überzeugen, beharrlich, respektvoll … zu erklären, wie wichtig es ist, sich impfen zu lassen, um das eigene Leben und die eigene Gesundheit zu bewahren und die Angehörigen zu schützen – um zu zeigen, dass dieser Impfstoff wirklich funktioniert und das Risiko von Komplikationen verringert“, sagte Putin auf einer Konferenz von „Einiges Russland“ am 24. August.

Doch weniger als drei Wochen später deutete Putin an, dass Zwangsmaßnahmen auf wirksame und verantwortungsvolle Weise eingesetzt werden könnten.

Der russische Präsident lobte Moskau – die erste Region, die eine Impfpflicht und (kurzlebige) QR-Codes einführte – für ihre „gut koordinierte und effektive“ Reaktion auf COVID.

Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin habe ein „Gleichgewicht zwischen den Zwangsmaßnahmen, die notwendig sind, um das Leben Tausender von Menschen zu retten, und dem normalen Leben in einer Millionenstadt gefunden“, sagte Putin am 11. September 2021.

Putin lobte die COVID-Maßnahmen Moskaus. Die russische Hauptstadt war die erste Region, die eine Impfpflicht und QR-Codes einführte. (Quelle: RIA Novosti)

Laut Putin sind die „erzwungenen Beschränkungen“ Moskaus immer noch besser als die Maßnahmen, die in Europa eingeführt werden.

„Sie haben de facto eine Impfpflicht. So sieht es in Wirklichkeit aus. Und sehen Sie, im Vereinigten Königreich und in vielen Ländern Kontinentaleuropas ist das auch so. Wir gehen viel behutsamer vor“, sagte er am 26. September.

„Die Ungeimpften werden weniger komfortabel leben als die Geimpften“.

Auf Putins Fingerzeig an die EU folgte eine überraschend unverblümte Aussage Peskows über die Unvermeidbarkeit von Diskriminierung aufgrund des Impfstatus.

„Sie wissen, dass der Präsident wiederholt gesagt hat, dass die Impfungen freiwillig und fakultativ sind. Aber die Besonderheiten der Coronavirus-Situation, die Besonderheiten der Pandemie, werden auf die eine oder andere Weise dazu führen – ich spreche hier von allen Ländern der Welt – dass die Ungeimpften weniger komfortabel leben werden als die Geimpften. Das ist die Realität, mit der wir konfrontiert sind“, sagte der Präsidentensprecher am 30. September.

„Einige Bürgerinnen und Bürger haben sich immer noch nicht entschieden, sich impfen zu lassen. Das ist schlecht. Vielleicht müssen wir aktiver sein und weiterhin erklären, dass nur der Impfstoff Leben retten kann. Wahrscheinlich müssen wir das aktiver tun“, sagte Peskow. (Quelle: Iswestija)

Anfang Oktober begannen die Regionen Russlands, die gleichen „gut koordinierten und wirksamen“ Maßnahmen zu ergreifen, die zuerst in Moskau eingeführt wurden.

Am 7. Oktober erklärte Peskow, der Kreml unterstütze alle Maßnahmen, die darauf abzielen, die Impfrate in Russland zu erhöhen.

„Alle Maßnahmen sind gut. Alle Maßnahmen, die mehr Menschen dazu bringen können, sich impfen zu lassen, sind gut. Und nur die Impfung bewahrt vor dem Tod“, sagte der Präsidentensprecher gegenüber Reportern.

Bis zum 8. Oktober hatte schätzungsweise ein Drittel der russischen Regionen ihre Absicht bekundet, digitale Gesundheitspässe für den Zugang zu Unternehmen und öffentlichen Veranstaltungen zu verlangen.

„Parallel dazu wird in vielen Regionen eine Impfpflicht für eine Reihe von Kategorien von Einwohnern eingeführt.“ (Quelle: TASS)

Am 14. Oktober beschimpfte Peskow ungeimpfte Russen und behauptete, ihre Weigerung, sich impfen zu lassen, sei unverantwortlich und „tödlich“.

Während Regionen in ganz Russland weiterhin Impfverordnungen und QR-Codes einführten, stellte Putin seinen Standpunkt zu den Pflichtimpfungen klar.

„Ich habe bereits gesagt, dass die Impfung in unserem Land obligatorisch wird, wenn sie im nationalen Impfkalender enthalten ist, aber die Impfung gegen die Coronavirus-Infektion ist nicht im nationalen Kalender enthalten, also ist sie in diesem Sinne nicht obligatorisch“, sagte Putin am 21. Oktober 2021.

Gleichzeitig räumte der russische Präsident ein, dass die regionalen Behörden das Recht haben, eine Impfpflicht auf lokaler Ebene einzuführen.

Ob die Regionen dazu gedrängt – oder vielleicht sogar gezwungen – wurden, ist eine Frage, die wir in einem separaten Artikel erörtern werden. Was wir wissen, ist, dass der Kreml „Empfehlungen“ herausgab, die im Widerspruch zu Putins Ablehnung von Zwangsmaßnahmen zu stehen schienen.

Das geht doch sicher über die „Erklärung der Notwendigkeit“ einer Impfung hinaus? (Quelle: TASS)

Am 26. Oktober gab Putin eine Liste von Anweisungen an die regionalen Gouverneure heraus, einschließlich einer „Empfehlung“, ungeimpfte Bürger über 60 Jahre zur Selbstisolierung anzuhalten.

TASS berichtete am selben Tag, dass jedes föderale Subjekt irgendeine Form der Impfpflicht eingeführt hatte.

Im November gab es in jeder Region ein QR-Code-System (obwohl die Verwendung der digitalen Gesundheitspässe von Region zu Region unterschiedlich war).

Wenn Putin sich aktiv gegen diese diskriminierende Politik wandte, so hatte er eine seltsame Art, dies zu zeigen.

Am 8. November zeichnete Putin Alexander Gintsburg, den Vater von Sputnik V, mit dem Alexander-Newski-Orden aus. Die Ehrung wurde dem Wissenschaftler in Anerkennung seiner „jahrelangen engagierten Arbeit“ zuteil.

In einem Interview, das nur wenige Stunden vor der Verleihung veröffentlicht wurde, hatte sich Gintsburg dafür ausgesprochen, die Bewegungsfreiheit und die Aktivitäten ungeimpfter Russen einzuschränken.

Gintsburg forderte wenige Stunden vor seiner Verleihung des Alexander-Newski-Ordens eine Diskriminierung aufgrund des Impfstatus (Quelle: Iswestija)

Mitte November beschloss die föderale Regierung, dass es an der Zeit sei, ein nationales digitales Gesundheitspass-System zu schaffen. Am 12. November übermittelte das russische Ministerkabinett der Staatsduma zwei Gesetzentwürfe, die ein QR-Code-System für die Nutzung an öffentlichen Orten und für Fernreisen vorsehen.

Doch der Vorschlag stieß auf ein großes Hindernis: Die Russen sprachen sich mit überwältigender Mehrheit gegen eine Impfpflicht und die Verwendung von Gesundheitspässen aus.

Am 1. November rief RIA Novosti die Russen dazu auf, darüber abzustimmen, ob sie eine Impfpflicht befürworten würden. 78 % der 190 000 Befragten sprachen sich gegen diese noch nie dagewesenen medizinischen Zwangseingriffe aus.

Die Ablehnung des digitalen Impfpasses war sogar noch heftiger. Eine Umfrage vom 14. November ergab, dass von fast 1,5 Millionen Befragten 92 % die Einführung von QR-Codes ablehnten und der Meinung waren, dass diese die Rechte der Bürger verletzen. Die Ergebnisse einer Umfrage auf VK.com vom 25. November waren bemerkenswert ähnlich. Von den 360.000 Personen, die ihre Meinung kundtaten, sprachen sich nur 20.000 für digitale Impfpässe aus. 91 % der Befragten lehnten die Verwendung von QR-Codes an öffentlichen Orten ab.

Inmitten der wachsenden Wut über die Zwangsmaßnahmen versicherte Peskow der Öffentlichkeit, dass der Kreml die Verhängung von Geldstrafen gegen ungeimpfte Russen nicht unterstützen würde.

Solche Zusicherungen wurden jedoch nicht für das nationale QR-Code-Gesetz gegeben.

Putin betonte, es sei wichtig, dass alle Aspekte des vorgeschlagenen nationalen Gesundheitspasses im Detail ausgearbeitet würden, und fügte hinzu, dass die regionalen Regierungen eine zentrale Rolle bei der Ausarbeitung der Rechtsvorschriften spielen sollten.

„Bevor wir beispielsweise eine Einschränkung bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel akzeptieren, müssen wir sehr genau prüfen, wozu dies führen wird. Und wir müssen sehen, ob die Verkehrssysteme bereit sind, die Rechte der Menschen nicht einzuschränken und gleichzeitig die Sicherheit und Gesundheit der Bürger zu gewährleisten, um die wir uns so sehr sorgen“, sagte Putin am 9. Dezember.

„Ich hoffe, dass wir eine Lösung finden werden, die die Rechte aller Bürger garantiert“, fügte er hinzu.

Einen Tag später, am 10. Dezember, lobte Putin die Fortschritte beim internationalen Impfpass „Reisen ohne COVID-19“, den Russland selbst entwickelt hat.

Er wies darauf hin, dass die Smartphone-App bereits in Aserbaidschan, Moldawien, Tadschikistan und Usbekistan eingesetzt werde.

In den folgenden Wochen äußerte sich Putin weiter zu den nationalen QR-Code-Gesetzen.

„Was das Gesetz über die Verbindlichkeit von Zertifikaten für den Besuch von öffentlichen Plätzen, Einkaufszentren, Cafés, Restaurants und kulturellen Einrichtungen betrifft, so wurde es gestern in der Staatsduma in erster Lesung verabschiedet. Natürlich muss dieses Gesetz in seiner jetzigen Fassung noch fertiggestellt werden“, sagte Putin am 17. Dezember. „Das Gesetz muss natürlich präzise, klar und verständlich sein“.

Er forderte die Regierung auf, dafür zu sorgen, dass das Zertifizierungssystem technologisch voll ausgereift ist“, damit es zum Schutz der Gesundheit der Bürger zuverlässig funktioniert“.

Wie TASS berichtete:

In Bezug auf die Einführung von Impfbescheinigungen stellte Putin fest, dass er entgegen den Erwartungen nicht verkünden kann, dass QR-Codes unnötig sind. „Ich kann nicht so enden, wie es von einigen gesellschaftlichen Organisationen und Persönlichkeiten erwartet wird, wenn man sowohl die moralischen Beweggründe als auch die Pflichten meines Amtes berücksichtigt“, sagte der Staatschef und verwies auf die anhaltenden Komplikationen im Kampf gegen das Coronavirus.

Putins öffentliche Befürwortung des nationalen QR-Code-Systems war jedoch nicht seine letzte Äußerung zum Thema Impfung in diesem Jahr.

Am 21. Dezember lobte der russische Staatschef das Verteidigungsministerium dafür, dass fast alle Militärangehörigen geimpft wurden.

„Ich möchte betonen, dass die Armee alle notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Infektion in der Armee selbst ergriffen hat – sie hat fast 100 % des Personals geimpft. Dadurch konnte die massenhafte Ausbreitung der Krankheit verhindert, das Leben und die Gesundheit der Militärangehörigen geschützt und somit eine hohe Kampfbereitschaft der Einheiten und Verbände gewährleistet werden“, sagte Putin.

Er erwähnte nicht, wie diese beeindruckende Leistung vollbracht wurde.

Am 18. Juni 2021 ordnete der leitende Sanitätsarzt des Verteidigungsministeriums an, dass alle Militärangehörigen geimpft werden müssen. Der Erlass galt auch für Wehrpflichtige und bestimmte Kategorien von Staatsbediensteten.

Am 17. Januar 2022 legte die Staatsduma das Gesetz über den nationalen QR-Code auf Eis, nachdem eine massive Kampagne der Bevölkerung gegen das Gesetz geführt worden war.

Als Reaktion auf die Entscheidung, das Gesetz aufzugeben, betonte Peskow, dass es keinen Bedarf für einen föderalen QR-Code gebe, da digitale Gesundheitskarten bereits auf regionaler Ebene verwendet würden:

„Es gibt hier keinen Bedarf für zusätzliche Maßnahmen, sie werden ohnehin durchgeführt“, sagte er und erinnerte daran, dass die Regionen besondere Befugnisse haben, die niemand aufgehoben hat.

Russlands Regionen haben Mitte Februar damit begonnen, die digitalen Gesundheitspässe aufzugeben. Das Land ist seit dem 15. April offiziell QR-Code-frei.

Teil III wird sich mit Putins Ansichten über die WHO, Big Pharma und den „internationalen Kampf“ gegen COVID befassen.