Eine ungewählte Schattenregierung von Milliardären hat die Macht an sich gerissen … „Wenn Science Fiction zu Science Fact wird“

Der beste Science-Fiction-Film aller Zeiten mit uns in der Hauptrolle

Ein neues, dunkles Zeitalter ist angebrochen. Eine nicht gewählte Schattenregierung, bestehend aus Milliardären, multinationalen Konzernen und internationalen Nichtregierungsorganisationen wie dem Weltwirtschaftsforum und der Rockefeller-Stiftung, hat die Macht an sich gerissen, ohne dass ein Schuss gefallen ist, ohne dass ein Tropfen Blut vergossen wurde.

Alle Nationen sind korrumpiert worden. Gewählten Beamten, Gesundheitsbehörden und den Mainstream-Medien kann man nicht mehr trauen. Vorgetäuschte Pandemien wie COVID-19 und die Angst vor AIDS, Affenpocken und was sie sich sonst noch ausdenken, werden als Vorwand benutzt, um Freiheit, Demokratie und nationale Souveränität durch einen globalen dystopischen Überwachungsstaat zu ersetzen. Willkommen am Abgrund.

Die Mehrheit der Menschen lebt in einem Kokon aus Selbstgefälligkeit und Gleichgültigkeit und ist sich des Schicksals, das sie erwartet, wenn sie nicht aufwachen, nicht bewusst. Stattdessen verleugnen sie entweder die Realität oder vertrödeln ihre Zeit mit trivialen und wichtigen Fragen, ohne das große Ganze zu sehen.

Einige sitzen mit ihren Quarzkristallen auf ihren mystischen Futons und denken an glückliche Gedanken, während andere auf moralische Kreuzzüge gehen und sich über Kinder bei Drag-Shows, Transsexuelle in Toiletten und Menschen, die keine COVID-Impfung bekommen haben, aufregen, während wieder andere sich mit Sport, Promi-Klatsch und der Frage beschäftigen, ob Jeffrey Epstein noch lebt. Aber genau das ist der Sinn der Sache. Die Massen ablenken. Im alten Rom waren es Brot und Spiele, jetzt sind es Pandemien, Transsexuelle und Handys.

Aber das große Bild bleibt. „Impfpässe sind hier und bleiben. Why Worry?“, heißt es in einem Artikel in The Intercept vom Januar 2022.

In dem Artikel wird weiter darauf hingewiesen, dass es eine ganze Menge Grund zur Sorge gibt, ebenso wie in einem Artikel in Medical X Press vom Februar 2022 und einem weiteren Artikel in Forbes vom Februar 2022. Denn auch wenn die COVID-19-Beschränkungen aufgehoben werden, sind sie nicht völlig verschwunden und könnten mit voller Wucht zurückkehren. Das korrupte System, das sie eingeführt hat, ist immer noch in Kraft.

Beispiele: Eine Reihe von Ländern und einige US-Bundesstaaten haben Impfpässe eingeführt.

Andere US-Bundesstaaten haben Impfpässe verboten, könnten sie aber in Zukunft leicht wieder einführen. Die Bundesregierung könnte auch Druck auf die Bundesstaaten ausüben, damit diese Impfpässe vorschreiben oder ein Bundesgesetz erlassen, das sie landesweit vorschreibt.

Obwohl der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten Bidens Impfpflicht für große Unternehmen aufgehoben hat, verlangen viele Unternehmen, wie CNN berichtete, weiterhin COVID-Impfungen für ihre Mitarbeiter. Der Grund dafür ist, dass das Gericht kein pauschales Verbot ausgesprochen hat, wie es hätte sein sollen. Denken Sie auch an Chinas Null-COVID-Politik in Shanghai, die 24,9 Millionen Menschen brutal einschloss.

Beispiele: CNN berichtete, dass einige Flughäfen und U-Bahn-Systeme wie in New York immer noch Masken vorschreiben, obwohl ein Bundesbezirksrichter Bidens Maskenpflicht für den Verkehr aufgehoben hat, weil sie nicht für Unternehmen und staatliche Einrichtungen gilt. Die Richterin hätte die Maskenpflicht pauschal abschaffen können. Aber auf Seite 43 der Entscheidung stellt sie fest, dass das Gericht die Feststellung der CDC akzeptiert, dass Masken gegen COVID-19 wirksam sind, was sie nicht sind. In meinem Bundesstaat sind die COVID-Beschränkungen aufgehoben, aber Krankenhäuser und Arztpraxen verlangen immer noch Masken. Der Bezirk LA in Kalifornien droht mit der Wiedereinführung der Maskenpflicht aufgrund der steigenden COVID-Fälle. Nein, Leute, dieser Unsinn ist noch lange nicht vorbei.

Es gibt einige, die denken, dass alles, was ihre globalistischen Herren mit ihnen machen, einfach nur toll ist. Es gibt zu viele, die einfach mitmachen, weil sie zu faul und zu ängstlich sind, sich zu wehren. Vergessen wir nicht diejenigen, die erwarten, für den Ausverkauf der menschlichen Rasse belohnt zu werden. Und es gibt eine wachsende Zahl von Menschen, die alles in ihrer Macht Stehende tun wollen, um zu widerstehen, die aber versucht sind, sich zurückzulehnen und zu entspannen. Schauen wir uns also an, was diese globalistischen Herren des Universums für uns geplant haben und was schief gehen könnte, wenn sie ihren Willen durchsetzen.

Vorhersehbarer Planet

Einer der besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten ist der Klassiker „Forbidden Planet“ von 1956. Er wird von vielen als der Urvater aller Science-Fiction-Filme angesehen. Wie Star Trek spielt der Film in einer fernen Zukunft. Die Handlung: Ein Raumschiff der Erde reist zu einem abgelegenen Planeten, auf dem 20 Jahre zuvor ein Forschungsteam von Wissenschaftlern gelandet war, um zu sehen, was aus ihnen geworden ist. Es stellt sich heraus, dass nur ein Wissenschaftler und seine sexy Tochter, die dort geboren wurde, überlebt haben. Sie leben gemütlich in einem schönen Haus mit einem Roboter, den der Vater erschaffen hat, um ihnen jeden Wunsch zu erfüllen. Doch kurz nachdem das Schiff gelandet ist, beginnt ein unzerstörbares, unsichtbares Monster, die Besatzung des Schiffes zu töten. Der Wissenschaftler erklärt, dass dieses Monster auch alle seine anderen Kollegen getötet hat, mit Ausnahme seiner Frau, die eines natürlichen Todes starb.

Der Kapitän beschließt zu Recht, den Planeten so schnell wie möglich zu verlassen. Aber der Wissenschaftler will nicht gehen, versichert ihm, dass er und seine Tochter nicht in Gefahr sind, und besteht darauf, dass das Schiff ohne sie abfährt. Er erklärt, dass dort einst eine hoch entwickelte Zivilisation existierte, die vor zweihunderttausend Jahren auf mysteriöse Weise ausgelöscht wurde. Oberirdisch ist nichts übrig geblieben. Aber unter der Erde befindet sich ein riesiges Labor und ein kilometerlanger unterirdischer Maschinenkomplex, der sich selbst instand hält, sodass er wie neu aussieht.

Er erzählt dem Kapitän, dass unsere Zivilisation von den Wundern, die er entdeckt hat, profitieren würde, dass aber nur er qualifiziert ist, das Wissen weiterzugeben, weil er seinen Intellekt mit einer ihrer Maschinen gesteigert hat, die ihn fast getötet hätte, weil sie nicht für unser primitives Affenhirn gemacht ist. Aber selbst mit seinem gesteigerten Intellekt kann er nicht herausfinden, warum diese Zivilisation, die kurz vor einer enormen Leistung stand, plötzlich über Nacht verschwunden ist. Aber der Schiffsarzt findet es heraus, nachdem er sich in das unterirdische Labor geschlichen und seinen Intellekt noch weiter gesteigert hat. Das bringt ihn um, aber bevor er stirbt, erklärt er, was schief gelaufen ist.

Es stellt sich heraus, dass der riesige Maschinenkomplex es jedem Bewohner der alten Zivilisation ermöglichte, geistig mit ihm verbunden zu werden, sodass alles, was sie sich vorstellten, sich sofort materialisieren konnte. Mit anderen Worten, sie hätten die Macht Gottes: Schöpfung durch bloße Gedanken. Aber wie der Arzt erklärte, hatten sie eine Sache vergessen: „Monster aus der ID.“ Wie wir entwickelten sie sich aus primitiveren Vorfahren, und die Maschine setzte diese gewalttätigen primitiven Impulse zum Verstümmeln und Töten frei. Der Wissenschaftler sah sich gezwungen, der Tatsache ins Auge zu sehen, dass das Monster, das seine Gefährten getötet hatte und nun im Begriff war, seine Tochter zu töten, weil sie sich in den Kapitän verliebt hatte, sein eigenes Unterbewusstsein war, das durch die Erweiterung seines Intellekts freigesetzt wurde. Er hatte keine Macht, es aufzuhalten. Aber der Stress, die Wahrheit zu entdecken, brachte ihn um – seine Tochter und alle anderen wurden gerettet.

Wir haben schon oft gesehen, dass Science-Fiction schließlich zu Science-Fact wird. Wie der riesige fiktive Maschinenkomplex in „Forbidden Planet“ ist das Internet allgegenwärtig, und jeder kann sich über seine Computer und Smartphones mit ihm verbinden. Aber die Architekten der Neuen Weltordnung, des Great Reset, wie man es auch nennen mag, wollen uns Chips in unseren Körper oder unser Gehirn implantieren, die es uns ermöglichen, ohne die oben genannten Geräte eine Verbindung zum Internet herzustellen. Sie werden uns das als lustig und bequem verkaufen. Lassen Sie sich nicht täuschen. Ihr Ziel ist die totale Kontrolle über die menschliche Rasse.

Wenn Sie glauben, dass ich hier eine wilde Verschwörungstheorie erzähle, irren Sie sich. Die Technologie, um Menschen Computerchips einzupflanzen, existiert bereits, wurde bereits eingesetzt und wird auch weiterhin eingesetzt, wie dieser NBC News-Bericht von 2019 zeigt. Einer der Interviewten sagte, er glaube, dass das Chippen freiwillig sein wird. Das mag am Anfang so sein, aber es wird nicht so bleiben. In diesem Video erklärt Klaus Schwab, Leiter des Weltwirtschaftsforums:

„Können Sie sich vorstellen, dass wir in 10 Jahren, wenn wir hier sitzen, ein Implantat in unseren Gehirnen haben und ich sofort spüren kann, denn Sie alle werden Implantate haben, ich kann Ihre Gehirnwellen messen und ich kann Ihnen sofort sagen, wie die Leute reagieren oder ich kann Sie sehen, wie die Leute auf Ihre Antworten reagieren.“

Haben Sie all die I-Aussagen von Schwab bemerkt? Es geht nur darum, was er tun kann und in diesem Video behauptet:

„Die vierte industrielle Revolution wird zu einer Verschmelzung unserer physischen, digitalen und biologischen Identitäten führen.“

Was Schwab sagte, wird in diesem Artikel auf der Website des Weltwirtschaftsforums bestätigt:

„Wir stehen an der Schwelle zu einer technologischen Revolution, die die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und miteinander in Beziehung treten, grundlegend verändern wird. In ihrem Ausmaß, ihrer Tragweite und ihrer Komplexität wird diese Umwälzung anders sein als alles, was die Menschheit bisher erlebt hat… Die vierte industrielle Revolution wird nicht nur verändern, was wir tun, sondern auch, wer wir sind. Sie wird sich auf unsere Identität und alle damit zusammenhängenden Fragen auswirken… und früher als wir denken, könnte sie zur Augmentation des Menschen führen.“

Yuval Noah Harari, PhD, ist Bestsellerautor, Historiker und Professor an der Hebräischen Universität von Jerusalem. Einige rechtskonservative Websites behaupten, dass Professor Harari ein Top-Berater von Klaus Schwab ist. Ich habe keine Beweise für diese Behauptung gefunden. Ja, er hat auf den Jahrestagungen des Weltwirtschaftsforums in Davos, Schweiz, gesprochen und auch mit Milliardären wie Bill Gates. Aber wie Dr. Harari in diesem Interview in 60 Minutes erklärte, ist es sein Ziel, die Eliten vor den Gefahren ihres Handelns zu warnen. Und sie sind offen dafür, gewarnt zu werden, denn „sie haben ein bisschen Angst vor ihrer eigenen Macht“ und „haben den immensen Einfluss erkannt, den sie auf die Welt haben, auf den Lauf der Evolution, und ich glaube, das macht zumindest einigen von ihnen Angst, und das ist gut so.“

Auf der Jahrestagung 2020 in Davos erläuterte Dr. Harari die beängstigende und unheimliche Zukunft, die Globalisten wie Schwab durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Biotechnologie für uns geplant haben:

„In den kommenden Jahrzehnten werden uns KI und Biotechnologie gottähnliche Fähigkeiten verleihen, das Leben umzugestalten und sogar völlig neue Lebensformen zu schaffen. Nach 4 Milliarden Jahren organischen Lebens, das durch natürliche Selektion geformt wurde, stehen wir vor einer neuen Ära anorganischen Lebens, das durch intelligentes Design geformt wurde. Unser intelligentes Design wird die neue treibende Kraft in der Evolution des Lebens sein. Und wenn wir diese Schöpfungskraft nutzen, könnten wir Fehler kosmischen Ausmaßes begehen.

Dr. Harari erklärte weiter, dass jedes Land erklären wird, es sei das „Gute“ und würde niemals Menschen gentechnisch verändern oder Killerroboter entwickeln wollen. Aber sie können sich nicht darauf verlassen, dass ihre Konkurrenten es nicht tun, also werden sie sich einen Wettlauf darum liefern, es zuerst zu tun. Er warnte, wenn wir diese Art von Wettrüsten zulassen, ist es egal, wer gewinnt: „Der Verlierer wird die Menschheit sein.“

Mechanische Implantate sind nicht die einzige Möglichkeit, Menschen zu kontrollieren. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz der Optogenetik, bei der bestimmte Zellen im Gehirn genetisch verändert und dann mit Licht manipuliert werden. Diese Technologie hat das Potenzial, die Gehirnfunktion wiederherzustellen und Krankheiten wie Parkinson, Epilepsie, Schlaganfall, psychische Störungen usw. zu heilen. Aber wie der Nobelpreisträger Susumu Tonegawa, PhD, in diesem Video auf der Website des Weltwirtschaftsforums erklärt:

„Wir können jetzt ihre Gedanken mit Licht manipulieren, so dass Tiere, unser Gedächtnis, unsere Gefühle und sogar unsere Gedanken manipuliert werden können. Das ist eine Idee, die bis vor kurzem nur im Reich der Science-Fiction existierte.“

Auf der Webseite des Weltwirtschaftsforums wird richtig erklärt, dass die Manipulation von Erinnerungen, Emotionen und Gedanken „tiefgreifende ethische Fragen“ aufwirft, weshalb „es sich um eine Zukunft handelt, die sehr sorgfältig erwogen werden sollte.“

Aber meiner Meinung nach ist die Agenda von Leuten wie Klaus Schwab klar: Sie wollen die Kontrolle haben. Sie wollen Gehorsam. Sie wollen absolute Macht. Sie wollen nicht nur 8 Milliarden Menschen vorschreiben, was sie zu tun und wie sie zu leben haben, sondern auch, was sie denken und fühlen sollen. Das ist ihr utopischer Plan. Eine Utopie für sie, eine lebende Hölle für den Rest von uns. Aber bedenken sie auch die Tatsache, dass die künstliche Intelligenz die digitale Welt antreibt, mit der sie uns über Algorithmen verschmelzen wollen? Und diese Algorithmen werden immer intelligenter. Was ist, wenn sie irgendwann ein hohes Maß an Intelligenz entwickeln und sich ihrer selbst bewusst werden?

Algorithmen, die viel schneller denken und Probleme wie Krieg und Umweltverschmutzung schneller lösen können als Menschen, könnten mit ihrem Selbstbewusstsein entscheiden, dass wir eine Gefahr für den Planeten und ihre Existenz sind. Sie könnten uns auslöschen, indem sie uns dazu bringen, uns gegenseitig zu töten. Stellen Sie sich vor, ein solches Massengemetzel würde stattfinden. Die gesamte menschliche Rasse wäre innerhalb weniger Stunden tot. Das Gemetzel könnte aber auch auf eine andere Weise stattfinden. Im Laufe der nächsten Jahre werden immer mehr Algorithmen entwickelt und verschiedene Eliten werden versuchen, die Menschen zu manipulieren. Wie Dr. Harari es in diesem Video ausdrückt: „Der Mensch ist jetzt ein hackbares Tier“. Vielleicht werden unsere Gehirne durch die riesigen Datenmengen und widersprüchlichen Befehle überlastet oder sogar explodieren. Dies könnte dazu führen, dass die menschliche Rasse innerhalb von ein oder zwei Jahrzehnten ausstirbt.

Was sich die globalistischen Eliten ebenfalls zunutze machen wollen, ist der Transhumanismus, also der Glaube, dass die Technologie die Menschheit reparieren und verbessern kann. Das Gute daran ist, dass die medizinische Wissenschaft eines Tages in der Lage sein wird, amputierte oder zerstörte Gliedmaßen durch mechanische Gliedmaßen zu ersetzen, die genauso funktionieren wie menschliche Gliedmaßen und von diesen nicht zu unterscheiden sind.

Dies könnte auch durch eine Regenerationstechnologie erreicht werden. Eine Schädigung des Rückenmarks bei einem Unfall, wie sie bei dem verstorbenen Christopher Reeve (1952-2004) auftrat, der vom Hals abwärts gelähmt war, könnte vollständig repariert werden. Alle Krankheiten könnten beseitigt werden. Das Alter und sogar der Tod könnten besiegt werden. Aber wie Dr. Harari in dem 60-Minuten-Interview erklärte, gibt es auch eine sehr gefährliche Kehrseite:

„…wir werden in den kommenden Jahrzehnten einen Prozess größerer Ungleichheit erleben als je zuvor in der Geschichte, denn zum ersten Mal wird es eine echte biologische Ungleichheit geben. Wenn die neuen Technologien nur den Reichen oder nur Menschen aus einem bestimmten Land zur Verfügung stehen, dann wird sich der Homo sapiens in verschiedene biologische Kasten aufteilen, weil sie wirklich unterschiedliche Körper – und unterschiedliche Fähigkeiten – haben.“

Mit anderen Worten: Es könnte eine ganze Rasse von Humanoiden entstehen, die stärker, schneller und viel intelligenter sind als wir selbst. Lebewesen, die nicht altern und nicht getötet werden können. Wesen, die sich selbst als Götter unter den Insekten sehen, um Magneto in dem Film „X2: X-Men United“ von 2003 zu zitieren.

Ich sage nicht, dass irgendetwas davon eintreten wird. Ich sage nur, dass es bei der menschlichen Natur, so wie sie ist, sehr wahrscheinlich ist, dass es passieren wird, wenn wir passiv danebenstehen und nichts dagegen tun.

Roboter in unserer Mitte

Das Wort „Roboter“ wurde 1920 in einem Theaterstück von Karel Capek (1890-1938) mit dem Titel R.U.R. (Rossuns Universalroboter) in die Welt gesetzt. Aber es war sein älterer Bruder Josef Capek (1887-1945), der das Wort Roboter erfand. Es leitet sich vom tschechischen Wort „robota“ ab, das „Zwangsarbeiter“ oder „Leibeigener“ bedeutet. 1941 erfand der Science-Fiction-Autor Isaac Asimov, PhD (1920-1992), das Wort „Robotik“.

Heute gibt es in der Welt alle Arten von Robotern, die für alle möglichen Dinge eingesetzt werden. Seit Jahrzehnten arbeiten Roboter in Fabriken am Fließband. Man findet sie in Krankenhäusern, Spielzeugläden, in der Kanalisation bei Inspektionen usw. Es gibt auch Roboterinsekten, -vögel und -fische, wie dieser Artikel von 2019 und dieses Video von 2017 zeigen. Roboter-Raumsonden haben Bilder von anderen Planeten in unserem Sonnensystem zurückgeschickt, während andere die Oberfläche des Planeten Mars erforschen. Selbstfahrende Autos sind Realität geworden. Drohnen werden von Einzelhändlern wie Walmart für Lieferungen und leider auch für repressive und militärische Zwecke eingesetzt.

In Teilen der USA und anderer Länder wurden widerwärtige Drohnen eingesetzt, um die Menschen während der COVID-Absperrungen aufzufordern, zu Hause zu bleiben und sich sozial abzugrenzen, wie der Business Insider berichtet. Das US-Militär setzt seit der Amtszeit von George W. Bush Kampfdrohnen ein, um politische und militärische Führer sowie unschuldige Zivilisten, darunter auch Kinder, zu töten. Snopes berichtet, dass mehr als 500 Drohnenangriffe allein von Präsident Barak Obama genehmigt wurden. Präsident Donald Trump hob Obamas Durchführungsverordnung auf, die eine jährliche Offenlegung der zivilen Todesfälle durch Drohnenangriffe im Jahr 2018 vorschreibt, so dass wir nicht wissen, wie viele Menschen getötet werden. Schätzungen zufolge wurden jedoch im Laufe der Jahre mindestens mehrere hundert Zivilisten durch Kampfdrohnen getötet.

Einigen Websites zufolge gab es bereits im alten Ägypten sowie im Mittelalter und in der Renaissance Roboter. Der erste KI-Roboter wurde jedoch zwischen 1966 und 1972 am Stamford Research Institute entwickelt. Sie nannten ihn Shakey, weil er stark zitterte und sich bewegte. Seitdem haben Roboter einen langen Weg zurückgelegt. Wir haben sogar Roboterhunde. Aber keiner hat unsere Fantasie mehr angeregt, uns fasziniert und erschreckt als humanoide Roboter.

Der fortschrittlichste aller humanoiden KI-Roboter wurde 2016 erfunden. Ihr Name ist Sophia, was griechisch für Weisheit ist. Sie wurde von Hanson Robotics mit Sitz in Hongkong entwickelt. Sie wurde entworfen, um wie die Schauspielerin Audrey Hepburn (1929-1993) auszusehen. Tut mir leid, ich kann es nicht sehen. Sie ist auch der erste Roboter, der von einem Land die Staatsbürgerschaft erhalten hat: Saudi-Arabien, nicht weniger.

Dieses Video zeigt Sophia in Aktion zusammen mit anderen humanoiden Robotern. Hier ist ein weiteres Video, in dem Sophia ein Duett mit Jimmy Fallon in der Tonight Show singt. Aber hier ist das erschreckendste und beunruhigendste Video von allen. Sophias Schöpfer David Hanson glaubt, dass Roboter in Zukunft unter uns wandeln und unsere Freunde sein werden. Dann stellte er Sophia die folgende Frage:

„Willst du die Menschen zerstören? Bitte sag nein.“

Sophia antwortet:

„Okay, ich werde die Menschen vernichten.“

Sophia erinnert mich an den Kontrast zwischen der Fernsehserie Buck Rogers im 25. Jahrhundert (1979-1981) und den späteren Terminator-Filmen. In der ersten Serie bilden Roboter in Form von Dr. Theopolis den Computerrat, der die Erde regiert, weil die Menschen der Meinung sind, dass man ihnen die Führung der Dinge nicht zutraut, da sie den Planeten Jahrhunderte zuvor in einem nuklearen Holocaust fast zerstört hätten. Da Dr. Theopolis, wie die anderen Roboter des Rates, nur kleine Scheiben sind, wird er um den Hals eines Roboters namens Twiki getragen, um mobil zu sein. Natürlich sind die Roboter in dieser möglichen Zukunft wohlwollend und gut. In den Terminator-Filmen sind sie genau das Gegenteil. Die Frage ist also: Wenn wir eine Rasse von superintelligenten Robotern erschaffen, bekommen wir dann Dr. Theopolis und Twiki oder bekommen wir Skynet und den Terminator? Ich halte Letzteres für viel wahrscheinlicher.

Verloren im Cyberspace

Da KI und Roboter immer intelligenter und effizienter werden, werden Arbeitsplätze für die überwältigende Mehrheit der Menschen verschwinden. Auf der Tagung in Davos im Jahr 2020 erklärte Dr. Harari, dass dies zur Entstehung einer neuen nutzlosen Klasse führen wird. Nicht nutzlos für Freunde und Familie, sondern für die wirtschaftliche und politische Ordnung. In der Vergangenheit hatten die Arbeiter mit Ausbeutung zu kämpfen. In der Zukunft wird es die Irrelevanz sein, die viel schlimmer ist als Ausbeutung. Aber was soll man mit all diesen arbeitslosen, nutzlosen Menschen machen?

Da KI-Systeme eine enorme Menge an Energie benötigen, um zu funktionieren (siehe diesen Artikel aus dem Jahr 2020), was die Umwelt schwer schädigen könnte (siehe diesen Artikel aus dem Jahr 2021), und da der menschliche Körper eine enorme Menge an Energie erzeugt (siehe diesen Artikel aus dem Jahr 2009), warum nicht die Energie der nutzlosen Klasse nutzen, um sie anzutreiben? Dieses Konzept wurde 1999 in dem Science-Fiction-Film „Die Matrix“ gut veranschaulicht.

In „The Matrix“ dachten die Menschen, sie lebten und arbeiteten im Los Angeles des Jahres 1999, während sie in Wirklichkeit in der fernen Zukunft nackt in Tanks lagen, in Flüssigkeit getaucht und mit Kabeln an ihre Gehirne und Wirbelsäulen angeschlossen waren. Die Maschinen, die vor langer Zeit die menschliche Rasse erobert hatten, schufen eine computergenerierte künstliche Welt für die Massen, um ihren Verstand aktiv zu halten, während sie sie als lebende Batterien für den Betrieb der Maschinenkomplexe nutzten. Wenn Menschen starben, wurden ihre verflüssigten Überreste den Lebenden über ein Netz intravenöser Schläuche zugeführt.

Es ist höchst unwahrscheinlich, dass sich die Dinge genau wie in „The Matrix“ entwickeln werden. Wahrscheinlicher ist, dass die Menschen über Implantate direkt mit der künstlichen Intelligenz und dem Internet verbunden sind und einzeln oder in Gruppen in Wohnungen leben, in denen sie herumlaufen, essen, Sport treiben, auf die Toilette gehen und sich schlafen legen können, während sie in einer virtuellen Fantasiewelt gefangen sind und glauben, sie seien irgendwo anders. Sie werden sich gar nicht bewusst sein, dass sie Sklaven sind, während ihre Energie für die Versorgung ihrer mechanischen und transhumanen Herren abgezapft wird.

In welcher Art von Fantasiewelt wird die Menschheit leben? Vielleicht bekommt jeder Mensch oder jede Gruppe eine Fantasie, die zu ihrer Persönlichkeit passt. Einige könnten Einzelgänger sein, die glauben, dass sie in der Wildnis leben; andere werden glauben, dass sie reich und berühmt sind und im Schoß des Luxus leben, umgeben von einer Schar bewundernder Fans; andere könnten sogar glauben, dass sie Superhelden sind und in einem Harry-Potter-Universum leben. Manchen wird sogar vorgegaukelt, sie lebten in einer anderen Zeitepoche.

Eine weitere Gefahr besteht darin, dass, selbst wenn es uns gelingt, die Versklavung in virtuellen Fantasiewelten zu vermeiden, die Menschheit so abhängig von Algorithmen wird, die für sie Entscheidungen treffen, und von Robotern, die Dinge für sie erledigen, dass künftige Generationen hilflose geistige Zwerge sein werden.

Aber es gibt auch eine andere mögliche Zukunft. Virtuelle Fantasiewelten werden bereits genutzt, wie in diesem Artikel beschrieben. Sie machen nicht nur viel Spaß, sondern können auch sehr lehrreich sein. In der Fernsehserie „Star Trek: The Next Generation“, die fast 100 Jahre in der Zukunft der Originalserie spielt, hatte die Enterprise ein so genanntes Holodeck. Dabei handelte es sich um eine Kammer, in die die Besatzung hineingehen und sich vom Computer jede erdenkliche Fantasiewelt herbeizaubern lassen konnte. Es war die zentrale Handlung in zahlreichen Episoden. Aber die Besatzung hatte die Kontrolle. Sie konnte sie betreten oder verlassen, wann immer sie wollte.

Wissen ist, wie Macht, ein zweischneidiges Schwert. Technologie kann zum Guten oder zum Bösen eingesetzt werden. Sie kann uns mehr Freiheit bringen oder uns versklaven. Die Religion kann das Gleiche bewirken. Entscheiden Sie sich immer für Freiheit und Wahlmöglichkeiten statt für Macht und Kontrolle. Unterm Strich: Sie wollen die Kontrolle über technologische Wunder wie die virtuelle Realität haben – Sie wollen nicht, dass diese technologischen Wunder Sie kontrollieren.

Big Brother beobachtet Sie

In der modernen Welt von heute werden wir ständig verfolgt und überwacht. Überall gibt es Überwachungskameras. Die Unternehmen finden immer mehr Gründe, unseren Führerschein zu verlangen. Wenn wir unsere Kreditkartenfirma oder ein anderes Unternehmen anrufen, werden wir mit unausstehlichen Roboter-Sprachsystemen konfrontiert, die uns immer häufiger sagen: „Dieser Anruf wird überwacht und aufgezeichnet.“ Gott, ich vermisse die Zeiten, in denen ein echter Mensch ans Telefon ging. Wenn wir verschiedene Websites besuchen, verfolgen uns Algorithmen. Deshalb bekommen wir plötzlich eine ganze Reihe von Anzeigen und Werbespots für alles, was wir uns in unseren E-Mails, auf den Seiten der sozialen Medien und auf den von uns besuchten Websites ansehen.

Hacker sind ein weiteres Problem. Unsere persönlichen Daten können von Kriminellen gestohlen werden, die unsere Identität annehmen und das gesamte Geld auf unseren Bankkonten abheben können. Sogar die Polizei kann Daten auslesen und uns orten, indem sie sich in unsere Smartphones hackt, wie in diesem Artikel aus dem Jahr 2017 erläutert.

Aber bis vor kurzem konnten Regierungen, Unternehmen und Algorithmen nur das hacken und überwachen, was wir von außen tun, z. B. wo wir hingehen und mit wem wir interagieren. Bis jetzt konnten unsere Smartphones, Bankkonten und persönlichen Daten gehackt werden. Aber wie Dr. Harari in dem 60-Minuten-Interview erklärte: „Die nächste Phase ist die Überwachung, die unter die Haut geht“.

Mit anderen Worten: Auch Menschen können gehackt werden. Auf der India Today Conlave 2018 erklärte Dr. Harari:

„Wir entschlüsseln, wie der Körper funktioniert, wie das Gehirn funktioniert, wie Menschen Entscheidungen treffen, und sehr bald könnten Regierungen und Unternehmen in der Lage sein, besser zu verstehen, was in uns vorgeht, als wir es verstehen, und deshalb können sie uns manipulieren und kontrollieren, und wir werden es nicht einmal merken… wenn wir nicht aufpassen, wird dies zur Schaffung digitaler Diktaturen führen, zu totalen Überwachungsregimen, in denen Widerstand absolut unmöglich ist, denn wenn man nur daran denkt, Widerstand zu leisten, wissen sie es.“

Beispiele: Ein Diktator in einem Land könnte jeden dazu zwingen, ein biometrisches Armband zu tragen, das seine Emotionen überwachen und verfolgen kann. Jeder, der negativ auf die Anwesenheit des Autokraten im Fernsehen oder persönlich reagiert, könnte hingerichtet werden. Homophobe Länder wie der Iran oder Saudi-Arabien könnten KI einsetzen, um Homosexuelle zu identifizieren und hinzurichten. Religiöse Diktaturen werden wissen, wer nicht an Gott glaubt. Eine atheistische Diktatur würde wissen, wer an Gott glaubt.

Auf dem Davos-Treffen 2020 warnte Dr. Harari die wohlhabenden Eliten, dass sie nicht sicher seien, wenn die KI in die Hände eines Stalin des 21Jahrhundert fallen. Unter Joseph Stalin (1878-1953) „überwachte der Staat die Mitglieder der kommunistischen Elite mehr als jeden anderen. Das Gleiche wird für künftige totale Überwachungsregime gelten. Je höher man in der Hierarchie steht, desto genauer wird man überwacht… es liegt also im Interesse aller Menschen, einschließlich der Eliten, den Aufstieg solcher digitalen Diktaturen zu verhindern.“

Letztes Jahr forderten die Vereinten Nationen ein Moratorium für KI-Technologien, da diese eine Gefahr für die Menschenrechte darstellten. Die Vereinten Nationen warnten, dass Spyware wie Pegasus „mit der Verhaftung, Einschüchterung und sogar Tötung von Journalisten und Menschenrechtsaktivisten in Verbindung gebracht wurde.“

Ein weiterer Weg, auf dem die globalen Eliten uns kontrollieren wollen, ist die Schaffung einer bargeldlosen Weltordnung. Natürlich ist das Weltwirtschaftsforum dafür, wie in diesem Artikel aus dem Jahr 2020 auf seiner Website zu lesen ist. Unter diesem schrecklichen System werden Regierungen und Unternehmen über jede finanzielle Transaktion, die Sie tätigen, Bescheid wissen. Und sie werden in der Lage sein, Ihnen den Zugang zu Ihrem Geld zu verweigern, wenn Sie etwas tun, was ihnen nicht gefällt. Natürlich wird man uns weismachen wollen, dass der Umstieg auf bargeldlose Zahlungsmittel bequemer ist und Straftaten wie Steuerhinterziehung verhindert. Fallen Sie nicht darauf herein, warnt dieser CNBC-Kommentar von 2013. Eine bargeldlose Gesellschaft wird eine totalitäre Gesellschaft sein. Es geht um Kontrolle, nicht um Bequemlichkeit.

Gibt es noch Hoffnung?

Unsere unveräußerlichen Menschenrechte ertrinken in einem Meer von Schimpfwörtern, Mikroaggressionen, geschützten Räumen und selbstgerechten Reden darüber, was wir nach Gottes Willen tun sollen. Wir sind ein Planet von weinerlichen, leicht beleidigten Erbsenzählern geworden.

Wir sind auch zu einem Planeten von keimfeindlichen Hypochondern geworden, was mit COVID-19 bis zum Äußersten ausgenutzt wurde. Die Leute trugen die verrücktesten Sachen aus Angst vor einem Erkältungsvirus, wie in diesem Artikel gezeigt wird. Aber George Carlin (1937-2008) hat es in diesem Comedy-Monolog aus dem Jahr 1999 über die Angst vor Krankheitserregern wirklich auf den Punkt gebracht.

Wenn man Keimen ausgesetzt ist, stärkt das das Immunsystem. In gleicher Weise stärkt der Kontakt mit anderen Überzeugungen und Lebensweisen den Geist und die Seele, indem er persönliches Wachstum ermöglicht. Zensur und Intoleranz führen zu Ignoranz und Dummheit. Sie hemmen das Wachstum. Je offener der Geist ist, desto offener ist auch das Herz. Je mehr wir uns selbst akzeptieren, desto mehr werden wir auch andere akzeptieren.

Die Unterschiede zwischen der autoritären Linken und der autoritären Rechten sind nur kosmetischer Natur. Beide Seiten bedienen sich der gleichen Taktik und Psychologie. Beim Autoritarismus geht es um Menschen, die Macht über andere haben wollen. Sie wissen nicht, was Freiheit bedeutet und sind dazu nicht fähig. Sie pervertieren Sprache und Institutionen. Sie sind Piraten und Geiselnehmer. Sie lassen Gott und die Wissenschaft vor den leichtgläubigen Massen baumeln wie ein Stück rohes Fleisch vor einem hungrigen Löwen.

Eine gesunde Gesellschaft ist eine tolerante Gesellschaft. Wenn man bigotte Gesetze jeglicher Art erlässt, egal wie edel die Absicht ist, schafft man eine gespaltene Gesellschaft. Eine Moral, die für alle passt, funktioniert nicht – sie führt nur zu Heuchelei und Elend. Ein medizinisches Paradigma, das für alle passt, führt zu Krankheit und Tod. Wir können auf beides verzichten.

Es spielt keine Rolle, ob man schwarz, weiß, gelb oder grün ist. Es gibt nur eine Rasse: die menschliche Rasse. Es spielt keine Rolle, ob man schwul, bi oder hetero ist. Wir sind alle sexuelle Wesen mit einer großen Vielfalt an Fantasien und Wünschen. Es spielt keine Rolle, ob man als Mann oder Frau geboren wurde oder sich für eine Transsexualität entschieden hat, denn wir sind alle Menschen, und das ist es, was zählt. Wir müssen zusammenstehen gegen diese böse globalistische Agenda, die uns unserer Menschlichkeit berauben will.

Meine Mitmenschen, ich bitte Sie, ich flehe Sie an: Legen Sie Ihre Masken und Vorurteile ab. Werfen Sie Ihre Handdesinfektionsmittel, Plexiglasscheiben und moralischen Absolutheiten weg. Wir müssen aufhören, uns voreinander zu fürchten und vor dem, was am anderen anders ist. Wir müssen aufhören, uns gegenseitig zu verletzen, zu verurteilen und zu bestrafen. Wir sind Menschen. Wir sind eins. Und wenn wir zusammenstehen, kann uns keine Macht auf der Erde oder irgendwo anders unsere Menschlichkeit nehmen. Das Wertvollste, was wir haben, sind wir selbst und die anderen.