Warum wurde das Anwesen des ehemaligen Präsidenten Trump in Mar-a-Lago gestürmt?

Bei all den nicht untersuchten und nicht bestraften Verbrechen, die Hillary und die Clintons begangen haben; bei all den nicht untersuchten mutmaßlichen Insidergeschäften, die Pelosi begangen hat; bei all den bekannten Verbrechen der Familie Biden; wird Trump überfallen?“ – Cynthia McKinney, ehemaliges Mitglied des US-Kongresses

In einer Pressekonferenz am Mittwoch, den 10. August, sagte der ehemalige Präsident Donald Trump, dass am Montag, zwei Tage zuvor, mehr als 30 FBI-Agenten eine Razzia in seiner Mar-a-Lago-Residenz in Palm Beach, Florida, durchgeführt hätten. Das FBI weigerte sich, Herrn Trumps Anwalt oder andere Zeugen während der mehr als 9 Stunden dauernden Razzia zuzulassen. Mr. Trump deutete an, dass sie die Gelegenheit genutzt haben könnten, um Beweise gegen ihn zu platzieren.

Und warum nicht?

Es ist klar, dass es bei der Razzia in Trumps Residenz Mar-a-Lago nicht um einen Haufen Dokumente ging, die er möglicherweise aus dem Weißen Haus mitgenommen hatte. Es ging um viel mehr. Und es ist noch nicht vorbei. US-Justizminister Merrick Garland hat angedeutet, dass noch nie in der 152-jährigen Geschichte des Justizministeriums eine so umfassende Untersuchung gegen einen ehemaligen Präsidenten durchgeführt wurde.

„Dies sind dunkle Zeiten für unsere Nation“, erklärte der ehemalige Präsident Trump als Reaktion auf die Razzia des FBI am Montagmorgen in seinem Privathaus Mar-a-Lago. Er verglich den Vorfall mit einem „Angriff“, der „nur in kaputten Ländern der Dritten Welt stattfinden könnte“.

Der Präsident des Palm Beach Freedom Institute, Paul du Quenoy, nennt die Razzia in Mar-a-Lago einen verzweifelten Akt des korrupten Establishments.

Der ehemalige Präsident bleibt eine politische Kraft, mit der man rechnen muss, da er behauptet, die Wahlen 2020 seien gestohlen worden und er angeblich Beweise dafür hat. Die dokumentierten Beweise wurden jedoch weder vor den staatlichen Gerichten, denen er sie vorlegte, noch vor dem Obersten Gerichtshof zur Prüfung zugelassen.

Ob Trumps Fall nun richtig oder falsch war, ist von untergeordneter Bedeutung. Die völlige Ablehnung der Prüfung eines von einem ehemaligen Präsidenten vorgetragenen Falls ist so ungewöhnlich, dass sie eine Vielzahl von Fragen aufwirft.

Der Wahlsieg von Donald Trump im Jahr 2016 hat viele überrascht. Wie kann die Öffentlichkeit einen solchen Clown wählen, war die allgemeine Reaktion der Mainstream-Medien. Während seiner gesamten Präsidentschaft – und auch schon davor – wurde er in den USA und auf der ganzen Welt in einer Weise verunglimpft, wie kein früherer US-Präsident von der internationalen Diplomatie und den Medien behandelt wurde.

Liegt es daran, dass Mr. Trump entgegen aller Wahrscheinlichkeit und entgegen dem vergangenen und gegenwärtigen Möchtegern-Welttrend kein Globalist, sondern ein überzeugter Nationalist ist?

Es sind die Zeiten der Globalisten. Es gibt nicht mehr links und rechts, Sozialismus und Kommunismus, Demokraten und Republikaner. Es gibt nur noch Globalisten und Anti-Globalisten.

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) treibt die globale Agenda im Rahmen des Great Reset und der UN-Agenda 2030 in Richtung einer One World Order (OWO), die von einer kleinen Elite geführt wird.

Der ewige CEO des WEF, Klaus Schwab, hat während der letzten WEF-Konferenz im Mai 2022 in Davos deutlich gemacht, dass „wir die Mittel haben, um den Zustand der Welt zu verbessern“. Was er wirklich sagen wollte, ist, dass wir, diese kleine, aber wichtige Gruppe von Menschen in diesem Raum, die Macht haben, die Gestaltung der Welt zu erzwingen. Sehen Sie dies.

Dieses Konzept, die volle Kontrolle über die Welt zu übernehmen, ist ein Konzept der Finanzgiganten wie BlackRock, Vanguard, StateStreet und anderen Bankentitanen der Wall Street und privaten Milliardärs-Oligarchen. Das WEF, das von ihnen großzügig finanziert wird, vertritt ihre extrem mächtigen Interessen rund um den Globus. Siehe WEF Leadership and Governance – Board of Trustees und mehr.

Dieses globalistische Eine-Welt-Konzept steht in diametralem Gegensatz zur Weltanschauung von Donald Trump. Er ist ein Nationalist à la „Make America Great Again“ und will, dass die USA weiterhin eine führende Rolle in der Welt spielen. Aber im Gegensatz zu dem, was die Medien der ganzen Welt eintrichtern, nicht als alleiniges Imperium, sondern als Schlüsselakteur in einer multipolaren Welt.

Auf der 75. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen im September 2020 rief Trump die Staats- und Regierungschefs aller Länder dazu auf, dasselbe für ihre Länder zu tun, sie stark und unabhängig zu machen, als autonome souveräne Nationen. Dies ist nicht gerade eine globalistische Sichtweise. Aber es ist eine Sichtweise, die den meisten Ländern gefällt – und noch mehr den Menschen auf der ganzen Welt.

Inzwischen weiß fast jeder, dass eine Eine-Welt-Ordnung gleichbedeutend wäre mit einer Eine-Welt-Tyrannei, einer OWT. Aus diesem Grund ist Herr Trump in den Herzen der Menschen und vieler Politiker in den USA und auf der ganzen Welt sehr beliebt.

Natürlich trauen sich die meisten von ihnen nicht, dies zu sagen, weil die Medien Trump und seine sowie alle nicht-globalistischen Ansichten in einem solchen Ausmaß verleumdet haben, dass das offene Eingeständnis einer souveränen nationalistischen Meinung als äußerst beschämend angesehen würde.

Es ist daher kein Zufall, dass der ehemalige Präsident am vergangenen Mittwoch, dem 10. August 2022, nur zwei Tage nach der FBI-Razzia in seiner Residenz, von der Generalstaatsanwältin des Staates New York, Letitia James, zu einer sechsstündigen Befragung über die Geschäftspraktiken seiner Immobiliengesellschaft vorgeladen wurde. Abgesehen von der Nennung seines Namens berief sich Trump wiederholt auf sein Recht nach dem fünften Verfassungszusatz, sich nicht selbst zu belasten. Abgesehen davon erfuhr die Öffentlichkeit nicht viel von dieser Befragung.

Interessant ist nicht die Befragung an sich, sondern die beiden scheinbar unabhängig voneinander stattfindenden parallelen Vorgänge gegen einen ehemaligen Präsidenten, die FBI-Razzia in Trumps Mar-a-Lago-Residenz und die sechsstündige Befragung durch den Generalstaatsanwalt des Staates New York

Diese rechtlichen Schritte gegen den ehemaligen Präsidenten werden von den Medien aufgebauscht, um seine Macht und seine Chancen auf eine erneute Kandidatur für das Amt des Präsidenten im Jahr 2024 zu schmälern; sie zielen auch darauf ab, die Republikaner – die Trump mehrheitlich unterstützen – daran zu hindern, bei den Zwischenwahlen im kommenden Herbst sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat zu übernehmen.

Obwohl Trump sagte, er werde im September 2022 bekannt geben, ob er 2024 für das Amt des Präsidenten kandidieren will, sieht es in diesem jüngsten Video so aus, als sei „Kandidat“ Trump bereits auf seinem Wahlkampftrip – auf dem Telegram-Kanal, der wie eine Comeback-Rede von Trump klingt.

Würden heute Wahlen abgehalten, würde Trump Biden mit 45 zu 32 oder mit einem Vorsprung von 40 % erdrutschartig schlagen. Siehe Newsweek-Umfrage.

Es ist klar, dass diese juristischen Fiaskos – und es könnten noch weitere folgen – der letzte Versuch sind, das Möchtegern-Kartenhaus der Globalisten des WEF vor dem weiteren Zerfall zu bewahren. Der zerfallende Globalistenkult wird alles tun, um zu verhindern, dass Donald Trump im Jahr 2024 für das Präsidentenamt kandidiert.

Von Peter Koenig: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang in der ganzen Welt tätig war. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Mitautor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).