Bidens „bargeldlose“ digitale Zentralbankwährung kommt diesen Dezember – einen Schritt in Richtung Ende des Bargelds

Die von Biden unterzeichnete Executive Order 14067 gibt den Eliten die Macht, CBDCs zu schaffen, sie nach Belieben zu verteilen, sie von Ihnen zu stehlen, wann immer sie wollen, und sie abzuschalten, wenn Sie etwas tun, was sie nicht gutheißen.

Americafirstreport.com berichtet: Der berühmte Autor des Buches „Rich Dad, Poor Dad“, Robert Kiyosaki, nannte diese Durchführungsverordnung „Kommunismus in seiner reinsten Form“ und ermutigte die Amerikaner, „wach zu bleiben“.

Aber das ist mehr als Kommunismus. Es handelt sich um permanente und offene Sklaverei. Sie verstecken es nicht länger. Wir sind nicht frei, und sie beabsichtigen, dies dauerhaft zu machen. Es wäre gut, wenn jeder zuhören und zusammenstehen würde, um sich dem zu widersetzen und sich zu weigern, daran teilzunehmen. Wer sich für das CBDC entscheidet, entscheidet sich buchstäblich dafür, Sklave zu sein. Früher wurden wir belogen und mit Propaganda dazu gebracht, dass wir dachten, wir seien frei. Dies ist jetzt offenkundig und in unseren Gesichtern.

„Die Illusion der Freiheit wird so lange fortbestehen, wie es profitabel ist, die Illusion aufrechtzuerhalten.“ -Frank Zappa

Kiyosaki nannte die von Präsident Joe Biden unterzeichnete Durchführungsverordnung „den verräterischsten Akt in der Geschichte der USA“, und er ist nicht der einzige, der sich dagegen ausspricht. Jim Rickards, ein weiterer Wirtschaftswissenschaftler, Investor und ehemaliger CIA-Beamter, bezeichnet sie als einen Schritt in Richtung Ende des Bargelds. Rickards verfügt über vier Jahrzehnte Erfahrung an der Wall Street. Die neuen „digitalen Token“ können „abgestellt“ werden, wenn der Regierung nicht gefällt, was Sie tun.

Seien Sie bereit, denn dies ist die Sklaverei, vor der wir immer gewarnt haben. Nicht, dass wir jetzt keine Sklaven wären, aber dies ist die vollständige Aufgabe der Illusion. Bereiten Sie sich auf den „C-Day“ vor, der am 13. Dezember dieses Jahres kommen wird.

Das Endspiel: Digitale Zentralbankwährung

Rickards kritisierte CBDC und bezeichnete es als „Bitcoin’s böser Cousin“. Er entlarvte auch das vermeintlich einmalige Ereignis namens C-Day, das seiner Meinung nach am 13. Dezember 2022 stattfinden und die traditionellen Finanzsysteme in den USA stören wird. Er sagte, wenn das, was er „C-Day“ nennt, eintritt, wird das Papiergeld wertlos sein und der US-Dollar wird abstürzen. Er fügte hinzu, dass die Verbraucherausgaben und der Zugang zu den Grundbedürfnissen ebenfalls eingeschränkt würden und dass Menschen, die zu viel Geld besitzen, bestraft würden. –WND

„Dank Abschnitt 4 von Bidens Executive Order 14067, in dem dringende Forschungen zur Entwicklung des digitalen Dollars gefordert werden, glaube ich, dass der US-Dollar, der Standard der Welt seit 1792 … durch eine neue Währung, den digitalen Dollar, ERSETZT wird“, sagte Rickards. Aber das ist schon seit langem in Arbeit. Es ist alles Teil des Plans. Sie haben sogar versucht, die Welt während des COVID-19-Betrugs mit der Behauptung, COVID verbreite sich auf Münzen und Bargeld, zu desensibilisieren.

Das ist buchstäblich für NIEMANDEN gut, außer für diejenigen, die die Währung schaffen und Macht über alle anderen haben wollen. „Ich nenne den digitalen Dollar ‚Biden Bucks‘, weil ich möchte, dass er die volle Anerkennung für das bekommt, was ich für ein Verbrechen halte“, sagt Rickards. „Das ist nicht wie das Geld auf Ihrem Online-Bankkonto … Nein, das ist neu und anders. Jeder digitale Dollar wird ein programmierbarer Token sein, wie Bitcoin oder andere Kryptowährungen. Aber es gibt einen großen Unterschied … Kryptowährungen sind dezentralisierte digitale Währungen. Wenn es so läuft, wie ich es mir vorstelle, werden Biden Bucks stattdessen die volle Unterstützung der US-Notenbank haben. Sie werden den bar bezahlten („fiat“) Dollar, den wir jetzt haben, ersetzen. Und sie werden bald die einzige, VERPFLICHTETE Währung der Vereinigten Staaten sein.“

Wenn Sie noch nicht erkannt haben, dass die Regierung die Sklaverei ist, ist es wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, sich auf die richtige Seite der Geschichte zu stellen. Diese neue CBDC „wird eine Ära der totalen staatlichen Kontrolle und Überwachung einleiten“, so Rickards laut WND. „Das ist keine Übertreibung. Dies würde die Macht und den Einfluss der Bundesregierung dramatisch ausweiten … im Wesentlichen als eine neue Art von ‚Spyware‘ fungieren. Mit Biden Bucks wird die Regierung in der Lage sein, Sie zu zwingen, ihre Agenda zu befolgen. Denn wenn Sie das nicht tun, könnte sie Ihnen den Geldhahn zudrehen. Das wird nicht so sein wie das Einfrieren eines Bankkontos, sondern viel einfacher.

Auch das ist keine Panikmache. „Es handelt sich um die Durchführungsverordnung 14067. Biden unterzeichnete sie am 09. März 2022 – „Kraft der Autorität, die mir als Präsident durch die Verfassung und die Gesetze der Vereinigten Staaten von Amerika verliehen wurde.“

Also, Verfassungsliebhaber, habt ihr es schon herausgefunden? Es ist nur ein Stück Papier. Biden ist nur ein Typ, der ein Stück Papier unterschrieben hat. Es ist unser Glaube, dass es Macht hat, der uns davon abhält, frei zu sein. Ihnen läuft die Zeit davon.

„Aber ob die Verfassung nun wirklich, das eine oder das andere ist, so viel ist sicher – dass sie eine solche Regierung, wie wir sie hatten, entweder zugelassen hat oder dass sie machtlos war, sie zu verhindern. In jedem Fall ist sie untauglich zu existieren.“ -Lysander Spooner