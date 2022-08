Wie Gesichtsmasken zu Long Covid beiträgt

Eine schleichende Erkrankung, die Monate oder Jahre andauern kann, betrifft einen immer größeren Teil der Arbeitnehmer. Die Symptome, die zu Long Covid beitragen, könnten eine Folge von Pandemiemaßnahmen und insbesondere der Maskierung sein. Die erhöhte Exposition gegenüber Mikroplastik, Nanopartikeln, Chemikalien in Masken und Nasopharyngealtests geht mit vielen der Symptome einher, die Long Covid ausmachen.

Erhebungen unter Tausenden von Menschen deuten darauf hin, dass 7 % bis 30 % der Personen, die positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet wurden, ein oder mehrere Symptome über einen Zeitraum von mehr als 12 Wochen aufwiesen. Einige Menschen, die zu Beginn der Pandemie mit Covid-19 infiziert waren, haben sich immer noch nicht erholt.

Das Syndrom Long Covid ist komplex, da die Symptome schwanken können und die Betroffenen verschiedene Stadien durchlaufen. Die Symptome wurden bei Patienten auf der Intensivstation und bei Patienten mit Organschäden verschleppt, traten aber auch bei Menschen mit einer nur leichten Infektion auf. Eine Liste von zweiundsechzig verschiedenen Symptomen definiert das Syndrom von Long Covid. Müdigkeit, Hirnnebel, Atemnot, Angstzustände, Depressionen sowie Geruchs- und Geschmacksverlust gehören zu den am häufigsten auftretenden Symptomen.

Die meisten Wissenschaftler und Ärzte – einschließlich der Medien – bringen die Long Covid-Symptome mit der SARS-CoV-2-Infektion in Verbindung. Dies wäre das erste Coronavirus in der Geschichte, das bei einem hohen Prozentsatz der Erwerbsbevölkerung lang anhaltende chronische Symptome verursacht. Menschen, die an Long Covid erkrankt sind, können aufgrund ihrer Leistungsunfähigkeit soziale Isolation und Stigmatisierung erfahren. Das Auftreten von Long Covid hat Millionen neuer Menschen mit Behinderungen hervorgebracht.

Die eigentliche Ursache der Krankheit ist noch immer rätselhaft. In mehreren Fallstudien und einer ausgezeichneten, in den Annals of Internal Medicine veröffentlichten Studie, in der viele diagnostische Parameter bei Menschen mit und ohne Long Covid untersucht wurden, konnte keine biologische Veränderung einen Zusammenhang mit Long Covid erklären. Einige Wissenschaftler bringen die Symptome von Long Covid mit anderen komplexen Krankheiten multidisziplinären Ursprungs wie Alzheimer, Borreliose, Fibromyalgie, chronischem Müdigkeitssyndrom oder Hyperventilationssyndrom in Verbindung.

Viele Länder haben spezielle Kliniken eingerichtet und Forschungsarbeiten finanziert, die sich mit den Spätfolgen befassen. Ein Patentrezept für eine erfolgreiche Behandlung gibt es noch nicht. Tausende, vielleicht sogar über hundert Millionen Menschen sind frustriert, weil es keine Behandlungsmöglichkeiten gibt. Ärzte und Wissenschaftler bevorzugen einen ganzheitlichen Ansatz, aber die medizinischen und sozialen Dienste sind oft unterbesetzt.

Verzweifelte Patienten mit Long-Covid-Symptomen reisen ins Ausland zu Privatkliniken, um dort eine Blutapherese durchführen zu lassen und Medikamente zur Gerinnungshemmung zu verschreiben, obwohl die Behandlungen noch experimentell sind und es noch keine Beweise für die Wirksamkeit gibt. Bei einigen Patienten waren diese Behandlungen erfolgreich, bei anderen nicht.

Die Covid-19-Impfung ist in den Reden von Politikern und in der Werbung in den Medien als Motivation für die Prävention von Long Covid ein heißes Thema gewesen. Eine große Studie mit 13 Millionen Menschen, die in Nature Medicine veröffentlicht wurde, konnte jedoch nur eine geringe Wirkung nachweisen.

Eine im Italian Journal of Pediatrics veröffentlichte Studie zeigte, dass die körperlichen Symptome viel schneller wiederhergestellt wurden als die psychischen Symptome, was darauf hindeutet, dass Long Covid eher mit pandemischen Maßnahmen als mit einer Virusinfektion zusammenhängen könnte. Es hat sich gezeigt, dass das Risiko für Long Covid-Symptome bei Menschen mit bestehenden chronischen Krankheiten, zunehmendem Alter und geringerem Einkommen erhöht ist, wobei Frauen anfälliger sind als Männer.

Es wird vermutet, dass Angst, soziale Isolation, Depressionen und Sorgen um die Ausbildung und ein geringeres Einkommen mit den Symptomen von Long Covid bei Kindern mit und ohne positiven PCR-Test zusammenhängen. Während der Pandemie-Notstand anhält, ist weltweit ein besorgniserregender Anstieg von chronischen Krankheiten, Selbstmord und Übersterblichkeit zu verzeichnen. Dies deutet auf den Verlust eines widerstandsfähigen Immunsystems mit einer erhöhten Anfälligkeit für anhaltende Symptome von Long Covid hin.

Symptome Long Covid Verbindung zu MIES

Bisher wurde einem möglichen Zusammenhang zwischen Long Covid und der Exposition gegenüber Chemikalien in Masken, Nasopharynx-Tests und Desinfektionsmitteln nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. In einer Meta-Analyse eines interdisziplinären Teams deutscher Ärzte wurde ein potenzielles Risiko für das Maskeninduzierte Erschöpfungssyndrom (MIES) festgestellt. Die am häufigsten beobachteten Symptome (Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrationsschwäche), die für das MIES beschrieben wurden, überschneiden sich mit wichtigen Symptomen des Long-Covid-Syndroms.

Die Geruchs- und Geschmacksstörungen bei Covid-19 scheinen sich von den Symptomen bei der Grippe zu unterscheiden. Geruchs- und Geschmacksstörungen werden häufig nach einer Chemotherapie bei Krebsbehandlungen beobachtet und wurden mit Mangelernährung, Entzündungen und Depressionen in Verbindung gebracht. Auch Hirnnebel ist ein Symptom, das nach einer Chemotherapie auftritt. Es scheint wahrscheinlich, dass schädliche Auswirkungen durch langfristiges Maskentragen und häufige nasopharyngeale Untersuchungen mit erhöhter Exposition gegenüber Chemikalien (nicht natürlich vorkommende Produkte) die Symptome beschleunigen und zu Long Covid beitragen können.

Bislang ist die Sicherheit des langfristigen und häufigen Tragens von Masken und der Entnahme von Nasenabstrichen an einer empfindlichen Stelle in der Nase, oft durch wenig erfahrene Personen, nur unzureichend untersucht worden. Es wurde über schweres Nasenbluten (Epistaxis), Liquorausfluss, Erbrechen, Schwindel und Ohnmacht berichtet. Die am häufigsten verwendeten Masken und Nasopharynx-Tests stammen aus China, wo weniger strenge Kontrollen und Maßnahmen für das Vorhandensein gefährlicher Stoffe gelten.

In mehreren Ländern wurden Masken und Nasopharyngealtests, die von Regierungen geliefert wurden, vom Markt genommen. Mikroplastik, Nanopartikel (Graphenoxid, Titandioxid, Silber, Ethylenoxid, Farbstoffe, Fluorkohlenwasserstoffe (PFAS) und Schwermetalle wurden in Masken und Nasopharynx-Tests gefunden. Leider werden nicht alle Masken und Tests, die während der Pandemie verwendet wurden, kontrolliert. In einem im November 2021 veröffentlichten Bericht des niederländischen Instituts für Volksgesundheit (RIVM) heißt es, dass die Sicherheit von Masken nicht garantiert werden kann“.

Die kurz- und langfristigen Auswirkungen der häufigen Exposition auf die Physiologie und die körperlichen und geistigen Funktionen des menschlichen Körpers sind unbekannt. Schädliche Auswirkungen für Kinder, die weniger in der Lage sind, sich zu entgiften, könnten ein geschwächtes Immun- und Nervensystem zur Folge haben, was zu wiederholten und seltenen Infektionen mit mehr chronischen Krankheiten während des Alterns und weniger gesunden zukünftigen Generationen führt.

Mikroplastik und Nanopartikel entziehen Proteine, Vitamine und Mineralien, bilden Biokorona (Mikroklumpen), reichern sich in wichtigen Organen (Blut, Leber, Darm, Lungengewebe) an und stören wichtige physiologische und immunologische Prozesse

Leber, Lunge und Darm sind wichtige Organe für den Energiestoffwechsel, die Entgiftung und die Überwachung durch das angeborene Immunsystem. Eine Störung der empfindlichen Darm-Leber-Hirn-Achse kann zu Müdigkeit und Erschöpfung führen.

Suche nach weiteren Antworten auf ein langes Covid-Rätsel

Das belgische Institut für öffentliche Gesundheit, Sciensano, fand Titandioxid in 24 Arten von Masken. Eine kürzlich in der Zeitschrift Gut erschienene Veröffentlichung zeigte, dass die Exposition gegenüber Titandioxid die Entzündung des Dickdarms (Colitis Ulcerosa) verschlimmern und das angeborene Immunsystem schwächen kann. Darüber hinaus kann Titandioxid direkt in das Gehirn eindringen und oxidativen Stress in Gliazellen (oder Mastzellen) verursachen, Zellen, die eine wichtige Rolle für das reibungslose Funktionieren des angeborenen Immunsystems und des Nervensystems spielen. Die mütterliche Exposition gegenüber Titandioxid während der Schwangerschaft kann zu Gedächtnisstörungen beim Kind führen. Langfristige Exposition und hohe Konzentrationen können sogar DNA-Schäden verursachen. Leider sind Masken mit Titandioxid immer noch auf dem Markt erhältlich.

Psychische Probleme, Angstzustände und Depressionen wurden mit einer Veränderung des Mikrobioms in Verbindung gebracht. Forscher der Stanford University beobachteten bei Patienten mit Darmentzündungen (Morbus Crohn, Reizdarmsyndrom, Colitis Ulcerosa) einen Zusammenhang mit fehlenden Darmmikroben im Vergleich zu gesunden Personen. Ein deutlich erhöhtes Risiko für das erneute Auftreten psychiatrischer Erkrankungen besteht vor allem in der frühen postakuten Phase einer Covid-19-Infektion.

Ein Team japanischer Wissenschaftler entdeckte die Anwesenheit von Krankheitserregern (Bakterien und Pilze) auf der Innen- und Außenseite verschiedener Masken. Bei einem gestörten Wachstum von pathogenen Bakterien und Pilzen ist der Körper einer höheren Konzentration von (Myko-)Toxinen ausgesetzt, was häufig zu Müdigkeit und Übelkeit führt.

Ein übermäßiges Wachstum von fakultativ anaeroben Bakterien (Bakterien, die weniger Sauerstoff benötigen), z. B. Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus, wurde mit Maskenakne und Maskenmund in Verbindung gebracht. Staphylococcus aureus kann Lungenentzündung, Sepsis und Blutvergiftungen verursachen. Viele der von diesen Bakterien ausgeschiedenen Exotoxine und sezernierten Enzyme unterdrücken das T-Zellen-Repertoire des Immunsystems. Die ausgeschiedenen Produkte können auch zu einer Aggregation von Phagozyten führen, wodurch die Phagozytose verringert wird, was zu einer Beeinträchtigung des angeborenen und adaptiven Immunsystems führt.

Eine langfristige, wenn auch geringe Veränderung der O2/CO2-Gase in der eingeatmeten Luft kann eine ungünstige Veränderung des Mikrobioms auf der Haut, im Mund, in der Nase, in der Lunge und im Darm bewirken. Sowohl Sauerstoff als auch Kohlendioxid sind das primäre gasförmige Substrat bzw. Produkt des oxidativen Stoffwechsels in jeder Zelle. Schwankungen der Konzentrationen dieser Gase außerhalb des physiologischen Bereichs können zu pathologischen Zuständen wie Atemwegs- und Herzproblemen, dauerhaften Schäden, Immunsuppression, beschleunigter Alterung und veränderter Genexpression für Fruchtbarkeit und Tod führen. Kohlendioxidvergiftungen gelten als eine oft vergessene Ursache für Vergiftungen in der Notaufnahme. In mehreren Studien wurde ein erhöhter Kohlendioxidgehalt beim Tragen von Masken festgestellt. Dieses Phänomen war beim Sport stärker ausgeprägt.

Das Labor eines südafrikanischen Wissenschaftlers hat eine signifikante Mikroklotzbildung bei Patienten mit langem Covid und akutem Covid festgestellt. Akutes Covid-19 ist nicht nur eine Lungenerkrankung, sondern beeinträchtigt auch das Gefäß- und Gerinnungssystem. Leider werden Entzündungsmoleküle bei normalen Bluttests übersehen, da sie in den fibrinolytikaresistenten Mikroklumpen eingeschlossen sind. Das Vorhandensein von Mikroklumpen und hyperaktivierten Thrombozyten führt zu einer fortgesetzten Gerinnungs- und Gefäßpathologie, die dazu führt, dass die Zellen nicht genügend Sauerstoff erhalten. Sauerstoffmangel schädigt jedes einzelne Organ. Viele Covid-Patienten haben einen niedrigen Sauerstoffgehalt im Blut und werden mit einer Sauerstofftherapie behandelt.

Sauerstoffmangel auf zellulärer Ebene wird auch für Biokorona beschrieben, die sich im menschlichen Körper bilden, wenn er Graphenoxid und Mikroplastik ausgesetzt ist. Graphenoxid und Mikroplastik werden in Masken und Nasen-Rachen-Abstrichen gefunden und können über die Atemwege, die Augen oder die Nahrung in den menschlichen Körper gelangen.

Zweieinhalb Jahre nach Beginn der Pandemie ist das Immunsystem durch den O2-Mangel und die Exposition gegenüber Mikroplastik, Nanopartikeln und anderen giftigen Chemikalien gestört. Dies führt zu einer ungünstigen Veränderung des Mikrobioms, Hirnschäden, Entzündungen und der Bildung von Mikroklumpen. Bei den Mikroklumpen könnte es sich um Amyloide handeln, die durch ausgeschiedene bakterielle Produkte gebildet werden, und/oder um Biokorona, die sich aus Nanopartikeln und Mikroplastik zusammensetzen. Die Mikroklumpen können nicht auf natürliche Weise durch Fibrinolyse abgebaut werden und beschleunigen den O2-Mangel in den Kapillaren und auf Zellebene.

Das Tragen von Masken und Nasopharyngealabstrichen könnte zum (plötzlichen) Tod führen

Die Ergebnisse der in der Zeitschrift Medicine veröffentlichten Beobachtungsstudie von Dr. Foegen deuten stark darauf hin, dass das Tragen von Masken zu 50 % mehr Todesfällen führt als das Nichttragen von Masken. Dr. Foegen stellte die Theorie auf, dass hyperkondensierte Tröpfchen, die von Masken aufgefangen werden, wieder eingeatmet werden und tiefer in die Atemwege gelangen, was zu einer höheren Viruslast und einer erhöhten Sterblichkeitsrate führt (der Foegen-Effekt). Die Exposition gegenüber Mikroplastik kann zu einer Lungenfibrose führen.

Eine im April 2022 veröffentlichte, von Experten begutachtete Studie über die Verwendung von Atemschutzmasken in ganz Europa stellte eine mäßig positive Korrelation zwischen der Verwendung von Atemschutzmasken und Todesfällen in Westeuropa fest.

Nicht Schaden, sondern Leben fördern ist der Sinn des Lebens

Die Politik von Politikern und Beratungsexperten, die eine Wiedereinführung von Pandemiemaßnahmen befürworten, birgt ein hohes Risiko für eine katastrophale Auswirkung auf eine inzwischen chemisch vergiftete Bevölkerung mit einem geschwächten Immunsystem.

In vielen Ländern der Welt werden überhöhte Sterblichkeits- und Krankheitsraten beobachtet. Jede der Maßnahmen, einschließlich der Covid-19-Impfung, könnte ihren eigenen Beitrag zu einem geschwächten Immunsystem leisten.

Die beobachteten Mikroklumpen bei Patienten mit langem Covid und akutem Covid, unabhängig von der Covid-19-Impfung, weisen darauf hin, dass jede Maßnahme, die Sauerstoffmangel oder Entzündungen verursachen kann, ein Risiko für plötzlichen Tod und schwerere infektiöse und chronische Krankheiten (Leber-, Herzprobleme und neurodegenerative Krankheiten) darstellt. Derzeit ist noch nicht bekannt, welche Konzentration von Mikroklumpen und Sauerstoffmangel zu schweren Symptomen oder sogar zum Tod führen kann.

Nach zweieinhalb Jahren Pandemie, in denen die Grundprinzipien des öffentlichen Gesundheitswesens vernachlässigt wurden, zeigen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie keine Vorteile hinsichtlich der Verringerung der Covid-19-Infektionen und der Covid-19-Todesfälle. Die Politik des Maskentragens und der häufigen Tests ist unwirksam, teuer und schadet der Menschheit und der Umwelt. Daher sollten das Tragen von Masken und häufige Tests weltweit sofort eingestellt werden.

Wir brauchen vor allem den politischen Willen und staatliche Mittel, um das Immunsystem zu stärken und Unterernährung und Hungersnöte für alle zu verhindern. Außerdem haben Millionen von Menschen, die an Long Covid oder an den Nebenwirkungen der Covid-19-Impfstoffe leiden, ein Recht auf persönliche und finanzielle Unterstützung. Andernfalls könnten viele Menschen infolge der schlechten Bewältigung dieser Krise behindert werden.