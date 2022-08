Der Westen hat sich diesen Schlamassel selbst eingebrockt, weil er in Bezug auf seine eigene sogenannte Hegemonie völlig realitätsfremd und wahnhaft ist.

Das Auftreten Russlands, Chinas und Indiens als ermutigende neue Mächte inmitten des Ukraine-Krieges wird jeden Tag deutlicher. Der Westen hat seinen letzten Rest an Glaubwürdigkeit als wirkliche Macht in einer unipolaren Welt zerstört, die in Wirklichkeit nun multipolar ist und in der der Osten immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Russland gewinnt scheinbar mühelos immer mehr an Stärke und Einfluss, was auf den kolossalen Fehler der NATO- und EU-Sanktionen zurückzuführen ist, die die Bürger dieser Länder weiterhin viel mehr bestrafen als die russischen Bürger – gerade erst wurde bekannt, dass Spanien in Teilen des Landes, die von einer Hitzewelle heimgesucht werden, den Gebrauch von Klimaanlagen verbietet!

Und Russland verhält sich auf der Weltbühne immer mehr wie eine Supermacht, und so sollten wir uns nicht wundern, dass Russland nur wenige Wochen nach dem Abzug der französischen Truppen aus Mali, einer ehemaligen Kolonie Frankreichs, mit Flugzeugen anrückt, die es dem Regime schenkt. Das tun Supermächte, um ihren Teil der Abmachung einzuhalten. Sicherheitsunterstützung.

Doch je mehr der Westen jammert und je mehr Putin an Einfluss im globalen Süden gewinnt – der eindeutig erklärt hat, dass er nichts mit dem Krieg in der Ukraine zu tun haben will – desto mehr sieht er wie der Verlierer aus. Wie sonst ist die Drohung eines US-Gesandten zu verstehen, der kürzlich afrikanische Länder davor warnte, Öl von Russland zu kaufen, da dies Strafmaßnahmen nach sich ziehen würde.

Dies ist ein deutliches Beispiel dafür, wie sich der Westen überhaupt erst in diesen Schlamassel hineingeritten hat: Er ist völlig realitätsfremd und wahnhaft, was seine eigene so genannte Hegemonie angeht. Haben die USA wirklich das Recht – auch rechtlich – afrikanischen Ländern sekundäre Sanktionen aufzuerlegen? Und ist ihnen nicht klar, dass selbst wenn diese Länder einwilligen, dies nur ein Alibi sein wird. Mit anderen Worten, sie werden immer noch einen heimlichen Weg finden, das Öl über Dritte zu kaufen. Wenn die Regierung Biden die von Trump verhängten Sekundärsanktionen gegen Südkorea, Indien, China, Japan und die Türkei, die Öl aus dem Iran bezogen, nicht aufrechterhalten konnte, wie will sie dann diese Sanktionen gegen arme Länder im globalen Süden durchsetzen, ohne sie als Partner ganz zu verlieren?

Das Beispiel Mali in Afrika zeigt es ja bereits. Und wenn die sekundäre Sanktionsdrohung wahr gemacht wird, dann können wir sicher sein, dass andere Länder in der Region – vor allem ehemalige französische Kolonien – zu Russland als einer Supermacht überlaufen wollen, die ihnen bei der Entwicklung und Nachhaltigkeit sowie bei der Sicherheit helfen kann. Amerika hat mit dieser Drohung einen großen Fehler begangen, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Burkina Faso, Benin, Niger, Tschad und andere dem Beispiel Malis folgen.

Erst kürzlich haben wir die Öffnung des Hafens von Odessa erlebt, die der Westen nicht als Schachzug Putins anerkennt, nachdem viele Staats- und Regierungschefs in Afrika und im Nahen Osten an ihn appelliert hatten, den Schiffen zu gestatten, mit Weizen beladen auszulaufen – ein Rohstoff, der in vielen dieser Länder Teil eines Sozialprogramms ist, um die Armen mit subventioniertem Brot zu versorgen. Ohne diese Maßnahme könnte der Mangel an billigem Brot zu Aufständen, zum Erstarken von Terrorgruppen und zu neuen Einwanderungsströmen nach Europa führen, und Zelenski hätte dies zweifellos gewollt, um den Krieg, dessen der Westen auf allen Ebenen überdrüssig ist, stärker in den Mittelpunkt des Medieninteresses zu rücken. Putin beschloss, ihm nicht das gewünschte As zu geben, und erlaubte den Betrieb des Hafens, und es wird Russland sein, das ernten wird, was es mit den Ländern sät, die den Weizen aufnehmen.

Aber die Frage, die sich Moskau jetzt stellt, lautet: Welchen Weizen werden sie erhalten? Den der Ukraine oder den Russlands? Spielt die Geopolitik nun eine Rolle bei der Frage, wer sich aussuchen darf, aus welchem Land sein Weizen kommt – oder bestimmt der Westen dies durch den bereits erwähnten Ton der Drohungen? Wenn es dem Westen mit der Ernährung der Armen in diesen Ländern ernst wäre, würde er keine Sanktionen gegen den Weizen verhängen, der in den sieben anderen von Russland kontrollierten Schwarzmeerhäfen angeliefert wird. Technisch gesehen hat er das nicht getan. Entscheidend ist jedoch, ob Russland seine bisherigen Kunden behält oder ob einige auf mysteriöse Weise abspringen und neue Kunden der Ukraine werden. Sollte dies der Fall sein, hätte Russland das Recht, Einspruch zu erheben und sogar damit zu drohen, sein Angebot, den Hafen von Odessa zu nutzen, zurückzuziehen. Die Länder des Globalen Südens werden nur als Schachfiguren in einem größeren Spiel benutzt, aber es sollte angemerkt werden, dass der Westen froh gewesen wäre, wenn es zu Hungersnöten gekommen wäre, nur um seinen Krieg mit Russland am Laufen zu halten. Es gibt kaum ein Körnchen Wahrheit in den Berichten der westlichen Medien, so scheint es. Nicht einmal über das Getreide selbst.