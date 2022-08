Chile hat eine der höchsten Covid-Impfraten der Welt, aber auch eine 95%ige Belegung der Intensivstationen und eine hohe Übersterblichkeit

Wie die Agentur Anadolu am 4. August berichtete, steht Chile mit mehr als 8.000 täglichen Infektionen in den letzten Tagen und einer Belegung der Intensivstationen von 95 % vor dem schlimmsten Moment der Pandemie. Das Land hat außerdem eine der höchsten Covid-Infektionsraten pro Kopf der Bevölkerung in der Welt. Nach Angaben der US-amerikanischen Johns Hopkins University wurden bisher insgesamt mehr als eine Million Fälle und fast 24 000 Todesfälle registriert.

Chile war das erste lateinamerikanische Land, das sein Impfprogramm startete. Mit rund 225.000 Dosen pro Tag hat das Land seit dem 24. Dezember mehr als sieben Millionen Menschen mit Impfstoffen versorgt. Damit ist das Land weltweit führend bei den Impfungen und wird nur noch von Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten übertroffen.

Es gab zahlreiche Warnungen, dass die experimentellen mRNA-Injektionen, die so genannten Covid-Impfstoffe, das menschliche Genom verändern, dass es sich um eine Gentherapie und nicht um einen „Impfstoff“ handelt. Covid-Injektionen sind mutagen, das heißt, sie verändern die menschliche DNA dauerhaft. Bei der Lektüre dieses Artikels sollte man sich vielleicht daran erinnern, dass der chilenische Senat im Februar ein Gesetz zum Schutz von Mutanten und genetisch veränderten Personen vor Diskriminierung am Arbeitsplatz verabschiedet hat.

The Daily Sceptic berichtete, dass ein großer Teil der in Chile verabreichten Covid-Injektionen – 72 % – von Sinovac und weitere 25 % von Pfizer stammten. Der Covid-Impfstoff von Sinovac Biotech heißt CoronaVac und ist ein inaktivierter Impfstoff. Laut Medical News Today wird eine tote Version des SARS-CoV-2-Virus verwendet, so dass es sich nicht vermehren kann, aber das Oberflächen-Spike-Protein bleibt intakt, um das körpereigene Immunsystem zur Bildung von Antikörpern zum Schutz gegen das lebende Virus anzuregen. Abgesehen von den anderen schädlichen Bestandteilen, die verschiedene „Impfstoffe“ enthalten können, und von der Herkunft des Spike-Proteins ist bekannt, dass das Spike-Protein nicht nur Krankheiten verursacht, sondern auch die menschliche DNA verändert.

Die schädlichen Auswirkungen des Spike-Proteins werden im Rahmen der offiziellen Darstellung“ nicht veröffentlicht. Was also behauptet das offizielle Narrativ? Während Sinovac angeblich weniger wirksam ist als die im Westen hergestellten Präparate, behauptet die Weltgesundheitsorganisation, es sei „zu 100% wirksam“ gegen schwere Krankheiten und Krankenhausaufenthalte. Und eine in Chile selbst durchgeführte Studie berichtet von einer Wirksamkeit gegen Krankenhausaufenthalte von 88 % und einer Wirksamkeit gegen Todesfälle von 86 %.

Seit dem 1. Juni ist der Mobilitätspass derjenigen gesperrt, die die vom chilenischen Gesundheitsministerium angekündigten obligatorischen Anforderungen nicht erfüllt haben. „Morgen, am 1. Juni, wird die vierte Dosis als Kriterium für den Mobilitätspass eingeführt“, sagte die Gesundheitsministerin Begoña Yarza.

Am 16. Juni berichtete Reuters, dass der chilenische Präsident Gabriel Boric aufgrund einer Virusinfektion und der Nebenwirkungen einer vierten Dosis des Coronavirus-Impfstoffs seine persönlichen Aktivitäten für den Rest der Woche ausgesetzt hat. Reuters erwähnte nicht, ob sein Mobilitätspass gesperrt worden war, aber möglicherweise nicht, da Boric die „Mobilitäts“-Anforderung der vierten Dosis erfüllt hatte.

In einem Twitter-Thread vor einigen Tagen wies die SPS erneut auf die hohen Infektions- und Todesraten im hochgeimpften Chile hin und stellte einige sinnvolle Fragen:

Chile ist das Land mit den zweitmeisten Impfungen auf der Erde (3,2 Impfungen pro Person!!). Dennoch ist die Gesamtmortalität nach wie vor außerordentlich hoch. Wie erklärt sich die anhaltend hohe Sterblichkeitsrate in Chile trotz weit verbreiteter Vorinfektionen und nahezu flächendeckender Impfungen und Auffrischungen?

Bis zur 29. Woche ist die Gesamtzahl der Todesfälle in Chile im Jahr 2022 sogar höher als im Jahr 2020 – vor der Impfung, vor der natürlichen Immunität.

Warum hat das zweitstärkste Impfprogramm der Welt die Zahl der Todesfälle nicht wieder auf ein normales Niveau gebracht?

Warum sind die Fälle in Chile während Omikron explodiert, insbesondere im Vergleich zu den beiden am wenigsten geimpften Ländern Südamerikas? Verhindert die Massenimpfung die natürliche Immunität?

Die anhaltend hohe Zahl von Todesfällen in Chile nach Masseninfektionen, Massenimpfungen und Auffrischungsimpfungen muss erklärt werden: Sind diese Todesfälle durch die Abriegelung verursacht worden? Haben die Impfstoffe versagt? Ist dies auf eine verzögerte medizinische Behandlung zurückzuführen? Todesfälle aus Verzweiflung? Impfstoffverletzungen? Sind Chilenen besonders anfällig für Covid?

Worauf führen die Gesundheitsbehörden die höchsten Infektionsraten der Welt und die 95%ige Belegung der Intensivstationen zurück, wie die Anadolu Agency berichtet? Nach Ansicht der Gesundheitsbehörden ist dies auf die Lockerung der Covid-Beschränkungen zurückzuführen.

Claudia Cortes, Vizepräsidentin der chilenischen Gesellschaft für Infektionskrankheiten, erklärte gegenüber der Agentur Anadolu, dass die Regierung die Beschränkungen „übermäßig“ gelockert habe, nachdem sie sehr strenge Quarantänen verhängt hatte. Im Januar führte das Land ein Genehmigungssystem für Chilenen ein, damit diese von Dezember bis März in den Sommerurlaub fahren können. Der Gesundheitsminister räumte im März ein, dass die Bevölkerung nicht ausreichend über die Risiken des Sommerurlaubs informiert worden sei.

Und die Lösung? Der jüngste Anstieg der Fälle löste eine neue Reihe strenger Maßnahmen aus, die die Mobilität von fast 14 Millionen Menschen einschränken.