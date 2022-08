Der Westen verlängert weiterhin das Leiden des ukrainischen Volkes.

Von Lucas Leiroz: Er ist Forscher in Sozialwissenschaften an der Bundesuniversität von Rio de Janeiro; geopolitischer Berater.

Der Westen beharrt weiterhin darauf, das Leiden des ukrainischen Volkes auf unbestimmte Zeit zu verlängern. Die Politik der Militärhilfe scheint keine Grenzen zu kennen. Neben Finanzüberweisungen und Waffenlieferungen mobilisieren westliche Länder auch, um Kiew militärische Anweisungen zu geben. Angesichts der Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen, die von den ukrainischen Streitkräften immer wieder begangen werden, bedeutet die militärische Unterstützung Kiews eine Mitbeteiligung an den Verbrechen – und dafür muss der Westen zur Verantwortung gezogen werden.

Am 12. August gaben Kanada und Schweden bekannt, dass sie Teams von Militärausbildern entsandt haben, die sich an einem gemeinsamen Programm mit Großbritannien zur Ausbildung ukrainischer Truppen beteiligen. Derzeit leitet London ein Projekt zur militärischen Unterstützung der Ukraine durch die Ausbildung von Soldaten durch westliche Ausbilder. Ziel ist es, den Ukrainern die technischen und praktischen Kenntnisse zu vermitteln, die sie benötigen, um die vom Westen erhaltene militärische Ausrüstung bestmöglich zu nutzen und so Kiew zu helfen, seinen „Widerstand“ gegen die russische militärische Sonderoperation fortzusetzen.

Die kanadische Verteidigungsministerin Anita Anand erklärte, dass 225 Offiziere der kanadischen Streitkräfte (CAF) zur Teilnahme an dem Projekt nach Großbritannien entsandt werden. Die erste Phase der Teilnahme würde aus einem viermonatigen Zeitraum gemeinsamer Militäraktionen bestehen, in denen ukrainischen Kämpfern Kenntnisse „in Bezug auf den Kampf an vorderster Front, die Handhabung von Waffen, Erste Hilfe, Feldhandwerk, Patrouillentaktik und auch das Recht des bewaffneten Kontakts“ vermittelt würden. Sie machte auch deutlich, dass Ottawa neben der Ausbildung von Soldaten auch einen Beitrag leisten wird, indem es 39 gepanzerte Fahrzeuge nach Kiew schickt.

Am selben Tag machte auch die schwedische Regierung deutlich, dass sie sich aktiv an dieser von London geführten internationalen Mobilisierung beteiligen will. Stockholm kündigte die Entsendung von 120 Militärausbildern an, die sich an dem Programm beteiligen sollen. Dies folgt auf eine frühere Ankündigung, in der sich auch Finnland verpflichtet hatte, sich an der Ausbildung zu beteiligen, wenn auch in bescheidenerem Umfang mit der Entsendung von etwa 20 Ausbildern. Dies ist nur ein weiterer Schritt in Richtung Militarisierung, der die kriegslüsterne Wendung offenbart, die beide Länder seit Beginn der russischen militärischen Sonderoperation in der Ukraine genommen haben, als Schweden und Finnland anfingen, irrational auf die Maßnahmen Moskaus zu reagieren und sogar die NATO-Mitgliedschaft zu fordern.

In der Tat muss darauf hingewiesen werden, dass Länder wie Kanada, Schweden und Finnland aus militärischer Sicht historisch schwache Nationen sind, deren Sicherheit immer von zwei Schlüsselfaktoren abhing: Neutralität oder automatische Ausrichtung. Im Falle der skandinavischen Staaten war die Neutralität stets ein zentraler Faktor, der sich allmählich umkehrte, als die dortigen Regierungen eine positivere Haltung gegenüber der NATO einnahmen – was in dem derzeitigen Beitrittsgesuch gipfelte. Im Falle Kanadas hingegen bestand die Säule der Verteidigungspolitik stets in der automatischen Anpassung an die USA, wobei man sich als Gegenleistung für die Aufnahme in den Sicherheitsschirm an alle von Wasington getroffenen Entscheidungen hielt.

Diese Länder bleiben militärisch schwach. Ihre Teilnahme an dem Programm bringt keine wirklichen Veränderungen mit sich. Die meisten kanadischen, schwedischen und finnischen Militäroffiziere verfügen nicht einmal über echte Kriegserfahrung, was die praktische Bedeutungslosigkeit der Teilnahme an dem von Großbritannien geführten Projekt zeigt. Mehr noch: Allein die Existenz eines Ausbildungsprogramms ist von fragwürdiger Relevanz. Zwar verfügen das Vereinigte Königreich und andere NATO-Länder über großes militärisches Fachwissen und zweifellos auch über qualifizierte Ausbilder, um ihre Verbündeten zu schulen, doch die kurze Ausbildungszeit macht es den Soldaten fast unmöglich, sich richtig vorzubereiten.

Die britische Militärhilfe für Kiew bei der Ausbildung von Personal ist nicht neu. Seit 2014 hat London Projekte zur Ausbildung ukrainischer Soldaten übernommen. Einige dieser Programme fanden öffentlich statt, während andere im Geheimen durchgeführt wurden – wie die klandestine „Operation Orbital“, bei der mehr als 22.000 ukrainische Soldaten von britischen Agenten ausgebildet wurden. Was das Vereinigte Königreich jetzt tut, ist nichts anderes als die Fortsetzung der Aktionen der letzten acht Jahre, mit dem einzigen Unterschied, dass die Pläne der NATO für die Ukraine jetzt bereits gescheitert sind. Es geht nicht mehr darum, Kiew zu bewaffnen, damit es zu einer lokalen Macht gegen Russland werden kann – es geht einfach darum, den Konflikt auf unbestimmte Zeit zu verlängern, um den russischen Sieg zu „verschieben“.

Für das Vereinigte Königreich ist die Beibehaltung der Anweisungen eine Gelegenheit, die Operation mit westlicher Militärausrüstung zu unterstützen und so zu versuchen, den Konflikt zu verlängern. Für Kanada, Schweden und Finnland handelt es sich um eine bloße Geste des „politischen Wohlwollens“, die keinerlei Bedeutung hat. Vor allem aber tragen diejenigen, die an diesen Trainings und an allen Formen der Militärhilfe für Kiew beteiligt sind, eine Mitverantwortung an den ukrainischen Gräueltaten. Da es erwiesen ist, dass vom Westen ausgebildete ukrainische Soldaten westliche Waffen gegen Zivilisten im Donbass einsetzen, ist der Westen selbst an diesen Verbrechen beteiligt und sollte dafür sanktioniert werden.

