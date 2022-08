Afghanistan in neuem Gewand

Die zügellose Korruption in der Ukraine bedeutet, dass die Waffenlieferungen des Westens wahrscheinlich irgendwann nach hinten losgehen werden

Ian Miles Cheong

Aus der Ferne betrachtet scheint das Ausmaß der ukrainischen Korruption viel tiefer zu gehen, als die jüngste Verschiebung in der Darstellung vermuten lässt, und es könnte sich für den Westen rächen, da die an die Kiewer Streitkräfte gelieferten Waffen verschwinden, ohne dass über ihren Verbleib Rechenschaft abgelegt wird.

Genau wie bei der Unterstützung der Mudschaheddin in den 1980er Jahren, als Amerika einen Stellvertreterkrieg gegen die Sowjets führte, könnte die Unterstützung der ukrainischen Regierung eines Tages einen Wirbelsturm ernten. Und genau wie bei ihrem Engagement in Afghanistan vor Jahrzehnten bedeutet die Unterstützung des „Feindes meines Feindes“, dass man sich mit zwielichtigen Gestalten einlässt und deren Fehlverhalten beschönigt.

Nach dem Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine stellten die Medien ihre Berichterstattung über die zwielichtige politische Schattenseite der Ukraine mit ihren schmutzigen Machenschaften, die bis an die Spitze reichen, schlagartig ein. Selbst Amerikas Liebling, Wladimir Zelenskij, war in diesen Berichten nicht ungeschoren davongekommen.

Nur wenige Monate vor dem Konflikt berichteten Mainstream-Publikationen wie The Guardian über Zelenskys Offshore-Verbindungen, die durch die Pandora Papers aufgedeckt wurden. Wie in dem Bericht ausführlich dargelegt, versäumte es Zelensky, der mit einem Anti-Korruptionsprogramm in den Wahlkampf gezogen war, das Ausmaß seines Offshore-Vermögens und seine Verbindungen zu einigen der Oligarchen offenzulegen, die er von seinem politischen Einfluss zu befreien versprach – und fuhr fort, alles als „business as usual“ zu behandeln, sobald er an der Macht war.

Spulen Sie bis zum heutigen Tag vor: Zelensky ist ein blitzsauberer Leuchtturm der Stärke und eine Ikone der liberalen Demokratie. Der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson nannte ihn einen „Helden“, und zahlreiche Prominente sind an der Seite des ukrainischen Führers zu Fototerminen erschienen, um sein Image zu fördern.

Doch bei all dem Pomp und der Größe, die Zelensky umgibt, kommt das Problem der Korruption in der Ukraine wieder zum Vorschein. Vielen im Westen wird klar, dass ein Großteil der Gelder und Rüstungsgüter, die für das ukrainische Militär bestimmt sind, nicht verbucht werden, und die Durchschnittsamerikaner und -europäer zahlen den Preis dafür. Buchstäblich.

Es ist eine Sache, wenn ein Politiker seine Wahlversprechen nicht einhält, aber Zelenskys offensichtliche Korruption wird für seine westlichen Unterstützer zu einer Belastung.

Die ukrainischstämmige US-Kongressabgeordnete Victoria Spartz, eine der lautesten Befürworterinnen der Aufforderung an die US-Regierung, die Ukraine zu unterstützen, hat die ukrainischen Behörden, einschließlich Zelensky, auffliegen lassen. Wie CNN letzte Woche berichtete, hat Spartz zahlreiche Anschuldigungen gegen die ukrainische Regierung erhoben und auf deren tief sitzende Korruption aufmerksam gemacht – und sie stellt Fragen, wohin all die Gelder fließen.

Aber ihre Kollegen im Kongress sind Berichten zufolge ihrer „kriegerischen Rhetorik“ überdrüssig und argumentieren, dass ihre Fragen die Ukraine schlecht aussehen lassen. Schließlich muss Zelenskys Image als sauberer Politiker aufrechterhalten werden, wenn die Mitglieder des Kongresses, insbesondere diejenigen, die persönlich an Rüstungsunternehmen beteiligt sind, den amerikanischen Steuerzahler weiterhin für die Unterstützung des Stellvertreterkriegs gegen Russland melken wollen.

Aber eine so wackelige Fassade wie die von Zelensky kann nur eine gewisse Zeit aufrechterhalten werden. Da die Wirtschaft in eine Rezession abrutscht und die Inflation sowohl in den USA als auch in Großbritannien und anderen NATO-Ländern Rekordhöhen erreicht, sind die Politiker nur begrenzt bereit, das Narrativ aufrechtzuerhalten, zumal zahlreiche US-Demokraten bei den bevorstehenden Zwischenwahlen um ihre Sitze kämpfen.

Spartz ist mit ihrer Kritik an der ukrainischen Regierung und ihrer Korruption nicht allein. CBS hat eine Dokumentation mit dem Titel „Arming Ukraine“ veröffentlicht, in der gezeigt wird, wie viel von der amerikanischen Militärhilfe für die Ukraine verschwunden ist. Jonas Ohman, Gründer der gemeinnützigen Organisation Blue-Yellow, kommt in der Dokumentation zu der Einschätzung, dass nur 30 % der von den USA geleisteten Militärhilfe jemals an der Front angekommen sind.

Die CBS-Dokumentation löste eine massive Gegenreaktion der lautstärksten Unterstützer der Ukraine in den sozialen Medien aus. Viele forderten den Sender auf, den Bericht zurückzuziehen, weil er die Ukraine schlecht aussehen lasse. Und CBS hat kapituliert und einen Widerruf veröffentlicht, in dem es heißt, dass die Informationen veraltet seien und dass sich die „Lieferung verbessert“ habe. Die Dokumentation wurde entsprechend „aktualisiert“. Man kann nur vermuten, ob CBS den Anruf von oben erhalten hat oder ob es einfach den Forderungen der Twitter-Nutzer mit ukrainischen Flaggen in ihrem Profil nachgegeben hat.

Unabhängig von der Rücknahme der Meldung sind die Bedenken berechtigt und entsprechen denen, die von US-Geheimdienstquellen geäußert wurden, die im April gegenüber CNN erklärten, dass Washington keine Ahnung hat, wo die Waffen, die es schickt, tatsächlich landen.

„Für eine kurze Zeit haben wir eine gewisse Sicherheit, aber wenn es in den Nebel des Krieges eindringt, haben wir fast keine mehr“, sagte eine der Quellen. „Es fällt in ein großes schwarzes Loch, und man hat nach kurzer Zeit so gut wie gar keinen Eindruck mehr davon.“

Erst kürzlich, im Juli, verlangten die NATO- und EU-Staaten von der Ukraine Rechenschaft über die Waffen, die in das Land fließen, und stellten fest, dass alles, von MANPADs über Gewehrmunition bis hin zu gepanzerten Fahrzeugen, nicht ordnungsgemäß verfolgt wird – wenn überhaupt.

Wie die Financial Times berichtet, forderten die NATO-Staaten die Führung in Kiew auf, detaillierte Bestandslisten und eine Nachverfolgung der vom Westen gelieferten Waffen zu erstellen.

„Alle diese Waffen landen in Südpolen, werden an die Grenze transportiert und dann einfach auf Fahrzeuge aufgeteilt, um die Grenze zu überqueren: Lastwagen, Lieferwagen, manchmal auch Privatwagen“, so ein westlicher Beamter gegenüber der FT. „Von diesem Moment an wissen wir nicht mehr, wo sie sich befinden, und wir haben keine Ahnung, wohin sie gehen, wo sie eingesetzt werden oder ob sie überhaupt im Land bleiben.“

Eine solche Einschätzung widerlegt die neue Behauptung von CBS, dass sich „die Lieferungen verbessert haben“, was die Milliarden an Munition und Militärhilfe, die seit Ausbruch des Konflikts in die Ukraine geliefert wurden, nicht erklären würde.

Abgesehen von hochregulierten Rüstungsgütern wie den hochmodernen mobilen HIMARS-Artilleriegeschützen der USA ist ein Großteil der an die Ukraine geschickten Waffen einfach in einem schwarzen Loch verschwunden – eine Tatsache, die durch die von der schwedischen Polizei geäußerten Bedenken verdeutlicht wird, die warnte, dass „wahrscheinlich ein hohes Risiko besteht, dass Ströme illegaler Waffen nach Schweden gelangen“.

Da so wenig Rechenschaft darüber abgelegt wird, wohin die Waffen gehen, und man nicht bereit ist, den Tatsachen ins Auge zu sehen, könnte dem Westen so etwas wie eine Neuauflage des Krieges gegen den Terror drohen, zumal bestehende Bedrohungen wie Al-Qaida und ISIS bereits dabei sind, sich neu zu gruppieren und neu zu formieren – und möglicherweise mit westlichen Waffen aufzurüsten.

Die Ausbildung radikaler Neonazi-Extremisten wie des Asowschen Bataillons für den Kampf gegen die Russen könnte dazu führen, dass sich die Sorgen des Westens um die weiße Vorherrschaft in etwas mehr als nur ein paar rassistischen Trollen in den sozialen Medien manifestieren.

Und das alles nur, weil die Politiker ihren antirussischen Ersatzstaat brauchten, um als unehrlich präsentiertes Aushängeschild für „Liberalismus“ und „Demokratie“ zu dienen.