Auch die Änderungen der HIV-Screening-Vorschriften werfen Fragen auf

Die Nachfrage nach ungeimpftem Blut steigt, so ein Anbieter von Blutprodukten und -dienstleistungen.

Kirby Winn, Public-Relations-Manager von ImpactLife, sagt, dass die Krankenhäuser, die sein Unternehmen beliefert, zwar kein Interesse an ungeimpftem Blut bekundet haben, er aber eine steigende Nachfrage nach „reinem Blut“ aus der allgemeinen Bevölkerung festgestellt hat.

Laut seiner Website liefert ImpactLife Blutprodukte und Dienstleistungen an mehr als 120 Krankenhäuser in Illinois, Iowa, Missouri und Wisconsin.

„Wir führen viele Gespräche mit Menschen, die diesbezüglich Fragen und Bedenken haben“, sagte Winn gegenüber der Epoch Times.

Er räumte jedoch ein, dass diejenigen, die Fragen zum Erhalt von Blut von geimpften Spendern stellen, „mit den Antworten vielleicht nicht zufrieden sind“.

In einer gemeinsamen Erklärung (pdf), die am 26. Januar veröffentlicht wurde, bürgen die Association for the Advancement of Blood and Biotherapies, America’s Blood Centers und das Amerikanische Rote Kreuz für die Sicherheit der amerikanischen Blutversorgung und versichern der Öffentlichkeit, dass „Impfstoffe kein Risiko für Patienten darstellen, die Bluttransfusionen erhalten.“

Wie Winn erläuterte, sind die Blutversorger auf nationaler Ebene „zuversichtlich, dass dies der richtige Standpunkt ist“, und sie „überwachen weiterhin Vorfälle im Zusammenhang mit Bluttransfusionen bei den Empfängern von Bluttransfusionen durch einen Prozess, der Hämovigilanz genannt wird“.

„Was die medizinische Behandlung angeht, ist es nicht relevant, ob der Spender gegen COVID geimpft ist oder nicht, und wir verfolgen das nicht“, sagte Winn. „Wenn Menschen zur Blutspende kommen, stellen wir nicht die Frage: ‚Haben Sie eine COVID-Impfung erhalten oder nicht?'“

Geimpfte Spender

In der gemeinsamen Erklärung vom 26. Januar wird der Öffentlichkeit außerdem versichert, dass es „keine wissenschaftlichen Beweise für negative Folgen“ von Bluttransfusionen von geimpften Spendern gibt und dass es „keinen medizinischen Grund gibt, Blutspenden von Personen zu unterscheiden oder zu trennen, die eine COVID-19-Impfung erhalten haben“.

Das Rote Kreuz weist jedoch auf seiner Website darauf hin, dass Spender, die eine COVID-19-Impfung erhalten haben, bei der Spende den Namen des Herstellers angeben müssen“.

„Nach der Impfung sollten Sie eine Karte oder einen Ausdruck erhalten, aus dem hervorgeht, welchen COVID-19-Impfstoff Sie erhalten haben, und wir empfehlen Ihnen, diese Karte zu Ihrer nächsten Spende mitzubringen“, rät das Rote Kreuz. „In den meisten Fällen gibt es für Personen, die einen COVID-19-Impfstoff erhalten haben, keinen Aufschub, solange sie zum Zeitpunkt der Spende symptomfrei sind und sich gut fühlen.“

Die FDA aktualisierte ihre Informationen am 11. Januar 2022 und erklärte, dass sie „die Verwendung von COVID-19-Labortests zur Überprüfung von routinemäßigen Blutspendern nicht empfiehlt“ und dass „der zuständige Arzt der Blutspendeeinrichtung potenzielle Spender beurteilen und die Eignung feststellen muss“.

Die FDA riet ferner, dass Spenderkandidaten, bei denen eine COVID-19-Infektion diagnostiziert oder positiv getestet wurde, „mindestens zehn Tage lang nach vollständigem Abklingen der Symptome kein Blut spenden sollten“. Personen, deren Blut positiv auf SARS-CoV-2-Antikörper getestet wurde, können jedoch ohne Wartezeit und ohne Durchführung eines diagnostischen Tests spenden“.

Die Coronavirus-Erkrankung, die allgemein als COVID-19 bekannt ist, wird durch das SARS-CoV-2-Virus verursacht und hat ihren Ursprung in Wuhan, China.

Die COVID-19-Pandemie hatte verheerende Auswirkungen auf die ganze Welt. Die Protokolle, die eingeführt wurden, um die tödlichen Auswirkungen von COVID-19 abzumildern, verursachten zusätzlichen Schaden.

Maskierungs- und soziale Isolierungsmaßnahmen spalteten die amerikanische Bevölkerung in zwei Lager. Diejenigen, die die Vorschriften annahmen, wurden intolerant gegenüber denjenigen, die sie ablehnten, und umgekehrt. Nach Angaben von USA Facts haben bis zum 10. Mai etwa 81 Prozent der Amerikaner mindestens eine Dosis des COVID-19-Impfstoffs erhalten. Etwa 70 Prozent gelten als vollständig geimpft. Diese Impfstoffe haben eine ganz neue Ära der Segregation ausgelöst: die Geimpften gegen die Ungeimpften.

Blutgerinnsel

Die Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe wurde nach ihrer Markteinführung zu einem höchst umstrittenen Thema.

In einer am 17. Dezember 2022 veröffentlichten Analyse (pdf) über die Nachfrage nach ungeimpftem Blut wurde festgestellt, dass Einbalsamierer nicht nur bei Verstorbenen, die mit COVID-19 geimpft wurden, ungewöhnliche Blutgerinnsel gefunden haben, sondern auch bei Personen, die eine Bluttransfusion erhalten haben.

Die Analyse enthielt Kommentare von Steve Kirsch, dem Geschäftsführer der Vaccine Safety Research Foundation, der zu dem Schluss kam, dass „das Risiko nicht gleich Null ist“.

Eine von der State University of New York at Buffalo (UB) geleitete Studie, die am 1. Februar im Journal of Clinical and Translational Science veröffentlicht wurde, bestätigte, dass die COVID-19-Impfstoffe ein geringes Risiko für venöse Thromboembolien (VTE) oder Blutgerinnsel bergen.

Dr. Peter L. Elkin, Erstautor der Studie und angesehener UB-Professor, bezeichnete das Risiko als trivial“ und stellte fest, dass etwa 1,4 Fälle pro Million“ geimpfter Patienten betroffen waren.

Mark Sherwood, ein Arzt für Naturheilkunde am Functional Medicine Institute, vermutet, dass andere Faktoren eine Rolle spielen.

„Ich habe mit Bestattern gesprochen, die seit 25 und 30 Jahren im Geschäft sind, und sie stellen tatsächlich eine Zunahme von Blutgerinnseln in den Körpern von geimpften und ungeimpften Menschen fest“, sagte Sherwood der Epoch Times. „Außerdem sagen sie mir, dass die Frage, ob geimpft werden soll oder nicht, immer häufiger gestellt wird.“

Sherwood sagte auch, er wäre „nachlässig“, wenn er nicht erwähnen würde, dass die amerikanische Ernährung „zu massiven Entzündungen in einem Organsystem namens Endothel führt, was zu mehr Schäden und einem höheren Gerinnungsrisiko führt“.

Er wies auch auf den Anstieg der Fälle von Herz- und Gefäßerkrankungen hin.

„Das ist ein notwendiger Punkt“, betonte Sherwood. „Wir müssen das Thema sowohl aus medizinischer als auch aus journalistischer Sicht von allen Seiten beleuchten.“

FDA überarbeitet Regeln für die Zulassung von Großspendern

Am 11. Mai hat die FDA ihre Empfehlungen zur Bewertung der Eignung von Blutspendern anhand einer Reihe individueller, risikobasierter Fragen zur Verringerung des Risikos einer durch Transfusionen übertragenen HIV-Infektion veröffentlicht.

„Diese endgültigen Empfehlungen stimmen mit der ursprünglich im Januar vorgeschlagenen Politik überein“, sagte die FDA.

„Diese Richtlinie eliminiert zeitbasierte Aufschübe und Screening-Fragen speziell für Männer, die Sex mit Männern (MSM) haben, und Frauen, die Sex mit MSM haben“, so die FDA.

Gemäß der endgültigen Richtlinie werden alle Fragen für alle Spender gleich sein, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung, ihrem Geschlecht oder ihrer sexuellen Orientierung“, und die Blutspendeeinrichtungen werden darauf hingewiesen, dass sie diese Empfehlungen jetzt umsetzen können, indem sie ihre Fragebögen und Verfahren zur Spenderanamnese überarbeiten.

„Alle potenziellen Spender, die angeben, in den vergangenen drei Monaten einen neuen Sexualpartner oder mehr als einen Sexualpartner gehabt zu haben, sowie Analverkehr in den vergangenen drei Monaten, sollten zurückgestellt werden, um die Wahrscheinlichkeit von Spenden von Personen mit einer neuen oder kürzlich erfolgten HIV-Infektion zu verringern, die sich in der Zeitspanne befinden, in der HIV durch Nukleinsäuretests nachgewiesen werden kann“, rät die FDA.

Personen, die Medikamente zur Behandlung oder Vorbeugung einer HIV-Infektion einnehmen, werden ebenfalls zurückgestellt.

Die FDA hat zwar eine endgültige Anleitung herausgegeben, aber Winn sagte, dass die Änderungen noch nicht umgesetzt worden sind.

„Wir müssen noch viele Änderungen an unserem Spenderscreening-System, den Spenderdateien und der Mitarbeiterschulung vornehmen“, erklärte Winn. „Auch wenn die neuen Richtlinien bereits seit einigen Wochen vorliegen, können die Blutspendedienste diese Änderungen nicht über Nacht vornehmen. Wir haben mit dem Prozess begonnen und begrüßen die Änderungen, aber wir müssen noch viele Punkte abhaken und eine Menge Punkte abhaken.“

Winn geht davon aus, dass die neuen Zulassungskriterien bis zum Ende des Jahres in Kraft treten werden.

Hohes Risiko einer Übertragung

Durch die Verwendung individueller risikobasierter Fragen hofft die FDA, „das Risiko einer HIV-Übertragung durch Transfusionen zu verringern“. Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stellen Bluttransfusionen jedoch die höchste Rate an HIV-Übertragungen pro Exposition dar.

Auf 10.000 Expositionen durch Bluttransfusionen kommen 9.250 HIV-Infektionen bei Empfängern dieses Blutes.

In einer Erklärung (pdf), die am 17. Mai veröffentlicht wurde, schloss sich die Association for the Advancement of Blood and Biotherapies (AABB) dem Amerikanischen Roten Kreuz an, um „den wichtigen, wissenschaftlich begründeten Schritt nach vorn bei den Blutspendekriterien zu begrüßen, die auf einer individuellen Spenderbeurteilung beruhen, bei der für alle Spender, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung, die gleichen Fragen gestellt werden“.

„Die Blutspendergemeinschaft ist stolz auf diesen Fortschritt in Richtung eines integrativeren Blutspendeprozesses und verpflichtet sich, mit der FDA und anderen Interessengruppen zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass Änderungen bei der Zurückstellung auch in Zukunft geprüft werden.“

Sherwood sagte, er sei „sehr besorgt“ über die Entscheidung der FDA, die Screening-Anforderungen für die Beurteilung der Eignung von Spendern zu überarbeiten.

Er glaubt, dass die neuen Richtlinien der FDA eher ein politischer Trick“ als ein Versuch sind, die Öffentlichkeit zu schützen.

„Wenn wir anfangen, Prinzipien aus politischer Korrektheit zu kompromittieren, verlieren wir unsere Richtung“, meinte Sherwood. „Dies ist ein natürlicher nächster Schritt in dieser regressiven Entwicklung.

Sherwood warnte, dass die neuen Leitlinien verheerende Folgen haben könnten.

„Was ist, wenn eine HIV-infizierte Spende durchrutscht?“, fragte er. „Einige werden argumentieren, dass HIV heute hervorragend behandelbar ist, aber warum sollte man bereit sein, es an jemanden weiterzugeben, nur weil es leichter zu behandeln ist?“