Wer „Switzerland first“ sagt, gilt bald als Landesverräter.

Vielen Schweizern gelingt es kaum noch, ihre Familien vor dem finanziellen Niedergang zu retten. Nun sollen sie das Klima retten?

Auch in diesem Jahr wollte sich in der Schweiz kein modernes Pfingstwunder einstellen. Dabei hätte es unser Land nötig, sich inspirieren zu lassen, um Grosses zu tun.

Die Politiker verzogen sich in die Berge und an die Seen, wo das Volk seine ersten warmen Tage in diesem Jahr geniessen durfte.

Derweil bebte es nicht nur im Land. „Big UBS“ sieht sich fast täglich neuen kritischen Fragen gegenüber, worauf die letzte Schweizer Grossbank und deren CEO Sergio Ermotti keine Antworten geben.

Das kann lustig werden, denn „Big UBS“ ist „nach der Übernahme der Credit Suisse viel zu gross für die Schweiz“, sagt Starökonom Aymo Brunetti zur neuen Mega-Bank.

Der Nestlé-Konzern feuerte