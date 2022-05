Die nächste Phase der Neuen Weltordnung: Absolute Macht – Was Sie über den Pandemievertrag der WHO wissen müssen

Mercola.com

Die Weltgesundheitsorganisation hat mit der Ausarbeitung eines globalen Pandemieabkommens zur Pandemievorsorge begonnen, das ihr die absolute Macht über die globale Biosicherheit einräumen würde, z. B. die Befugnis zur Einführung digitaler Identitäten/Impfpässe, Pflichtimpfungen, Reisebeschränkungen, standardisierter medizinischer Versorgung und mehr

Die WHO ist nicht qualifiziert, globale Gesundheitsentscheidungen zu treffen. Ein Beispiel dafür ist, dass die WHO erst Ende Dezember 2021 öffentlich zugab, dass SARS-CoV-2 über die Luft übertragbar war, obwohl Wissenschaftler bereits Wochen nach Ausrufung der Pandemie wussten, dass das Virus über die Luft übertragbar war. Die WHO ignorierte auch frühe Hinweise auf die Übertragung über die Luft.

Noch wichtiger ist, dass ein einheitlicher Ansatz für die Pandemiebekämpfung einfach nicht funktioniert, weil die Bedrohungen durch eine Pandemie nicht in allen Teilen der Welt gleich sind. Selbst Menschen in ein und derselben Region haben nicht das gleiche Risiko und benötigen oder profitieren nicht von der gleichen Behandlung.

Die WHO wird am 16. und 17. Juni 2022 zwei weitere Tage für öffentliche Stellungnahmen zu dem Vertrag einplanen, also bereiten Sie Ihre Stellungnahmen jetzt vor. Die Weltgesundheitsversammlung wird außerdem vom 22. bis 28. Mai 2022 über Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften abstimmen, die ebenfalls weitere individuelle Rechte und Freiheiten einschränken könnten.

Die Globalisten, die uns die maßlos übertriebene COVID-Pandemie beschert haben, um ein Biosicherheitsnetz zu zementieren, arbeiten jetzt hart an der nächsten Phase dieser Neuen Weltordnung.

Die Weltgesundheitsorganisation hat mit der Ausarbeitung eines globalen Pandemievertrags zur Pandemievorsorge begonnen, der ihr die absolute Macht über die globale Biosicherheit einräumen würde, wie z. B. die Macht, digitale Identitäten/Impfpässe, Pflichtimpfungen, Reisebeschränkungen, standardisierte medizinische Versorgung und mehr einzuführen.

Der unabhängige Journalist James Corbett beschreibt in seinem Bericht „The Corbett Report“, worum es sich bei diesem Vertrag handelt, wie er die globale Landschaft verändern und Ihnen einige Ihrer grundlegenden Rechte und Freiheiten nehmen wird. Täuschen Sie sich nicht: Der WHO-Pandemievertrag ist ein direkter Angriff auf die Souveränität der Mitgliedsstaaten sowie ein direkter Angriff auf Ihre körperliche Autonomie.

Eine Hintertür zur Global Governance

Wie der Anti-Extremismus-Aktivist Maajid Nawaz in einem Twitter-Post vom 28. April 2022 feststellte, dient der „WHO-Pandemievertrag als Hintertür zum globalen Imperium“.

COVID-19 ist zwar potenziell tödlich für bestimmte gefährdete Gruppen, aber es ist einfach keine gültige Rechtfertigung dafür, der WHO mehr Macht zu übertragen, vor allem angesichts ihrer vielen unerklärlichen „Fehler“ bei dieser und früheren Pandemien.

Nur ein Beispiel: Die WHO gab erst Ende Dezember 2021 öffentlich zu, dass SARS-CoV-2 über die Luft übertragen wurde, obwohl Wissenschaftler bereits Wochen nach Ausrufung der Pandemie wussten, dass das Virus über die Luft übertragen wurde. Die WHO ignorierte auch frühe Hinweise auf die Übertragung über die Luft.

Es scheint also klar zu sein, dass es bei den Bemühungen, der WHO mehr Macht zu übertragen, um etwas anderes geht als darum, dass sie am besten qualifiziert ist, Gesundheitsentscheidungen zu treffen, die allen zugute kommen und sie schützen.

Es scheint viel wahrscheinlicher, dass die WHO als De-facto-Regierungsorgan für den globalen Tiefen Staat installiert wird. Durch die WHO, unter dem Deckmantel der Biosicherheit, werden die globalistischen Kabalen, die alles besitzen und jeden kontrollieren wollen, dann in der Lage sein, ihre Wünsche auf der ganzen Welt auf einen Schlag durchzusetzen.

Mit diesem Vertrag werden alle Mitgliedsstaaten dem Diktat der WHO unterworfen sein. Wenn die WHO sagt, dass jeder Mensch auf der Welt einen Impfpass und eine digitale Identität haben muss, um die Einhaltung der Impfvorschriften zu gewährleisten, dann wird jedes Land gezwungen sein, dies umzusetzen, selbst wenn die Bevölkerung solche Pläne durch lokale demokratische Prozesse abgelehnt hat.

Wie Corbett feststellt, sind diese Verhandlungen bereits in vollem Gange, und der Vertrag wird voraussichtlich 2024 vollständig umgesetzt sein – es sei denn, die Menschen auf der Welt wachen auf und schlagen diese Ungeheuerlichkeit zurück.

Die WHO will wahrscheinlich die Gesundheitsversorgung weltweit monopolisieren

Unter dem Deckmantel einer globalen Pandemie konnten die WHO, das Weltwirtschaftsforum (WEF) und all ihre installierten Führungskräfte in Regierung und Privatwirtschaft einen Plan ausrollen, der bereits seit Jahrzehnten geplant war. Die Pandemie war eine perfekte Tarnung.

Im Namen des Schutzes aller vor Infektionen rechtfertigten die Globalisten beispiellose Angriffe auf die Demokratie, die bürgerlichen Freiheiten und die persönlichen Freiheiten, einschließlich des Rechts, seine medizinische Behandlung selbst zu wählen.

Jetzt bereitet sich die WHO darauf vor, ihre Pandemie-Führung dauerhaft zu machen, sie auf die Gesundheitssysteme aller Nationen auszudehnen und schließlich ein universelles oder „sozialistisch-ähnliches“ Gesundheitssystem als Teil des Großen Umbaus einzuführen.

Auch wenn dies derzeit nicht diskutiert wird, gibt es allen Grund zu der Vermutung, dass dies Teil des Plans ist. Der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat bereits erklärt, dass seine „zentrale Priorität“ als Generaldirektor der WHO darin besteht, die Welt zu einer universellen Gesundheitsversorgung zu führen.

Und wenn man bedenkt, dass die WHO ihre Definition von „Pandemie“ in „eine weltweite Epidemie einer Krankheit“ geändert hat, ohne die ursprüngliche Spezifität einer schweren Krankheit, die eine hohe Sterblichkeitsrate verursacht, könnte so gut wie alles dazu gebracht werden, das Pandemiekriterium zu erfüllen. Der Pandemievertrag geht von der Prämisse aus, dass „eine gemeinsame Bedrohung eine gemeinsame Reaktion erfordert“. Aber eine gegebene Bedrohung ist fast nie gleichmäßig auf alle Regionen verteilt.

Nehmen wir zum Beispiel COVID-19. Das Risiko, an COVID zu erkranken, ist nicht nur für Menschen in New York City und im australischen Outback nicht gleich hoch, sondern sogar für alle Menschen in diesen Gebieten, da COVID in hohem Maße vom Alter und den zugrunde liegenden Gesundheitsbedingungen abhängt.

Die WHO besteht darauf, dass das Mittel für alle überall gleich ist, doch die Risiken sind von Land zu Land, von Region zu Region und von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Sie beabsichtigt, die individualisierte Medizin abzuschaffen und pauschal zu entscheiden, wie eine bestimmte Bedrohung zu behandeln ist. Ohne Zweifel kann dies nur zu unnötigem Leid führen, ganz zu schweigen vom Verlust der individuellen Freiheit.

Wie die WHO mit früheren Pandemie-Instrumenten umgegangen ist

Um uns eine Vorstellung davon zu geben, wie die WHO dieses neue vorgeschlagene internationale „Instrument“ zur Pandemieprävention, -vorsorge und -bekämpfung missbrauchen könnte, können wir einen Blick auf die Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV)13 werfen, denen die USA 2005 beigetreten sind.

Die IHR ermächtigen die WHO, einen internationalen Gesundheitsnotstand (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC) auszurufen. Dies ist eine besondere rechtliche Kategorie, die es der WHO erlaubt, bestimmte Verträge und Verfahren, einschließlich Arzneimittel- und Impfstoffverträge, zu schließen.

Wie Corbett feststellte, erlaubt die IHR dem nicht gewählten Generaldirektor der WHO, einfach einen PHEIC auszurufen, und plötzlich müssen alle Mitgliedsstaaten nach seiner Pfeife tanzen. Damit erhält die WHO im Grunde diktatorische Befugnisse über die Gesundheitspolitik.

Zu den PHEICs gehörten die gefälschte H1N1-Schweinegrippe-Pandemie im Jahr 2009, der folgenlose Zika-Ausbruch im Jahr 2016, der übertriebene Ebola-Ausbruch im Jahr 2019 und natürlich die massiv übertriebene COVID-Pandemie im Jahr 2020. Alle diese PHEICs wurden schlecht gehandhabt, und die WHO wurde in ihrem Gefolge als unfähig und korrupt kritisiert.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die WHO durch die IHR bereits in erheblichem Maße ermächtigt wurde, die globale Gesundheitspolitik in Bezug auf Pandemien zu diktieren, und dass sie diese Macht genutzt hat, um die Nationen der Welt dazu zu bringen, Milliarden von Dollar für Gegenmaßnahmen auszugeben, insbesondere für Medikamente und Impfstoffe, die nicht sehr gut funktionierten.

In diesem Sinne ist die WHO in Wirklichkeit nur ein weiteres Instrument des Vermögenstransfers. Die großen Pharmakonzerne, die mit der WHO zusammenarbeiten, verdienen Milliarden auf Kosten der Steuerzahler, während die Menschen in der Welt unter den Folgen der schnell herbeigeführten Impfungen leiden müssen. Insbesondere der Umgang der WHO mit der COVID-Pandemie war beispiellos schlecht, da sie hinter der Zurückhaltung einer frühzeitigen Behandlung mit sicheren Medikamenten weltweit stand.

Wie die Ivermectin-Befürworterin Dr. Tess Lawrie feststellte, hat die WHO auch behauptet, die mRNA-Impfungen seien so sicher wie herkömmliche Impfstoffe, was nicht annähernd der Wahrheit entspricht. Die meisten verfügbaren Daten belegen, dass es sich um die gefährlichsten Medikamente handelt, die je entwickelt wurden. Warum sollte jemand erwarten, dass die WHO weniger korrupt wird, wenn sie noch mehr Macht und Kontrolle erhält?

IHR-Änderungen können auch Rechte und Freiheiten einschränken

Nun haben die IHR die US-Verfassung von Anfang an außer Kraft gesetzt und ersetzt, aber im Januar 2022 haben die USA auch regulatorische Änderungen vorgelegt, die der WHO noch mehr Macht geben werden, Ihre Rechte und Freiheiten einzuschränken.

Vom 22. bis 28. Mai 2022 wird die Weltgesundheitsversammlung über diese Änderungen der IHR abstimmen, und wenn sie angenommen werden, werden sie in internationales Recht umgesetzt. Diese eingereichten Änderungen kommen zu dem derzeit diskutierten Pandemievertrag der WHO hinzu. Laut Bericht von Health Policy Watch vom 23. Februar 2022:

Washington will eine Reihe von kleinen, aber weitreichenden Änderungen an den bestehenden Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV), die die Alarmierung und Reaktion der WHO und der Mitgliedstaaten auf Notfälle regeln, auf der diesjährigen Weltgesundheitsversammlung vom 22. bis 28. Mai im Schnellverfahren durchsetzen. Der US-Vorschlag19 für weitreichende Änderungen der IHR-Regeln, der Health Policy Watch vorliegt, war Thema bei einer Reihe von Klausurtagungen der WHO-Mitgliedstaaten, die über eine Reform der bestehenden IHR sowie über eine neue WHO-Konvention oder ein anderes internationales Instrument zur Pandemieprävention und -reaktion nachdenken …

Es wird erwartet, dass die USA eine parallele Schiene von eng getakteten ‚informellen‘ Verhandlungen der Mitgliedsstaaten anführen werden, um einen Konsens über eine IHR-Reformresolution zu erreichen, die auf der diesjährigen 75. WHA [Weltgesundheitsversammlung] verabschiedet werden soll …

Die hier erwähnte „neue WHO-Konvention oder ein anderes internationales Instrument“ bezieht sich auf den WHO-Vertrag, der derzeit diskutiert wird. Ein zwischenstaatliches Verhandlungsgremium (INB) wurde als Unterabteilung der Weltgesundheitsversammlung im Dezember 2021 eingerichtet, um diesen neuen Pandemievertrag auszuarbeiten und zu verhandeln. Und wie bereits erwähnt, hat dieses INB mit dieser Arbeit begonnen.

Wie Corbett anmerkt, ist dies jedoch erst das zweite Mal in der Geschichte der WHO, dass ein INB eingerichtet wurde. Das erste war das INB für das WHO-Rahmenübereinkommen zur Eindämmung des Tabakkonsums vor 22 Jahren. Es handelt sich also nicht um einen eingespielten Prozess, und es ist schwer vorherzusagen, wie er sich entwickeln wird.

Bill Gates baut GERM-Team für die WHO auf

Ein weiterer Hinweis darauf, was die WHO mit mehr Macht zu tun gedenkt, kommt von ihrem wichtigsten Geldgeber, Bill Gates. Gates hat kürzlich angekündigt, dass er ein Pandemie-Reaktionsteam für die WHO aufbaut, das er „Global Epidemic Response & Mobilization“ oder GERM-Team nennen möchte.

Dieses Team wird aus Tausenden von Seuchenexperten bestehen, die der WHO unterstellt sind, und soll die Nationen überwachen und „entscheiden, wann sie die bürgerlichen Freiheiten aussetzen, die Bevölkerung zum Tragen von Masken zwingen und die Grenzen schließen müssen“, berichtet The Counter Signal.

Natürlich ist Gates auch der größte Geldgeber der WHO (wenn man die Spenden sowohl seiner Stiftung als auch von GAVI, der Vaccine Alliance, zusammenzählt). Diese und andere Beziehungen sprechen Bände über die Korruption, die immer noch in der WHO herrscht. Letztendlich bezahlt Gates die WHO dafür, dass sie der Welt vorschreibt, was sie zu tun hat, um Gates einen Haufen Geld zu bringen. Wie The Counter Signal bemerkt:

Gates‘ Ankündigung des GERM-Teams fällt mit der Ausarbeitung eines globalen Pandemievertrags durch die Weltgesundheitsorganisation zusammen … In Zukunft wird der Pandemievertrag nicht nur sicherstellen, dass sich die Mitgliedsstaaten an die internationalen Gesundheitsvorschriften halten, sondern er wird auch die WHO sozusagen auf den Fahrersitz setzen. Die Mitgliedsstaaten, darunter die USA und Kanada, werden ihre Befehle direkt von der Organisation erhalten. Wie die konservative Abgeordnete Leslyn Lewis erklärt: Der Vertrag umfasst 190 Länder und wäre rechtsverbindlich. In dem Vertrag wird definiert und klassifiziert, was als Pandemie gilt, und dies könnte aus weit gefassten Klassifizierungen bestehen, einschließlich einer Zunahme von Krebserkrankungen, Herzkrankheiten, Schlaganfällen usw. Wenn eine Pandemie ausgerufen wird, übernimmt die WHO das globale Gesundheitsmanagement der Pandemie.

Noch besorgniserregender ist, dass die WHO, wenn dieser Vertrag in Kraft tritt, die volle Kontrolle darüber hätte, was als Pandemie bezeichnet wird. Sie könnte diktieren, wie unsere Ärzte reagieren können, welche Medikamente verwendet werden dürfen und welche nicht, oder welche Impfstoffe zugelassen werden. Am Ende gäbe es eine Einheitslösung für die ganze Welt … Eine Einheitslösung für eine Gesundheitskrise funktioniert nicht einmal in Kanada, geschweige denn auf dem gesamten Globus. Es ist nicht unvernünftig anzunehmen, dass das GERM-Team als neuer Zweig der WHO darüber wacht, dass die Mitgliedstaaten den Pandemievertrag einhalten, nachdem der Entwurf fertiggestellt ist und die Mitgliedstaaten ihn unterzeichnet haben.

Die nächste Frage ist, wie die WHO und Bill Gates in der Lage sein werden, jeden Einzelnen in jedem Land zu überwachen, um festzustellen, ob genug Menschen krank sind, um die Abriegelung einer Region zu rechtfertigen. Zu diesem Zweck hat die WHO die deutsche Telekom-Tochter T-Systems beauftragt, ein globales Impfpass-System zu entwickeln, das jeden Menschen auf der Welt mit einem digitalen QR-Code verbinden soll … Auf diese Weise wird es einen Pandemievertrag, ein GERM-Team, einen globalen Impfpass und eine Weltgesundheitsorganisation geben, die jeden Menschen auf dem Planeten überwacht.

Unter der Kontrolle der WHO sind Impfpässe eine Selbstverständlichkeit

Während Länder auf der ganzen Welt ihre COVID-Maßnahmen gestrichen haben und von Impfpässen Abstand genommen haben, arbeitet die WHO weiterhin an einem globalen Impfpassprogramm.

Wenn also die WHO die Befugnis erhält, Biosicherheitsregeln für die Welt zu diktieren, kann man darauf wetten, dass sie auf Impfpässen mit eingebauter digitaler Identität und Bereitschaft für eine zentralisierte programmierbare digitale Zentralbankwährung (CBDC) bestehen wird. Wie der Western Standard berichtet:

Die WHO hat die Absicht, ihre 194 Mitgliedsstaaten zu unterstützen, um die Implementierung der digitalen Verifizierungstechnologie für die nationale und regionale Überprüfung des Impfstatus der Länder zu erleichtern. COVID-19 betrifft jeden. Die Länder werden die Pandemie daher nur gemeinsam überstehen. Fälschungssichere und digital überprüfbare Impfbescheinigungen schaffen Vertrauen. Die WHO unterstützt daher die Mitgliedstaaten beim Aufbau nationaler und regionaler Vertrauensnetze und Verifizierungstechnologien.

Der Gateway-Dienst der WHO dient auch als Brücke zwischen den regionalen Systemen. Er kann auch als Teil zukünftiger Impfkampagnen und häuslicher Aufzeichnungen genutzt werden, sagte Garrett Mehl, Referatsleiter der WHO-Abteilung für digitale Gesundheit und Innovation, auf der Website der Deutschen Telekom.

Können wir den internationalen Pandemievertrag stoppen?

Die Frage ist nun, ob wir dieses „internationale Pandemie-Instrument“, das die WHO anstrebt, stoppen können. Kurzfristig kündigte die WHO an, dass sie insgesamt fünf Tage lang öffentliche Stellungnahmen zu dem Vertrag entgegennehmen würde. Der World Council for Health (WCH) gehörte zu den wenigen, die schnell genug handelten, um eine Stellungnahme gegen den Vertrag einzureichen. Lawrie überbrachte die Stellungnahme des WCH.

Der Vorschlag, die Kontrolle über Pandemien auf zentraler WHO-Ebene zu übernehmen, ist unhaltbar und bedroht eine globale Gesellschaft … Es ist töricht, auch nur vorzuschlagen, dass eine „Einheitsgröße“ für die Reaktion auf eine pandemische Krise in verschiedenen geografischen Zonen, die durch sehr unterschiedliche Parameter gekennzeichnet sind, durch einen zentralen bürokratischen Prozess abgedeckt werden könnte – die Notwendigkeit einer lokalen Entscheidungsfindung ist von größter Bedeutung. ~ Robert Clancy, Ph.D.

In einem Update zu Substack vom 26. April 2022 schrieb Lawrie:

Trotz der fehlenden Ankündigung taten viele Basisorganisationen, was sie konnten, um die Nachricht zu verbreiten, und die #stopthetreaty-Kampagne des World Council for Health erreichte erstaunliche 415 Millionen Menschen. Viele von Ihnen haben sich schriftlich geäußert und ihre Bedenken zum Ausdruck gebracht. Es waren sogar so viele, dass die Website der WHO am letzten Tag zusammenbrach.

Einer, der die Frist verpasst hat, war Professor Robert Clancy, ein führender klinischer Immunologe in Kanada. Er schickte den Kommentar, den er gerne eingereicht hätte, an Lawrie, die ihn in ihren Beitrag aufnahm:

Der Vorschlag, die Kontrolle über Pandemien auf zentraler WHO-Ebene zu übernehmen, ist unhaltbar und bedroht eine globale Gesellschaft. Ich habe die Antwort des Weltgesundheitsrates und die hervorragend zusammengefasste Ansicht von Dr. Tess Lawrie erhalten. Diese Bedenken spiegeln die allgemeine Ansicht der meisten australischen Ärzte wider … Das Versäumnis, die Einschränkungen der systemischen Impfung bei Schleimhautinfektionen und die Gefahren der akkumulierten Unterdrückung zu verstehen, die auf sinnlose Auffrischungsprogramme folgen, und das Versäumnis, die massiven Datenbanken über unerwünschte Ereignisse bei genetischen Impfstoffen abzufragen, sind nur zwei der schwerwiegenden Fehler, die von der WHO begangen werden …

Es ist töricht zu glauben, dass eine einheitliche Antwort auf eine Pandemie in verschiedenen geografischen Zonen, die durch sehr unterschiedliche Parameter gekennzeichnet sind, durch einen zentralen bürokratischen Prozess abgedeckt werden könnte – die Notwendigkeit lokaler Entscheidungen ist von größter Bedeutung. Die Herrschaft der Wissenschaft und die Herrschaft des Arzt-Patienten-Verhältnisses müssen jede Reaktion auf eine Pandemie bestimmen, und die gegenwärtigen Erfahrungen, wo die Herrschaft des Narrativs – unterstützt von der WHO – die Krankheitsresultate so verzerrt hat, müssen sehr deutlich machen, wie töricht es ist, Inkompetenz und Korruption mit noch größeren Befugnissen zu belohnen.

Ich schreibe dies als der erfahrenste klinische Immunologe in Australien und als führender Forscher auf dem Gebiet der Schleimhautimmunologie mit Schwerpunkt auf der „Wirt-Parasit-Beziehung“. Professor Robert Clancy AM FRS(N) MB BS BSc(Med) PhD DSc FRACP FRCP(A) FRCP(C)“

Machen Sie Ihre Stimme im Juni hörbar

Obwohl viele, wie Clancy, keine Gelegenheit hatten, daran teilzunehmen, hat die WHO angekündigt, dass sie am 16. und 17. Juni 2022 zwei weitere Tage für öffentliche Stellungnahmen einräumen wird. Wie Lawrie anmerkt:

Bitte beachten Sie auch die vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften, über die im Mai auf der Weltgesundheitsversammlung abgestimmt werden soll. Wie der Pandemievertrag ist dies ein weiterer Schritt, um größere Befugnisse zu erlangen und die souveränen Gesetze der einzelnen Nationen außer Kraft zu setzen. Manche sagen, dies sei noch bedeutsamer als der Pandemievertrag: Wenn er angenommen wird, bedeutet er den Verlust unserer Souveränität ab diesem November. James Roguski hat auf seinem Substack ausführlich darüber geschrieben.

Es scheint eine konzertierte Aktion der WHO und ihrer Kontrolleure zu geben, um unsere Souveränität von allen Seiten anzugreifen. Es ist wichtig, dass wir deutlich machen, dass wir die WHO nicht als Autorität über uns anerkennen und dass wir diesen Machtmissbrauch nicht dulden werden. Wir sind souverän und werden uns nicht an die Zusagen korrupter Beamter halten, die vorgeben, in unserem Namen zu handeln, wenn sie die angeborenen Rechte der Weltbevölkerung abtreten. Sie handeln nicht in unserem Namen und wir lassen uns nicht binden.

Ich möchte Sie ermutigen, Pläne zu machen, um sich am 16. und 17. Juni 2022 Gehör zu verschaffen. Leider hat die WHO noch keine Details zur Einreichung veröffentlicht. Am besten melden Sie sich jetzt schon für den Newsletter der WCH an. Beim letzten Mal gab es Links und Anweisungen, wie Sie Ihren Kommentar einreichen können, und das wird auch für das Einreichungsfenster im Juni der Fall sein. Sie können sich am Ende dieser Seite oder auf der Homepage der WCH anmelden.

Um die IHR-Änderungen auf der Weltgesundheitsversammlung im Mai 2022 zu blockieren, müssen wir unsere jeweiligen Delegationen mit Widerstand überfluten. Eine Liste der US-Delegierten finden Sie in Roguskis Substack-Artikel „Speaking Truth to Power„.

Um Kontaktinformationen zu den Delegierten anderer Länder zu erhalten, würde ich vorschlagen, das regionale Büro zu kontaktieren und um eine Liste zu bitten (siehe „Regionen“ im blauen Abschnitt unten auf der Webseite der Weltgesundheitsversammlung). Es ist auch möglich, dass die Weltgesundheitsversammlung einen Leitfaden dazu veröffentlicht, also melden Sie sich für ihren Newsletter an.

