von Alfredo Jalife-Rahme

Die „U.S. Defense Strategy 2026“ trägt den Stempel von Elbridge Colby; ein Intellektueller, der mit Vizepräsident J.D. Vance verbunden ist und jede Entscheidung des Pentagons priorisiert, um Chinas Fähigkeiten einzuschränken. Weit davon entfernt, eine Konfrontation mit Peking zu suchen, strukturiert er die US-Armeen so, dass die US-Einflusssphäre in Asien erhalten bleibt. Um einen Modus Vivendi zu finden, hat Washington bereits Taiwan geopfert, sehr zum Missfallen Japans.

Hintergrund: Vor fünf Jahren veröffentlichte der derzeitige Unterstaatssekretär für Verteidigungspolitik, der katholische Elbridge Colby – Enkel des ehemaligen CIA-Direktors William Colby – sein bahnbrechendes Buch: The Strategy of Denial: The Defense of the United States in the Age of Great Power Conflict [1]

Elbridge Colby war der Hauptinitiator der Nationalen Verteidigungsstrategie (NDS) von 2018 mit Trump 1.0