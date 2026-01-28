Das Imperium lebt noch

Manlio Dinucci

Vor dem Hintergrund der aktuellen Neuordnung der Welt haben die Vereinigten Staaten angekündigt, ihr Rüstungsbudget erheblich zu erhöhen, sodass es größer ist als die gesamten Rüstungsbudgets des übrigen Teils der Welt. Da die USA mit Schulden ins Visier genommen werden, ist unklar, ob diese Ankündigung umgesetzt wird. Vielleicht ist das nur eine weitere Prahlerei. Vielleicht auch nicht. Jedenfalls garantiert das Budget einer Armee keinen Sieg. Die Vereinigten Staaten verfügen über eine beispiellose Zerstörungsfähigkeit, aber das macht sie nicht in der Lage, Gebiete zu erobern und eine Bevölkerung zu unterwerfen.

Zwei emblematische Kurzgeschichten geben den Schlüssel zu den laufenden internationalen Ereignissen. Die erste: Trump will die US-Militärausgaben von 900 Milliarden auf 1500 Milliarden Dollar im Jahr 2027 erhöhen. Da das Budget des Kriegsministeriums durch andere militärische Ausgaben in den Haushalten anderer Ministerien in Höhe von etwa 500 Milliarden Dollar ergänzt wird, würden die Militärausgaben der Vereinigten Staaten auf