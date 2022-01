Die NATO bereitet sich auf den Krieg vor und hält die Propaganda am Laufen

Das Militärbündnis USA-NATO bereitet sich auf einen Krieg vor, und die westlichen Medien spielen mit.

Die britische Zeitung „Guardian“ ist eine der wenigen westlichen Medien, die bei der reinen Berichterstattung Ausgewogenheit und Objektivität bewahren. Ihr jahrhundertealtes Motto lautet: „Der Kommentar ist frei, aber die Fakten sind heilig“, was „Ehrlichkeit, Sauberkeit, Mut, Fairness, Pflichtgefühl gegenüber dem Leser und der Gemeinschaft“ impliziert, und im Großen und Ganzen hält sie sich an diese bewundernswerte Maxime.

Daher war es überraschend und beunruhigend, am 29. Dezember eine Schlagzeile zu lesen, in der es hieß: „Biden spricht mit Putin inmitten der verstärkten Präsenz Russlands in der Ukraine“, denn drei Tage zuvor hatte beispielsweise France 24 berichtet, dass 10 000 russische Soldaten ihre militärischen Winterübungen abgeschlossen hatten und zu ihren Stützpunkten zurückkehrten. Sogar Fox News brachte einen Artikel, in dem die Truppenbewegungen erwähnt wurden, wobei allerdings ein Auftritt des ehemaligen Außenministers Pompeo hervorgehoben wurde, der davor warnte, dass „Wladimir Putin die USA aufgrund einer schwachen Führung weiter unter Druck setzen wird.“

In der Washington Post wurde die routinemäßige Truppenverlegung nicht erwähnt, obwohl die New York Times am 28. Dezember in ihrem Bericht über die bevorstehenden Gespräche zwischen den USA und Russland einräumte, dass „die Ankündigung erfolgte, kurz nachdem Russland erklärt hatte, dass 10.000 Kampf- und Spezialeinheiten, die Übungen durchführen, in ihre Kasernen zurückkehren würden. Aber dieser Umzug fand in einiger Entfernung von der Ukraine statt …“. Am selben Tag berichtete die britische Daily Mail, dass „das Pentagon die USS Harry S. Truman und ihre Flugzeugträgergruppe angewiesen hat, im Mittelmeer zu bleiben, da die Spannungen in der Ukraine zunehmen und russische Truppen an der ukrainischen Grenze bleiben … Die von Verteidigungsminister Lloyd Austin genehmigte Änderung des Einsatzplans soll den europäischen Verbündeten das Engagement der USA für die regionale Sicherheit versichern, so ein Beamter gegenüber der Zeitung, ohne jedoch auf die anhaltende russische Militäraufrüstung an der Ostgrenze der Ukraine einzugehen.“

Es war nicht überraschend, dass die Mail die „laufende militärische Aufrüstung“ weiter ausführte, indem sie ihren Lesern unter anderem mitteilte, dass „Russland 100.000 Truppen entlang der ukrainischen Grenze zusammengezogen hat, was Befürchtungen einer Invasion auslöst“ – und dann noch anfügte, dass „Putin allerdings vor den angekündigten Gesprächen 10.000 Truppen zurückgezogen hat“.

Es ist enttäuschend, dass die westlichen Mainstream-Medien nur ungern etwas Positives über Russland erwähnen. Sicherlich war die Verlegung von 10.000 Soldaten lange im Voraus geplant und den westlichen Geheimdiensten, deren Aktivitäten rund um Russlands Grenzen intensiv sind (die USA führten am 27. und 29. Dezember Einsätze von E-8-Flugzeugen zur elektronischen Kriegsführung durch), wohl bekannt, aber es handelt sich dennoch um eine Nachricht von Bedeutung, die der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden sollte. Anstatt jedoch positive Entwicklungen zu vermerken, konzentrieren sich Zeitungen wie die Post auf Dinge, die die westliche Sichtweise, dass Russland den Frieden will und sich zu Recht gegen die Annäherung von Kampftruppen der US-NATO-Militärallianz an seine Grenzen wehrt, abschwächen oder sogar zerstören.

Die US-Zeitschrift Stars and Stripes berichtete am 18. Dezember, der Oberbefehlshaber der NATO und Chef des US-Europakommandos, General Tod Wolters, habe gesagt, er wolle „die Ostflanke der NATO mit multinationalen Kampftruppen in Rumänien und Bulgarien verstärken, weil er sich Sorgen über Russlands Bewegungen um die Ukraine macht“. Das NATO-Hauptquartier in Brüssel ging nicht direkt auf Wolters‘ Vorschlag ein, als er dazu befragt wurde, und es scheint, dass der Plan noch diskutiert wird, obwohl, wie Stripes hervorhob, „das Hinzufügen von Gefechtsverbänden in Rumänien und Bulgarien im Einklang mit den jüngsten Bemühungen der NATO stehen würde, ihre Position rund um das Schwarze Meer zu stärken, einer strategischen Wasserstraße, auf der Russland zunehmend selbstbewusst auftritt…. Die meisten Bemühungen der NATO seit 2014 konzentrierten sich auf die Verstärkung der Verteidigungsanlagen im Baltikum und in Polen, wo US-Truppen eine Kampfgruppe nur 50 Meilen von der russischen Militärexklave Kaliningrad entfernt anführen.“

Es ist offensichtlich, dass die Vereinigten Staaten sich für berechtigt, ja sogar für verpflichtet halten, fünfzig Meilen von der russischen Grenze entfernt Gefechtsverbände zu stationieren, während sie die Moskauer Regierung öffentlich dafür verurteilen, dass sie in ihrem eigenen Hoheitsgebiet militärische Übungen durchführt. Das NATO-Hauptquartier beschreibt die Gefechtsverbände in seiner „vorgeschobenen Präsenz im östlichen Teil des Bündnisses“ als „robuste und kampfbereite Kräfte“, die „rasch durch zusätzliche Kräfte und Fähigkeiten“ in Estland, Lettland, Litauen und Polen verstärkt werden können.

Die „verstärkte Vorwärtspräsenz“ der NATO an den Grenzen Russlands steht im Widerspruch zum Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa, der, wie die unabhängige und objektive Arms Control Association feststellte, Russland und die NATO daran hindern sollte, „Kräfte für eine blitzkriegartige Offensive anzuhäufen“, und der Beschränkungen für die ständige Positionierung von Streitkräften außerhalb des Bündnisses vorsah. Die US-NATO hat dieses Problem gelöst, indem sie ihre Gefechtsverbände rotieren ließ und sich damit an den Wortlaut, wenn auch nicht an den Geist des Vertrags hielt, der die Konfrontationspolitik zusammenfasst, die seit langem das Leitmotiv des Bündnisses zwischen dem Pentagon und Brüssel ist.

In ihrer Berichterstattung über die Gespräche zwischen Putin und Biden am 30. Dezember stellte die New York Times fest, dass „Herr Putin die Vereinigten Staaten und die NATO-Staaten wiederholt beschuldigt hat, Offensivwaffen in der Nähe der russischen Grenzen zu platzieren und damit die Sicherheit des Landes zu gefährden“, was US-Beamte offenbar „verwirrt“ hatte, die – so die Times – dachten, er könnte sich auf Javelin-Panzerabwehrwaffen „und andere Kleinmunition“ bezogen haben, die von US-Herstellern an die Ukraine verkauft wurden. Doch die NYT erklärte, es sei „immer klarer geworden“, dass Moskau Atomraketen meine, „die durch einen Vertrag verboten sind, den Moskau mehrere Jahre lang verletzt hat und den Präsident Trump aufgegeben hat“. Dann versuchte die Times, die Dinge etwas klarer zu machen, indem sie sich auf die Politik Washingtons bezog, wie sie von Jake Sullivan, dem Assistenten des Präsidenten für nationale Sicherheitsfragen, beschrieben wurde.

Sullivan hielt am 17. Dezember einen Vortrag vor dem Council on Foreign Relations, in dem ihm eine Frage zu den US-Offensivwaffen an den Grenzen Russlands gestellt wurde. Seine Antwort sollte äußerst verständlich sein, indem er feststellte, dass „wir in diesem Moment weiterhin Verteidigungshilfe für die Ukraine leisten“. Erst letzte Woche traf ein weiteres Paket dieser Hilfe ein. Weitere werden folgen. Wir haben eine Pipeline. Es stellt sich die Frage nach der Absorptionskapazität. Aber wir prüfen ständig den zusätzlichen Bedarf der Ukraine und stellen mögliche Pakete zusammen. Und diese Pakete werden aktiv in Betracht gezogen. Andererseits schien Herr Sullivan bei der Unterscheidung zwischen Defensiv- und Offensivwaffen unsicher zu sein, da er anscheinend davon ausgeht, dass erstere ausnahmslos von den USA und ihren militärischen Verbündeten eingesetzt werden, während letztere ausschließlich von denjenigen stammen, gegen die die defensive Kategorie gerichtet ist.

Dann erklärte er: „Es geht hier nicht darum, Ja oder Nein zu einer bestimmten Ausrüstung oder einem bestimmten Paket zu sagen. Wir verlegen eine Pipeline. Während wir das tun, sehen wir uns weitere Dinge an, die wir verschieben können, und dann noch mehr, und so weiter. Das ist also die Art und Weise, in der wir die Verteidigungshilfe betrachten. Und wir beziehen in unser Kalkül keine bestimmte Sichtweise auf die Haltung Russlands ein oder nicht. Es geht um unsere Einschätzung des Bedarfs, der Pipeline und der Schritte, die derzeit unternommen werden, um Hilfe zu leisten. So gehen wir an diese Frage heran.“

Diese etwas undurchsichtige Aussage ist ein weiterer Pfeil im Köcher der westlichen Desinformation in Bezug auf die militärische Aufrüstung der USA und der NATO, die „verstärkte Vorwärtspräsenz“ entlang der russischen Grenzen in NATO-Ländern und insbesondere in der Ukraine, die noch kein formelles Bündnis mit den USA hat, obwohl, wie CNN uns am 8. Dezember informierte, „im November etwa 150 Mitglieder der Task Force Gator der Florida National Guard als Teil der Joint Multinational Training Group-Ukraine in die Ukraine entsandt wurden…“. Das Pentagon gab nicht bekannt, wie viele Spezialkräfte sich in der Ukraine aufhielten, da es um die operative Sicherheit ging.“

Offensive Planungen werden in den Medien häufig mit dem Hinweis auf die „operative Sicherheit“ verschleiert, ebenso wie Angriffswaffen plötzlich zu „Schutzsystemen“ umfunktioniert werden, wenn ihr offensichtlicher Zweck nicht mehr zu verbergen ist. Dies sind nur Teile der allgemeinen Propagandakampagne. Das US-NATO-Militärbündnis bereitet sich auf einen Krieg vor, und die westlichen Medien spielen sein Spiel mit.