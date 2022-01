Die Corona-Krise: Wendet sich das Blatt? „Ein schnelles allgemeines Erwachen“?

Von Peter Koenig: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt in der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Mitautor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020)

Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass sich das Blatt wendet, dass der „Höhepunkt der Tyrannei“ erreicht sein könnte. Der Beginn des Jahres 2022 unter diesen neuen offensichtlichen Vorzeichen könnte ein schnelles allgemeines Erwachen bedeuten, bis zu dem Punkt, an dem eine kritische Masse von Menschen erreicht wird, die an dem mit Milliarden Dollar propagierten Narrativ zu zweifeln beginnen. Das wäre gut. Es ist nie zu spät.

Zwar wurde bereits viel Schaden angerichtet, sowohl gesundheitlich, sozial als auch wirtschaftlich, aber durch die UN-Agenda 2030 könnte noch viel mehr getan werden – und ist auch tatsächlich geplant. Wir müssen diese teuflische Agenda stoppen.

Die erzwungenen „Impfprogramme“ in ganz Europa und seltsamerweise in geringerem Maße auch in den USA, wo die US-Bundesstaaten offenbar mehr Autorität und Autonomie haben als die Mitgliedsländer der Europäischen Union (EU), verursachen enorme physische (wie bei den durch die Impfung verursachten Krankheiten), psychologische und soziale Schäden.

Ja, Sie haben richtig verstanden, in Europa, der Europäischen Union (EU), sind ganze sogenannte souveräne Nationen mehr tyrannischen Diktaturen unterworfen als die US-Staaten, trotz eines diktatorischen US-Präsidenten, der verlangt, dass jeder US-Bürger „geimpft“ wird, sonst. Seine Worte sind vom Winde verweht, wenn es um die Autonomie der US-Bundesstaaten geht. Zum Glück. Von einer solchen Führung in den europäischen Staaten können wir nur träumen. Es gibt sie nicht. Sie werden alle gekauft, gezwungen oder bedroht, sich zu unterwerfen.

Die US-Bundesstaaten akzeptieren zum Beispiel keine QR-codierten Impfpässe. Der Zwang zur Impfung variiert, aber in den meisten Staaten gibt es keine Zwangsimpfung. Die „liberalsten“ Bundesstaaten in Bezug auf Impfungen sind Texas und Florida, wo es, wenn überhaupt, nur sehr wenige Einschränkungen gibt. Viele „Regeln“ sind freiwillig und nicht vorgeschrieben.

Japan versieht Impfstoffe mit einem Myokarditis-Warnhinweis und verlangt eine informierte Zustimmung

Die japanische Regierung verlangt, dass Impfstoffe mit einem Warnhinweis auf Myokarditis versehen werden und dass die Impfung nur mit informierter Zustimmung erfolgen darf. Die Impfung ist grundsätzlich freiwillig, und dabei müssen die Menschen über die Risiken aufgeklärt werden, die sie eingehen, wenn sie sich impfen lassen – siehe hier.

In der Tat kann ein sofortiger Herzstillstand oder eine Myokarditis, eine Entzündung des Herzmuskels, eine direkte Folge der mRNA – „Impfung“ sein, die zu anhaltenden Herzproblemen und sogar zum Tod führen kann. Dies ist bereits in Tausenden von Fällen als Folge von unbewiesenen experimentellen mRNA-Injektionen zur Genveränderung geschehen. Siehe Dr. Sucharit Bhakdi (16 min. Video).

Diese Bemühungen der japanischen Gesundheitsbehörde um eine informierte Zustimmung stehen in krassem Gegensatz zu den diktatorischen und zwanghaften Maßnahmen anderer Länder, mit denen die Bürger zur Einnahme der Injektion gezwungen werden sollen, wobei potenziell tödliche Nebenwirkungen heruntergespielt oder offen gelogen werden und von einer ordnungsgemäßen Meldung von Nebenwirkungen abgeraten wird.

Japan bricht sogar mit dem Rest der Welt.

Ärzte auf der ganzen Welt haben die Warnungen der japanischen Gesundheitsbehörde vor den Nebenwirkungen der experimentellen Gentherapien – „Impfung“ ist eine krasse Fehlbezeichnung – aufgegriffen. Diese Art der ordnungsgemäßen Aufklärung hat jedoch viele Ärzte in den westlichen Ländern ihre Approbation gekostet. Die Regierung hat diese Ärzte beschuldigt, eine „Impfmüdigkeit“ zu verbreiten. Sie hat ihnen gedroht, sie müssten sich entweder dem aktuellen Narrativ anpassen oder „sonst“. Das „sonst“ kann die schlimmsten Drohungen beinhalten, die man sich vorstellen kann.

Darüber hinaus legt Japan nicht nur Wert auf eine informierte Zustimmung, sondern respektiert auch die körperliche Autonomie. Bis zum Auftreten der Coronavirus-„Pandemie“ galt das Konzept der „informierten Zustimmung“ den Angehörigen der Gesundheitsberufe im Westen als heilig.

*

Und hier – soeben eingetroffen – BREAKING news: In Israel wurde gerade das neueste Geschwisterchen der Corona-Familie entdeckt. Es heißt „Flurona“, eine Kreuzung aus Grippe und Covid. Sehr, sehr ansteckend. Das ist kein Witz. Das Gesundheitspersonal wird gerade zu seiner vierten Covid-Impfung gezwungen (The Times of Israel) Siehe dies.

In die gleiche Kerbe schlägt eine ebenso wichtige Nachricht: In Frankreich wurde die neueste „Variante“ der Corona-Familie entdeckt, genannt „IHU“, die noch infektiöser als Omicron ist und sich noch schneller ausbreitet – und natürlich sind die derzeitigen Impfstoffe gegen IHU wahrscheinlich wertlos. Wie geht es also weiter? Es wird immer noch darüber debattiert, wie man diesem neuesten Covid-19-Stamm begegnen und ihn bekämpfen kann. Siehe den Artikel der französischen Gesundheitsnachrichten.

Man sollte meinen, dass so viele „lustige“ „Eil-Nachrichten“ Covid-Informationen auf einmal auftauchen, während gleichzeitig die echten Nachrichten über Japans Abschaffung der obligatorischen Covid-Impfung wegen ihrer tödlichen „Nebenwirkungen“ oder vielmehr potenziell tödlichen Folgen erscheinen, dass dies ein Weckruf für den immer noch schlafwandelnden Teil der Bevölkerung wäre. Das wäre zu hoffen. Hoffen wir, dass es mehr als Hoffnung ist.

*

In einer „Letzten Warnung an die Menschheit“ spricht Dr. Michael Yeadon, ehemaliger Vizepräsident und Chief Science Officer von Pfizer, über unzählige vorsätzliche Verbrechen gegen die Menschheit durch Pfizer, von denen die meisten in gewissem Maße auf alle mRNA-Impf-Hersteller zutreffen. Sehen Sie dieses schockierende Video (54 min).

Hinzu kommt der skandalöse vertrauliche „Killer Report“ von Pfizer. Innerhalb von etwa 2 ½ Monaten nach Beginn der Impfung (Mitte Dezember 2020) „hatte Pfizer bereits mehr als 1.200 Berichte über Todesfälle erhalten, die angeblich durch den Impfstoff verursacht wurden, und Zehntausende von gemeldeten unerwünschten Ereignissen, darunter 23 Fälle von Spontanaborten bei 270 Schwangerschaften und mehr als 2.000 Berichte über Herzstörungen.“ Siehe hier.

In Rumänien protestiert die Polizei mit dem Volk

In Rumänien wird die Polizei die Covid-Regeln der Regierung nicht durchsetzen, und sie, die Polizei, marschiert in Massen mit den Demonstranten – siehe Video unten. Sollte dies in die Geschichte eingehen, was bisher nicht der Fall war, dann wäre die Covid-Lüge bald demontiert und vorbei.

Der einzige Ausweg, der den Regierungen bleibt, ist die Einberufung der Armee. Dies könnte für viele Armeeangehörige problematisch werden, da sich die Armee in den meisten so genannten Demokratien verpflichtet, nicht gegen ihre Landsleute zu kämpfen, d. h. gegen die Bevölkerung des Landes, zu dessen Verteidigung sie rekrutiert wurde.

Ein solches Land, das alle Grundsätze der demokratischen und bürgerlichen Freiheit aufgegeben hat, ist Australien, wo die Armee Covid-exponierte oder mutmaßlich Covid-exponierte Menschen (wie Australier, die aus dem Ausland zurückkehren) gewaltsam in Quarantänelager steckt; und wo der leitende medizinische Offizier die Ungeimpften warnt: „Ihr Leben wird miserabel sein“.

Diesem CBS-Bericht zufolge ist Australien ein freies Land geworden (7-minütiges Video).

Und dann ist da noch die neuseeländische Diktatorin Jacinda Ardern, die sagt, dass es keinen Endpunkt für Covid-Impfungen gibt – siehe hier. Sie ruft „ihren“ Bürgern zu: „Diejenigen, die vor sechs Monaten geimpft wurden, müssen unbedingt wiederkommen, oder wir müssen zu ihnen gehen.“ Es ist nicht klar, was sie mit denen zu tun gedenkt, die nicht zur nächsten Impfung kommen. Das Schlimmste ist zu erwarten, da sie sagt, dass ein Ende des Covid-Impfprogramms nicht in Sicht ist.

Enthüllende Neuigkeiten

Jetzt kommt der Knaller, die aufschlussreiche Nachricht. Es mag Sie überraschen – oder auch nicht -, dass viele, wenn nicht sogar alle, der tyrannischsten Führer (sic) den Intensivkurs für „Young Global Leaders“ von Klaus Schab (WEF) besucht haben. Unter ihnen sind die neuseeländische Frau Ardern, der australische Premierminister und mehrere australische Provinzgouverneure, Kanadas Herr Justin Trudeau, Frankreichs Herr Emmanuel Macron, Costa Ricas Präsident Carlos Alvarado Quesada, Madame Angela Merkel – und viele mehr – nur um Ihnen einen Vorgeschmack zu geben, damit Sie selbst beurteilen können, wer zumindest Teil der großen Orchestratoren dieses tödlichen Spiels der nie gehörten Tyrannei in der jüngsten Geschichte ist. Siehe hier.

Frau Ursual von der Leyen, Präsidentin der nicht gewählten Europäischen Kommission, ist Mitglied des Kuratoriums des Weltwirtschaftsforums.

In Deutschland gab es in den letzten zwei Wochen in den meisten Großstädten Proteste gegen „Covid-Maßnahmen“, insbesondere gegen Zwangsimpfungen, die zunächst friedlich begannen und dann gewalttätig wurden, meist als Reaktion auf gewaltsame Eingriffe der Polizei. Hunderttausende – wenn nicht Millionen – sind in den letzten Wochen in ganz Deutschland auf die Straße gegangen. Ein Ende ist nicht in Sicht, solange die deutsche Regierung an der Zwangsimpfung und dem QR-codierten Covid-Pass festhält.

Warum ist der QR-codierte Covid-Pass so böse? Weil alles, was Sie jemals getan haben, wo auch immer Sie hingehen und Ihren Covid-Pass vorzeigen müssen, beim Einkaufen, beim Friseur, Ihre gesamte Gesundheits- oder Krankheitsakte, oder, Gott bewahre, wenn Sie in ein Krankenhaus einchecken oder Ihren Arzt aufsuchen müssen – all das und mehr wird auf Ihrem QR-Code gespeichert. Und Sie wissen es nicht. Es wird zentral von der Regierung kontrolliert.

Es ist kein Geheimnis mehr, dass Tausende und Abertausende Deutsche an den Folgen der experimentellen mRNA-Spritze gestorben sind und Zehntausende verletzt wurden, viele von ihnen mit bleibenden Behinderungen, die den Rest ihres Lebens unglücklich leben und möglicherweise auch vorzeitig sterben werden.

Auch in Österreich, dem ersten Land, das die Zwangsimpfung – und den Covid-Pass (also den Impfpass) für alle – eingeführt hat, gibt es Proteste – ohne Ende. Und da die Proteste der Menschen nicht nachlassen, werden diejenigen, die dem Covid-Narrativ und der Propaganda geglaubt und gefolgt sind, vielleicht allmählich in einer Realität aufwachen, die sie nicht akzeptieren wollten. Aber wenn diese Realität erst einmal für alle sichtbar ist, gibt es keinen Weg zurück.

Es ist wie eine Bodenwelle des Verständnisses, was vor sich geht, was in den letzten zwei Jahren vor sich gegangen ist, und besonders seit die sogenannten Impf-Programme in der gesamten westlichen Welt Mitte Dezember 2020 begonnen haben. Sobald diese Welle des Verstehens, des „Aufwachens“, eine kritische Masse erreicht, gibt es kein Zurück mehr.

Dann wendet sich das Blatt. Wir sind noch nicht ganz so weit, und es kann noch eine Weile dauern, bis der Feind all seine Propaganda- und Zwangswaffen ausgeschöpft hat – aber das Licht am Ende des Tunnels ist sichtbar.

Man könnte sich fragen, was mit all diesen Weltführern geschehen wird, und mit all denen, die die Weltführer dazu gebracht haben, diese unsäglichen Verbrechen zu begehen? Bereiten sie ein Raumschiff vor – oder haben sie bereits eines mit einer Kapazität von mehreren tausend Männern/Frauen vorbereitet, um die Mörder zu einem fernen Planeten zu fliegen? Ist dies einer der geheimen Pläne von Elon Musk? Es mag wie Fantasie klingen, aber vielleicht ist es gar nicht so weit hergeholt.

Denken Sie nur an den neuen (2021) mit Stars besetzten Film „Don’t Look Up“. Eine hervorragende Parodie auf das Versagen von Führungskräften, nicht unähnlich unserer aktuellen (westlichen) Welterfahrung. In den letzten zehn/zwanzig Jahren haben wir festgestellt, dass das, was wie eine lächerliche Fantasie aussieht, plötzlich in kürzester Zeit Realität geworden ist. Wir stehen am Beginn einer neuen Epoche, in der das Morgen im Handumdrehen zum Heute werden kann.