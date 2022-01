Experten enthüllen den wissenschaftlichen Grund, warum Covid-Impfstoffe die Ausbreitung nicht stoppen oder eine Infektion nicht verhindern können

Es ist eine Lüge, die den Amerikanern im Rahmen der umfassenden Bemühungen der Regierung und der Medien, jedes Lebewesen in den Vereinigten Staaten impfen zu lassen, wiederholt erzählt wurde: „Impfstoffe stoppen die Ausbreitung.“

Präsident Biden selbst erzählte die bekannte Lüge im Oktober 2021, und selbst „Faktenprüfer“ konnten ihm nicht Recht geben.

„Wir stellen sicher, dass das Gesundheitspersonal geimpft ist, denn wenn Sie sich in einer Gesundheitseinrichtung behandeln lassen, sollten Sie die Gewissheit haben, dass die Personen, die diese Behandlung durchführen, vor COVID geschützt sind und es nicht auf Sie übertragen können“, behauptete Biden.

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass dies eine bewusste Lüge war, um die amerikanische Bevölkerung ungeachtet des individuellen Risikos zur Einnahme der Impfstoffe zu verleiten. CDC-Direktorin Rochelle Walensky hatte einen Monat zuvor zugegeben, dass die Covid-Impfstoffe die Ausbreitung des Virus nicht verhindern.

„Unsere Impfstoffe funktionieren außergewöhnlich gut“, behauptete Walensky. „Sie funktionieren weiterhin gut für Delta in Bezug auf schwere Erkrankungen und Todesfälle, sie verhindern sie. Aber was sie nicht mehr können, ist die Übertragung zu verhindern.“

Die Viruslasten bei Geimpften und Ungeimpften erwiesen sich als ähnlich, wie die CDC in einem im Juli veröffentlichten Dokument feststellte.

„Heute wurden einige dieser Daten im Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) der CDC veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass die Delta-Infektion zu ähnlich hohen SARS-CoV-2-Viruslasten bei geimpften und ungeimpften Personen führte“, heißt es in dem CDC-Bericht. „Hohe Viruslasten deuten auf ein erhöhtes Übertragungsrisiko hin und gaben Anlass zur Sorge, dass geimpfte Personen, die mit Delta infiziert sind, das Virus im Gegensatz zu anderen Varianten übertragen können“.

Seitdem haben sich die Covid-Impfstoffe zu wichtigen Überträgern sowohl für die Omikron als auch für die Delta-Variante entwickelt. Im September berichtete Becker News, dass höhere Impfraten offenbar mit mehr Covid-19-Infektionen korrelieren. Dieser Trend wurde durch eine von Harvard geleitete Studie mit 68 Nationen und 2 947 Bezirken in den Vereinigten Staaten bestätigt, die im Dezember im European Journal of Epidemiology veröffentlicht wurde.

Doch die Frage bleibt: Warum? War die Unfähigkeit der „Impfstoffe“, Infektionen oder die Ausbreitung zu stoppen, ein Versehen der Wissenschaftler oder ein inhärenter Fehler im Mechanismus der mRNA-Impfungen?

Noch wichtiger ist die Frage, ob es sich um einen Konstruktionsfehler handelte oder ob die Impfstoffe genau wie vorgesehen funktionierten.

Zwei hoch angesehene Ärzte haben wissenschaftliche Ergebnisse vorgelegt, die zeigen, dass diese mRNA-Impfungen nicht nur die Ausbreitung eines über die Luft übertragenen Virus wie Covid-19 nicht verhindern können, sondern auch nicht in der Lage sind, die Übertragung zu verhindern.

Betrachten wir zunächst die Hintergründe der medizinischen Forscher. Da die Wahrheit in der Öffentlichkeit mit „Autorität“ assoziiert wird, vor allem unter den wissenschaftlichen Analphabeten, sollten wir ihre Referenzen prüfen. Ihren Kurzbiographien zufolge sind sie recht beeindruckend.

„Dr. Bhakdi hat sein Leben damit verbracht, medizinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten zu praktizieren, zu lehren und zu erforschen“, heißt es auf der Website von Doctors for Covid ethics. „Von 1990 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2012 leitete er das Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Deutschland. Er hat über 300 Forschungsartikel in den Bereichen Immunologie, Bakteriologie, Virologie und Parasitologie veröffentlicht und war von 1990 bis 2012 Chefredakteur von Medical Microbiology and Immunology, einer der ersten wissenschaftlichen Zeitschriften dieses Fachgebiets, die 1887 von Robert Koch gegründet wurde.“

„Dr. Arne Burkhardt ist Pathologe und hat an den Universitäten Hamburg, Bern und Tübingen gelehrt“, heißt es in dem Artikel weiter. „Er wurde zu Gastprofessuren/Studienaufenthalten in Japan (Nihon University), den Vereinigten Staaten (Brookhaven National Institute), Korea, Schweden, Malaysia und der Türkei eingeladen. 18 Jahre lang leitete er das Institut für Pathologie in Reutlingen. Anschließend arbeitete er als selbständig praktizierender Pathologe mit Beratungsverträgen mit Labors in den USA. Burkhardt hat mehr als 150 wissenschaftliche Artikel in deutschen und internationalen Fachzeitschriften sowie Beiträge zu Handbüchern in Deutsch, Englisch und Japanisch veröffentlicht. Über viele Jahre hinweg hat er Institute für Pathologie in Deutschland auditiert und zertifiziert.

In dem Artikel wird dargelegt, warum diese mRNA-Spritzen nicht in der Lage sind, die Infektion und Übertragung von Covid-19 zu stoppen.

„Ein grundlegender Fehler bei der Entwicklung der COVID-19-Impfstoffe war die Vernachlässigung der funktionellen Unterscheidung zwischen den beiden Hauptkategorien von Antikörpern, die der Körper produziert, um sich vor pathogenen Mikroben zu schützen“, schreiben die Ärzte.

„Die erste Kategorie (sekretorisches IgA) wird von Immunzellen (Lymphozyten) produziert, die sich direkt unter den Schleimhäuten der Atemwege und des Verdauungstrakts befinden“, so die Ärzte. „Die von diesen Lymphozyten produzierten Antikörper werden durch die Schleimhäute hindurch und an deren Oberfläche abgesondert. Diese Antikörper sind also vor Ort, um auf Viren zu treffen, die über die Luft übertragen werden, und sie können die Bindung der Viren und die Infektion der Zellen verhindern“.

„Die zweite Kategorie von Antikörpern (IgG und zirkulierendes IgA) kommt in der Blutbahn vor“, so die Ärzte weiter. „Diese Antikörper schützen die inneren Organe des Körpers vor Infektionserregern, die versuchen, sich über die Blutbahn zu verbreiten.“

„Impfstoffe, die in den Muskel – also in das Innere des Körpers – injiziert werden, induzieren nur IgG und zirkulierendes IgA, nicht aber sekretorisches IgA. Solche Antikörper können und werden die Schleimhäute nicht wirksam vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 schützen“, so der Artikel weiter. „Daher bestätigen die derzeit beobachteten ‚Durchbruchsinfektionen‘ bei geimpften Personen lediglich die grundlegenden Konstruktionsfehler der Impfstoffe.“

„Messungen von Antikörpern im Blut können niemals Aufschluss über den wahren Status der Immunität gegen Infektionen der Atemwege geben“, heißt es weiter. „Die Unfähigkeit von impfstoffinduzierten Antikörpern, Infektionen mit Coronaviren zu verhindern, wurde in jüngsten wissenschaftlichen Veröffentlichungen beschrieben.“

Mit anderen Worten: Kein Wissenschaftler konnte jemals behaupten, dass diese „Impfstoffe“ eine Übertragung „verhindern“ könnten, und zwar auf der Grundlage empirischer Beweise. Entweder haben sie gelogen, als sie behaupteten, sie wüssten, dass sie die Übertragung verhindern können, oder sie haben die „Impfstoffe“ absichtlich so konzipiert, dass sie Vektoren für die Virusübertragung sind, um universelle Impfvorschriften zu rechtfertigen.

Obwohl die wissenschaftlichen Daten darauf hindeuten, dass die mRNA-Impfungen, die als „Impfstoffe“ vermarktet werden, mit einem geringeren Risiko von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen in der „gefährdeten“ Bevölkerungsgruppe korrelieren können, verhindern die Impfstoffe weder eine Infektion noch eine Übertragung.

Daher sind Impfvorschriften und Impfpässe vom Standpunkt der öffentlichen Ordnung aus gesehen irrelevant. Sie bewirken nichts anderes als eine Balkanisierung der Gesellschaft, verletzen die Gesundheitsrechte des Einzelnen und führen zu weiteren langfristigen medizinischen Unwägbarkeiten für Amerikaner, die kein nennenswertes Risiko für Covid-19 haben (z. B. junge Menschen oder Personen mit natürlicher Immunität).