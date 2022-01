Die größte Geschichte, die im Jahres 2021 vernachlässigt wurde?

Mercola.com

Kinder haben bei weitem das geringste Risiko für eine schwere COVID-19-Infektion; die COVID-Maßnahmen haben daher eine übermäßige Auswirkung auf Kinder und Teenager

Selbstmordversuche unter Mädchen stiegen 2021 um 51 %.

Zwischen 2019 und 2020 stieg die Sterblichkeit bei Jugendlichen durch Überdosen von 2,35 pro 100.000 auf 4,58 pro 100.000, ein Anstieg um 94,3 %.

Die Zahl der Todesfälle durch Fentanyl bei Jugendlichen hat sich zwischen 2019 und 2020 fast verdreifacht und machte 2021 76,6 % der Todesfälle durch Überdosierung bei Jugendlichen aus.

Auch die Gesundheit von Kindern wird durch die COVID-Impf-Mandate dezimiert. In einer von 16.000 Ärzten und Wissenschaftlern unterzeichneten Erklärung wird die Abschaffung aller COVID-Impfungen für Kinder gefordert

„Sie werden für den Rest ihres Lebens für die Entscheidungen unserer Generation bezahlen“: @JanCBS

erklärt, warum sie der Meinung ist, dass die verheerenden Auswirkungen der COVID-Politik auf Kinder die größte unterbelichtete Geschichte des Jahres 2021 war

“They will be paying for our generation’s decisions the rest of their lives”: @JanCBS explains why she thinks 2021’s biggest underreported story was the devastating impact of COVID policies on children pic.twitter.com/AUU1f6AFNi — Face The Nation (@FaceTheNation) December 26, 2021

Wie die CBS-Reporterin Jan Crawford am 26. Dezember 2021 in einer Face the Nation-Diskussionsrunde feststellte, haben Kinder bei weitem das geringste Risiko für eine schwere COVID-19-Infektion, und ihrer Ansicht nach hat die COVID-Politik daher eine übermäßige Auswirkung auf Kinder und Jugendliche.

Selbst bei Teenagern steht die Chance, an COVID zu erkranken und daran zu sterben, eins zu einer Million, was weitaus geringer ist als … bei einem Autounfall auf einer Autofahrt zu sterben. Aber sie haben am meisten gelitten und geopfert, sagte Crawford. Und jetzt sagt der Surgeon General, dass es eine Krise der psychischen Gesundheit bei unseren Kindern gibt. Das Risiko von Selbstmordversuchen bei Mädchen ist in diesem Jahr um 51 % gestiegen, und die Wahrscheinlichkeit, dass schwarze Kinder durch Selbstmord sterben, ist fast doppelt so hoch wie bei weißen Kindern.

Schulschließungen, Abriegelungen, Streichung von Sportveranstaltungen. Man konnte in der Gegend von D.C. nicht einmal auf einen Spielplatz gehen, ohne dass die Polizei die Kinder verjagte. Es hatte einen enormen negativen Einfluss auf die Kinder, und es war ein Nachspiel. Es schadet ihren Träumen, ihrem zukünftigen Lernen … dem Risiko von Missbrauch, ihrer psychischen Gesundheit … Wenn unsere Politik nicht einen maßvolleren und vernünftigeren Ansatz für unsere Kinder verfolgt, werden sie für den Rest ihres Lebens für die Entscheidungen unserer Generation bezahlen müssen. Und das ist für mich die größte unterbelichtete Geschichte des vergangenen Jahres.

Viele Schüler berichten, dass sie sich außer Kontrolle fühlen

In diesem Zusammenhang veröffentlichte die New York Times an Heiligabend einen Artikel von Erica Green, in dem sie die Auswirkungen längerer Schulschließungen auf Schüler untersucht.

„Teenager haben wohl die soziale und emotionale Hauptlast der Schulunterbrechungen zu tragen“, schreibt sie und stellt fest, dass in den letzten zwei Jahren in den USA Jugendliche im Highschool-Alter „einige der alarmierendsten Verschlechterungen der psychischen Gesundheit gemeldet haben, die sich in Depressionen und Selbstmordversuchen äußern“.

Laut Green hat eine „große Anzahl“ von High-School-Schülern „den größten Teil oder das gesamte Schuljahr 2020-2021“ verpasst und infolgedessen Klassen versäumt, die „entscheidend für ihre Zukunft sind“.

Dr. Harrison Bailey, Rektor der Liberty High School in Bethlehem, Pennsylvania, beschrieb die allgemeine Stimmung unter den Schülern als „Resignation und Empörung“, wobei „stumpfe und eklatante Respektlosigkeit“ weit verbreitet sei.

Bailey musste bei einer ungewöhnlich großen Zahl von Faustkämpfen und Schlägereien auf dem Flur eingreifen, als die Schüler den Unterricht wieder aufnahmen. Auch das Wellness-Center der Schule wurde von Schülern, die über Angstzustände und Depressionen berichteten, „überrannt“. Green schreibt:

Bis Dezember wurden 300 Überweisungen für das Schülerhilfsprogramm der Schule eingereicht, bei dem Teams aus Beratern und Verwaltungsangestellten die Ressourcen für Schüler in Schwierigkeiten koordinieren. Für das gesamte Schuljahr 2019-20 wurde eine Gesamtzahl von 500 erwartet. Bei einem kürzlichen Treffen, bei dem die Verwaltungsmitarbeiter ihre Fälle von „ausgelaugten“ Schülern durchgingen, beschrieben sie diese in unverblümten Worten: „verwildert“, „ein Chaos“ und „in Arbeit“. Ich glaube, die Kinder haben einfach das Gefühl, dass die Welt außer Kontrolle geraten ist, sagte Dr. Bailey. Sie denken sich: ‚Die Welt ist außer Kontrolle, warum sollte ich die Kontrolle haben?

Die andere Seite von Wut und Verzweiflung: Apathie

Neben der Gewalt beobachtet Bailey einen weiteren, in vielerlei Hinsicht noch beunruhigenderen Trend: Apathie. Viele kommen im Pyjama zur Schule. Insgesamt hat sich das virtuelle Lernen als eine Katastrophe erwiesen. Ein totaler Fehlschlag. Was uns das Experiment gelehrt hat, ist, dass die Schule nicht nur ein Ort ist, an dem man ein Bündel von Informationen lernt. Es ist ein Ort, an dem man Sozialisationsfähigkeiten erlernt.

Die häufigste Beschwerde ist die Angst: Angst davor, im Klassenzimmer zu sein, vor Leuten zu stehen, mit Leuten zu sprechen, von jemandem angeschaut zu werden. ~ Nancy Ettwein

Viele sind in dieser Hinsicht um Jahre im Rückstand, da COVID-Beschränkungen und Masken zwischenmenschliches Engagement und Dialog verhindert haben. „Die Menschen wissen nicht mehr, wie sie kommunizieren sollen“, sagte die 18-jährige Jazlyn Korpics gegenüber Green. „Jeder ist jetzt ein Roboter – ihr Verstand ist verzerrt.“

Nancy Ettwein, die bis November 2021 das Wellness-Center der Schule leitete, sagte Green, dass die größte Beschwerde die Angst sei: „Angst vor dem Klassenzimmer, vor Menschen, vor dem Sprechen mit Menschen, davor, dass jemand sie ansieht. In vielen Fällen, in denen sich Studenten an die Psychiatrie wenden, heißt es, dass sie nur „auf der Toilette sitzen und weinen“.

Diese abnormale Reaktion auf normale soziale Begegnungen ist zweifellos das Ergebnis der langen Isolation und des Mangels an direkten Interaktionen mit anderen Menschen. Die sechzehnjährige Kaisyn Carswell beschrieb das Leben in der Pandemie als Leere, aber die Leere ist wirklich schwer“. Ein anderer Schüler berichtete, dass er das gesamte Jahr 2020 damit verbrachte, den ganzen Tag Videospiele zu spielen.

Viele Lehrkräfte sind mit ihrem Latein am Ende

Auch die Lehrkräfte der Schulen haben es schwer. Green berichtet:

Umfrageergebnisse, die in diesem Monat von der National Association of Secondary School Principals veröffentlicht wurden, lassen befürchten, dass die Schulleiter ein weiteres Opfer der Pandemie werden könnten, da ihre Rolle immer amorpher und unhaltbarer wird. In der Umfrage, an der eine landesweit repräsentative Stichprobe von Schulleitern teilnahm, gaben nur 35 Prozent der Befragten an, dass sie mit ihrer Arbeit im Allgemeinen sehr zufrieden sind. 2019 waren es noch 63 Prozent.

Ganz oben auf der Liste der Herausforderungen während der Pandemie stand die psychische Betreuung von Schülern und die Beratung und psychische Betreuung von Mitarbeitern. Achtundsechzig Prozent waren besorgt über Lehrermangel und Burnout. Nur 23 Prozent stimmen ‚voll und ganz‘ zu, dass die Größe ihres Verwaltungsteams ausreicht, um Personal und Schüler zu unterstützen, und nur 21 Prozent stimmen ‚voll und ganz‘ zu, dass es ausreichend Personal für die Schülerbetreuung wie Krankenschwestern und Berater gibt.

Überdosis an Drogen steigen unter Highschool-Schülern an

Mit der Verzweiflung und der Ziel- und Orientierungslosigkeit steigt auch der Drogenkonsum. Jüngste Statistiken zeigen einen schockierenden Anstieg der Todesfälle durch Fentanyl-Überdosierungen unter Jugendlichen im Highschool-Alter in den USA in den Jahren 2020 und 2021.

Die folgende Grafik aus einem Preprint-Artikel vom 24. Dezember 2021, der auf medRxiv veröffentlicht und von Dr. John B., einem Wissenschaftler, getwittert6 wurde, veranschaulicht die Situation besser als Worte.

Laut den Autoren:

Die Sterblichkeit durch Überdosierung bei Jugendlichen ist zwischen 2019 und 2020 stark angestiegen, von 2,35 pro 100.000 auf 4,58 pro 100.000, was einem Anstieg von 94,3 % entspricht, dem größten prozentualen Anstieg aller 5-Jahres-Altersgruppen. Jugendliche der American Indian or Alaska Native (AIAN), Latinx-Jugendliche und Jugendliche in der Zensusregion West waren überproportional betroffen, die Todesraten durch Überdosierung waren 2021 2,15, 1,31 bzw. 1,68 Mal so hoch wie der nationale Durchschnitt.

Die Trends wurden durch Todesfälle mit IMFs [illegal hergestellte Fentanyle] angetrieben, die sich von 2019 bis 2020 fast verdreifachten und 76,6 % der Todesfälle durch Überdosierung bei Jugendlichen im Jahr 2021 ausmachten … Unsere Ergebnisse sollten auch im Zusammenhang mit den steigenden Raten psychischer Erkrankungen bei Jugendlichen während der COVID-19-Pandemie gesehen werden. Diese Ergebnisse unterstreichen die dringende Notwendigkeit einer genauen, auf Schadensbegrenzung ausgerichteten Aufklärung von Jugendlichen über die Risiken eines sich entwickelnden Drogenangebots sowie eines besseren Zugangs zu Naloxon und Diensten, die Drogen auf das Vorhandensein von IMFs überprüfen.

COVID-Impfung fordert Tribut bei Jungen

Die COVID-Impfung führt bei Teenagern auch zu gesundheitlichen Problemen, die im Laufe der Zeit zu einem noch stärkeren Rückgang der psychischen Gesundheit führen können, insbesondere bei Jungen. Einem Bericht von Steve Kirsch zufolge, der die Nebenwirkungen der COVID-Impfung verfolgt und untersucht hat, ist an einer Privatschule in Kalifornien ein dramatischer Anstieg von Herzmuskelentzündungen bei Jungen zu verzeichnen – eine Erkrankung, die lebenslange Folgen haben kann und die Lebensqualität stark einschränkt. Er schreibt:

Seit langem gebe ich zu Protokoll, dass die Myokarditis-Rate bei Jungen im Teenageralter bei etwa 1 zu 317 liegt. Das war eine konservative Schätzung, da ein VAERS-Unterberichterstattungsfaktor von 41 verwendet wurde, der nur für die schwerwiegendsten Ereignisse reserviert ist … eine ‚realistischere‘ Schätzung ist 1 zu 150. Heute erfuhr ich von den Eltern eines Kindes, das die christliche Schule Monte Vista besucht, dass bei drei Kindern nach der Impfung eine Myokarditis diagnostiziert wurde. Die Schule hat 855 Kinder … Lassen Sie uns ein wenig rechnen.

Das Verhältnis von männlichen zu weiblichen Myokarditis-Erkrankungen liegt bei etwa 10:1, es ist also sehr wahrscheinlich, dass es sich um Jungen handelt. Ungefähr die Hälfte der Schüler sind Jungen. An der Schule gab es noch nie eine Impfpflicht. Ich würde also vorsichtig schätzen, dass 2/3 der Kinder bis dahin geimpft worden sein könnten. Also: 855/2×2/3=285 geimpfte Jungen. Nach meiner Schätzung beträgt die Myokarditis-Rate an der Schule also 3/285, also 1 von 95 Jungen. Dies erscheint mir insgesamt sinnvoll; es liegt nicht weit von meiner Schätzung von 1 zu 150 entfernt. Eine Myokarditis bei einem von 95 Jungen (die niemals ‚mild‘ ist) sollte einen sofortigen Stopp der Impfungen und eine Untersuchung der Frage nach sich ziehen, wie die CDC ein so großes Sicherheitssignal übersehen konnte.

Die U.S. Centers for Disease Control and Prevention beobachten auch acht Fälle von Myokarditis bei 5- bis 11-Jährigen, die die COVID-Impfung von Pfizer erhalten haben. Und was noch schlimmer ist, es ist jetzt klar, dass die Impfungen nicht den versprochenen Schutz bieten.

Nach Angaben der Cornell University waren von den 903 Fällen von Omikron-Infektionen, die in der Woche vom 7. bis 13. Dezember 2021 gemeldet wurden, in der der Campus in Ithaca, New York, geschlossen war, fast alle bei vollständig geimpften Studenten aufgetreten.10 Einige hatten drei Impfungen erhalten.

Die Jungen opfern, um die Alten zu ’schützen‘?

Wie Robert F. Kennedy Jr. feststellte, hat eine Gesellschaft noch nie verlangt, dass Kinder Risiken eingehen, die ihre Gesundheit gefährden könnten, um die Alten zu schützen. Das ist unmoralisch und irrational.

In seinem Artikel in The Defender hob Dr. Robert Malone die zweite Ärzteerklärung der International Alliance of Physicians and Medical Scientists vom 29. Oktober 2021 hervor, die von mehr als 16.000 Ärzten und Wissenschaftlern unterzeichnet wurde und in der es heißt, dass „gesunde Kinder nicht Zwangs-geimpft werden dürfen“, da ihr klinisches Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion vernachlässigbar ist und die langfristige Sicherheit der Impfungen nicht bestimmt werden kann, bevor solche Maßnahmen ergriffen werden.

Für Kinder besteht nicht nur ein hohes Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse, sondern die Tatsache, dass gesunde, ungeimpfte Kinder in der Bevölkerung vorhanden sind, ist für das Erreichen der Herdenimmunität entscheidend. In der Erklärung wird außerdem gefordert, dass Gesundheitsbehörden und -institutionen aufhören, sich in die ärztliche Behandlung einzelner Patienten einzumischen.

Drei Dinge, die Eltern wissen müssen

Malone schreibt:

Bevor Sie Ihr Kind impfen lassen – eine Entscheidung, die nicht rückgängig zu machen ist – möchte ich Sie über die wissenschaftlichen Fakten dieses genetischen Impfstoffs informieren, der auf der von mir entwickelten mRNA-Impfstofftechnologie basiert. Es gibt drei Punkte, die Eltern verstehen müssen: Der erste ist, dass ein virales Gen in die Zellen Ihrer Kinder injiziert wird. Dieses Gen zwingt den Körper Ihres Kindes dazu, giftige Spike-Proteine zu produzieren. Diese Proteine verursachen oft dauerhafte Schäden an wichtigen Organen der Kinder, darunter:

Ihr Gehirn und ihr Nervensystem.

Ihr Herz und ihre Blutgefäße, einschließlich Blutgerinnsel.

Ihr Fortpflanzungssystem.

Dieser Impfstoff kann grundlegende Veränderungen in ihrem Immunsystem auslösen.

Das Besorgniserregende daran ist, dass diese Schäden, wenn sie einmal eingetreten sind, irreparabel sind:

Man kann die Läsionen im Gehirn nicht reparieren.

Man kann die Vernarbung des Herzgewebes nicht reparieren.

Man kann ein genetisch zurückgesetztes Immunsystem nicht reparieren.

Dieser Impfstoff kann reproduktive Schäden verursachen, die sich auf künftige Generationen Ihrer Familie auswirken könnten.

Der zweite Punkt, über den Sie Bescheid wissen müssen, ist die Tatsache, dass diese neue Technologie noch nicht ausreichend getestet wurde. Wir brauchen mindestens 5 Jahre an Tests/Forschung, bevor wir die Risiken wirklich verstehen können. Schäden und Risiken von neuen Medikamenten werden oft erst viele Jahre später festgestellt. Fragen Sie sich selbst, ob Sie wollen, dass Ihr eigenes Kind an dem radikalsten medizinischen Experiment der Menschheitsgeschichte teilnimmt. Ein letzter Punkt: Die Begründung, die man Ihnen gibt, um Ihr Kind zu impfen, ist eine Lüge.

Ihre Kinder stellen keine Gefahr für ihre Eltern oder Großeltern dar. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Ihre Immunität nach der COVID-Impfung ist entscheidend, um Ihre Familie, wenn nicht sogar die Welt vor dieser Krankheit zu retten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für Ihre Kinder oder Ihre Familie keinen Nutzen bringt, Ihre Kinder gegen die geringen Risiken des Virus zu impfen, wenn man die bekannten Gesundheitsrisiken des Impfstoffs bedenkt, mit denen Sie als Eltern und Ihre Kinder möglicherweise für den Rest ihres Lebens leben müssen. Die Risiko-Nutzen-Analyse ist nicht einmal annähernd vergleichbar. Als Eltern und Großeltern empfehle ich Ihnen, Widerstand zu leisten und für den Schutz Ihrer Kinder zu kämpfen.

Zweifellos haben wir noch viel Arbeit vor uns. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es Jahre dauern, bis der Schaden, den die letzten zwei Jahre unseren Kindern zugefügt haben, wieder rückgängig gemacht ist – sowohl physisch als auch psychisch. Aber als ersten Schritt müssen wir beschließen, die Kinder vor lebenslangen gesundheitlichen Problemen zu schützen, die durch diese experimentellen Impfungen verursacht werden.

Wenn wir zulassen, dass Zehntausende von Kindern, vielleicht sogar Millionen, dauerhaft geschädigt werden, was zu lebenslangen Behinderungen und Krankheiten führt, werden die psychologischen Folgen unvorstellbar sein.

Quelle: