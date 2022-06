Die NATO drängt auf eine Kaliningrader KATASTROPHE, indem sie Russland zu einem globalen Atomkrieg provoziert

Die Eisenbahnblockade von Kaliningrad ist offensichtlich ein Versuch, Russland zu einem „Angriff“ auf ein NATO-Mitglied (Litauen) zu provozieren, damit die NATO und die USA einen umfassenden militärischen Angriff auf Russland rechtfertigen können. Wieder einmal schmieden die Neocons den Plan, die Welt in einen globalen thermonuklearen Krieg zu stürzen, um die Vereinigten Staaten von Amerika zu zerstören, während sie versuchen, die diktatorische Kontrolle über die natürlichen Ressourcen und das Geldsystem der Welt zu behalten.

Um die ganze Dynamik des Geschehens zu verstehen, muss man sich zunächst mit der Geografie von Kaliningrad vertraut machen. Dieses russische Territorium liegt an der Ostsee und bietet Russland den einzigen ganzjährigen Zugang zum Meer, der nicht während eines Teils des Jahres zugefroren ist. Das Kaliningrader Gebiet ist jedoch vom Festland eingeschlossen und nicht mit dem russischen Festland verbunden. Eine Eisenbahnlinie führt durch Litauen und verbindet das Kaliningrader Gebiet mit dem russischen Festland. Diese Eisenbahnverbindung besteht schon seit Jahrzehnten und wurde von Litauen stets als Vorrecht Russlands zur Versorgung des Kaliningrader Gebiets anerkannt.

Siehe diese Karte aus der Encyclopedia Britannica. Das Kaliningrader Gebiet befindet sich ungefähr in der Mitte dieser Karte, westlich von Litauen:

Litauens Eisenbahnblockade

Auf Druck der NATO und der USA hat Litauen (ein NATO-Mitglied) nun etwa die Hälfte des Güterverkehrs auf dieser Eisenbahnstrecke blockiert und damit im Grunde eine illegale Kriegsblockade gegen Kaliningrad verhängt. Dies ist eine Kriegshandlung gegen Russland und verstößt gegen die EU-Vorschriften, die einen offenen Zugang über die Grenzen hinweg erlauben.

Russland hat eine sofortige Aufhebung der Blockade gefordert, und das russische Außenministerium erklärte: „Sollte der Gütertransit zwischen dem Kaliningrader Gebiet und dem übrigen Gebiet der Russischen Föderation durch Litauen in naher Zukunft nicht vollständig wiederhergestellt werden, behält sich Russland das Recht vor, Maßnahmen zum Schutz seiner nationalen Interessen zu ergreifen.“ (QUELLE)

Kaliningrad beherbergt nukleare Kurzstreckenraketen, die Polen und Deutschland erreichen können

Kaliningrad ist in einer vorteilhaften Position, die es Russland ermöglicht, die militärische Machtprojektion über den größten Teil der baltischen Republiken, einschließlich eines Großteils Deutschlands und Polens, selbst mit Kurzstreckenraketen zu erreichen. Russland verfügt über die fortschrittlichsten und modernsten Raketensysteme der Welt, darunter die „Iskander“-Rakete mit einer Reichweite von 500 km. Iskander-Raketen werden von straßentauglichen Fahrzeugen aus gestartet und sind daher mobil.

Das Iskander-Raketensystem kann nukleare Sprengköpfe tragen. Es kann aber auch konventionelle Sprengköpfe und sogar Treibstoff-Luft-Sprengstoff (thermobarischer Sprengstoff) tragen, der in Bunker eindringen kann. Über WorldCrunch.com:

Wladimir Putin hat seine Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt – ein Schock für viele, aber noch mehr für diejenigen, die direkt an der polnischen Grenze zu Kaliningrad liegen, wo russische Atomraketen stationiert sind, die auf europäische Hauptstädte von Warschau bis Berlin gerichtet sind. Die Region, die geografisch von Russland getrennt ist und an der Ostsee liegt, ist für Moskau von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, Europa zu bedrohen – vor allem mit Atomwaffen.

NationalInterest.org schreibt auch über die Iskander-Raketensysteme und warum sie wichtig sind. In einem Artikel mit dem Titel „Why Russia’s Iskander SRBM in Kaliningrad Is Such a Big Deal“ erklärt die Website:

Von Kaliningrad aus kann die Iskander Ziele in Polen, Teilen Ostdeutschlands, Südschwedens, Lettlands, Litauens und Estlands, Weißrusslands und einem großen Teil der Ostsee treffen. …Von der Exklave aus kann Russland Ziele im größten Teil der Ostsee treffen, was eine wichtige Schifffahrtsroute bedroht, und Ziele der NATO angreifen.

Bereits 2011 wurden im Kaliningrader Gebiet nukleare Kurzstreckenraketen gesichtet. Über NonProliferation.org:

Vor zehn Jahren, fast auf den Tag genau, berichtete die Washington Times, dass Russland möglicherweise Sprengköpfe für bodengestützte Kurzstreckenraketen vom Typ Tochka-U (SS-23) nach Kaliningrad verlegt hat… Die SS-23 in Kaliningrad, die 2001 Anlass zur Sorge gaben, sind immer noch dort, aber jüngste Berichte fügen einen neuen Aspekt hinzu: die zusätzliche Präsenz neuer bodengestützter Iskander-Raketen mit einer Reichweite von fast 500 km.

Die Quintessenz? Wer sich mit Kaliningrad anlegt, riskiert einen Vergeltungsschlag durch Russlands hochleistungsfähige Raketen.

Russlands RS-24 YARS ICBMs

Machen Sie sich mit dem folgenden Diagramm vertraut, das Russlands Raketenfähigkeiten zeigt. Die Grafik stammt vom Center for Strategic International Studies:

Diese Grafik zeigt, dass Iskander-Raketen Polen, Deutschland und mehrere andere baltische Staaten erreichen können. Sie zeigt auch, und das ist noch wichtiger, dass Russlands RS-24 YARS ICBMs (in der Grafik, die die NATO-Bezeichnungen verwendet, als „SS-29 YARS“ bezeichnet) das gesamte Festland der Vereinigten Staaten sowie ganz Europa erreichen können. (Die USA sind in der obigen Abbildung blassweiß und etwas schwer zu erkennen, aber Sie werden sie sehen, wenn Sie danach suchen).

Die russischen Interkontinentalraketen können also jedes Ziel auf der Nordhalbkugel der Erde erreichen.

Was Sie über das RS-24 YARS-System wissen müssen, ist Folgendes:

Es fliegt mit Mach 20

Sie kann von keinem bekannten Raketenabwehrsystem der USA oder der NATO aufgehalten werden.

Es kann während seines Fluges Ausweichmanöver durchführen, um ein Abfangen zu vermeiden.

Sie kann mehrere MIRVs (nukleare Wiedereintrittsfahrzeuge) einsetzen, von denen jede ein anderes Ziel trifft.

Es wird gemunkelt, dass Russland Dutzende oder sogar Hunderte dieser Raketen in Bereitschaft hat.

Mit anderen Worten: Sobald Russland beschließt, Westeuropa und die USA von der Landkarte der Geschichte zu tilgen, kann es dies mit den RS-24 YARS-Raketen problemlos tun. Und dazu bedarf es nicht einmal des Einsatzes der SARMAT-ICBMs, die noch größer sind und beim Wiedereintritt Hyperschall-Gleitfahrzeuge (HGVs) einsetzen können.

Die NATO und die USA schätzen den Ausgang eines Weltkriegs mit Russland völlig falsch ein

Der springende Punkt ist, dass die USA und die NATO – die beide von verrückten, machthungrigen Neokonservativen geführt werden, die keine Rechtsstaatlichkeit, keine internationalen Verträge und keine nationale Souveränität respektieren – zwar glauben, sie könnten Russland in einem globalen thermonuklearen Krieg besiegen, dass sie aber genauso wahnhaft sind wie bei ihren Versuchen, Russland mit Wirtschaftssanktionen zu schaden, die nur die westlichen Nationen verwüstet haben.

Wenn Biden Putin zu einer nuklearen Verteidigung Kaliningrads und Russlands zwingt, werden die Vereinigten Staaten und die NATO durch Russlands Atomwaffenarsenal völlig vernichtet, selbst wenn dies bedeutet, dass Russland einen Vergeltungsschlag hinnehmen muss (den es dank seiner ICBM-Abwehrsysteme und seines Netzes von Atombunkern überleben kann).

Indem sie versuchen, Russland in einen Krieg mit der NATO zu zwingen, stürzen die illegitimen, kriminellen Kartellführer der USA (Biden, Obama, Clinton, Nuland usw.) die gesamte Welt in das sehr reale Potenzial einer nuklearen Apokalypse und das Ende des Lebens, wie wir es auf dem Planeten Erde kennen. Wichtig ist, dass die USA einen solchen Weltkrieg schwer verlieren werden, und die ganze Welt wird endlich sehen, wie schwach, erbärmlich und „wach“ das US-Pentagon geworden ist. Das US-Militär ist völlig unfähig, auch nur einen Einfrontenkrieg mit Russland zu gewinnen, ganz zu schweigen von einem Zweifrontenkrieg mit Russland und China zusammen. Und das Pentagon ist viel mehr damit beschäftigt, Transgender-Operationen für wache Soldaten zu bezahlen, als Männern das Kämpfen beizubringen.

Deshalb müssen wir jetzt die Kriminellen verhaften, die die Wahl 2020 gestohlen haben. Entheben Sie sie der Macht. Sie anklagen. Uns vom Rande eines Atomkriegs mit Russland zurückholen und Russlands Recht bekräftigen, als souveräne Nation mit eigenen Interessen und einem eigenen Einflussbereich zu existieren.

Wir sehen jedoch keinerlei Anzeichen dafür, dass die neokonservativen Irren, die das Biden-Regime leiten, bereit sind, Russlands Existenzrecht anzuerkennen. So steht die ganze Welt am Rande einer Katastrophe.

Wahlen haben Folgen, und gestohlene Wahlen haben katastrophale Folgen.

Weitere Einzelheiten erfahren Sie im heutigen zweiteiligen Situation-Update-Podcast: