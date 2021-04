Die NATO ernennt die Türkei zur führenden Kraft im Nahen Osten und in Asien

Zum Jahresbeginn übertrug die North Atlantic Treaty Organization das Kommando über die „NATO Very High Readiness Joint Task Force“ (VJTF) an die Türkei.

Am 30. März übergab die NATO ihren aktuellen Einsatz in Afghanistan an den türkischen Brigadegeneral Selçuk Yurtsizoğlu.

In einem Telefongespräch am 1. April besprachen US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar unter anderem die Rolle der Türkei bei der Führung der NATO-Mission „Resolute Support“ in Afghanistan.

Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu traf sich mit US-Außenminister Antony Blinken, während beide am 23. und 24. März am NATO-Treffen der Außenminister und -sekretäre teilnahmen. (Blinken bei dieser Gelegenheit: „Die Türkei ist ein langjähriger und geschätzter Verbündeter.“)

Bei einer Veranstaltung in den USA am 9. März sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg: „Ich denke, dass wir verstehen müssen, dass die Türkei ein wichtiger Verbündeter ist. Denn Sie können einfach auf die Landkarte schauen und dann sehen Sie, dass die Türkei extrem wichtig ist.“ [Dieser letzte Satz ist entscheidend und wird später noch angesprochen.]

Ein paar Tage zuvor schrieb der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan auf Twitter: „Wir möchten dem NATO-Generalsekretär für seine objektiven Einschätzungen zu euro-atlantischen Sicherheits- und Verteidigungsfragen danken.“

Dies gilt ungeachtet dessen, dass die Türkei den 45-tägigen Krieg Aserbaidschans – die Länder bezeichnen sich (oder sich selbst) als „eine Nation, zwei Staaten“ – gegen das winzige Berg-Karabach im vergangenen Jahr unterstützt und beaufsichtigt, wenn nicht sogar geleitet hat, sowie ihre Invasion des Nordiraks vor dreizehn Jahren, ihr andauernder Stellvertreterkrieg in Libyen, ihr direkter und stellvertretender Krieg in Syrien, ihr regelmäßiger Beschuss von Flugzeugen des NATO-Mitglieds Griechenland in der Ägäis und ihr – mit 43 Jahren – längster Aufstandsbekämpfungskrieg der Welt gegen ethnische Kurden im eigenen Land (der sich auf den Irak und Syrien ausgeweitet hat). ) Nichts davon stört die NATO, das selbst ernannte Bündnis der Demokratien, in irgendeiner Weise.

Was den 30-köpfigen Militärblock beunruhigt, ist die Tatsache, dass die Türkei S-400-Flugabwehrwaffen aus russischer Produktion gekauft hat. Damit hat sie gegen einen Grundsatz der NATO verstoßen: Man darf nur NATO-interoperable Waffen von anderen Mitgliedsstaaten oder Partnern wie Schweden und Israel kaufen. Die mangelnde Bereitschaft der Türkei, den Kauf der S-400 zu stornieren, führte dazu, dass die USA die Teilnahme der Türkei am F-35 Joint Strike Fighter-Programm aussetzten (das von der Biden-Regierung verlängert wurde). Als Griechenland Interesse am Kauf der für die Türkei bestimmten F-35 bekundete, witzelte ein türkischer Beamter, dass Ankara seine S-400 benutzen könnte, um griechische F-35 abzuschießen.

Die westlichen Nachrichtenmedien machen viel Aufhebens von der kleinen Meinungsverschiedenheit über die S-400, vernachlässigen aber die beträchtliche und wachsende Rolle, die die Türkei in den NATO-Plänen für den Nahen Osten und Asien spielt, beides Gebiete, die Stoltenberg auf dem jüngsten NATO-Außenministertreffen nachdrücklich als Ziele eines wachsenden Engagements hervorhob.

Die oben zitierte Bemerkung von NATO-Chef Stoltenberg über einen Blick auf die Landkarte, die die geostrategische Bedeutung der Türkei für die NATO feststellt, ist die simple Wahrheit. Eine, die nicht zu übersehen ist. Sie ist das einzige Mitglied der NATO auf zwei Kontinenten und ihr einziges Mitglied in Asien. Sie ist das einzige Mitglied, das an den Nahen Osten – Iran, Irak und Syrien – und an den Kaukasus – Armenien und Georgien – grenzt. Sie kontrolliert den Zugang vom Mittelmeer zum Marmarameer und vom Marmarameer zum Schwarzen Meer, was wiederum den exklusiven Zugang zum Asowschen Meer ermöglicht.

Aufgrund seiner Lage ist die NATO neben der US-Luftwaffe und anderen Militärs, die auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik und an anderen Standorten in der Nation stationiert sind, ebenfalls auf Incirlik und dem Luftwaffenstützpunkt Diyarbakir präsent. (Der zweite wurde für NATO-Operationen ab den 1990er Jahren in Bosnien und gegen kurdische Rebellen im Südosten der Türkei genutzt.) Im Jahr 2012, als die NATO ihren „Vorstoß nach Süden und Osten“ (ein Begriff des Außenministeriums) intensivierte, verlegte sie ihr Allied Land Command von Deutschland und Spanien in die Türkei. Im selben Jahr installierte die Allianz eine Forward-Based X-Band Transportable Anti-Raketen-Radaranlage mit einer Reichweite von 2.900 Meilen im Land.

Die USA unterhalten in der Türkei B61-Atombomben im Rahmen einer NATO-Vereinbarung über nukleare Teilung und Lastenteilung, die vorsieht, dass das Gastland Flugzeuge für den Transport der Bomben bereitstellt.

Vor dem Angriff der USA und Großbritanniens auf den Irak im Jahr 2003 platzierte die NATO Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Raketenbatterien in der Türkei. Im Jahr 2013 stimmte die NATO zu, sechs PAC-3-Batterien in der Nähe der türkisch-syrischen Grenze zu platzieren, um „gegen ballistische Raketen zu schützen.“ Zwei Jahre später rief die Türkei eine NATO-Konsultation nach Artikel 4 ein, um die Unterstützung der Allianz für ihre Rolle in Syrien zu erbitten – in beiden oben genannten Fällen, als wäre sie das Opfer und nicht der Aggressor.

Die Türkei ist der zweitbevölkerungsreichste Staat in der NATO und der bevölkerungsreichste in Europa und Eurasien. Sie ist auch die zweitgrößte Nation in Europa und Eurasien nach den USA, was die Anzahl der Truppen angeht, die sie unter Waffen hat: 437,000. Sie trägt über 100 Millionen Dollar pro Jahr zum gemeinsamen NATO-Fonds bei.

Unter Ausnutzung einer scheinbar unvereinbaren, aber bis heute höchst effektiven Strategie der Kombination von neo-osmanischem Pan-Türkismus, sunnitischem Pan-Islamismus und der Rolle der östlichen und südlichen Vorhut der NATO hat sich Ankara inzwischen als wichtiger Akteur in Nordafrika, im Nahen Osten, auf dem Balkan, im Kaukasus und zunehmend auch in Zentralasien positioniert, also in den letzten beiden Beispielen in den ehemaligen Teilen der Sowjetunion und im historischen Russland.

Was den Krieg gegen Berg-Karabach im letzten Jahr betrifft und aufgrund der Tatsache, dass die Rolle der Türkei nicht nur einmal höchstens milde Kritik von der NATO geerntet hat – im Gegenteil, NATO-Chef Stoltenberg besuchte die türkische Hauptstadt nur wenige Tage nach Beginn des Krieges -, hat der libanesische Gelehrte Yeghia Tashjian dies kürzlich kurz und bündig beschrieben:

„Weniger als ein halbes Jahr ist seit der unverschämten Aggression von Aserbaidschan und der Türkei gegen Artsakh [Berg-Karabach] und Armenien vergangen. Ein NATO-Mitgliedsland beging unter Verwendung von NATO-Waffen einen dreisten Akt der Aggression. In der Zwischenzeit hat die Türkei offen Terroristen aus dem Nahen Osten eingesetzt … Unter Missachtung zahlreicher Fakten über die direkte Beteiligung von Kämpfern terroristischer Gruppen durch die Türkei lobte der NATO-Generalsekretär [letzte Woche] die Rolle der Türkei im Kampf gegen den Terrorismus.“

Kurz nachdem die „eine Nation, zwei Staaten“ (mit einer Gesamtbevölkerung von 95.000.000) einen 45-tägigen einseitigen Krieg gegen Berg-Karabach (mit einer Bevölkerung von 145.000) geführt hatten, war der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan Ehrengast bei der Nachkriegs-Siegparade [wenn man das so nennen kann] in der Hauptstadt Aserbaidschans am 10. Dezember, wo er unter anderem Enver Pascha, einen der Hauptverantwortlichen für den Völkermord an den Armeniern im letzten Jahrhundert, lobte und ein Gedicht verlas, in dem er die „Teilung des aserbaidschanischen Territoriums“ zwischen Iran und Russland in den 1800er Jahren verurteilte. Der Iran hat eine beträchtliche aserbaidschanisch-türkische Minderheit, die von Aserbaidschan und der Türkei, mit den USA und Israel im Rücken, ausgenutzt werden könnte, um ein Szenario wie im Jugoslawien der 1990er Jahre zu schaffen, indem versucht wird, die Nation mit separatistischen Bewegungen zu spalten. Schätzungen über die Zahl der ethnischen Aseris im Iran reichen bis zu 19 Millionen (etwa das Doppelte der Bevölkerung Aserbaidschans selbst), und ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung bis zu 20 Prozent.

Als Folge von Erdoğans Dichterlesung in Baku bestellte das iranische Außenministerium den türkischen Botschafter nach Teheran. „Der türkische Botschafter wurde darüber informiert, dass die Ära der territorialen Ansprüche und expansionistischen Reiche vorbei ist“, erklärte das iranische Außenministerium auf seiner Website.

„Der Iran erlaubt niemandem, sich in seine territoriale Integrität einzumischen.“

Da das türkische Militär eine prominentere, ja dominante Rolle bei der NATO-Mission in Afghanistan spielt, wo die NATO-Truppen inzwischen die amerikanischen übertreffen, wird Ankara seinen pantürkischen Einfluss in diesem Land und in ganz Zentralasien ausweiten. Abdul Rashid Dostum, afghanischer Vizepräsident von 2014-2020 und ein turksprachiger ethnischer Usbeke, lebte einen Großteil des ersten Jahrzehnts des Jahrhunderts in der Türkei und man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass er ein türkischer Aktivposten ist.

Kasachstan, Kirgisistan, Turkmenistan und Usbekistan haben mehrheitlich turksprachige Bevölkerungen. Tadschikistan (1,2 Millionen) und Russland (13 Millionen) haben beträchtliche türkischsprachige Minderheiten.

Die Uiguren in Chinas autonomen Gebiet Xinjiang sind ethnisch türkisch. Uigurische Separatisten bezeichnen die Region als Ostturkestan. Die Ostturkestanische Befreiungsorganisation der frühen 2000er Jahre wurde in den 1990er Jahren in der Türkei gegründet.

Die NATO und die Türkei. Brückenkopf und Speerspitze. Schauen Sie einfach auf die Karte.