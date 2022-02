Die NATO ist kein Verteidigungsbündnis mehr, sondern ein Instrument der Aggression

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Eilmeldung: Russland und Weißrussland ziehen Streitkräfte zusammen, während die Ukraine den Donbass angreift

Es ist erstaunlich: Die Russen im Donbass werden von US-ausgebildeten und bewaffneten Ukrainern angegriffen, und der Kreml glaubt, die Antwort sei Verhandeln

Es scheint, als sei Russland so abgeneigt, Gewalt anzuwenden, dass es in einen größeren Krieg hineingezogen wird.

Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, der Washington untersteht, erklärte heute (19. Februar) auf der Münchner Sicherheitskonferenz: „Wenn der Kreml weniger NATO an seinen Grenzen haben will, wird er nur mehr NATO bekommen.“ Er sagte, die NATO verstärke ihre Streitkräfte „im gesamten Bündnis“, d.h. in den NATO-Ländern an den Grenzen Russlands.

Dies ist eine äußerst aggressive Antwort auf Russlands Besorgnis über Raketenbasen an seinen Grenzen. Offen gesagt lädt Stoltenberg damit einen russischen Angriff ein, bevor Russland noch mehr Raketenbasen an seinen Grenzen vorfindet.

Als ob dies nicht schon genug wäre, und da Russland bereits über die mangelnde Bereitschaft des Westens, sich an Vereinbarungen, Verträge und internationales Recht zu halten, besorgt ist, erklärte der ukrainische Präsident heute auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dass die Ukraine kurz davor stehe, das Budapester Memorandum aufzukündigen, in dem sich die Ukraine im Gegenzug für ihre Unabhängigkeit von Russland zum Verzicht auf Atomwaffen verpflichtet hat. Da die Ukraine das Minsker Abkommen bereits gebrochen hat, gibt es keinen Grund für die Ukraine, sich an das Budapester Memorandum zu halten.

Russland wendet sich also an die USA und die NATO und sagt ganz offen: „Sie machen uns unruhig, indem Sie Raketenbasen an unseren Grenzen errichten und planen, die Ukraine in die NATO aufzunehmen. Das können wir nicht akzeptieren. Hier ist unser Vorschlag für gegenseitige Sicherheit“. Und die Antwort ist eine weitere militärische Expansion der NATO und die Entwicklung von Atomwaffen durch die Ukraine.

Es bestand nie die Möglichkeit, dass die russischen Verhandlungen mit der Ukraine erfolgreich sein könnten, da die Ukraine kein souveränes Land ist und keine eigenen Entscheidungen treffen kann. Die Ukraine ist ein Spielball Washingtons, der dazu benutzt wird, Russland in Schwierigkeiten zu bringen. Russland hat sich das selbst eingebrockt, indem es tatenlos zusah, wie Washington die ukrainische Regierung stürzte und eine Marionette Washingtons einsetzte. Biden, Blinken, Stoltenberg und der Rest der Mannschaft haben unmissverständlich klar gemacht, dass sie beabsichtigen, Russland unsicherer zu machen. Der Westen hält das für risikolos, denn die Russen werden sich nur beschweren und um weitere Verhandlungen bitten. Washington hält Russland in dem selbstzerstörerischen Prozess gefangen, auf die Anschuldigungen Washingtons zu antworten.

Vielleicht haben Biden, Blinken und Stoltenberg recht. Aber andererseits: Was würden Sie tun, wenn Sie die Regierung eines riesigen Landes wären, das mit China verbündet ist und über eine Streitmacht verfügt, die durch jede Streitmacht der NATO hindurchgehen kann, als wäre sie eine nasse Papiertüte? Würden Sie dasitzen und Zeit und Energie mit Verhandlungen verschwenden, die die Lage nur verschlimmern, während Ihre Feinde ihre Streitkräfte an Ihren Grenzen aufstocken und die Ukraine Atomwaffen erwirbt?

Das würden Sie nur tun, wenn Sie dumm wären.

Ich weiß nicht, was Putin gelernt hat. Ich habe gelernt, dass frühere russische und sowjetische Regierungen richtig erkannt haben, dass die russische Sicherheit Puffer braucht. Es gibt gute Gründe dafür, dass die Ukraine, Weißrussland, Georgien und Zentralasien integrale Bestandteile Russlands und der Sowjetunion waren. Die sowjetische Regierung gründete den Warschauer Pakt (osteuropäische Länder) als Puffer zur NATO, die zuerst gegründet wurde. Die schwache Jelzin-Regierung hat durch ihre Zustimmung, Russland von seinen Puffern zu befreien, die Unsicherheit geschaffen, die Putin friedlich zu lösen versucht.

Biden, Blinken, Stoltenberg und Co. haben deutlich gemacht, dass es keine friedliche Lösung geben wird, außer dass der Kreml die Hegemonie Washingtons akzeptiert. Wie ich schon seit Jahren schreibe, hat Russland die Wahl zwischen Kapitulation und Kampf.

Ich bin immer noch der Meinung, dass Frieden möglich ist, aber erst dann, wenn Russland seine Stärke demonstriert. Der Westen muss verstehen, dass Russland es ernst meint, wenn es sagt, dass es genug hat.

Was wäre ein Beispiel für vernünftige Gewalt? Vielleicht dies:

Der Kreml akzeptiert das Votum der Donbass-Russen, wie die Krim an Russland zurückgegeben zu werden. Das würde die Gewalt in der Ukraine beenden, denn nicht einmal die ukrainischen Neonazis sind so dumm, Russland anzugreifen.

Der Kreml verkündet, dass die Ukraine von Russland nicht bedroht wird, es sei denn, die Ukraine wird NATO-Mitglied, akzeptiert US-Raketenbasen oder beginnt mit der Entwicklung von Atomwaffen; in diesem Fall wird die Ukraine zerstört.

In diesem Fall wird die Ukraine vernichtet. Die US-Raketenbasen in Polen und Rumänien werden entfernt, oder Russland wird sie entfernen.

Es wird keine weitere Verstärkung der NATO-Militärkräfte in den an Russland angrenzenden NATO-Ländern geben. Alle diese Streitkräfte werden bei ihrer Ankunft vernichtet.

Die roten Linien wären klar. Wenn der Westen sie überschreitet, wird er für die Gewalt verantwortlich sein.

Wenn nichts in dieser Richtung unternommen wird, wird Washington so lange Druck ausüben, bis Russland gezwungen ist, weitaus drastischere Maßnahmen zu ergreifen, die das Risiko eines Atomkriegs deutlich erhöhen würden.

Die ablehnende Reaktion Washingtons auf die Forderung Russlands, seine Sicherheitsbedenken zu berücksichtigen, macht deutlich, dass Verhandlungen sinnlos sind. Washington kontrolliert die westlichen Medien, und die Medien drehen das Ergebnis zu Washingtons Zufriedenheit. Mehr Verhandlungen bedeuten nur noch mehr russische Frustration.

Für den Kreml ist es schwierig, im Interesse Russlands zu handeln, weil die atlantischen Integrationisten die fünfte Kolonne Russlands bilden. Dabei handelt es sich um einflussreiche Personen und Organisationen, denen es mehr darum geht, Teil des Westens zu sein, als um die russische Souveränität. Der Globalismus ist überall präsent, auch in der russischen Regierung und im wirtschaftlichen Establishment. Russische Ökonomen wurden von ihren westlichen Kollegen indoktriniert, dass Russland Devisen braucht, um die russische Wirtschaft zu entwickeln. Folglich sind sie der Meinung, dass Energieverkäufe nach Europa in Dollar oder Euro abgerechnet werden sollten, was den Dollar und den Euro anstelle des Rubels stärkt. Es ist eine traurige Situation, wenn die Ökonomen eines Landes eine Politik empfehlen, die die Währung des Gegners stärkt, anstatt die eigene.

Washington verlässt sich auf die atlantischen Integrationisten und die vom Westen finanzierten Nichtregierungsorganisationen, denen die russische Regierung dummerweise erlaubt, innerhalb Russlands gegen sich selbst zu agieren, um Putin die Bewältigung der Herausforderungen zu erschweren, die Washington stellt, um Russland zu schwächen und zu destabilisieren.

Russland kann weder das Bedürfnis des US-Militär-/Sicherheitskomplexes nach einem Feind zur Rechtfertigung seiner Macht und seines Budgets noch Washingtons Wunsch nach Hegemonie wegverhandeln. Das ist die Realität, mit der Putin konfrontiert ist.

Putin und Lawrow versuchen immer wieder, sich auf Vernunft und Fakten zu berufen, aber im Westen haben Vernunft und Fakten ihren Einfluss verloren. Vernunft ist ein „weißes Konstrukt“, das weiße Menschen, die „systemische Rassisten“ sind, zur Unterdrückung farbiger Menschen benutzen. Das biologisch begründete Geschlecht ist nicht einmal eine Tatsache. Ein physischer Mann kann sich als Frau bezeichnen, und eine physische Frau kann sich als Mann bezeichnen. Arbeitgeber, Schulen und sogar das Militär müssen die Selbstdeklaration des Geschlechts ungeachtet der Tatsachen akzeptieren, oder Gerichte entscheiden, dass sie gegen das Bürgerrechtsgesetz verstoßen und aufgrund des Geschlechts diskriminieren.

Die westliche Welt hat Vernunft und Fakten durch Erzählungen ersetzt. Narrative sind offizielle Erklärungen, die, wie falsch sie auch sein mögen, den Anschein der Wahrheit erwecken. Sie in Frage zu stellen, kann lebensbedrohlich sein. Noch werden wir nicht in der Lubjanka in den Hinterkopf geschossen. Stattdessen werden wir zu „inländischen Terroristen“, „russischen Agenten“, „Desinformationsagenten“ und „Feinden der Demokratie“ erklärt. Man entlässt uns aus unseren Jobs, nimmt uns die ärztliche Zulassung, verhaftet uns und beschlagnahmt unser Eigentum, weil wir gegen ein Narrativ protestieren, wie es derzeit mit den kanadischen Demonstranten geschieht.

Unabhängige Wissenschaftler von höchstem Ansehen haben bewiesen, dass die Darstellung von Covid falsch ist, dass die mRNA-Impfstoffe für die meisten Menschen gefährlicher sind als Covid selbst. Doch die wissenschaftlichen Fakten korrigieren das Narrativ nicht. Stattdessen verbietet das Narrativ die Fakten.

Wie ist es möglich, dass Putin und Lawrow erwarten, mit einer Kultur zu verhandeln, in der Vernunft und Fakten nicht existieren? Warum machen sie mit diesem Wahnsinn weiter? Ist die Realität, mit der sie konfrontiert sind, zu viel, um sie zu akzeptieren, verglichen mit der Scheinwelt des Verhandelns?