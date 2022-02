Die US-Kriegsmaschinerie ist nur die Mafia des reichen Mannes: Notizen vom Rande der narrativen Matrix

Wenn man „den Faschismus abwählt“ und sich dann herausstellt, dass der Präsident, für den man gestimmt hat, die gleiche effektive Politik betreibt wie die vorherige Regierung, ist es an der Zeit zu fragen, wer die Faschisten eigentlich sind.

❖

Jetzt haben Sie es geschafft, CIA. Ihr seid in Schwierigkeiten. Es war ja alles ganz lustig, als ihr noch ganz normales Zeug gemacht habt, wie Regierungen stürzen, Folterprogramme durchführen und Leute ermorden, aber Massendaten über Amerikaner sammeln? Bereiten Sie sich lieber auf eine gewisse Rechenschaftspflicht vor, Mister!

Und wenn Sie das nächste Mal andeuten, dass die CIA etwas Ruchloses im Schilde führt, wird man Sie trotzdem als verrückten Verschwörungstheoretiker bezeichnen.

❖

„Die CIA abschaffen“ ist fast schon eine zu schwache Position für eine Behörde, die von vornherein nicht hätte geschaffen werden dürfen und schon in den verdammten sechziger Jahren hätte aufgelöst werden müssen.

❖

Die US-Kriegsmaschinerie ist nur die Mafia des reichen Mannes.

❖

Es geht nicht um Joe Rogan. Es geht nicht um Covid-Fehlinformationen. Es geht nicht um QAnon, russische Trolle, inländische Extremisten oder Wahlsicherheit. Es geht darum, dass die herrschenden Machtstrukturen die Regulierung der Online-Sprache normalisieren und ausweiten müssen, um die Zustimmung zum Status quo zu schützen.

❖

Ein Liberaler ist jemand, der den ganzen Tag über rechtsextreme Trucker und den rechtsextremen Joe Rogan schimpft und dann applaudiert, wenn sein Präsident Waffen an buchstäbliche Nazis liefert.

❖

Ich bin sehr gespannt darauf, herauszufinden, ob „Die US-Geheimdienste sagen, dass Putin beschlossen hat, jede Minute in die Ukraine einzumarschieren“ die Art von Psyop ist, die nur dazu dient, die Hysterie des Kalten Krieges zu schüren, oder die Art von Psyop, die dazu dient, uns auf die Aggressionen der US-Vertreterkriege vorzubereiten.

❖

Der PR-Schaden, den das US-Imperium durch die Invasion im Irak erlitten hat, hat dafür gesorgt, dass es, wo immer es möglich ist, den Einsatz von Stellvertretern den US-Truppen vorziehen wird. Dschihadisten im Nahen Osten, lateinamerikanische Reaktionäre und ukrainische Nazis sind allesamt sehr gute Stellvertreter für das Imperium.

❖

Eine Menge Verwirrung über Russland und die Ukraine könnte leicht vermieden werden, wenn englischsprachige Nachrichtenmedien die entsetzlich unethische Praxis beenden würden, unbelegte Behauptungen von undurchsichtigen Geheimdiensten zu drucken und als „Scoop“ zu präsentieren.

❖

Die Beweislast liegt immer bei der Partei, die die Behauptung aufstellt. Es ist so seltsam, dass jeder diesen Standard auf Dinge wie Argumente in Internetforen und Highschool-Debatten anwendet, aber nicht auf immens folgenschwere Behauptungen der mächtigsten Institutionen des Planeten, die eine gut dokumentierte Geschichte des Lügens haben.

Wenn Sie eine Behauptung aufstellen, mit der Sie eine Twitter-Diskussion gewinnen könnten, werden Sie sofort nach Beweisen gefragt. Stellen Sie eine Behauptung auf, die Tausende von Todesopfern zur Folge haben könnte, und die New York Times wird sie als Tatsache veröffentlichen.

❖

Also, um es noch einmal zusammenzufassen:

Eine Nation, die Truppen innerhalb ihrer eigenen Grenzen stationiert, ist ein feindlicher Aggressor.

Eine Nation, die den Planeten mit Hunderten von Militärstützpunkten umkreist, pausenlos Kriege führt, darauf hinarbeitet, jede Nation zu zerstören, die ihr nicht gehorcht, und nukleare Brinkmanship betreibt = ganz normaler demokratischer Freiheitskram.

❖

Diejenigen, die Sie als verrückt bezeichnet haben, weil Sie davor gewarnt haben, dass die Eskalation des Kalten Krieges zu einem heißen Krieg führen könnte, werden die ersten sein, die Ihnen sagen, wenn der heiße Krieg näher rückt, dass er unvermeidlich ist und unterstützt werden muss.

❖

Gibt es irgendeinen Zweifel daran, dass dieselbe Propagandamaschine, die das halbe politische Spektrum der USA davon überzeugt hat, dass die höchsten Ebenen ihrer Regierung vom Kreml infiltriert wurden, die Öffentlichkeit davon überzeugen kann, dass ein von den USA/NATO/Ukraine begonnener Stellvertreterkrieg in Wirklichkeit von Russland begonnen wurde?

❖

Die Reporter und Redakteure der Nachrichtenmedien sind an den vom US-Militär und seinen Stellvertretern begangenen Massenmorden ebenso schuldig wie die Truppen, die die Waffen abfeuern, und die Generäle, die die Befehle geben. Und Militärangehörige, die in ungerechten Kriegen Menschen töten, sind für diese Verbrechen genauso schuldig wie jeder andere Mörder.

❖

Leute, die sagen, China sei so böse wie die USA, haben einfach nicht genug gelernt oder ehrlich genug über die Übel der USA nachgedacht.

China ist besser als die USA. Das liegt nicht daran, dass China makellos ist, sondern daran, dass die USA das 21. Jahrhundert damit verbringen, Millionen von Menschen abzuschlachten und daran zu arbeiten, jede Nation zu zerstören, die ihnen nicht gehorcht, was sie quantitativ schlechter macht als buchstäblich alle anderen.

China ist ein Überwachungsstaat. Das US-Imperium ist ein Überwachungsstaat, der auch Millionen von Menschen in Angriffskriegen tötet.

❖

Rechte müssen Märchen über böse Eliten erfinden, die eine marxistische Dystopie heraufbeschwören, weil es ihnen ideologisch verboten ist, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass die bösen Eliten bereits alle ihre Wünsche in unserer alltäglichen, langweiligen kapitalistischen Dystopie erfüllt bekommen.

❖

Die Auflösung des Staates bedeutet in der heutigen Welt nur die sofortige Aufnahme in die zentralisierte Machtstruktur der USA. Solange das US-Imperium ist, was es ist, und tut, was es tut, sind Staaten notwendig, und Kritik an ihrer Existenz ist kindischer Unsinn, der auf unreifen Analysen beruht.

Wenn China, Nordkorea, Venezuela oder irgendeine andere Nation, die das Imperium im Visier hat, zu einer idealen staatenlosen, klassenlosen und geldlosen Zivilisation würde, würde sie augenblicklich vom Imperium absorbiert werden. Diese selbstverständliche Tatsache entkräftet alle puristischen Argumente gegen diese Regierungen. Wenn Ihre Weltanschauung nicht die Tatsache berücksichtigt, dass es eine weltumspannende Machtstruktur gibt, die darauf hinarbeitet, alle Bevölkerungen zu absorbieren und zu unterjochen, dann haben Sie keine realitätsbezogene Weltanschauung. Das Imperium ist das allererste Hindernis für jede linke Bewegung in Richtung Gesundheit in dieser Welt.

❖

Der Status quo wird durch psychologische Abschottung aufrechterhalten. Natürlich wird er durch Propaganda und rohe Gewalt aufrechterhalten, aber er wird auch durch die grundlegende menschliche Tendenz gestützt, sich nicht ernsthaft mit Informationen auseinanderzusetzen, die unser Weltbild zu zerstören drohen.