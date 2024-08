Finian Cunningham

Das neonazistische NATO-Regime in Kiew spielt wie seine Vorfahren im Dritten Reich während des Zweiten Weltkrieges alles auf eine Karte. Doch dieses Mal setzen die Faschisten auf die Karte des Nuklearterrorismus.

Wie im Endspiel des Zweiten Weltkriegs versuchte die nationalsozialistische Wehrmacht bei Kursk auszubrechen, um von den Verlusten an anderen Fronten der zusammenbrechenden Ostfront abzulenken. Das Spiel scheiterte damals und scheint sich heute auf katastrophale Weise zu wiederholen.

Wladimir Zelenski, dem illegitimen Marionettenpräsidenten der Ukraine, gehen die Truppen und das Geld aus. Sein unerträgliches Betteln um mehr Waffen und Geld ist erschöpft. Sein Land steht kurz davor, seine horrenden Schulden bei den internationalen Gläubigern zu begleichen. Russlands militärischer Vormarsch im Donbass – der ehemaligen Ostukraine, die jetzt Teil der Russischen Föderation ist – hat das Regime in Kiew an den Rand des Zusammenbruchs gebracht, obwohl es von der NATO Waffen im Wert von Hunderten Milliarden Dollar erhalten hat.

Zelenski, der sich fast sechs Monate nach der Annullierung der Wahlen immer noch an die Macht klammert, spürt, dass das Ende seines korrupten Regimes und seiner Kriegstreiberei naht. Angesichts von über 600.000 toten Soldaten und einer Zivilbevölkerung, die sich aus Angst vor der Einberufung versteckt hält oder flieht, lässt der Ex-Komiker die Würfel fallen und schickt einige Brigaden zu einem grenzüberschreitenden Selbstmordangriff auf die russische Region Kursk.

“Das Kursker Manöver könnte das militärische Ende der Ukraine einläuten”, sagte Gustav Gressel, ein ehemaliger Beamter des österreichischen Verteidigungsministeriums, in einem Interview mit dem Spiegel.

Gressel deutete an, dass die ukrainischen Brigaden die letzten Reserven des von der NATO unterstützten Kiewer Regimes seien. Würden sie von den überlegenen russischen Streitkräften aufgerieben, bliebe für die Kiewer Seite nichts mehr übrig.

Die BBC berichtete mit einem Anflug von Schadenfreude, dass Truppenkonvois aus der ukrainischen Region Sumy über die Grenze in die russische Stadt Kursk fahren. Die Offensive, die nach Angaben Moskaus wahllose Angriffe auf Zivilisten und Wohnhäuser beinhaltet, läuft bereits seit einer Woche. Das Kiewer Regime hat offen erklärt, dass es das Ziel sei, “die Zivilbevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen”. Das ist ein unverschämtes Eingeständnis des Terrorismus.

Wenn das andere Ziel Kiews darin besteht, die russischen Streitkräfte vom Donbass abzulenken, dann scheint das nicht zu funktionieren. Die russischen Streitkräfte rücken weiter auf den Donbass vor – das Hauptschlachtfeld in diesem Konflikt.

Worauf spielt die Junta Zelensky also an? Es handelt sich um einen Terroranschlag, mit dem sie ihren NATO-Sponsoren zeigen will, dass ihr Stellvertreterregime immer noch Unterstützung verdient. Die Verschwendung ukrainischer Soldatenleben ist eine verzweifelte “Rückzahlung von Krediten an seine Herren”, wie es die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, ausdrückte.

Indem er seine Leute in den Tod schickt, versucht Zelensky zu zeigen, dass sein Regime noch “flüssig” ist. Aber es ist ein letzter Akt der Verzweiflung. Wenn dieser vergebliche Versuch bei Kursk endet, dann ist alles vorbei.

Als Teil dieses letzten Aktes der Verzweiflung wird auch die Karte des Nuklearterrorismus gespielt – wieder einmal.

Während die Invasion in Kursk andauert, hat die ukrainische Seite versucht, die Atomkraftwerke Kursk und Saporoschje anzugreifen. Das Kernkraftwerk Saporoschje steht unter ständigem Beschuss durch die ukrainischen Streitkräfte, die mit HIMARS-Raketen aus US-Produktion und anderen NATO-Waffen ausgerüstet sind, seit Russland das zivile Kraftwerk – das größte in Europa – kurz nach Beginn des Konflikts im Februar 2022 übernommen hat. Russland übernahm die Kontrolle zu einem früheren Zeitpunkt, weil es damit rechnete, dass das Kiewer Regime die Anlage andernfalls als Provokation unter falscher Flagge nutzen würde, ohne Rücksicht auf die radiologische Verseuchung Europas.

Bei dem jüngsten Angriff wurde einer der Kühltürme des Atomkraftwerks in Brand gesetzt. Nach russischen Angaben wurde der Turm von einer Drohne getroffen. Moskau verurteilte den sogenannten “Nuklearterrorismus” und forderte die internationale Gemeinschaft auf, Sanktionen gegen die Ukraine zu verhängen.

Moskau verschwendet seinen Atem. Zahlreiche Aufrufe zur Verurteilung früherer Luftangriffe auf das ZNPP durch die ukrainische Seite wurden vom Westen ignoriert oder bewusst unterdrückt.

Peinlicherweise hat sich auch die Atomaufsichtsbehörde der Vereinten Nationen, die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA), an der Scharade beteiligt und so getan, als wisse sie nicht, wer das ZNPP angreift. Rafael Grossi, der Direktor der IAEO, verhält sich wie Manuel, der unglückliche Kellner in Fawlty Towers: “Ich weiß nichts”.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Zakharova, brachte es mit ätzender Ironie auf den Punkt, als sie rhetorisch fragte: “Wo ist Rafael Grossi und das gesamte IAEO-Team?”

Sie fügte in einer knappen Zusammenfassung hinzu: “Die Terroristen in Kiew haben unter der Führung des kollektiven Westens ihr Land zerstört, das ukrainische Volk ruiniert, die weltweite Energie- und Nahrungsmittelsicherheit untergraben und jetzt haben sie den nuklearen Terror auf den Kontinent [Europa] gebracht”.

Lächerlichweise berichteten die BBC und der Guardian, dass Russland und die Ukraine einander beschuldigten, hinter dem Angriff auf das ZNPP zu stecken.

Die britischen Medien zitierten sogar die absurde Behauptung Zelenskys, Russland habe den Brand (in einem von ihm kontrollierten Kraftwerk) durch das Verbrennen von Autoreifen in einem der Kühltürme verursacht. In Kommentaren, die diese Projektion widerlegten, sagte Zelensky, Russland “erpresse die Welt”.

Das Kiewer Regime hat zahllose Gräueltaten unter falscher Flagge begangen – von der Ermordung der eigenen Bevölkerung im “Massaker von Bucha” bis zur Bombardierung von Kinderkrankenhäusern, Theatern und Wohnhäusern. Nichts ist jenseits der Verkommenheit dieser Neonazi-Truppe. Die Angriffe auf die Atomkraftwerke in Kursk und Saporoshje als kalkuliertes Spiel, um die NATO zu einem stärkeren Engagement zu bewegen, sind das Markenzeichen dieses Regimes.

Wie der ehemalige österreichische Militärpolitiker Gressel bemerkte, verhält sich das ukrainische Regime wie ein “unzuverlässiger Draufgänger”.

Es geht unter und scheint bereit, den Rest der Welt mit sich zu reißen.

Für die katastrophale Lage sind aber letztlich die USA und ihre NATO-Kriegsmaschinerie verantwortlich. Das Imperium der Lüge hat das terroristische Frankenstein-Monster nur für seine rücksichtslosen und kriminellen geopolitischen Ambitionen gegen Russland geschaffen, um seine schwindende imperiale Macht zu erhalten. Der Stellvertreterkrieg ist im schlimmsten Debakel des westlichen Imperialismus seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verloren. Washington, die EU und die NATO stehen nackt da und bieten ein Bild der Schande und des Versagens. Das stellt den besiegten US-Hegemon vor ein noch nie dagewesenes, prekäres Dilemma, in dem alle möglichen Wahnsinnstaten zu erwarten sind.