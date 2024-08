Das Imperium ist der wahre Feind

Von Caitlin Johnstone

Die USA haben angeboten, ihre lächerlichen Strafanzeigen gegen den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro fallen zu lassen, wenn er sich bereit erklärt, die Macht abzugeben. Diese Freaks glauben wirklich, dass der gesamte Planet ihr Eigentum ist.

Ein normaler Mensch: Völkermord ist schlecht.

Verrückte Person: WILLST DU, DASS TRUMP GEWINNT??

Normale Person: Der Kandidat, den du unterstützt, will tatsächlich Völkermord begehen.

Verrückte Person: Hey, schau, niemand ist perfekt.

Präsident Trump, 2025: (Bombardiert ein Krankenhaus im Nahen Osten) Ich habe dieses Krankenhaus bombardiert, weil Muslime Terroristen sind.

Präsident Harris, 2025: (bombardiert ein Krankenhaus im Nahen Osten) Unsere Gedanken sind bei den Opfern dieser schrecklichen Tragödie, während wir auf Frieden und Stabilität in der Region hinarbeiten.

Der Zionismus und der christliche Fundamentalismus werden als Vorwand benutzt, um weitaus mehr Gewalt anzurichten als der Islam. Nicht die Muslime sind der Feind, sondern die Mordmaschinerie des weltbeherrschenden, zentralisierten US-Imperiums.

Es ist so soziopathisch, wie jedem, der sich darüber beklagt, dass er unter den unterdrückerischen, ausbeuterischen Systemen in dieser Zivilisation nicht über die Runden kommt, gesagt wird: “Such dir einen anderen Job” oder “Arbeite härter”, als ob das eine echte Antwort auf Beschwerden über systemische Probleme wäre.

Das ist soziopathisch, denn jemandem, der sich über systemische Probleme beklagt, zu sagen, er solle seine Lebensumstände als Individuum ändern, bedeutet nur, ihm zu sagen, er solle dafür sorgen, dass es jemand anderen am unteren Ende der gesellschaftlichen Pyramide trifft und nicht ihn selbst. Selbst wenn die Person, die sich beschwert, einen besser bezahlten Job bekäme als den, den sie hatte, würde ihr alter Job mit jemand anderem besetzt werden, der auf die gleiche Weise um sein Auskommen kämpfen muss. Unser gesamtes kapitalistisches System basiert auf der Existenz einer permanenten Unterklasse von ausgebeuteten und unterbezahlten Arbeitern, und wenn jemand aus dieser Unterklasse aussteigt, ändert das nichts an der Existenz dieser Unterklasse.

Das ist so, als ob jemand über Funk um Hilfe rufen würde: “Unser Schiff ist gesunken und wir ertrinken auf dem Meer!”, und man würde ihm sagen: “Okay, dann klettern Sie einfach auf Ihre Mitreisenden, damit sie anstelle von Ihnen ertrinken.” Deshalb sage ich, dass diese Haltung soziopathisch ist. Wie kaputt muss Ihr Einfühlungsvermögen sein, damit Sie “Sorgen Sie einfach dafür, dass jemand anderes von unserem System missbraucht wird und nicht Sie” als gültige Antwort auf Beschwerden über systemische Probleme ansehen? Wie sehr muss es Ihnen an grundlegendem menschlichem Mitgefühl mangeln, um sich mit einer solchen Position zufrieden zu geben? Sie müssen nicht in der Lage sein, wirklich zu verstehen, dass es da draußen in der Welt andere Menschen gibt, die das Leben auf die gleiche Weise erleben wie Sie. Das bedeutet, dass mit Ihnen als Person etwas zutiefst falsch ist.

Nothing gets Israelis madder than telling them it's against the law to use rape as a weapon of war. https://t.co/mr67vxPac4 — Caitlin Johnstone (@caitoz) August 9, 2024

Bis zur Wahlsaison war sich das linke Ende des politischen Spektrums in den USA ziemlich einig in der Ablehnung des Völkermordes im Gazastreifen. Jetzt, wo der November näher rückt und die Demokraten einen völkermörderischen Kandidaten aufstellen, gibt es eine Spaltung zwischen denjenigen, die den Völkermord ablehnen, und denjenigen, die sich einfach nur gut fühlen wollen.

Diese Spaltung taucht in der westlichen Politik immer wieder auf, und es ist letztlich eine Spaltung zwischen Menschen, die ein Ende des kriegstreiberischen, zentralisierten US-Imperiums anstreben, und jenen, die dem Imperium nur ein freundlicheres, diplomatischeres Gesicht geben wollen, damit sie sich mit dem politischen Status quo in ihrem Land wohlfühlen können. Es ist der Unterschied zwischen jemandem, der von seiner Heroinsucht loskommen will, und jemandem, der nur möchte, dass seine Heroinsucht keine unangenehmen Folgen für seine Gesundheit, seine Finanzen oder sein soziales Leben hat. Der eine wünscht sich eine echte, sinnvolle Veränderung, der andere möchte, dass alles so bleibt, wie es ist, ohne durch kognitive Dissonanzen oder Gewissensbisse gestört zu werden.

Und tatsächlich könnten diese beiden Positionen nicht unterschiedlicher sein. Ein Trump-Anhänger und ein progressiver Bernie-Sanders-Anhänger, der jetzt Kamala Harris zujubelt, liegen im politischen Spektrum viel näher beieinander als ein Progressiver und ein Linker, der die Verbrechen des Imperiums in Gaza entschieden ablehnt. Die progressiven Demokraten und die wirklichen antiimperialistischen Linken haben eine Menge gemeinsamer kleinerer Ziele und stehen bei vielen gemeinsamen Themen auf der gleichen Seite, aber im Großen und Ganzen sind sie immer noch völlig gegensätzlich, weil der eine das Ende des Imperiums anstrebt und der andere es erhalten will. Ihre letztendlichen Ziele sind diametral entgegengesetzt, was jedes Mal, wenn diese Ziele miteinander in Konflikt geraten, hervorgehoben wird.

Israel has a problem with targeting population centers you guys. pic.twitter.com/L5yM5Wz62Q — Caitlin Johnstone (@caitoz) August 12, 2024

Der Hauptgrund, warum ich mich nicht auf eine weitere Präsidentschaft von Trump freue, ist, dass der politische Diskurs unter seiner Führung so falsch und fade wird. Das liegt nicht an seiner Politik und seinen Taten (die Verderbtheit des US-Imperiums setzt sich ununterbrochen fort, egal wer im Amt ist), sondern an der wachsenden Wirkung, die er auf die Kluft zwischen Realität und Erzählung hat, wenn er Präsident ist.

Trumps Präsidentschaft führte zu einer neuen Eskalation des Kalten Krieges gegen Russland, zu völkermörderischen Gräueltaten und vorsätzlichem Aushungern im Jemen, zu brutalen neuen Hungersanktionen gegen Länder wie Venezuela, den Iran und Syrien, zu brinkmanship mit dem Iran, zu massiv ausgeweiteten Bombenangriffen, zur Verwandlung der Situation mit Israel in einen Brandherd und zur Verhaftung von Julian Assange. Aber wenn man den durchschnittlichen amerikanischen Liberalen fragt, was das Schlimmste war, was Trump während seiner Amtszeit getan hat, fangen sie an, über russische geheime Absprachen, Aufstände und eine Verschwörung zur Beendigung der amerikanischen Demokratie zu schwafeln. Sie haben die ganze Zeit damit verbracht, Trumps schlimmste Verbrechen zu ignorieren und hysterisch über vorgetäuschten Unsinn und unhöfliche Tweets zu schreien.

Und genauso schlimm ist es bei Trumps Anhängern, die im Allgemeinen keine Ahnung haben, dass Trump diese Dinge überhaupt getan hat. Sie glauben, er habe vier Jahre lang “den tiefen Staat bekämpft” und eine mutige populistische Revolution gegen das Establishment angezettelt, um Amerika wieder groß zu machen. Sie sind genauso ahnungslos wie die Demokraten, was Trump tatsächlich getan hat, weil beide Seiten die ganze Zeit in einer von den Medien erzeugten narrativen Matrix verbracht haben, die sie für die ganze Sache blind gemacht hat. Die Kluft zwischen den Rohdaten der tatsächlichen Ereignisse und den Erzählungen über die Ereignisse ist immens.

Zumindest bei Biden sprechen die Leute manchmal über die tatsächlich bösen Dinge, die seine Regierung tut, wie den Stellvertreterkrieg in der Ukraine und den Völkermord in Gaza. Die Realität hat viel mehr mit den Themen des politischen Diskurses gemein. Unter Trump begibt sich jeder in diesen bizarren, verzerrten Realitätstunnel, in dem nur noch gefälschter Unsinn zählt und die wirklichen Probleme für jeden, der auch nur annähernd dem Mainstream angehört, unsichtbar sind.

Ich bin wirklich nicht begeistert von der Vorstellung, diesen schwachsinnigen Schwachsinn noch einmal zu erleben.