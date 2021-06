Die NATO wurde nie für Kriegsverbrechen in Jugoslawien zur Rechenschaft gezogen

Rick Rozoff

Sowohl die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, als auch die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS waren in der vergangenen Woche eindeutiger in der Verurteilung von NATO-Aggression als in jeder anderen Zeit seit Menschengedenken.

Kürzlich prangerte Zakharova die Rolle der NATO-Staaten bei der Planung des tödlichen Putsches in der Ukraine vor sieben Jahren an, dem gewaltsamen Sturz einer rechtmäßig gewählten und international anerkannten Regierung, der zu einem Krieg in der Donbass-Region in der Ostukraine führte, der bis heute anhält.

In uncharakteristisch offener Sprache gab sie diese Einschätzung des Ereignisses ab:

„Die NATO hat keine Skrupel. Mit ihren eigenen Händen, unter Einsatz von Botschaftern und Außenministern, haben sie die Maidans