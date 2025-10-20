Die „neue Cyber-Ordnung“ ist da: Jeder Mensch wird 80 agierende KI-Identitäten haben: WEF

Von The Sociable

Kleine Unternehmen und Regierungen benötigen eine Art digitale öffentliche Infrastruktur [digitale ID, schnelle Zahlungen, Datenaustausch] für Cybersicherheit: WEF

Eine „neue Cyber-Ordnung“ ist da: Für jede menschliche Identität wird es 80 agierende KI-Identitäten geben, und kleine Unternehmen und Staaten werden eine Art digitale öffentliche Infrastruktur (DPI) für Cybersicherheit benötigen, so eine Diskussion auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF).

Heute hat das WEF seine Jahresversammlung der Global Future Councils und Cybersecurity in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, mit einer Sitzung mit dem Titel „Die neue Cyber-Ordnung: Zusammenarbeit in turbulenten Zeiten” eröffnet.

Laut Helmut Reisinger, CEO von Palo Alto Networks für Europa, den Nahen Osten und Afrika, ist ein Teil dieser neuen Cyber-Ordnung die rasante Entwicklung der agentenbasierten KI, die allgegenwärtig werden wird.

„In Zukunft wird es für jede menschliche Identität etwa 80 maschinelle Identitäten geben.“ Helmut Reisinger, WEF Jahresversammlung der Global Future Councils und Cybersecurity, Oktober 2025

Agentic AI as another excuse for digital ID?

"In the future for every Human Identity there will be about 80 Machine-Based Identities" Helmut Reisinger, Palo Alto Networks

WEF Global Future Councils & Cybersecurity Meetings #AMGFCC25 https://t.co/Gvf4u0l7l0 pic.twitter.com/mmLgcCR6tR — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) October 14, 2025

„Mit KI kommt ein weiterer Begriff aus dem Maschinenbereich hinzu, nämlich der Agent, der für Sie ein Ergebnis erzeugt und an den Sie Aufgaben delegieren“, sagte Reisinger.

„In Zukunft wird es für jede menschliche Identität etwa 80 maschinenbasierte Identitäten geben, was eine ganze Reihe neuer Möglichkeiten für potenzielle Vorstöße eröffnet.

„Daher glaube ich, dass man sich wirklich mit Echtzeit-Cybersicherheit befassen muss, mit einem effektiven Austausch von Praktiken, Wissen, öffentlich-privaten Partnerschaften und Strafverfolgung“, fügte er hinzu.

Wird die agentenbasierte KI mit 80 maschinenbasierten Identitäten, die einer menschlichen Identität entsprechen, ein weiterer Vorwand sein, um digitale IDs weltweit einzuführen?

„Wir brauchen neue Ansätze, ähnlich wie die digitale öffentliche Infrastruktur für Cybersicherheit […] eine Art öffentliche Infrastruktur für kleine und mittlere Unternehmen und kleinere Staaten, die nicht unbedingt über diese Fähigkeiten verfügen.“ Jeremy Jurgens, WEF Jahresversammlung der Global Future Councils und Cybersecurity, Oktober 2025

WEF Managing Director Jeremy Jurgens says Small-Medium Enterprises & SMALLER STATES need a type of DPI (DIGITAL ID, fast payments, data exchanges) for cybersecurity.

WEF Global Future Councils & Cybersecurity Meetings #AMGFCC25 https://t.co/Gvf4u0l7l0 pic.twitter.com/rIGt38OgNN — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) October 14, 2025

Während derselben Sitzung erklärte Jeremy Jurgens, Geschäftsführer des WEF, dass wir uns definitiv in einer neuen Ordnung befänden und dass Cybersicherheit die Zusammenarbeit verschiedener Interessengruppen erfordere.

Zum Thema Schutz kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) und kleinerer Regierungen sagte Jurgens, dass eine Art digitale öffentliche Infrastruktur für Cybersicherheit erforderlich sei.

Jurgens erklärte: „Ich denke, wir müssen auch die gesamte Bandbreite kleiner und mittlerer Unternehmen berücksichtigen. Wie können wir sicherstellen, dass sie geschützt sind? Welche Rolle spielen sie?

„Wir brauchen neue Ansätze, ähnlich wie die digitale öffentliche Infrastruktur für Cybersicherheit. Eines der Tools und Funktionen, die wir als eine Art öffentliche Infrastruktur für kleine und mittlere Unternehmen und kleinere Staaten bereitstellen, die nicht unbedingt über diese Funktionen verfügen.“

DPI ist ein ziviler Technologie-Stack, der aus drei Hauptkomponenten besteht: digitale ID, schnelle Zahlungssysteme und massiver Datenaustausch zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen.

„Ich würde sagen, wir befinden uns hier definitiv in einer neuen Ordnung […] Wenn wir uns die Cybersicherheit ansehen, sagen wir: ‚OK. Das ist nicht nur eine Herausforderung für die IT […] Es erfordert tatsächlich Zusammenarbeit. Es erfordert einen interdisziplinären Ansatz‘.“ Jeremy Jurgens, WEF Jahresversammlung der Global Future Councils und Cybersecurity, Oktober 2025

"We are definitely in a New [Cyber] Order here.. UAE has been a role model in cooperating": WEF Managing Director Jeremy Jurgens

Annual Meetings of the Global Future Councils and Cybersecurity 2025 #AMGFCC25 https://t.co/zKFzL0sY9r pic.twitter.com/k6HKk4kNz5 — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) October 14, 2025

Laut den Diskussionsteilnehmern führen globale Bedrohungen für die Cybersicherheit zu Cyberkriegen, aber derzeit gibt es keinen klar definierten Kriegsschauplatz.

„Wir mögen es Cyberkrieg nennen, aber wir haben keinen definierten Kriegsschauplatz. Wir haben keine definierten Konfliktparteien. Wir haben keine Feindseligkeiten erklärt“, sagte Rachel Ellehuus, Generaldirektorin des Royal United Services Institute.

„Wir befinden uns einfach in diesem anhaltenden Zustand der Störung und Veränderung“, fügte sie hinzu.

„Viele Organisationen […] – sei es die UNO, die NATO oder die Europäische Union – funktionieren nicht mehr wirklich, weil es sich um große, multilaterale Institutionen handelt, die vor Jahrzehnten gegründet wurden.“ Rachel Ellehuus, WEF Jahresversammlung der Global Future Councils und Cybersecurity, Oktober 2025

On cyber warfare, "The UN, NATO, and the EU aren't really working anymore." UK sees power in "MINILATERAL RELATIONSHIPS": Rachel Ellehuus, Royal United Services Institute

WEF Global Future Councils & Cybersecurity Meetings #AMGFCC25 https://t.co/Gvf4u0l7l0 pic.twitter.com/wukxKpPtaZ — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) October 14, 2025

Institutionen wie die UNO, die NATO und die EU müssen sich laut Ellehuss „an die Art der Bedrohungen anpassen“.

Für sie muss „die Rückkehr zu den gescheiterten großen, schwerfälligen und veralteten multinationalen Systemen“ durch „minilaterale Beziehungen“ ausgeglichen werden, bei denen es sich um „regionale Beziehungen handelt, die vielleicht mehr Vertrauen genießen oder besser verstanden werden“.

Mohamed Al Kuwaiti, Leiter der Cybersicherheit der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate, äußerte sich zur Natur der Cyberkriegsführung und erklärte, dass kinetische Kriege wie die zwischen der Ukraine und Russland, Indien und Pakistan sowie Iran und Israel an Bedeutung verlieren, während Cyberkriege insbesondere im Hinblick auf Angriffe auf kritische Infrastrukturen zunehmen.

„Wir befinden uns im Cyberkrieg […] Wenn man sich den Cyberkrieg ansieht, ist er tatsächlich mindestens zehnmal, wenn nicht sogar zwanzigmal intensiver [als ein kinetischer Krieg], wenn es darum geht, die Infrastruktur des anderen zu hacken, mit Ransomware zu infizieren, zu löschen oder zu zerstören.“ Mohamed Al Kuwaiti, WEF Jahresversammlung der Global Future Councils und Cybersecurity, Oktober 2025

"We are in cyber war. Kinetic war has faded. Cyber war is 10-20X busier trying to hack, ransomware, wipe or destroy each other's infrastructure" UAE Head of Cybersecurity Mohamed Al Kuwaiti

WEF Global Future Councils & Cybersecurity Meetings #AMGFCC25 https://t.co/Gvf4u0l7l0 pic.twitter.com/JG68wCljT2 — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) October 14, 2025

Eine große Herausforderung für die Cybersicherheit und die Cyberkriegsführung wird jedoch der Tag sein, an dem die Quantenkryptografie vollständig realisiert ist.

Auf die Frage des Moderators, ob es nichts gebe, was nicht gehackt werden könne, antwortete Reisinger, dass eine der größten Befürchtungen darin bestehe, dass Menschen bereits jetzt in Systeme eindringen und Daten sammeln, um später, sobald die Quantenkryptografie online ist, all diese Daten entschlüsseln zu können.

„Der große Tag, der vielleicht bevorsteht, ist der berühmte Quantentag, an dem Quantenkryptografie zu einem Thema werden könnte […] Deshalb bereiten wir uns jetzt vor, denn die große Befürchtung ist, dass es Menschen gibt, die Daten sammeln, um sie später zu entschlüsseln.“ Helmut Reisinger, WEF Jahresversammlung der Global Future Councils und Cybersecurity, Oktober 2025

Is everything hackable today? "The big D-Day is the famous Quantum Day.. The big fear is there are people harvesting data to decrypt later": Helmut Reisinger, Palo Alto Networks

WEF Global Future Councils & Cybersecurity Meetings #AMGFCC25 https://t.co/Gvf4u0l7l0 pic.twitter.com/E7HZLRcSQE — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) October 14, 2025

Die Sondersitzung des WEF „Jahresversammlung der Global Future Councils und Jahresversammlung zum Thema Cybersicherheit” versammelt vom 14. bis 16. Oktober in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, mehr als 500 Experten aus Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Medien sowie 150 der weltweit führenden Persönlichkeiten im Bereich Cybersicherheit.

Am 14. Oktober fand nur eine Sitzung statt, aber in den folgenden Tagen werden noch viele weitere folgen.

Die vollständige Diskussion des heutigen Tages können Sie unten anschauen.

Dubai ist auch der Ort, an dem das WEF im November 2021 die Great Narrative Initiative ins Leben gerufen hat, die als Fortsetzung des im Juni 2020 angekündigten Great Reset dienen soll.