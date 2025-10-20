Polizeistaat-Kopfgeldjäger: Der Aufstieg des verfassungswidrigen Kriegs von ICE gegen Amerika

John W. und Nisha Whitehead

„Bruder, ich bin Amerikaner. Du verdrehst mir den Arm.“ – Ein Mann ruft „Ich bin Amerikaner“, während ICE-Agenten ihn festnehmen

Maskierte Bewaffnete. Elektroschocker. Tränengas. Pfefferspray. Fahrzeuge ohne Kennzeichen. Einschüchterungstaktiken. Brutalität. Racial Profiling. Traumatisierte Kinder. Terrorisierte Familien. Gezielte Angriffe auf Journalisten. Festgenommene Bürger. Behinderte, Minderjährige, Ältere, Schwangere, Kriegsveteranen – von der Straße gezerrt. Zerstörtes Privateigentum.

Das ist keine Kriegszone.

Das ist das, was heute in Trumps Amerika als „Recht und Ordnung“ durch ICE-Agenten gilt – und es macht Amerika weder sicherer noch größer.

Was einst eine Behörde zur Durchsetzung von Einwanderungsgesetzen war, hat sich zu einer inländischen Terrortruppe entwickelt.

Von Küste zu Küste patrouillieren ICE-Schlägertrupps – inkognito, brutal, angetrieben von profitorientierten Anreizen und absurden Quoten, ausgestattet mit der Rückendeckung der Trump-Administration, die sie als unantastbar agieren lässt. Sie durchstreifen Wohnviertel, Kirchen, Gerichte, Krankenhäuser, Bushaltestellen und Arbeitsstätten – überall, wo sich „verdächtige“ Migranten aufhalten könnten – und reißen Menschen fort, bevor Fragen gestellt werden.

Manchmal kommen diese Fragen erst Stunden, Tage oder Wochen später.

Niemand ist sicher – nicht einmal amerikanische Staatsbürger.

Verwechsle das nicht: So funktioniert keine konstitutionelle Republik. So handelt eine Diktatur, wenn sie entscheidet, dass Rechtsstaatlichkeit – in diesem Fall die Bill of Rights – optional ist.

Journalisten werden zu Boden gestoßen, gewürgt, mit Tränengas angegriffen und misshandelt – ein klarer Verstoß gegen den ersten Verfassungszusatz.

US-Bürger, einschließlich Kleinkindern, werden verschleppt – ein Verstoß gegen den vierten Verfassungszusatz.

Menschen ohne Vorstrafen, die seit Jahrzehnten hier leben, arbeiten und Steuern zahlen, verschwinden spurlos – ein Verstoß gegen das Habeas-Corpus-Prinzip.

Das ist keine öffentliche Sicherheit.

Das ist inländischer Terrorismus, verübt von maskierten, militarisierten, gesetzlosen Kopfgeldjägern.

Jeder einzelne dieser Vorfälle wird als „routinemäßige Einwanderungsdurchsetzung“ dargestellt. Doch zusammengenommen offenbaren sie eine Regierungsbehörde, die die Prinzipien von Zurückhaltung, Verantwortung und rechtsstaatlichem Verfahren zugunsten von roher Gewalt aufgegeben hat.

Das Rechtfertigen extremer Maßnahmen – Kriegsrecht, Massenüberwachung, Aussetzung verfassungsmäßiger Garantien – im Namen der „nationalen Sicherheit“ war schon immer das Mittel von Tyrannen, und dieser amerikanische Polizeistaat ist keine Ausnahme.

Unter Trump jedoch ist alles noch schlimmer.

Die Rationalisierungen sind dreister geworden, die Gewalt alltäglicher, die Lügen offensichtlicher.

Die größte Lüge von allen ist die Behauptung des Heimatschutzministeriums (DHS), seine kostspielige, ego-getriebene und unnötige militärische Invasion Chicagos – Operation Midway Blitz – habe „die schlimmsten Pädophilen, Kinderschänder, Entführer, Bandenmitglieder und bewaffneten Räuber“ festgenommen.

Tatsächlich zeigen die eigenen Daten des DHS: Von über 1.000 Festgenommenen hatten nur 10 Vorstrafen.

Landesweit haben über 70 % der von ICE verhafteten Personen keine kriminellen Verurteilungen. Viele leben seit Jahrzehnten in den USA, haben Familien gegründet, Steuern gezahlt, zur Wirtschaft beigetragen und Arbeiten übernommen, die die meisten Amerikaner ablehnen.

Selbst Trumps Behauptung, bestimmte Städte oder Staaten seien von Kriminalität überrannt und daher militärische Einsätze notwendig, hält einer Überprüfung nicht stand: Die Kriminalitätsraten liegen landesweit auf Rekordtiefs.

Die Daten stützen die Rhetorik nicht.

Offensichtlich geht es hier nicht um Kriminalität, Sicherheit oder Arbeitsplätze.

Was treibt also diese Terrorkampagne an?

Was wir erleben, ist die Waffenisierung der Angst.

Eine Regierung, die von Panik profitiert und blinden Gehorsam belohnt, hat die Einwanderungsdurchsetzung in ein Spektakel der Dominanz verwandelt – teils Abschreckung, teils Ablenkung, ganz politisches Theater.

Das Timing ist kein Zufall.

Die Trump-Administration hat gerade ihren fünften Militärschlag gegen ein venezolanisches Schiff angekündigt, dem sie – ohne Beweise – illegale Aktivitäten vorwirft.

Die Propaganda schreit von „ausländischen Bedrohungen“, doch der wahre Zweck dieser Inszenierungen ist ein anderer:

Sie sollen die öffentliche Empörung von sinkenden Umfragewerten, einer schwächelnden Wirtschaft und wachsendem Zorn über Korruption und Inkompetenz der Regierung ablenken.

Im Inland erfüllen ICE-Razzien denselben Zweck wie die Bombardierungen im Ausland – sie halten die Bevölkerung in Angst und die Kameras auf den falschen Feind gerichtet.

Währenddessen verschwinden die Skandale, die wirklich nationale Aufmerksamkeit verdienen – die Epstein-Akten, die mächtige Verbündete belasten, Vetternwirtschaft, Selbstbereicherung – im Hintergrundlärm.

Jede neue Machtdemonstration, jede Fernsehfestnahme, jede Explosion dient dazu, die Bevölkerung daran zu erinnern, wer die Macht hat – und wie leicht sie gegen sie selbst eingesetzt werden kann.

Das hat nichts mit Grenzkontrolle oder Recht und Ordnung zu tun.

Es geht einzig um Kontrolle.

Vor diesem Hintergrund ist ICEs Strategie räuberisch und gezielt.

Untergerichte haben bestätigt, dass ICE, DHS und die Trump-Regierung vorsätzlich gegen den ersten, vierten und fünften Verfassungszusatz verstoßen.

Doch für eine Regierung, die Macht mit Recht verwechselt, ist das Gesetz nur das, was die Jagd rechtfertigt.

„Alles, was wir tun, ist völlig gesetzlich“, erklärte Trump. „Was sie tun, ist nicht gesetzlich.“

Martin Luther King Jr. lieferte vor mehr als sechzig Jahren die klarste Antwort auf diese Logik.

In seinem „Brief aus dem Gefängnis von Birmingham“, geschrieben während seiner Haft wegen gewaltfreier Proteste gegen die Rassentrennung, erinnerte King die Welt daran:

„Alles, was Adolf Hitler in Deutschland tat, war ‚legal‘, und alles, was die ungarischen Freiheitskämpfer in Ungarn taten, war ‚illegal‘.“

Kings Botschaft war nicht politisch, sondern moralisch. Seine Worte erinnern uns daran, dass Legalität und Moralität nicht dasselbe sind – und dass eine Nation, die das moralische Gesetz aufgibt, bald überhaupt kein Gesetz mehr haben wird.

Eine Regierung, die schwangere Frauen in Ketten legt, Journalisten angreift und Bürger ohne Grund festhält, hat ihre moralische Autorität verloren.

Tyrannei tarnt sich stets mit der Sprache von Wohlfahrt und Sicherheit. Und verfassungswidriger Machtmissbrauch kennt keine Parteigrenzen.

Jedes Regime, das seine Macht festigen will, beginnt mit dem Versprechen, das Volk vor Chaos, Kriminalität oder ausländischen Feinden zu schützen – und erzeugt dann selbst all das.

Die Razzien, die Schläge, die Ablenkungen – sie sind Teil desselben Plans: Gehorsam konditionieren, Verantwortung auslöschen, totalitäre Herrschaft unter dem Vorwand von „Gesetz und Ordnung“ festigen.

Wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People und in seinem fiktiven Gegenstück The Erik Blair Diaries deutlich mache:

Die Verfassung ist kein Vorschlag – sie ist das Gesetz.

Wenn ICE – und damit DHS und das gesamte Trump-Regime – nicht innerhalb dieser Grenzen handeln kann, wenn es sich hinter Masken und Militärgewalt verstecken muss, um Macht auszuüben, dann handelt es nicht mehr rechtmäßig.

Dann ist es genau das geworden, was die Verfasser der Verfassung am meisten fürchteten:

Eine Regierung, die Krieg gegen ihr eigenes Volk führt.