Willkommen im Kriegsstaat

Doug Casey

Krieg ist eines der wenigen Dinge, die nur der Staat tun kann. In der Tat sagte Randolph Bourne: „Krieg ist die Gesundheit des Staates.“ Schauen wir uns kurz die Natur des Staates an, um zu verstehen, warum der Dritte Weltkrieg unterwegs ist.

Der Staat ist wie jedes andere Lebewesen: Sein oberstes Ziel ist es, zu überleben und zu wachsen. Bedenke, dass der Staat – die Regierung – keineswegs dasselbe ist wie das Land oder die Gesellschaft, auch wenn er vorgibt, es zu sein. Es ist nicht „Wir, das Volk“; es ist ein eigenständiges Gebilde mit eigenen, separaten Interessen. Und das ist eigentlich noch zu milde formuliert. Während Individuen und Unternehmen gedeihen, indem sie Güter und Dienstleistungen im freiwilligen Austausch anbieten, spezialisiert sich der Staat auf Zwang.

Am Staat ist nichts freiwillig. Seine Hauptprodukte waren immer Pogrome, Verfolgungen, Enteignungen, Besteuerung, Inflation, Zensur, Schikane, Repression – und Krieg. Der Staat ist nicht dein Freund.

Massenmord und totale Zerstörung sind schlimm genug. Doch im Krieg ermöglicht der Staat all dies durch neue Steuern, neue Schulden, drakonische Kontrollen und neue Bürokratien. Diese Dinge bleiben lange bestehen, nachdem der Krieg vorbei ist.

Schlimmer noch: Der Staat tut all dies mit der Zustimmung des Opfers; der gewöhnliche Bürger wurde darauf konditioniert zu glauben, dass fast alles durch die „nationale Sicherheit“ gerechtfertigt sei. Jeder, der diese Übergriffe in Friedenszeiten normalerweise anprangern würde, lernt schnell, im Krieg den Mund zu halten – aus Angst, als Sympathisant des stets dämonischen Feindes gelyncht zu werden.

Nach dem Krieg – vorausgesetzt, es gibt einen Sieg – kehren die Schulden, Steuern, Regulierungen und die allgemeine Größe des Staates nie wieder auf das Vorkriegsniveau zurück. Sie schrauben sich auf immer höhere Plateaus hinauf, was den Staat dazu zwingt, immer mehr vom Gleichen zu tun, um seine Existenz zu rechtfertigen. Regierungsprogramme, gleich welcher Art, werden fast nie mit der Wurzel herausgerissen. Höchstens werden sie gestutzt – was denselben Effekt hat wie das Beschneiden einer Pflanze, d. h. sie werden angeregt, größer und stärker zurückzuwachsen.

Warum sage ich diese beunruhigenden Dinge? Weil wir uns klar auf einen großen Krieg zubewegen.

Eine klare und gegenwärtige Gefahr

Ich möchte in diesem Artikel einen Punkt machen, den viele ungenießbar, vielleicht sogar unglaublich finden werden: In der heutigen Welt ist das US-Militär fast nutzlos, um potenzielle Bedrohungen aus dem Ausland abzuwehren. Es ist tatsächlich eine positive Gefahr. Und es ist nicht bereit für einen echten Krieg.

Wenn du eine beruhigende Mainstream-Analyse suchst, habe ich keine. Fangen wir mit der NATO an.

Die NATO ist ein US-Regierungsprogramm, das ein Eigenleben entwickelt hat. Ihr ursprünglicher Zweck war die Verteidigung gegen den Warschauer Pakt. Doch obwohl die Sowjetunion und ihre Verbündeten in den frühen 1990ern als militärische Bedrohung verschwanden, ist die NATO weiter gewachsen. Trotz Abkommen mit Russland hat sie sich bis an dessen Grenze ausgedehnt, sogar um traditionell neutrale Staaten wie Finnland und Schweden zu integrieren.

Selbst wenn man annimmt, dass die NATO nicht wegen der Ukraine den Dritten Weltkrieg auslöst (unabhängig davon, wer im Recht ist oder wer ihn wirklich begonnen hat), stehen als Nächste die Chinesen auf dem Plan. Sie können die verbündeten westlichen Staaten nur als auf sie gerichtete Waffe wahrnehmen. Für sie ist die NATO eine Provokation zu einem kulturellen bzw. rassischen Krieg. Sie ermutigt sie, den Ausbau ihres Militärs zur höchsten Priorität zu machen.

So viel zum „Ende der Geschichte“. Solange Nationalstaaten existieren, wird es gewaltsame Konflikte zwischen ihnen geben. Aber nach meiner Auffassung werden sich sowohl die Natur des Krieges als auch der Nationalstaat selbst in den nächsten 20 Jahren radikal verändern. Und, wie in der Geschichte üblich, wird eine Haupttriebkraft die Technologie sein.

Waffen und Strategie

Es heißt: „Generäle führen immer den letzten Krieg.“

Das liegt nicht unbedingt daran, dass sie dumm sind. Aber wenn jemand genug Sterne auf seinen Schulterklappen hat, um General zu sein, ist er meist ein fähiger Bürokrat mit guten politischen Fähigkeiten – kein militärisches Genie. Bürokraten sind keine wagemutigen Innovatoren; sie handeln nach Vorschrift. Das verschafft ihnen Ausreden und Glaubwürdigkeit, falls etwas schiefläuft.

Abgesehen von Trägheit hat das Kämpfen des letzten Krieges seine Logik: Es ist das, was sie kennen. Die Ausrüstung und Taktik wurden erprobt. Die Waffen existieren – und wenn der Krieg beginnt, muss man mit dem kämpfen, was man hat.

Ob sie damit durchkommen, hängt davon ab, ob es bedeutende technologische Veränderungen gab. Bis zur frühen Industriezeit war eine Neuerung pro Generation viel. Wie oft entstehen bahnbrechende Innovationen wie der Steigbügel oder das Schießpulver? Doch seit der Industrialisierung des Krieges (ab dem amerikanischen Bürgerkrieg 1861–1865) verlaufen die Veränderungen rasend schnell – und die Geschwindigkeit beschleunigt sich exponentiell.

Das Militär weiß das; dumm sind sie nicht. Heutige Offiziere sind hochgebildet, fast alle Hochschulabsolventen. Viele haben Aufbaustudien absolviert. Das ist ein Grund, warum die USA auf Hightech-Waffen setzen.

Das Militär wirft immer größere Summen auf immer komplexere und teurere Geräte. Die Idee ist, technologisch jedem potenziellen Gegner voraus zu sein. Vielleicht gelingt das, solange es ein simples Szenario „unsere Panzer gegen ihre“ bleibt. Aber die Chancen, dass es so einfach bleibt, sind gleich null. Das ganze Paradigma steht vor einer Umwälzung.

Das gilt aus mehreren Gründen: Die heutigen „High-Tech“-Waffen (F-35-Jäger, Abrams-Panzer, Flugzeugträger) sind bereits veraltet. Sie sind Albträume in Wartung und Bedienung. Neue Drohnen, Raketen und Torpedos sind sowohl überlegen als auch billiger. Biologische und Cyber-Waffen machen sie alle obsolet. Wenn sie ernsthaft eingesetzt werden, heißt es „Game Over“.

Die weltweite Machtausübung mit 800 Basen, 100-Millionen-Dollar-Jets und Trägerflotten ist ruinös teuer – besonders für eine bankrotte Regierung. Doch das ist das Wesen der amerikanischen Doktrin.

Das Konzept der „Verteidigung“ selbst ist für einen Nationalstaat veraltet. Schauen wir uns das näher an.

1. Heutige Hightech-Waffen sind veraltet

Im Zweiten Weltkrieg entwickelte die US-Armee von Grund auf den P-51 Mustang in 117 Tagen – für 50 000 US-Dollar pro Stück (heute etwa 500 000 Dollar). Zwar ist der F-35 komplexer, doch die relativen Kosten hätten durch Fortschritte in Material, Verfahren, Computertechnik und Robotik sinken müssen, statt sich um das Hundertfache zu erhöhen. Ein Experte sagt: Jede Betriebsstunde eines M-1 Abrams erfordert 8 Stunden Wartung, bei einem F-16 sind es 20. Kein Wunder, dass nur 30 % der F-35-Flotte flugbereit sind.

Diese untragbare Kostenexplosion zeigt sich überall. Wenn ein Flugzeugträger 15 Milliarden Dollar kostet (ohne Flugzeuge oder Begleitschiffe), ein B-2 Bomber 500 Millionen, und ein Panzer 7 Millionen, kann man sich nicht viele leisten – und darf keinen verlieren. Außerdem dauert die Neuproduktion Monate oder Jahre.

Gleichzeitig kann ein Schwarm billiger, bodennaher Raketen einen Träger samt 5000 Mann versenken – oder eine einzige Hyperschallrakete. Eine tragbare Rakete für 10 000 Dollar kann jedes Tiefflugzeug abschießen. Fire-and-Forget-Raketen verwandeln Panzer in teure Särge; billige Drohnen können überall Sprengsätze abwerfen. Kleine, präzise, massenhaft verfügbare Raketen sind das moderne Äquivalent von Colts Revolver, der den Kleinen dem Großen gleich – ja überlegen – machte. Mikrodrohnen in Bienengröße werden teure Infanteristen aufspüren.

Gegner der USA werden militärisches Aikido anwenden – die Stärke des Gegners gegen ihn selbst. Die Huthis im Jemen wissen, dass es die USA Millionen kostet, eine Lehmhütte zu zerstören – ein „nicht nachhaltiges“ Vorgehen, das neue Feinde schafft. Sie sehen sich als unterbewaffnete Rebellen aus Star Wars, die mit Mut und Klugheit das Imperium besiegen.

2. Konventionelle Waffen werden bald völlig überflüssig sein

Das alles wird akademisch, sobald Nanotechnologie praktisch einsetzbar wird. Sie bedeutet, Maschinen und Supercomputer Atom für Atom zu bauen – von unten nach oben statt zu miniaturisieren.

Das dürfte das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte werden – einschneidender als die Entdeckung des Feuers. Sie wird das Wesen des Lebens selbst total verändern – auch die Kriegsführung. Neal Stephenson beschreibt diese Zukunft im Roman Diamond Age. Nanotech-Waffen werden bald für jedermann verfügbar sein, so wie Schießpulver im 15. Jahrhundert. Es sei denn, Cyber- und Biowaffen machen die Frage ohnehin hinfällig.

Bis dahin schreitet die Miniaturisierung weiter. Mikrochips sind überall erhältlich und werden täglich billiger und leistungsfähiger. Die nächste Generation von Waffen wird winzige Roboter sein, nur wenige Pfund schwer, nach dem Vorbild laufender oder fliegender Insekten – gefertigt aus handelsüblichen Elektronikkomponenten. Dazu kommen Terminator-artige Roboter und KI-gesteuerte Fahrzeuge.

Eine 50-Milliarden-Dollar-Flotte kann durch ein paar Dutzend Raketen vernichtet werden; ein Bataillon Soldaten hätte gegen Tausende billiger Mikro-Drohnen keine Chance. So wie hundert Ameisen einen Skorpion überwältigen, werden kleine Maschinen die heutigen Militärgiganten nutzlos machen. Jedes Land könnte für einen Bruchteil der heutigen Kosten eine furchterregende Armee haben.

3. Überdehnung als Rezept für Katastrophen

Einen Krieg nebenan zu führen ist das eine; ihn auf der anderen Seite der Welt zu führen, das andere.

Treibstoff, Material und Truppen 10 000 Meilen weit zu transportieren ist teuer. Das führt zu „imperialer Überdehnung“ – man wird verwundbar und bankrott. Die USA haben in etwa 100 Ländern Truppenstationierungen; fast alle provozieren jemanden.

Frage: Wenn Sozialausgaben nicht gekürzt werden können, der Zinsdienst 1 Billion pro Jahr beträgt, die Schulden jährlich um 2 Billionen wachsen und das Geld ohnehin in Billionen gedruckt wird – was passiert, wenn es eng wird? Wird die Regierung einen neuen militärischen Auslandseinsatz beginnen? Natürlich. Sie sieht darin eine Lösung, kein Problem.

Ein armes Land kann Krieg mit menschlichem Kapital führen – wie Korea oder Vietnam. Die USA dagegen müssen Finanz- und Technologiekapital einsetzen, weil Menschenleben teuer sind. Das wird schwierig, wenn die finanziellen Ressourcen fehlen, um ein ineffektives, kostspieliges Militär zu erhalten.

Kann sich Amerika einen permanenten Krieg im Namen eines permanenten Friedens leisten? Frühere Imperien – von Rom an – zeigen: nein.

Amerikas beste Verteidigung wäre eine starke Wirtschaft mit technologischem Fortschritt, nicht ein aufgeblähtes Militär. Würde die US-Regierung mit ihren Steuern, Regulierungen, Inflation und Sozialprogrammen verschwinden, erlebte das Land den größten Wirtschaftsboom der Geschichte. In 10 Jahren sähe selbst China so unbedeutend aus wie heute Nigeria. Ein wirklich fortgeschrittenes Amerika wäre nahezu unangreifbar.

Ebenso wichtig: Keinem Staat oder keiner Gruppe einen Grund geben, anzugreifen. Die Menschen lieben die Idee von Amerika – Kultur, Autos, Essen, Freiheit. Sie mögen amerikanische Produkte und Touristen. Was sie nicht mögen, sind US-Stiefel in ihrem Land oder CIA-gestützte „Demokratie“-Putsche. Würde Washington, D. C., aufhören zu existieren, hätte der Rest der Welt keinen Anreiz, Amerika zu attackieren.

Vielleicht ist das altmodisch gedacht. In den letzten 50 Jahren, während die USA Waffen gegen Russland und China horteten, wuchs eine andere Bedrohung: die islamische Welt, die seit 1400 Jahren im Dauerkrieg mit dem Westen steht. Sie verfügt über zwei entscheidende Waffen:

Erstens: festen, fanatischen Glauben. Der Westen hingegen hat jedes Selbstvertrauen verloren; er ist erschlafft und hält sich selbst für böse. Napoleon sagte, im Krieg verhalte sich das Psychologische zum Physischen wie 3 zu 1. Die Prognose für Amerika und Europa ist schlecht – sie werden psychologisch und durch Migration erobert. Amerikas aufgeblähtes Militär wird nutzlos sein.

Zweitens: Hunderte Millionen junger Muslime. Sie infiltrieren demografisch und politisch den Westen. Wenn es jemals „kinetisch“ wird, sind Millionen junger Kämpfer billiger und effektiver als Hightech-Waffen.

Wohin das führt

Wenn du bis hier gelesen hast, stimmst du mir vielleicht in Teilen zu – oder hörst zumindest mit offenem Geist zu. Die meisten Amerikaner tun das nicht. Sie betrachten das Militär als Nationalschatz oder Ikone.

Ich verstehe die emotionale Bindung. Als Junge wollte ich nach West Point – bis vier Jahre Militärschule mich heilten. Während des Vietnamkriegs war ich für das Marine-Offiziersprogramm eingeschrieben (ja, ich lernte langsam). Dann zog ich in der Wehrpflichtlotterie die 365 von 366 und wurde wegen eines Beinbruchs 1-Y klassifiziert. Ich nahm das als Botschaft des Universums: „Wenn du wirklich nach Vietnam willst, musst du nicht den Staat um ein Ticket bitten.“

Amerikas warme Gefühle gegenüber dem Militär sind fehlgeleitet. Und das sage ich als jemand, der Soldaten mag. Doch das US-Militär erfüllt kaum noch einen sinnvollen Zweck – wegen der technologischen Entwicklung. Schlimmer: Es ist zu einer aktiven Gefahr geworden. Was von seinem Korpsgeist übrig ist, wird durch DEI-, LGBT- und Anti-Weiß-Ideologien zersetzt. Soldaten fühlen sich zuerst ihren Kameraden verpflichtet – doch selbst das wird durch „Wokismus“ geschwächt. Ihre zweite Loyalität gilt ihrem Arbeitgeber, dem sie immer weniger vertrauen. Die dritte gilt den Bürgern, die sie schützen sollen – mit denen sie immer weniger gemeinsam haben.

In Kombination mit all den anderen Problemen werden die westlichen Armeen immer unzuverlässiger und ineffektiver. Keine gute Aussicht – gerade jetzt, da ihre Regierungen Kriege mit Russland, China und kleineren Staaten provozieren.

Zusammenfassung

Die US-Außenpolitik steuert auf Konfrontationen mit vielen Ländern zu. Das US-Militär ist darauf eingestellt, den letzten Krieg zu führen – nicht den nächsten. Die Waffen, auf die es setzt, sind Dinosaurier – und wie Dinosaurier sind sie unglaublich teuer zu ernähren. Ein Staatsbankrott beim nächsten wirtschaftlichen Einbruch wird ihre Versorgung nahezu unmöglich machen.

Wenn der nächste Konflikt kommt, wird er wahrscheinlich auch in den USA selbst großen Schaden anrichten. Sich vom Dritten Weltkrieg abzuschirmen, wird schwierig. Die Südhalbkugel wirkt immer attraktiver.

Deine erste Verteidigungslinie ist gesunder Menschenverstand: Gold und Silber kaufen, einen Rückzugsort mit Vorräten anlegen, Fähigkeiten ausbauen, selbständig werden, dich mit verlässlichen Gleichgesinnten umgeben, den Behörden gegenüber unauffällig bleiben. Und – genieße dein Leben, nimm die Dinge nicht zu ernst. Wir haben es mit der menschlichen Natur zu tun.