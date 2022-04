Die neuen Gefangenenlager

Wenn Sie wissen wollen, wie es ist, in einer totalitären Diktatur zu leben, müssen Sie nicht weit schauen. Amerikanische Colleges und Universitäten, die sogenannten „Institutionen der höheren Bildung“, sind zu kommunistischen Umerziehungslagern geworden, in denen die Menschen endloser Propaganda ausgesetzt sind und gezwungen werden, politische Parolen zu bestätigen. Wenn ein Lehrer oder Student auch nur den geringsten Verstoß gegen die „wache“ Orthodoxie begeht, wird er entlassen oder von seinem Arbeitsplatz suspendiert oder von der Schule verwiesen. Schüler sind der Tyrannei von Covid noch mehr ausgesetzt als die allgemeine Bevölkerung.

Schauen wir uns einige Beispiele an. In den letzten 75 Jahren war Orwells 1984 der klassische Angriff auf den Totalitarismus. Jetzt ist Orwells Buch an einigen Universitäten verboten worden. Daniel Newton gibt uns die Einzelheiten: „Da die Redefreiheit unter dem Deckmantel des ‚Wokeism‘ zerstört wird, kann man zustimmen, dass es nicht an Ironie mangelt, wenn kürzlich berichtet wurde, dass Orwells Roman aufgrund von ‚beleidigendem und verstörendem‘ Material mit einem Warnhinweis versehen wurde.

Die Universität Northampton im Vereinigten Königreich hat eine Warnung aufgrund von „explizitem Material“ ausgesprochen, das angeblich in dem Kultbuch enthalten ist.

Der Ratschlag hat Kritiker erzürnt, die argumentieren, er stehe im Widerspruch zu den Zensurthemen des Buches. Orwells dystopische Geschichte, die 1949 veröffentlicht wurde, spielt in einem totalitären Staat, der das individuelle Denken verfolgt. Die Hauptfigur des Buches ist ein Regierungsangestellter, der wegen einer unerlaubten Liebesaffäre verhaftet und gefoltert wird. Ironischerweise ist das Buch eines von mehreren literarischen Werken, die für Studenten in Northampton vorgemerkt wurden.

Die Studenten wurden gewarnt, dass das Modul „herausfordernde Themen im Zusammenhang mit Gewalt, Geschlecht, Sexualität, Klasse, Rasse, Missbrauch, sexuellem Missbrauch, politischen Ideen und anstößiger Sprache behandelt“. Die Akademiker wiesen auch auf mehrere Werke in dem Modul hin, die „anstößig und beunruhigend“ seien, darunter das Samuel Beckett-Stück Endgame, die Graphic Novel V For Vendetta von Alan Moore und David Lloyd und Jeanette Wintersons Sexing The Cherry.

Auch der Tory-Abgeordnete Andrew Bridgen ließ sich die Ironie nicht entgehen und sagte:

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Studenten jetzt vor der Lektüre von Nineteen Eighty-Four gewarnt werden müssen. Unsere Universitäten werden schnell zu dystopischen Big-Brother-Zonen, in denen Neusprech praktiziert wird, um die Bandbreite des intellektuellen Denkens einzuschränken und Redner, die sich nicht daran halten, auszuschließen“, fügte er hinzu.

Haben Sie darüber nachgedacht, sich an der UCLA zu bewerben? Überlegen Sie es sich besser noch einmal. Hier ist, was Sie einreichen müssen: „Vielen Dank für Ihr Interesse an einer Karriere an der UCLA! Gleichberechtigung, Vielfalt und Integration sind Schlüsselelemente des Engagements der Universität von Kalifornien für Spitzenleistungen. Daher werden Beiträge in Lehre, Forschung, Beruf und öffentlichem Dienst, die Gleichberechtigung, Vielfalt und Integration fördern, gefördert und bei der Bewertung der Qualifikationen jedes Bewerbers gebührend anerkannt.

Um dem Einstellungs- oder Beförderungsausschuss die Prüfung zu erleichtern, reichen Sie bitte eine Erklärung zu Gleichstellung, Vielfalt und Integration (EDI) ein, in der Sie Ihre bisherigen, aktuellen und geplanten Beiträge zu Gleichstellung, Vielfalt und/oder Integration beschreiben. Obwohl die Liste bei weitem nicht vollständig ist, werden vom UC Office of the President unter anderem folgende relevante Beiträge genannt:

Lehre

Forschung

Berufliche Tätigkeit

Universität und öffentlicher Dienst

Um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wie die UCLA über „Gleichberechtigung“, „Vielfalt“ und „Integration“ denkt, lesen Sie bitte den UCLA-Leitfaden für die Einstellung von Lehrkräften: Searching for Excellence (unter 4-6)“. Wenn Sie bereits an der Fakultät tätig sind, müssen Sie auch eine Erklärung zur Vielfalt abgeben, und wie die Diversity-Polizei Sie beurteilt, wird eine wichtige Rolle dabei spielen, ob Sie eine Stelle bekommen oder befördert werden. Viele andere Universitäten machen das Gleiche.

Heutzutage ist das höchste Vergehen, das man auf dem Campus begehen kann, die Verwendung des „N-Wortes“ (das N-Wort bezieht sich auf Nigger). Das ist mindestens so schlimm wie Mord. Ein Professor an der USC wurde suspendiert – nicht, weil er das Wort benutzte, sondern weil er ein chinesisches Wort sagte, das sich vielleicht so anhört, vielleicht aber auch nicht. Das beleidigte einige Studenten, die überhaupt nicht an eine Universität gehören, und das reichte aus, um den Professor zu entlassen. „Eine Untersuchung einer US-Universität gegen einen ihrer Professoren hat eine Debatte über die Verwendung eines scheinbar harmlosen chinesischen Wortes ausgelöst.

Professor Greg Patton von der University of Southern California (USC) unterrichtete im vergangenen Monat Studenten in einer Kommunikationsvorlesung über Füll- oder Pausenwörter wie ‚err‘, ‚umm‘ oder ‚you know‘ im Englischen.

Auf dem Videomaterial seiner Vorlesung, das inzwischen viral gegangen ist, ist zu sehen, wie Prof. Patton sagt: „In China ist das übliche Pausenwort ‚das, das, das‘. In China könnte es also na-ge, na-ge, na-ge sein.

I cannot believe this is real, but it is.



This USC Professor is on leave after students were offended that a Chinese word he used during a lecture on foreign languages sounded like an english racial slur.



Watch the video for yourself: pic.twitter.com/HkFPMEP5I2 — Cabot Phillips (@cabot_phillips) September 3, 2020

Ausgesprochen klingt na-ge wie das N-Wort, woraufhin sich mehrere Studenten des Professors bei der Universität beschwerten. Als Reaktion auf die Beschwerde teilte der Dekan der Universität, Geoffrey Garrett, den Studenten mit, dass Professor Patton den Kurs nicht mehr unterrichten werde.

Es ist einfach inakzeptabel, dass die Fakultät im Unterricht Worte verwendet, die unsere Studenten ausgrenzen, verletzen und ihre psychologische Sicherheit beeinträchtigen können“, sagte er.

Nach Angaben der Universität hat sich Prof. Patton im Zuge der Untersuchung der gegen ihn erhobenen Beschwerden „freiwillig von seiner Rolle zurückgezogen„.

Selbst wenn Sie Ihren Studenten sagen, wie schrecklich das Wort ist, müssen Sie trotzdem gehen. Sie haben die höchste Sünde begangen und müssen als Opfer dargebracht werden: „Im Oktober 2018 benutzte Philip Adamo, Geschichtsprofessor an der Universität Augsburg in Minneapolis, das N-Wort in einer Klassendiskussion über den Slur, ausgelöst durch sein Auftauchen in James Baldwins The Fire Next Time. Adamo leitete eine ähnliche Diskussion in seiner nächsten Sektion, und später am Tag schickte er seinen Klassen per E-Mail Artikel, die sich mit der Frage befassten, in welchem Kontext das N-Wort, wenn überhaupt, angemessen verwendet werden kann. Studierende auf dem gesamten Campus brachten ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck, indem sie in seiner nächsten Vorlesung auftauchten und ihn zur Rede stellten, indem sie Videos von diesen Diskussionen in der Vorlesung drehten und indem sie Artikel für die Studentenzeitung schrieben, in denen sie darlegten, warum Adamo ihnen Unbehagen bereitete und wie sein Verhalten in einen größeren problematischen Trend an der Universität passt. Die Augsburger Pröpstin Karen Kaivola entzog Adamo seinen Lehrauftrag und seine Aufgaben als Leiter des Honors-Programms und suspendierte ihn bis zu einer formellen Überprüfung.“

Natürlich setzen die Universitäten die Covid-Tyrannei durch, indem sie von den Studenten verlangen, sich „impfen“ zu lassen, und Abriegelungen und Quarantänen in den Wohnheimen und auf dem gesamten Campus durchsetzen. Hier ist ein tragischer Fall: „John Stokes‘ Golfsaison im letzten Studienjahr an der Tennessee State University (TSU) wurde ruiniert, und sein Leben ist nun in Gefahr. Bei dem 21-jährigen Träger der OVC-Ehrenmedaille wurde am 4. September[2021] im Vanderbilt-Krankenhaus eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert, vier Tage nachdem er seine zweite Dosis des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer erhalten hatte. Stokes wusste nichts von den möglichen Nebenwirkungen der COVID-19-Impfstoffe, einschließlich der alarmierenden Daten über Myokarditis bei jungen Männern durch den Pfizer-Impfstoff.

Myokarditis ist eine Entzündung des Herzmuskels, die die Fähigkeit des Herzens, Blut zu pumpen, beeinträchtigt und zu schnellen oder abnormalen Herzrhythmen führt. Diese Erkrankung kann häufig herzinfarktähnliche Symptome wie Brustschmerzen, Kurzatmigkeit, Müdigkeit und Herzrhythmusstörungen hervorrufen.

Stokes war zuvor nicht mit COVID-19 infiziert gewesen. Er hatte keine medizinischen Vorerkrankungen. Er war ein kerngesunder junger Sportler. Bevor er den COVID-19-Impfstoff von Pfizer erhielt, wurde Stokes von TSU-Mitarbeitern mitgeteilt, dass an der Universität wahrscheinlich eine Impfpflicht bestehen würde. Zwar gab es bisher keine Impfpflicht für öffentliche Universitäten in Tennessee, aber die Fallzahlen im Bundesstaat stiegen aufgrund der Delta-Variante an, einige Privatuniversitäten im Bundesstaat hatten Impfungen vorgeschrieben, und in der Öffentlichkeit wurde zunehmend gefordert, dass der Bundesstaat eine Impfpflicht für öffentliche Einrichtungen einführen sollte. Stokes befürchtete, dass er ohne den Impfstoff nicht an seiner Abschlussprüfung teilnehmen könnte, und entschied sich daher für den COVID-19-Impfstoff von Pfizer.

Während er im Vanderbilt-Krankenhaus wegen seines neuen Gesundheitszustands behandelt wurde, postete Stokes ein Video auf TikTok, in dem er andere vor den Risiken des COVID-19-Impfstoffs warnte und erklärte, dass es unmoralisch sei, Menschen dazu zu zwingen, diesen zu nehmen. Während des gesamten Videos war er kurzatmig. Er rügte die NCAA, weil sie die Sportstudenten nicht über die mit den COVID-19-Impfstoffen verbundenen Risikofaktoren informiert hatte. Stokes sagte auch, dass er mit anderen NCAA-Sportlern in Kontakt gestanden habe, die negative Nebenwirkungen von COVID-19-Impfstoffen hatten, viele von ihnen mit Herzkomplikationen. Einer seiner Kommilitonen musste aufgrund des Impfstoffs am Herzen operiert werden. TikTok hat das Video von Stokes entfernt, als es sich zu verbreiten begann, aber Sie können es jetzt auf YouTube finden.“

Was können wir dagegen tun? Wir müssen uns von diesen totalitären Miniaturstaaten verabschieden und uns Institutionen zuwenden, die auf den Grundsätzen der individuellen Freiheit beruhen. Ich gestehe, dass mir eine solche alternative Institution am ehesten vorschwebt. Eine lang gehegte Vision von Ludwig von Mises und Murray N. Rothbard ist jetzt Realität. Ihre Vision? Eine Graduiertenschule für Österreichische Wirtschaftswissenschaften.

In seiner fast vierzigjährigen Geschichte hat sich das Mises Institute darauf konzentriert, Studenten anderer Bildungseinrichtungen zu unterstützen. Studenten zu helfen, die Ökonomie der Freiheit zu entdecken und sie zu inspirieren, an Universitäten zu lehren, war und ist eine Priorität für das Institut. Exzellenter Service, der persönlich und reaktionsschnell ist und darauf abzielt, die Studenten bei der Erreichung ihrer individuellen Bildungs- und Karriereziele zu unterstützen, ist das Markenzeichen aller Programme des Mises Instituts.

Am Mises Institute wollen wir die Bildungstradition fortsetzen, die Ludwig von Mises und Murray Rothbard so eloquent zum Ausdruck gebracht haben und die zu den höchsten Beispielen für die Werte der westlichen Zivilisation gehören.

Der Master of Arts in Austrian Economics des Mises Institute ist einzigartig. Es ist das erste Graduiertenprogramm in den Vereinigten Staaten, das sich ausschließlich der Lehre der Wirtschaftswissenschaften widmet, wie sie in den Werken und großen Abhandlungen von Ludwig von Mises und Murray N. Rothbard dargelegt werden. Das Ziel des Programms ist es, den Studenten zu helfen, die Prinzipien dieses großen Werkes zu beherrschen und sie in ihren eigenen Unternehmungen anzuwenden.

Zu diesem Zweck hat das Institut einen hervorragenden Lehrkörper ausgewählt, der an renommierten Universitäten wie der New York University, UCLA, Columbia University, Cal-Berkeley, Rutgers University und Virginia Tech promoviert hat. Alle sind erfahrene Wissenschaftler, die bei Veranstaltungen des Mises-Instituts Vorträge gehalten oder gelehrt und in dessen Zeitschriften, Büchern oder Online-Publikationen veröffentlicht haben. Viele waren persönliche Freunde oder Protegés von Murray Rothbard.

Dank der Großzügigkeit der Spender des Mises-Instituts liegen die Kosten für das Programm deutlich unter denen anderer Masterstudiengänge in Wirtschaftswissenschaften oder verwandten Sozialwissenschaften, ob traditionell oder online.

Ich fordere die Eltern auf, unser Programm in Betracht zu ziehen. Werden wir Erfolg haben? Da kann ich mir nicht sicher sein. Aber ich bin mir über eines sicher: Unsere derzeitige Bildungskatastrophe kann nicht mehr lange anhalten.