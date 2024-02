Die neuen selbstvervielfältigenden RNA-Impfstoffe versprechen doppelten, dreifachen, vierfachen Spaß zu machen!

Ja, die Dosis ist geringer. Sobald sie jedoch im Körper ist, kopiert sie sich selbst und bleibt länger dort. Es wird behauptet, dass weniger Nebenwirkungen auftreten, da weniger RNA injiziert wird. Aber es ist das Spike-Protein, das die Probleme verursacht. Bei saRNA-Impfstoffen werden mehr Spike-Proteine kodiert, und diese bleiben länger im Körper. Bedeutet das nicht, dass es mehr Nebenwirkungen gibt, nicht weniger? Aber was weiß ich schon.Das NIH selbst warnte, dass das „SARS-CoV-2-Spike-Protein unabhängig von der Virusinfektion Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursacht“.In „Nature“ wurde berichtet, dass das „zirkulierende Spike-Protein zur Myokarditis nach der COVID-19-Impfung beitragen kann„.Es wurde festgestellt, dass dies besonders häufig bei Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen der Fall ist. Bei denjenigen, die nach der Impfung eine Myokarditis entwickelten, war „ein überraschend hoher Anteil an ungebundenem Spike-Protein in voller Länge vorhanden, das bis zu drei Wochen nach der Impfung nachweisbar blieb und sich irgendwie der Erkennung durch Antikörper entzog“. Das war bei den normalen mRNA-Impfstoffen der Fall, bei denen uns versichert wurde, dass das Spike-Protein nur ein paar Tage überdauert. Stellen Sie sich vor, was mit diesen Spike-Proteinen in den saRNA-Impfstoffen passieren könnte.Wenn man bedenkt, dass Herzkrankheiten bereits die häufigste Todesursache weltweit sind und alle Herz-Kreislauf-Erkrankungen zusammen jährlich etwa 17,9 Millionen Todesfälle verursachen, scheint es, als wollten die Experten vermeiden, diese Zahl mit immer jüngeren Opfern noch zu erhöhen.Aber wie gesagt, was weiß ich schon?Sie arbeiten an multivalenten Impfstoffen oder kombinierten Impfstoffen, die gegen zwei oder mehr Stämme desselben Mikroorganismus oder gegen zwei oder mehr Mikroorganismen immunisieren sollen.Allein beim Corona-Virus gibt es eine ständig wachsende Zahl von Untervarianten. Anstatt die Krankheit auf natürliche Weise ablaufen zu lassen und sie mit der Mutation weniger ansteckend werden zu lassen sowie unserem natürlichen Immunsystem die Möglichkeit zu geben, zu lernen, sie auf natürliche Weise zu bekämpfen, werden Impfstoffe entwickelt, um so viele dieser Untervarianten wie möglich zu bekämpfen. Jetzt wollen sie Impfstoffe für mehrere Varianten herstellen. Das ist billiger in der Herstellung. Und es bringt mehr Gewinn ein.Ein großes Problem, wenn man beginnt, einem Menschen all diese Antikörper zuzuführen, ist jedoch die antikörperabhängige Verstärkung, die zu unerwünschten Wirkungen führt.ADE tritt auf, „wenn die während einer Immunreaktion gebildeten Antikörper einen Krankheitserreger erkennen und an ihn binden, aber nicht in der Lage sind, eine Infektion zu verhindern. Stattdessen wirken diese Antikörper wie ein ‚trojanisches Pferd‘, das es dem Erreger ermöglicht, in die Zellen einzudringen und die Immunreaktion zu verstärken“.Sicherheitsrisiken von Replikon-Impfstoffen:

Replikon-Impfstoffe könnten bei immungeschwächten Personen fortbestehen, da die Clearance möglicherweise weniger effizient ist.Schwangere Frauen sind ein besorgniserregender Fall, insbesondere wenn Replikon-Vektoren verwendet werden, die von Viren stammen, die angeborene Infektionen verursachen.Die Fähigkeit von Replikon-Impfstoffen zur Rekombination mit zirkulierenden Viren. Dieses Risiko beruht auf berichteten genetischen Wechselwirkungen zwischen herkömmlichen abgeschwächten Lebendimpfstoffen und Viren in der Natur. Abgeschwächte Impfstoffe können sich zu virulenten Feldviren rekombinieren.

Ja ja, okay. Lesen Sie das Etikett eines beliebigen Medikaments in Ihrer Hausapotheke, und Sie werden feststellen, dass die Liste der Nebenwirkungen so lang ist wie Ihr Arm und in winzig kleiner Schrift geschrieben ist, damit sie auf die Flasche passt.Das ist keine große Sache. Nicht, wenn ein einheitlicher Impfstoff, der für mehrere Krankheiten verwendet werden kann, um Menschen weltweit zu impfen, denjenigen, der ihn entwickelt, zum reichsten und mächtigsten Pharmaunternehmen der Welt macht. Das ist es, was zählt …! Gemäß dem Globalen Impfstoff-Aktionsplan der Weltgesundheitsorganisation ist die Registrierung als Impfstoffplattform erforderlich, um das volle Potenzial der Replikontechnologie auszuschöpfen.Eine Impfstoffplattform besteht aus:

die Lizenzierung eines einzigen Replikonvektorsein standardisiertes Verabreichungsverfahrenein genau definiertes Verfahren zum Einfügen des Transgens, um verschiedene Replikon-Impfstoffe zu erzeugen, die keine umfangreiche Neubewertung im Rahmen des Zulassungsverfahrens erfordern.

Mit anderen Worten, eine Impfstoffplattform wird es ihnen ermöglichen, Milliarden von Menschen weltweit gegen mehrere Krankheiten zu impfen – immer und immer wieder – mit wenig oder gar keiner Beaufsichtigung oder Neubewertung. Genau das geschah mit den nachfolgenden Variationen der mRNA-Impfstoffe, die von der FDA zugelassen wurden, ohne dass zuvor Sicherheitsstudien durchgeführt wurden.Warum werden diese RNA-Impfstoffe gegen COVID, eine Krankheit, die nachweislich nicht schlimmer ist als die Grippe, angesichts all dieser Unbekannten und der besorgniserregenden Nebenwirkungen weiterhin propagiert? „Insgesamt ähnelt COVID-19 eher einer Erkältung, mit Halsschmerzen, laufender Nase, vielleicht Fieber und Schmerzen“, sagt Dr. Thomas Russo, Professor und Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten an der University at Buffalo in New York.Abgesehen von den enormen Gewinnen ist ein noch beunruhigenderer Aspekt, dass das Militär uns als Versuchskaninchen für andere Zwecke benutzt.Die „Defense Advanced Research Projects Agency“ (DARPA) arbeitet seit Jahren an der RNA-Technologie. Nach Angaben der NIH: